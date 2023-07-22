Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику.
Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта.
Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта.
Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Ближайшие даты:
22
июл
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Об экскурсииМы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику. Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта. Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Программа:
- 12.45 Сбор группы.
- 13.00 Переезд группы.
- 14.00-16.00 Экскурсия на винодельне Пестряковых: знакомство с хозяевами, архитектурным ансамблем винодельни, виноградниками. Затем Вас ждет дегустация вин, мясной и сырный сеты и авторские соусы., специалитеты в винной ассамблее, под неспешные беседы о вине.
- 16.00 Отъезд группы в Таганрог.
- 17.00 Прибытие группы в Таганрог.
02, 10 мая в 09.50
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Экскурсионное сопровождение
- Экскурсия по винодельне
- Дегустация вина
- Место начала и завершения?
- Площадь Восстания, 11, Таганрог
- Когда и сколько длится?
- Когда: 02, 10 мая в 09.50Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании