Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные поезда:
Москва-Сызрань:
№ 066й (Казанский вокзал) Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:22 (местное время) следующего дня.
№ 050М (Казанский вокзал). Отправление в 17:50. Прибытие в Сызрань в 7:35 (местное время) следующего дня.
№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:57(местное время) следующего дня.
Самара-Москва:
№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 17:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 06:20 следующего дня (Казанский вокзал).
№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 18:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 следующего дня (Казанский вокзал).
№ 009Й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 19:17 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:10 следующего дня (Казанский вокзал).
Внимание! Билеты на поезд следует приобретать с датой отправления на день раньше, чем дата начала тура.
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный автобус.
Возраст участников. 5+
Уровень сложности. Будем подниматься на Попову гору — путь займёт около 10 минут по пологому склону, а также на гору Стрельную — около 20 минут.
Программа тура по дням
Цветение маков, Музей хвалёного яблочка, дегустация, мастер-класс и полотна Петрова-Водкина
Встретим вас у вокзала в Сызрани и отправимся в Долину диких пионов. Погуляем по лугам, где тут и там горят огни цветов, пофотографируемся и поедем в Хвалынск, маленький уютный городок на Волге. Путь наш пройдёт через распустившиеся яблоневые сады. Заглянем в Музей хвалёного яблочка, где вас ждёт дегустация яблочной пастилы и мастер-класс по росписи красного коня.
После обеда побываем в картинной галерее К. С. Петрова-Водкина, полюбуемся работами художника, а затем отдохнём на термальном курорте «Хвалынский» (за доплату).
Ночевать будем в отеле в Сызрани.
Обзорная экскурсия по Сызрани, нацпарк «Самарская Лука», подъём на горы Попову и Стрельную
Завтракать будем фирменным сызранским тортом «Паутинка», известным ещё с советских времён, — когда-то его было нельзя купить в столице! После проведём для вас обзорную экскурсию по городу купцов-миллионеров и некогда одному из богатейших на Волге.
Переедем в национальный парк «Самарская Лука». Поднимемся на Попову гору и полюбуемся захватывающими дух волжскими пейзажами, исследуем загадочные штольни в Ширяево. А на обед отведаем местной рыбки. Затем посетим дом-музей И. Е. Репина и побываем на смотровой площадке на горе Стрельной, высотой 375 метров.
Вечером заселимся в отель в Самаре.
Знакомство с Самарой, свободное время и отъезд
Позавтракаем и отправимся любоваться купеческим модерном, насладимся видами со смотровой площадки «Вертолётка», а при желании за доплату посетим усадьбу Сандры Курлиной. В свободное время советуем вам пообедать в лучшем пивном ресторане «У Вакано» и заглянуть в легендарный бар «На дне» или устроить прогулку на кораблике по Волге.
К 15:30 доставим вас на ж/д вокзал. На этом наше путешествие закончено, до новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|24 900 ₽
|1-местное размещение
|29 780 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака и 2 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе с/на вокзал
- Экскурсии по программе
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты на объекты по программе
Что не входит в цену
- Билеты на поезд Москва-Сызрань и Самара-Москва
- Питание вне программы
- 1-местное размещение - 29 780 ₽
- Посещение «Хвалынских терм» с бассейном, сауной и хаммамом (2 часа) - 1800 ₽
- Посещение усадьбы Сандры Курлиной с экскурсией в Музей модерна - 350 ₽