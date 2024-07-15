читать дальше нереальным видом на Азов, а ещё открыли для себя такую насыщенную событиями (иногда драматичными) историю края! Мы очень благодарны Александру, он настоящий мастер своего дела, очень интересно все рассказывает на доступном для всех (в том числе для детей) языке! Обязательно будем рекомендовать всем воспользоваться такой замечательной возможностью))!!!

Экскурсия превзошла все наши ожидания, потому что мы не только побывали на маяке и узнали его историю, но и насладились