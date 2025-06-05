Добро пожаловать в единственную мастерскую в Терсколе! У нас вы сможете насладиться красотой природы из окна и создать уникальное изделие своими руками. Аккуратная тарелочка с мотивирующей надписью? Или, может быть, красивая кружка, из которой так приятно будет пить чай? Мы предоставим все необходимые материалы и поможем на каждом этапе, чтобы у вас всё получилось!

Описание мастер-класса

На 2 часа вы погрузитесь в увлекательный мир творчества. Мы познакомим вас с глиной, расскажем о лепке, техниках и способах декоа. А также — об Эльбрусе, горах и местных традициях.

Вы сможете самостоятельно слепить кружку или тарелочку, раскрасить её и декорировать — для этого у нас есть штампы. Затем в течение двух недель мы проведём обжиг, покроем изделие глазурью и отправим его вам.

Организационные детали