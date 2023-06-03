Вас ждет насыщенная экскурсия с посещением Троицкой и Павловской крепостей.
Ближайшие даты:
3
июн
июн
10
июн
июн
17
июн
июн
24
июн
июн
1
июл
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Вас ждет настоящее маленькое приключение и незабываемые эмоции. Путешествие позволит Вам окунуться в истории разных форматов: чеховский
- Петровский
- Театральный Таганрог и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ретропоезд в Таганрог
каждую субботу в 09:32
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты в обе стороны на Ретропоезде
- Экскурсионное обслуживание в музее
- Театральный имерсив
- Экскурсия по городу
- Вкусный комплимент
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается:
- Прогулка на яхтах - (500 руб. /чел.) за 1 час. при группе 10 чел.
- Билеты в музей: 150 руб. \чел. - взрослый, 120 руб. \чел. - пенсионеры, 70 руб. \чел. - школьники, 60 руб. \чел. - дошкольники
- Место начала и завершения?
- Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждую субботу в 09:32Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Важная информация
- Вас ждет настоящее маленькое приключение и незабываемые эмоции. Путешествие позволит Вам окунуться в истории разных форматов: чеховский
- Петровский
- Театральный Таганрог и др
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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