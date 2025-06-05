Мини-группа
до 7 чел.
Горы и глина: мастер-класс по лепке в Терсколе
Побывать в высокогорной мастерской и создать кружку или тарелочку на память
Начало: На Эльбрусской улице
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
1 авг в 12:00
2800 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна5 июня 2025Очень понравилось мероприятие! Надежда умеет отлично объяснить суть лепки и даëт поработать самим, что очень увлекательно. Спасибо за отличный вечер! 😌
- ВВероника19 мая 20259 мая посетила мастер-класс по лепке из глины. Пошла просто, что-бы скоротать время, а получила массу впечатлений. Все прошло замечательно.
Забронируйте экскурсию в Терсколе на 2025 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь