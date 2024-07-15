Экскурсии проходящие только летом в Темрюке

Найдено 4 экскурсии в категории «Летние» в Темрюке, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Путешествие на Темрюкский маяк
Пешая
16 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие на Темрюкский маяк
Узнать о древней истории Тамани, насладиться видами с обрыва и почувствовать себя смотрителем маяка
Начало: Станица Голубицкая, Темрюкский маяк
Сегодня в 18:00
Завтра в 11:00
от 3 000 за всё до 2 чел.
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
1 отзыв
1 час
Водная прогулка
Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
На болотоходе - к уникальной природной диковинке Тамани
Начало: Поместье Голубицкое, либо на автостанции Темрюка
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Атмосферная фотопрогулка на Таманском полуострове
На машине
3.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Атмосферная фотопрогулка на Таманском полуострове
Получить красивые фото и оставить тёплые воспоминания о крае
Завтра в 08:00
19 июля в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Тамань историческая и лермонтовская
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Тамань историческая и лермонтовская
Пройти по местам поэта и узнать, где была та самая Тмутаракань, куда отправляли героев в сказках
Завтра в 09:00
19 июля в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexey
    15 июля 2024
    Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
    Ездили семьей (2взрослых+ 2 ребенка 17л и 7л.) на экскурсию с Сергеем в Долину лотосов. Встреча началась в домике рыбака,
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    далее сели в лодку и двинулись в сторону лотосов. Остановились в красивом месте, сделали много красивых фото, Сергей рассказал историю появления лотосов в лимане, и вообще, много интересного про эти цветы, и не только… далее прокатились вдоль водного сада, и вернулись к домику рыбака. Сергей интересный, очень легкий в общении и доброжелательный человек. Спасибо огромное за проведенное время!

  • А
    Анна
    14 июля 2024
    Путешествие на Темрюкский маяк
    Экскурсия превзошла все наши ожидания, потому что мы не только побывали на маяке и узнали его историю, но и насладились
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    нереальным видом на Азов, а ещё открыли для себя такую насыщенную событиями (иногда драматичными) историю края! Мы очень благодарны Александру, он настоящий мастер своего дела, очень интересно все рассказывает на доступном для всех (в том числе для детей) языке! Обязательно будем рекомендовать всем воспользоваться такой замечательной возможностью))!!!

    Экскурсия превзошла все наши ожидания, потому что мы не только побывали на маяке и узнали егоЭкскурсия превзошла все наши ожидания, потому что мы не только побывали на маяке и узнали его
  • T
    Timofeeva
    18 марта 2024
    Путешествие на Темрюкский маяк
    Замечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсией. Узнали много нового о Тамани: от Боспорского царства до того почему в Азовском море медузы стали такими огромными. Маяк - это отдельный вид прекрасного!
    Замечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсиейЗамечательный, очень профессиональный гид, искренне любящий свой край. Научный сотрудник местного музея. Мы очень довольны экскурсией
  • Д
    Дмитрий
    1 сентября 2023
    Путешествие на Темрюкский маяк
    Очень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маяк и сделали просто бомбические фото!!! Очень всем рекомендую!
    Очень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маякОчень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маякОчень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маякОчень интересная экскурсия. За час с небольшим мы узнали историю места, где проводили отпуск, посмотрели маяк

Ответы на вопросы от путешественников по Темрюку в категории «Летние»

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  1. Путешествие на Темрюкский маяк
  2. Долина лотосов: прогулка по Ахтанизовскому лиману
  3. Атмосферная фотопрогулка на Таманском полуострове
  4. Тамань историческая и лермонтовская
Сколько стоит экскурсия по Темрюку в июле 2024
Сейчас в Темрюке в категории "Летние" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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