Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницей

Скидка 15% на заезды 19-25.10, 26.10-01.11, 02-08.11, на другие заезды скидка 10% при внесении предоплаты в размере 45% до 30.09.25. Стоимость тура указана без учета скидок.

В самом сердце Кавказа, на
территории Карачаево-Черкесии, находится удивительный край – Теберда-Домбай.Домбай по праву считается одним из самых ярких уголков Западного Кавказа! Он славится своими масштабными и панорамными видами. В этих местах очень легко увидеть снег и яркие цветы в одном кадре. Здесь очень много лесов, поэтому золотой осенью Домбай превращается в изысканную мечту фотографа.

В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест.

5
3 отзыва
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Треккинг в Домбае. Комфорт-тур с гостиницейФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
2
ноя

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Шоанинский храм. Озеро Кара-кель

Сбор группы в г. Минеральные Воды в 11:30-12:00: ж/д вокзал (возле главного входа со стороны города) и аэропорт (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в пос. Домбай (время в пути 4-4,5 часа).

По пути – экскурсия в Шоанинский храм и на озеро Кара-кель.

В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм.

Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России.

Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму.

С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности!

Озеро Кара-кель.

На окраине города Теберда находится самое теплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-Кель.

В переводе с местного языка Кара-Кель означает «черное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды.

Если вы отправились на отдых в Домбай с ребенком, не переживайте, все прогулки ему будут под силу.

Вечером прибытие в Домбай, поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Домбай.

Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м (Шоанинский храм) и 1340 м (Кара-кель).

Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или легкая обувь для треккинга. С собой в рюкзаке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С.

Прибытие. Шоанинский храм. Озеро Кара-кель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад

Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура.

Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин.

Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м).

Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай.

Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга.

Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены.

Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого.

По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов.

Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе.

Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды.

Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками.

Активная часть прохождения по маршруту: 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады

В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето.

После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу.

Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор…

Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница».

В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом.

Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью.

По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути.

Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы.

Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам.

За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой.

В этом месте можно с удовольствием искупаться.

Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад.

Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз.

А вокруг искрятся разноцветные радуги!

Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками.

Активная часть тура: 11,2 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в каньон Аманауз и на Суфруджинские водопады
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Треккинг на Бадукские озера

Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера.

Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке!

О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать.

Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника.

Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук.

В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии.

Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру.

Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов.

Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне.

Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам.

А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим изумрудным цветом.

Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться.

Активная часть тура: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг на Бадукские озера
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара

Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара?

Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках!

Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3012 м.

Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая.

На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе.

Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля.

Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники.

Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте.

Активная часть тура: 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 м до 3200 м, продолжительность треккинга: 5-6 часов.

Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро

Отправляемся на новый треккинг по лесам Домбая!

Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную поляну.

В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда.

А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне.

Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами!

Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек.

Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров.

Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии.

К обеду придем на конечную точку нашего маршрута — Турье озеро.

Маршрут на Турье озеро группа посещает только в том случае, если он официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники.

Активная часть тура: 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Отъезд

Возвращение в г. Минеральные Воды.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

В 12:30-13:30 прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.

Проживание

Тур предполагает проживание в пос. Домбай в гостинице Домбай Айс Черри или гостинице аналогичного класса.

Стоимость тура на 1 человека – 53 000 руб. /чел.

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы – 11 200 руб. /весь период отдыха.

Варианты проживания

Айс Черри Домбай

6 ночей

Гостевой дом «Айс Черри Домбай» с принадлежностями для барбекю и террасой расположен в Домбае. К услугам гостей общий лаундж, бар и помещение для хранения лыж.

Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе – это места, где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок. Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин.

Стойка регистрации открыта круглосуточно. На всей территории работает бесплатный Wi-Fi. В распоряжении гостей общая кухня.

Во всех номерах гостевого дома имеется шкаф, телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната, полотенца и постельное белье.

Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi, полотенца выдают, фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот, где можно набирать горячую воду для чая.

Айс Черри Домбай

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в пос. Домбай в гостинице Домбай Айс Черри или гостинице аналогичного класса в 2-, 3-местных номерах
  • 2-разовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное) обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное)
  • Обед (день 2-4, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Оформление пропуска в пограничную зону Домбай
  • Экологические сборы в Тебердинском национальном парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук
  • Входные билеты на канатную дорогу
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед (день 1, 5), ужины. Стоимость ужина в кафе: 400-500 руб
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 11 200 руб. /весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки.

Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.
Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.

Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября:
Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +8… +12С, днем +18… +25С (солнечный день), +12… +16С (пасмурный день).
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска;
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное. В нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа:
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
  • наличные деньги;
  • шапка, перчатки. Могут пригодиться вечером, в холодные и пасмурные дни и во время посещения канатной дороги. По канатной дороге группа поднимается на высоту 3200 м, может быть резкая смена погода, снижение температуры воздуха, ветер;

Список снаряжения для туров с 21 сентября по 15 ноября:

Температура воздуха: рано утро и поздно вечером +1… +7С, днем +10… +18С (солнечный день), +8… +12С (пасмурный день);

  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером 0… +8С, днём +10… +14С (до 15 октября), +5… +12С (после 15 октября);
  • шапка, перчатки;
  • флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице;
  • футболка;
  • термобелье;
  • бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как шарф или головной убор;
  • ходовые брюки (до 15 октября), утепленные ходовые брюки или ходовые брюки + низ термобелья после 15 октября;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице)4
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • термос (объем 0,75-1 л);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки;
  • нитка, иголка;
  • рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • наличные деньги;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн. Связи Теле2 нет): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время треккинга в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует.

Какие документы нужны для оформления пропуска в пограничную зону?

Для граждан России инструктор оформляет пропуск в первый день тура.

Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в туре, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.

Какая инфраструктура на маршруте?

В поселке есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть аптека, отделение почты, банк «Сбербанк России» и банкомат. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Есть ли в туре скидка для детей?
Действует скидка 20% для детей.
Скидка предоставляется детям, возраст которых на момент участия в туре до 14 лет включительно.
Будут ли выдаваться треккинговые палки?

Для этого тура выдаются треккинговые палки без дополнительной платы. Оформлять прокат заранее не требуется.

Какая обувь нужна в туре?

Для тура нужна исключительно треккинговая обувь: наш путь будет лежать по земле, камням, морене, местами по снежникам, переход рек по брёвнам и т. д.
Кроссовки, особенно беговые и бытовые, совершенно не подходят.

Можно ли носить майки и шорты?

На Кавказе не принято ходить в шортах и майках, наша Компания уважает местную культуру и дорожит своей репутацией. Кроме того, с 2023 года Правительством республик Кавказа утверждены штрафы за ношение указанной одежды.

Если Вам важны шорты, можно одевать модель с длиной до колена или 3/4 длины ноги, не выше.

Конечно можно встретить на Кавказе людей в совершенно разной одежде и это будет только их ответственность. Но цель нашего тура - насладиться природой, а не искать конфликты с законом или культурой местного населения.
По маршруту часто встречаем борщевик, крапиву, малину. В шортах и майках ожоги гарантированы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 45% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
Дмитрий
23 сен 2025
Домбай впечатлил своей красотой. Замечательные места, красивая природа. Даже подъемы в гору не испортят полученных положительных эмоций. Хотелось отдельно отметить нашего инструктора Алексея Д. Каждый день походы были продуманы до
мелочей с учётом группы. Все смогли преодолеть путь и самое главное он строго следил за безопасностью каждого. Смог найти подход к каждому участнику тура. Интересно рассказывал о Домбае и его достопримечательностях. За этот тур все сдружились и было очень жалко, что время пролетело очень быстро. Туром остались довольны, а с таким инструктором готовы идти и в другие туры.

Домбай впечатлил своей красотой. Замечательные места, красивая природа. Даже подъемы в гору не испортят полученных положительных
Г
Геннадий
21 сен 2025
Классный тур. Хороший гид. Красивая природа и горы. Но нужно быть готовым много ходить, это не удивительно.)))
Классный тур. Хороший гид. Красивая природа и горы. Но нужно быть готовым много ходить, это не удивительно.)))
Т
Татьяна
28 авг 2025
Тур очень понравился, активный. Инструктор очень четко всё организовывала, огромный плюс организатора, что были предусмотрены треккинговые палки на группу. Места которые мы посетили вызвали море впечатлений, зарядили положительной энергетикой. Понравились
наши пикники, которые были благодаря нашему инструктору очень разнообразны и сытные, ароматный чай на травах. Супер! Жили мы в гостевом доме, в целом не плохой. Не понравилось и хотелось бы порекомендовать, чтобы в номерах были предусмотрены сушилки и вешалки для одежды, учитывая наш активный тур, одежду сушить было негде. Не понравились завтраки в доме, были блюда из выпечки в виде лепешки из кислого теста, начиненная местным солёным сыром, на любителя, даже пюре с котлетой подавали (почти обед, мощно с утра), а хотелось просто кашки или глазуньи.

Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Татьяна!

Благодарим вас за отзыв. Рады, что вам понравилось путешествие и вы высоко оценили работу инструктора!

Мы передадим принимающей стороне ваше
замечание по завтракам, а также рекомендацию по наличию сушилки в гостевом доме.

Будем рады видеть вас и в других турах по России!

Н
Наталья
22 июн 2025
Прекрасные локации, необыкновенная красота. Особая любовь - наш инструктор Марина. Хорошая гостиница.
Прекрасные локации, необыкновенная красота. Особая любовь - наш инструктор Марина. Хорошая гостиница.
Я
Ярославна
19 авг 2024
Невероятная красота Домбая, с историей, легендами и захватывающими дух видами надолго останутся в памяти.
Невероятная красота Домбая, с историей, легендами и захватывающими дух видами надолго останутся в памяти.
Д
Дарья
16 авг 2024
Поездка нам очень понравилась, у нас подобралась отличная группа и инструктор, Домбай прекрасен 😍 как в другой мир попали))) спасибо большое за то что отправили нас именно в это место 😉
Е
Елена
12 авг 2024
Горы, тропы, погода - все отлично!!! С погодой повезло. С попутчиками тоже.
Маршруты понравились, сложность на 3-4 из 5, один день вообще расслабон на канатке. Группа была разной подготовки, но все справились. Все было хорошо.
Горы, тропы, погода - все отлично!!! С погодой повезло. С попутчиками тоже.
К
Кожевникова
5 авг 2024
Великолепный тур по чарующим местам Домбая. Альпийские луга, бирюзовые озера, громкие водопады и тропы под ногами среди величественных лесов и огромных камней во мхах… Принимающая сторона грамотно продумала маршрут: впечатлений
от каждого дня все больше и больше. Очень понравилась гостиница "Ай-чери" - немного во дворах от оживленной трассы - только природа и шум горной речки, а из окон панорама на горы и заснеженные вершины. Потрясающие завтраки и ужины от Зои))). Домбай в себя влюбляет с первого шага! и он прекрасен в любое время года

Великолепный тур по чарующим местам Домбая. Альпийские луга, бирюзовые озера, громкие водопады и тропы под ногами
А
Александр
2 авг 2024
Впечатление от тура самые положительные. Восхитительная природа Кавказа оставляет глубокий след в памяти. Даже погода не подвела. К этому нужно добавить чистое уютное жилье и вкусное питание.
Впечатление от тура самые положительные. Восхитительная природа Кавказа оставляет глубокий след в памяти. Даже погода не
М
Матвей
31 июл 2024
Большое спасибо за организацию отличного тура, отдыха. Отдельное спасибо Сергею Шаронову за профессионализм, чуткость и отличный характер. Сергей тот человек, который любит свою работу, самый лучший гид! Менеджеры всегда были на связи - это огромный плюс. Гостиница очень комфортная, с домашней кухней и шикарными ценами. Мы получили незабываемые эмоции, спасибо!
А
Артем
29 июл 2024
Замечательный тур, профессиональный гид Сергей, прекрасная компания!
Ю
Юля
16 июл 2024
В трекинг тур мы с сыном отправились впервые, сыну 14.
Это был неописуемый восторг.
От мест, от троп, от коллектива и конечно от нашего гида Наташи Бесконечной, которая и задала этот прекрасный тон этому приключению.
А еда, столы, это отдельный вид искусства ☀️💛
В трекинг тур мы с сыном отправились впервые, сыну 14.
А
Алексей
26 июн 2024
Великолепная поездка в горы Домбая. Все очень понравилось - сам треккинг, насыщенная программа, комфортное проживание. Отдельное спасибо - инструктору Алексею!!! Отличная организация, рекомендую!
Л
Ландыш
2 окт 2023
Всем привет!

Это мой первый поход, и он оказался удачным. Горы, небо, облака, водопады, ручейки, тропы разной сложности- все было прекрасно и незабываемо. С нами был инструктор Алексей Евполов профессионал в своем деле. Ему большое спасибо. Группа собралась из разных городов, очень интересная, веселая и дружная. Все хорошо организовано. Было просто супер!
Всем привет!
Г
Горбунова
25 сен 2023
Очень понравился! Идеальный формат трековых радиалок с комфортными гостиничными условиями. То, что нужно!
Очень понравился! Идеальный формат трековых радиалок с комфортными гостиничными условиями. То, что нужно!

