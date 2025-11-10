Представьте, как вы прогуливаетесь по цветущему саду усадьбы, где жил и творил Сергей Рахманинов, и наслаждаетесь ароматами сирени, которой здесь более 60 сортов.А теперь поехали! Отправимся на фестиваль «Сиреневая ночь

в Ивановке» в Тамбовскую область, что недалеко от Москвы. Нас ждёт не только обилие сирени, но и концерт с живой музыкой, ярмарка и возможность попробовать фермерские продукты. А ещё обязательно заглянем в саму усадьбу, и не одну! На второй день рассмотрим интерьеры, лепнину и парадные залы усадьбы Асеевых. Также посетим фирменный магазин Тамбовской кондитерской фабрики и отведаем десерта «Мичуринское яблочко» в доме-музее Ивана Мичурина.

Время начала: 07:40, 07:45

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемый проезд из Москвы до Тамбова-1: поезд № 031 (отправление с Павелецкого вокзала в 22:00, прибытие в Тамбов-1 в 7:30).

Рекомендуемый проезд из Мичуринска до Москвы: поезд № 739Ж (Воронежский; отправление из Мичуринска в 18:19, прибытие на Казанский вокзал в 22:46).

Рекомендуемый проезд из Тамбова-1 до Москвы: поезд № 085ФПК (отправление из Тамбова в 20:47, прибытие на Павелецкий вокзал в 7:00).

Внимание! Возможны изменения в расписании поездов. Билеты на поезд нужно приобрести самостоятельно.

