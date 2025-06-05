Добро пожаловать в единственную мастерскую в Терсколе! У нас вы сможете насладиться красотой природы из окна и создать уникальное изделие своими руками.
Аккуратная тарелочка с мотивирующей надписью? Или, может быть, красивая кружка, из которой так приятно будет пить чай? Мы предоставим все необходимые материалы и поможем на каждом этапе, чтобы у вас всё получилось!
Описание мастер-класса
На 2 часа вы погрузитесь в увлекательный мир творчества. Мы познакомим вас с глиной, расскажем о лепке, техниках и способах декоа. А также — об Эльбрусе, горах и местных традициях.
Вы сможете самостоятельно слепить кружку или тарелочку, раскрасить её и декорировать — для этого у нас есть штампы. Затем в течение двух недель мы проведём обжиг, покроем изделие глазурью и отправим его вам.
Организационные детали
- В стоимость входят все материалы для лепки кружки или тарелочки, упаковка и коробка
- Отдельно оплачивается доставка СДЭКом — стоимость зависит от региона
- По желанию вы также можете сделать набор пиал, чайную пару или вазу — подробности уточняйте в переписке
- Мастер-класс для вас проведу я или другой специалист из нашей команды
ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2800 ₽
|Дети до 12 лет
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Эльбрусской улице
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Терсколе
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Надежда, я керамистка и создательница творческой мастерской. Всем сердцем люблю своё дело и с радостью погружу вас в мир керамики вместе со своими коллегами-мастерами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
А
Анна
5 июн 2025
Очень понравилось мероприятие! Надежда умеет отлично объяснить суть лепки и даëт поработать самим, что очень увлекательно. Спасибо за отличный вечер! 😌
Вероника
19 мая 2025
9 мая посетила мастер-класс по лепке из глины. Пошла просто, что-бы скоротать время, а получила массу впечатлений. Все прошло замечательно. В понятной и доступной форме Надежда рассказала, как лепить, а затем как и раскрашивать изделие. Понравилась обстановка в мастерской - чисто, уютно, тепло и душевно. СПАСИБО!!!
