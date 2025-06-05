читать дальше В понятной и доступной форме Надежда рассказала, как лепить, а затем как и раскрашивать изделие. Понравилась обстановка в мастерской - чисто, уютно, тепло и душевно. СПАСИБО!!!

9 мая посетила мастер-класс по лепке из глины. Пошла просто, что-бы скоротать время, а получила массу впечатлений. Все прошло замечательно.