Вояж по цветущему Поволжью: Хвалынск, Сызрань и Самарская Лука, дегустации и мастер-класс

Увидеть дикие пионы и яблоневые сады в цвету, полюбоваться Волгой с горы Стрельной и расписать коня
Приглашаем в насыщенное путешествие по уютным волжским городкам. Вы побываете на родине К. С. Петрова-Водкина, заглянете в Музей хвалёного яблочка, отведаете яблочной пастилы и примете участие в мастер-классе по росписи
красного коня. Посетите бывший город купцов-миллионеров.

Насладитесь невероятными пейзажами в излучине Волги — Самарской Луке, подниметесь на Попову гору и исследуете загадочные штольни в Ширяево. На обед обязательно поедим местную рыбку. Продолжим знакомство с художниками в доме-музее И. Е. Репина. В последний день успеем осмотреть купеческие дома в стиле модерн в Самаре и увидеть город со смотровой площадки. А ещё восхитимся дикими пионами и утопающими в белом цвету яблоневыми садами.

Ближайшие даты:
9
мая15
мая
Время начала: 08:30

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные поезда:

Москва-Сызрань:

№ 066й (Казанский вокзал) Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:22 (местное время) следующего дня.
№ 050М (Казанский вокзал). Отправление в 17:50. Прибытие в Сызрань в 7:35 (местное время) следующего дня.
№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:57(местное время) следующего дня.

Самара-Москва:

№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 17:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 06:20 следующего дня (Казанский вокзал).
№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 18:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 следующего дня (Казанский вокзал).
№ 009Й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 19:17 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:10 следующего дня (Казанский вокзал).

Внимание! Билеты на поезд следует приобретать с датой отправления на день раньше, чем дата начала тура.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный автобус.

Возраст участников. 5+

Уровень сложности. Будем подниматься на Попову гору — путь займёт около 10 минут по пологому склону, а также на гору Стрельную — около 20 минут.

Программа тура по дням

1 день

Цветение маков, Музей хвалёного яблочка, дегустация, мастер-класс и полотна Петрова-Водкина

Встретим вас у вокзала в Сызрани и отправимся в Долину диких пионов. Погуляем по лугам, где тут и там горят огни цветов, пофотографируемся и поедем в Хвалынск, маленький уютный городок на Волге. Путь наш пройдёт через распустившиеся яблоневые сады. Заглянем в Музей хвалёного яблочка, где вас ждёт дегустация яблочной пастилы и мастер-класс по росписи красного коня.

После обеда побываем в картинной галерее К. С. Петрова-Водкина, полюбуемся работами художника, а затем отдохнём на термальном курорте «Хвалынский» (за доплату).

Ночевать будем в отеле в Сызрани.

Цветение маков, Музей хвалёного яблочка, дегустация, мастер-класс и полотна Петрова-Водкина
2 день

Обзорная экскурсия по Сызрани, нацпарк «Самарская Лука», подъём на горы Попову и Стрельную

Завтракать будем фирменным сызранским тортом «Паутинка», известным ещё с советских времён, — когда-то его было нельзя купить в столице! После проведём для вас обзорную экскурсию по городу купцов-миллионеров и некогда одному из богатейших на Волге.

Переедем в национальный парк «Самарская Лука». Поднимемся на Попову гору и полюбуемся захватывающими дух волжскими пейзажами, исследуем загадочные штольни в Ширяево. А на обед отведаем местной рыбки. Затем посетим дом-музей И. Е. Репина и побываем на смотровой площадке на горе Стрельной, высотой 375 метров.

Вечером заселимся в отель в Самаре.

Обзорная экскурсия по Сызрани, нацпарк «Самарская Лука», подъём на горы Попову и Стрельную
3 день

Знакомство с Самарой, свободное время и отъезд

Позавтракаем и отправимся любоваться купеческим модерном, насладимся видами со смотровой площадки «Вертолётка», а при желании за доплату посетим усадьбу Сандры Курлиной. В свободное время советуем вам пообедать в лучшем пивном ресторане «У Вакано» и заглянуть в легендарный бар «На дне» или устроить прогулку на кораблике по Волге.

К 15:30 доставим вас на ж/д вокзал. На этом наше путешествие закончено, до новых встреч!

Знакомство с Самарой, свободное время и отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение24 900 ₽
1-местное размещение29 780 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
  • Билеты на поезд Москва-Сызрань и Самара-Москва
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение - 29 780 ₽
  • Посещение «Хвалынских терм» с бассейном, сауной и хаммамом (2 часа) - 1800 ₽
  • Посещение усадьбы Сандры Курлиной с экскурсией в Музей модерна - 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сызрань, 8:30
Завершение: Самара, ж/д вокзал, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Сызрани
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

