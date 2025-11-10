Приглашаем в насыщенное путешествие по уютным волжским городкам. Вы побываете на родине К. С. Петрова-Водкина, заглянете в Музей хвалёного яблочка, отведаете яблочной пастилы и примете участие в мастер-классе по росписи

красного коня. Посетите бывший город купцов-миллионеров. Насладитесь невероятными пейзажами в излучине Волги — Самарской Луке, подниметесь на Попову гору и исследуете загадочные штольни в Ширяево. На обед обязательно поедим местную рыбку. Продолжим знакомство с художниками в доме-музее И. Е. Репина. В последний день успеем осмотреть купеческие дома в стиле модерн в Самаре и увидеть город со смотровой площадки. А ещё восхитимся дикими пионами и утопающими в белом цвету яблоневыми садами.

Рекомендованные поезда:

Москва-Сызрань:

№ 066й (Казанский вокзал) Отправление в 17:08. Прибытие в Сызрань в 7:22 (местное время) следующего дня.

№ 050М (Казанский вокзал). Отправление в 17:50. Прибытие в Сызрань в 7:35 (местное время) следующего дня.

№ 010Й «Жигули» (Казанский вокзал). Отправление в 20:08. Прибытие в Сызрань в 8:57(местное время) следующего дня.

Самара-Москва:

№ 013У «Южный Урал» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 17:03 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 06:20 следующего дня (Казанский вокзал).

№ 031У «Оренбуржье» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 18:40 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 10:40 следующего дня (Казанский вокзал).

№ 009Й «Жигули» (Железнодорожный вокзал Самары). Отправление в 19:17 (местное время, на час больше московского). Прибытие в Москву в 08:10 следующего дня (Казанский вокзал).

Внимание! Билеты на поезд следует приобретать с датой отправления на день раньше, чем дата начала тура.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.