Найдено 1 тур в Тамбове , цена 16 300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На автобусе 2 дня На цветение сирени в Ивановку: фестиваль, усадьбы и торжество романса Послушать музыку и ароматы в саду композитора, попробовать «Мичуринское яблочко» и посетить Тамбов Начало: Тамбов, 7:45 16 300 ₽ за человека

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