На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса
Послушать музыку и ароматы в саду композитора, попробовать «Мичуринское яблочко» и посетить Тамбов
Начало: Тамбов, 7:45
17 мая в 07:45
16 300 ₽ за человека
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