Ретропоезд в Таганрог

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждет насыщенная экскурсия с посещением Троицкой и Павловской крепостей.
Ретропоезд в Таганрог
Ретропоезд в Таганрог
Ретропоезд в Таганрог
Ближайшие даты:
3
июн
10
июн
17
июн
24
июн
1
июл
8
июл
15
июл
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Вас ждет настоящее маленькое приключение и незабываемые эмоции. Путешествие позволит Вам окунуться в истории разных форматов: чеховский
  • Петровский
  • Театральный Таганрог и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Ретропоезд в Таганрог

каждую субботу в 09:32

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты в обе стороны на Ретропоезде
  • Экскурсионное обслуживание в музее
  • Театральный имерсив
  • Экскурсия по городу
  • Вкусный комплимент
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается:
  • Прогулка на яхтах - (500 руб. /чел.) за 1 час. при группе 10 чел.
  • Билеты в музей: 150 руб. \чел. - взрослый, 120 руб. \чел. - пенсионеры, 70 руб. \чел. - школьники, 60 руб. \чел. - дошкольники
Место начала и завершения?
Пригородный вокзал, Ростов-на-Дону
Когда и сколько длится?
Когда: каждую субботу в 09:32
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Вас ждет настоящее маленькое приключение и незабываемые эмоции. Путешествие позволит Вам окунуться в истории разных форматов: чеховский
  • Петровский
  • Театральный Таганрог и др
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Таганрога

Были и небыли Таганрога
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
129 отзывов
Популярное предложение
Были и небыли Таганрога
Обзорная прогулка по достопримечательностям города и погружение в его нетривиальную историю
Петровская, 104 (главный вход в парк Горького)
Сегодня
Завтра
3 июня
4 июня
4 500 за всё до 10 чел.
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Нескучный Чехов: авторская прогулка по Таганрогу
Открыть малоизвестные факты из жизни писателя и адреса Чеховых, которых нет в путеводителях
музей Лавка Чеховых (Александровская. 100)
Сегодня
Завтра
3 июня
4 июня
4 500 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Таганрогу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
Обзорная экскурсия по Таганрогу
Автомобильная прогулка по миниатюрному городу с большой историей
в историческом центре города Таганрога
Завтра
6 июня
8 июня
9 июня
5 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Таганроге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Таганроге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ