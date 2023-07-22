Винный калейдоскоп

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Ответы на вопросы
Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику.

Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта.

Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.
Винный калейдоскоп
Винный калейдоскоп
Винный калейдоскоп
Винный калейдоскоп
Винный калейдоскоп
Ближайшие даты:
22
июл
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Описание

Об экскурсии

Мы посетим семейный винодельный проект, ориентированный на европейский подход и эстетику. Усадьба, в которой мы побываем, воплощена в средиземноморской стилистике по собственному проекту архитектора и винодела Сергея Пестрякова. Лозы виноградников Пестряковых — исключительно международные сорта. Ориентир — Франция, составляют основу смотровой и, одновременно, дегустационной зоны их гостеприимного винного дома.

Программа:

  • 12.45 Сбор группы.
  • 13.00 Переезд группы.
  • 14.00-16.00 Экскурсия на винодельне Пестряковых: знакомство с хозяевами, архитектурным ансамблем винодельни, виноградниками. Затем Вас ждет дегустация вин, мясной и сырный сеты и авторские соусы., специалитеты в винной ассамблее, под неспешные беседы о вине.
  • 16.00 Отъезд группы в Таганрог.
  • 17.00 Прибытие группы в Таганрог.

02, 10 мая в 09.50

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Экскурсионное сопровождение
  • Экскурсия по винодельне
  • Дегустация вина
Место начала и завершения?
Площадь Восстания, 11, Таганрог
Когда и сколько длится?
Когда: 02, 10 мая в 09.50
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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