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1 чел. По популярности На автобусе 2 дня На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса Послушать музыку и ароматы в саду композитора, попробовать «Мичуринское яблочко» и посетить Тамбов Начало: Вокзал Тамбова, 7:45 «Представьте, как вы прогуливаетесь по цветущему саду усадьбы, где жил и творил Сергей Рахманинов, и наслаждаетесь ароматами сирени, которой здесь более 60 сортов» 18 300 ₽ за человека 2 дня Тамбовские выходные: город, замок и усадьба Начало: Тамбов «Тур для любителей истории по самым красивым местам Черноземья – усадьбам братьев Асеевых в Тамбовской области и усадьбе великого композитора Рахманинова» от 14 000 ₽ за человека 3 дня Русские усадьбы на рубеже веков. Национальный маршрут Тамбовской области Начало: Тамбов «Вы полюбуетесь роскошными усадьбами русского модерна, памятниками архитектуры, хранящими истории не только тамбовского казначея, но и купца, дворянина и простого обывателя: улицы Гимназическая, Наместническая, Большой Астраханский тракт» от 24 900 ₽ за человека Все туры Тамбова

Ответы на вопросы от путешественников по Тамбову в категории «Усадьбы и дворцы» Самые популярные туры этой рубрики в Тамбове На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса; Тамбовские выходные: город, замок и усадьба; Русские усадьбы на рубеже веков. Национальный маршрут Тамбовской области. В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Тамбове в июне 2026 Сейчас в Тамбове в категории "Усадьбы и дворцы" можно забронировать 3 тура от 14 000 до 24 900.

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