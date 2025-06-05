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Экскурсии в Терсколе

Найдено 1 экскурсия в Терсколе, цена 2800 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Горы и глина: мастер-класс по лепке в Терсколе
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
Горы и глина: мастер-класс по лепке в Терсколе
Побывать в высокогорной мастерской и создать кружку или тарелочку на память
Начало: На Эльбрусской улице
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 17:00
Сегодня в 12:00
1 авг в 12:00
2800 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    5 июня 2025
    Горы и глина: мастер-класс по лепке в Терсколе
    Очень понравилось мероприятие! Надежда умеет отлично объяснить суть лепки и даëт поработать самим, что очень увлекательно. Спасибо за отличный вечер! 😌
  • В
    Вероника
    19 мая 2025
    Горы и глина: мастер-класс по лепке в Терсколе
    9 мая посетила мастер-класс по лепке из глины. Пошла просто, что-бы скоротать время, а получила массу впечатлений. Все прошло замечательно.
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    В понятной и доступной форме Надежда рассказала, как лепить, а затем как и раскрашивать изделие. Понравилась обстановка в мастерской - чисто, уютно, тепло и душевно. СПАСИБО!!!

Забронируйте экскурсию в Терсколе на 2025 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь