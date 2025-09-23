В самом сердце Кавказа, на
Программа тура по дням
Прибытие. Шоанинский храм. Озеро Кара-кель
Сбор группы в г. Минеральные Воды в 11:30-12:00: ж/д вокзал (возле главного входа со стороны города) и аэропорт (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).
По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.
В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм.
Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.
Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму.
С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!
Озеро Кара-кель.
На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель.
В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.
Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком, не переживайте, все прогулки ему будут под силу.
Вечером прибытие в Домбай, поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Домбай.
Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).
Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга. С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.
Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура.
Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин.
Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).
Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.
Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга.
Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.
Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого.
По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.
Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе.
Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.
Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.
Активная часть прохождения по маршруту: 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.
Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады
В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.
После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу.
Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…
Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница».
В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.
Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью.
По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути.
Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.
Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам.
За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой.
В этом месте можно с удовольствием искупаться.
Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.
Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.
А вокруг искрятся разноцветные радуги!
Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками.
Активная часть тура: 11,2 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Треккинг на Бадукские озера
Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера.
Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке!
О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать.
Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.
Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук.
В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.
Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру.
Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов.
Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне.
Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.
А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим изумрудным цветом.
Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.
Активная часть тура: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?
Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!
Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3012 м.
Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая.
На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.
Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.
Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники.
Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте.
Активная часть тура: 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность треккинга: 5-6 часов.
Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро
Отправляемся на новый треккинг по лесам Домбая!
Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную поляну.
В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда.
А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне.
Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!
Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек.
Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров.
Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.
К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — Турье озеро.
Активная часть тура: 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Отъезд
Возвращение в г. Минеральные Воды.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
В 12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице Домбай Айс Черри или гостинице аналогичного класса.
Стоимость тура на 1 человека – 53 000 руб. /чел.
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы – 11 200 руб. /весь период отдыха.
Варианты проживания
Айс Черри Домбай
Гостевой дом «Айс Черри Домбай» с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.
Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.
Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.
Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.
Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в пос. Домбай в гостинице Домбай Айс Черри или гостинице аналогичного класса в 2-, 3-местных номерах
- 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
- Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
- Входные билеты на канатную дорогу
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед (день 1, 5), ужины. Стоимость ужина в кафе: 400-500 руб
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 11 200 руб. /весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.
Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа:
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба (туристическая пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- наличные деньги;
- шапка, перчатки. Могут пригодиться вечером, в холодные и пасмурные дни и во время посещения канатной дороги. По канатной дороге группа поднимается на высоту 3200 м, может быть резкая смена погода, снижение температуры воздуха, ветер;
Список снаряжения для туров с 21 сентября по 15 ноября:
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день);
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
- шапка, перчатки;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- термобелье;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
- ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице)4
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- термос (объем 0,75-1 л);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба (туристическая пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- наличные деньги;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связи Теле2 нет): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.
Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?
Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Какая инфраструктура на маршруте?
В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Есть ли в туре скидка для детей?
Будут ли выдаваться треккинговые палки?
Для этого тура выдаются треккинговые палки без дополнительной платы. Оформлять прокат заранее не требуется.
Какая обувь нужна в туре?
Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.
Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.
Можно ли носить майки и шорты?
На Кавказе не принято ходить в шортах и майках, наша Компания уважает местную культуру и дорожит своей репутацией. Кроме того, с 2023 года Правительством республик Кавказа утверждены штрафы за ношение указанной одежды.
Если Вам важны шорты, можно одевать модель с длиной до колена или 3/4 длины ноги, не выше.
Конечно можно встретить на Кавказе людей в совершенно разной одежде и это будет только их ответственность. Но цель нашего тура - насладиться природой, а не искать конфликты с законом или культурой местного населения.
По маршруту часто встречаем борщевик, крапиву, малину. В шортах и майках ожоги гарантированы.
Отзывы и рейтинг
Маршруты понравились, сложность на 3-4 из 5, один день вообще расслабон на канатке. Группа была разной подготовки, но все справились. Все было хорошо.
Это был неописуемый восторг.
От мест, от троп, от коллектива и конечно от нашего гида Наташи Бесконечной, которая и задала этот прекрасный тон этому приключению.
А еда, столы, это отдельный вид искусства ☀️💛
Это мой первый поход, и он оказался удачным. Горы, небо, облака, водопады, ручейки, тропы разной сложности- все было прекрасно и незабываемо. С нами был инструктор Алексей Евполов профессионал в своем деле. Ему большое спасибо. Группа собралась из разных городов, очень интересная, веселая и дружная. Все хорошо организовано. Было просто супер!