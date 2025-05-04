Что вас ожидает

Первая локация на маршруте — Кармадонское ущелье. В 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова. Мы посетим наскальный мемориал погибшим и проедем по сказочным горным серпантинам.

Далее отправимся к таинственному городу мёртвых Даргавс. Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе, состоящий из 95 склепов. Здесь царит необычная атмосфера. Вы узнаете легенды об этом месте и полюбуетесь невероятными видами.

Следующая остановка — Куртатинское ущелье, где сохранилось множество древних развалин. Обязательно заедем на башню Курта и Тага с панорамным видом, посетим арт-объект «Буква», покачаемся на небесных качелях, прогуляемся по Тропе чудес в каньоне Кадаргаван, посмотрим на Зеркального барса и побываем внутри пещерной Дзивгисской крепости.

Во время обеда вы продегустируете различные блюда осетинской кухни — дзыкку, араку и пироги с сыром, картошкой, фасолью, тыквой, листьями черемши. Узнаете о местной культуре и традициях приготовления пищи. А также откроете для себя осетинское пиво, сваренное по древним рецептам.

По желанию посетим Мидограбинские водопады, самый крупный из которых достигает в высоту 700 метров.

Организационные детали