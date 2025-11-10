Мои заказы

На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса

Послушать музыку и ароматы в саду композитора, попробовать «Мичуринское яблочко» и посетить Тамбов
Представьте, как вы прогуливаетесь по цветущему саду усадьбы, где жил и творил Сергей Рахманинов, и наслаждаетесь ароматами сирени, которой здесь более 60 сортов.

А теперь поехали! Отправимся на фестиваль «Сиреневая ночь
в Ивановке» в Тамбовскую область, что недалеко от Москвы.

Нас ждёт не только обилие сирени, но и концерт с живой музыкой, ярмарка и возможность попробовать фермерские продукты.

А ещё обязательно заглянем в саму усадьбу, и не одну! На второй день рассмотрим интерьеры, лепнину и парадные залы усадьбы Асеевых.

Также посетим фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики и отведаем десерта «Мичуринское яблочко» в доме-музее Ивана Мичурина.

На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса
Ближайшие даты:
16
мая
Время начала: 07:40, 07:45

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый проезд из Москвы до Тамбова-1: поезд № 031 (отправление с Павелецкого вокзала в 22:00, прибытие в Тамбов-1 в 7:30).

Рекомендуемый проезд из Мичуринска до Москвы: поезд № 739Ж (Воронежский; отправление из Мичуринска в 18:19, прибытие на Казанский вокзал в 22:46).

Рекомендуемый проезд из Тамбова-1 до Москвы: поезд № 085ФПК (отправление из Тамбова в 20:47, прибытие на Павелецкий вокзал в 7:00).

Внимание! Возможны изменения в расписании поездов. Билеты на поезд нужно приобрести самостоятельно.

Просим обратить внимание, что некоторые дополнительные услуги имеют ограничение по количеству и времени бронирования. Пожалуйста, приобретайте их заблаговременно.

Питание. Включены 2 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Возраст участников. От 5 лет.

Уровень сложности. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Тамбову, усадьба Ивановка и фестиваль сирени

Встречаемся утром у центрального входа на вокзал Тамбова, затем позавтракаем в одном из городских кафе и поедем на обзорную экскурсию по старинным купеческим кварталам. Вас ждут архитектура 19 века, уютные улицы, интересные факты из жизни губернского города и яркие детали, передающие атмосферу Тамбова прошлых столетий.

После обеда посетим усадьбу Ивановка, где жил и творил композитор Сергей Рахманинов. Здесь вы пройдёте по его дому, заглянете в личный кабинет, услышите о его жизни и увидите цветущий сад сирени, в котором представлено более 60 сортов.

Вечером примем участие в фестивале «Сиреневая ночь в Ивановке» — праздничном концерте с живой музыкой, исполнением произведений Рахманинова, ярмаркой сувениров и фермерских угощений.

После насыщенного дня — возвращение в Тамбов и размещение в гостинице.

Экскурсия по Тамбову, усадьба Ивановка и фестиваль сирени
2 день

Усадьба Асеевых, магазин кондитерской фабрики, Мичуринск и чаепитие с угощением

После завтрака вы отправитесь на экскурсию в усадьбу Асеевых — уникальный памятник архитектуры в стиле модерн, построенный по проекту знаменитого архитектора Льва Кекушева. Интерьеры, лепнина и парадные залы позволяют ощутить дух эпохи Серебряного века.

Далее заедем в фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики, где вы сможете приобрести зефир, «птичье молоко» и другие сладости, сделанные по классическим рецептам.

Во второй половине дня — переезд в Мичуринск. Здесь прогуляемся по старинным улицам, посетим дом-музей Ивана Мичурина, где вы узнаете о научной деятельности великого биолога и селекционера. Завершением станет чаепитие с угощением «Мичуринское яблочко», приготовленным по авторскому рецепту.

Путешествие завершится на железнодорожном вокзале Мичуринска или Тамбова — по вашему выбору.

Усадьба Асеевых, магазин кондитерской фабрики, Мичуринск и чаепитие с угощением

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер (за одного)18 300 ₽
1-местный номер21 200 ₽
Ребёнок до 14 лет18 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака, 2 обеда, 1 чаепитие
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионная программа
  • Билеты на все объекты по программе
  • Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
  • Билеты до Тамбова и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит 19 200 ₽
  • Размещение в гостинице повышенной комфортности («Театральная» или Azimut) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вокзал Тамбова, 7:45
Завершение: Ж/д вокзал Мичуринска/Тамбова, 18:00/20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Тамбове
Провела экскурсии для 678 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными,
интересными и при этом доступными. Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов. Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.

