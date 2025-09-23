1 день

Прибытие. Шоанинский храм. Озеро Кара-кель

Сбор группы в г. Минеральные Воды в 11:30-12:00: ж/д вокзал (возле главного входа со стороны города) и аэропорт (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).

По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.

Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму.

С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель.

На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.

Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком, не переживайте, все прогулки ему будут под силу.

Вечером прибытие в Домбай, поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Домбай.

Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга. С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

