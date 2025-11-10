А теперь поехали! Отправимся на фестиваль «Сиреневая ночь
мая
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуемый проезд из Москвы до Тамбова-1: поезд № 031 (отправление с Павелецкого вокзала в 22:00, прибытие в Тамбов-1 в 7:30).
Рекомендуемый проезд из Мичуринска до Москвы: поезд № 739Ж (Воронежский; отправление из Мичуринска в 18:19, прибытие на Казанский вокзал в 22:46).
Рекомендуемый проезд из Тамбова-1 до Москвы: поезд № 085ФПК (отправление из Тамбова в 20:47, прибытие на Павелецкий вокзал в 7:00).
Внимание! Возможны изменения в расписании поездов. Билеты на поезд нужно приобрести самостоятельно.
Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.
Питание. Включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Возраст участников. От 5 лет.
Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Экскурсия по Тамбову, усадьба Ивановка и фестиваль сирени
Встречаемся утром у центрального входа на вокзал Тамбова, затем позавтракаем в одном из городских кафе и поедем на обзорную экскурсию по старинным купеческим кварталам. Вас ждут архитектура 19 века, уютные улицы, интересные факты из жизни губернского города и яркие детали, передающие атмосферу Тамбова прошлых столетий.
После обеда посетим усадьбу Ивановка, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов. Здесь вы пройдёте по его дому, заглянете в личный кабинет, услышите о его жизни и увидите цветущий сад сирени, в котором представлено более 60 сортов.
Вечером примем участие в фестивале «Сиреневая ночь в Ивановке» — праздничном концерте с живой музыкой, исполнением произведений Рахманинова, ярмаркой сувениров и фермерских угощений.
После насыщенного дня — возвращение в Тамбов и размещение в гостинице.
Усадьба Асеевых, магазин кондитерской фабрики, Мичуринск и чаепитие с угощением
После завтрака вы отправитесь на экскурсию в усадьбу Асеевых — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн, построенный по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Интерьеры, лепнина и парадные залы позволяют ощутить дух эпохи Серебряного века.
Далее заедем в фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики, где вы сможете приобрести зефир, «птичье молоко» и другие сладости, сделанные по классическим рецептам.
Во второй половине дня — переезд в Мичуринск. Здесь прогуляемся по старинным улицам, посетим дом-музей Ивана Мичурина, где вы узнаете о научной деятельности великого биолога и селекционера. Завершением станет чаепитие с угощением «Мичуринское яблочко», приготовленным по авторскому рецепту.
Путешествие завершится на железнодорожном вокзале Мичуринска или Тамбова — по вашему выбору.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местный номер (за одного)
|18 300 ₽
|1-местный номер
|21 200 ₽
|Ребёнок до 14 лет
|18 100 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 2 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие
- Все переезды по программе
- Экскурсионная программа
- Билеты на все объекты по программе
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Билеты до Тамбова и обратно в ваш город
- Остальное питание
- 1-местное размещение - стоимость тура составит 19 200 ₽
- Размещение в гостинице повышенной комфортности («Театральная» или Azimut) - стоимость по запросу