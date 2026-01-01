На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса
Послушать музыку и ароматы в саду композитора, попробовать «Мичуринское яблочко» и посетить Тамбов
Начало: Вокзал Тамбова, 7:45
«Представьте, как вы прогуливаетесь по цветущему саду усадьбы, где жил и творил Сергей Рахманинов, и наслаждаетесь ароматами сирени, которой здесь более 60 сортов»
15 мая в 07:40
18 300 ₽ за человека
Тамбовские выходные: город, замок и усадьба
Начало: Тамбов
«Тур для любителей истории по самым красивым местам Черноземья – усадьбам братьев Асеевых в Тамбовской области и усадьбе великого композитора Рахманинова»
11 июл в 10:00
22 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за человека
Русские усадьбы на рубеже веков. Национальный маршрут Тамбовской области
Начало: Тамбов
«Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт»
11 сен в 10:00
4 ноя в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Усадьбы и дворцы»
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