Мои заказы

Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур

Новогодний тур в Приэльбрусье: активный отдых для всей семьи и канатные дороги
Каждую зиму в Приэльбрусье выпадает много снега, который новогодней шалью украшает пихты и ели в ущельях.

Мы отправимся в горы и увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий
читать дальшеуменьшить

кавказский нарзан.

По снежным тропинкам пройдем в ущелья, над которыми возвышаются горы Главного Кавказского хребта, а также прокатимся по канатным дорогам Эльбруса и Чегета! Кроме того, попробуем настоящий горный чай и отведаем вкуснейшие пирожки с брусникой, которые пекут только на Чегете.

5
3 отзыва
Новый Год в Приэльбрусье. Активный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый Год в Приэльбрусье. Активный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Новый Год в Приэльбрусье. Активный турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Термальные источники «Гедуко»

13:30-14:00 (московское время) – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Термальные источники «Гедуко». Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках.

В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), заселение в гостиницу.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

Прибытие. Термальные источники «Гедуко»Прибытие. Термальные источники «Гедуко»Прибытие. Термальные источники «Гедуко»Прибытие. Термальные источники «Гедуко»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экотропа на Поляну нарзанов

По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов. Нарзан – это вода слабой минерализации, которая содержит полезные микроэлементы.

В новогоднем туре очень приятно гулять в Приэльбрусье, ведь леса здесь – словно настоящая, зимняя сказка.

Вокруг нас роскошные пихты и ели, укрытые снегом, огромные сугробы и рядом бежит река Баксан. В солнечную погоду она имеет удивительный, изумрудный цвет. В реке видны огромные камни, которые зимой украшают снежные шапки или наплески льда.

Поляна нарзанов по праву считается одним из чудес Приэльбрусья. На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана. Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!

Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!

Активная часть новогоднего тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность треккинга – 6-7 часов.

Экотропа на Поляну нарзановЭкотропа на Поляну нарзановЭкотропа на Поляну нарзановЭкотропа на Поляну нарзанов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога

Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной зимней экскурсии по новогоднему Приэльбрусью.

Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами. Тропинка без набора высоты. Легко, красиво, рядом речка и видны снежные отроги Эльбруса.

Чуть меньше часа ходьбы – и мы придем на большую поляну Чегет. Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.

Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой – это лучший способ увидеть с высоты всю красоту новогоднего Приэльбрусья!

С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.

На горе Чегет находится заоблачное кафе «Ай», которое очень любимо туристами за свою круглую форму и потрясающие панорамные окна.

Затем нас ждет новогодний, сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари… Все, что вашей душе угодно!

Также у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.

Активная часть новогоднего тура: 14 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорогаЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорогаЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорогаЭкотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад

Продолжая наш тур в Приэльбрусье зимой, идем гулять в ущелье реки Терскол. Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.

Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает. В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.

Приэльбрусье на Новый Год бесконечно красиво наряжает свои ущелья: впереди встают остроконечные вершины, радуют глаз своей белизной снежные склоны, а лапы елей склоняются к земле от пушистого снега.

В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км! Он плавно сползает с отрога Эльбруса. В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!

Ледником любуемся снизу, из долины. А стоит обернуться назад – на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского хребта. В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.

Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.

Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопадПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопадПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопадПриэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус

С утра идем к подножию Эльбруса! По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов. Рядом бежит река, а вокруг, сколько хватает глаз, белый, пушистый, новогодний снег.

Вдоль реки идем к водопаду. Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит! Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.

Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке. Без посещения рынка невозможно представить себе отдых на Эльбрусе зимой. Цены здесь на любой кошелек!

Путешествие в Приэльбрусье на Новый Год – это лучший подарок, который можно сделать себе и близким! Оглянитесь вокруг, прямо перед нами вершины Донгуз-орун, Когутаи, знаменитый ледник «Семерка», красавицы Шхельда, Ушба и так любимая лыжниками гора Чегет.

Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.

Одной из самых сложных вершин Приэльбрусья по праву считается Ушба. У альпинистов есть любимая история о том, как грузинский князь Дадешкелиани в 1903 г. подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер за покорение этой вершины. Сваны очень обиделись на князя за то, что отдал гору чужестранке. На что князь, ответил: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно».

Во второй половине дня – свободное время. Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе Приэльбрусья или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!

Отдых на Эльбрусе зимой – это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.

Активная часть новогоднего тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.

Ледяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на ЭльбрусЛедяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Возвращение в Минеральные Воды. Отъезд

Утром прощаемся со снежным Приэльбрусьем. Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.

Возвращение в Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в Минеральные Воды. ОтъездВозвращение в Минеральные Воды. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Седьмой регион» или гостинице такого же класса. 2-, 3-местные стандартные номера с удобствами.

Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное).

Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 24 900 руб. за весь период отдыха.

Варианты проживания

Седьмой регион

5 ночей

Находится в одном из самых живописных и популярных горнолыжных курортов Приэльбрусья, на территории национального парка.

В номерах предусмотрены все удобства, телевизоры и Wi-Fi. Полотенце выдают, фен можно попросить у администратора. Есть общая кухня с холодильником. Имеется сушильная комната для вещей.

К услугам гостей прачечная, бильярд, настольный теннис (за дополнительную плату).

Неподалеку расположены кафе, магазины, МЧС и тропа к водопадам.

Седьмой регионСедьмой регионСедьмой регионСедьмой регионСедьмой регионСедьмой регион
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса
  • Питание: завтраки (2-6 день) в гостинице обед во 2-й и 4-й день в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Завтраки (2-6 день) в гостинице
  • Обед во 2-й и 4-й день в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Групповая аптечка
  • Входные билеты в нац. парк Приэльбрусье, на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Билеты на канатную дорогу Чегет
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Питание: обед (кроме 2-го и 4-го дня), ужины. Стоимость питания в кафе: от 700 руб
  • Страховка (по желанию)
  • Дополнительные услуги в гостинице
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
  • зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С.;
  • флиска;
  • шапка, перчатки;
  • ходовые брюки;
  • футболка;
  • нижнее белье;
  • колготки, носки, гамаши, гетры, бахилы;
  • теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
  • треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
  • туристическая пенка-сидушка;
  • купальник, полотенце, шлепки;
  • фотоаппарат/видеокамера;
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, туалетная бумага);
  • расческа;
  • очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
  • нитка, иголка;
  • рюкзачок для прогулок (15-20 литров);
  • фонарик;
  • термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
  • кружка, ложка;
  • сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
Доброго времени суток! Хочу поблагодарить принимающую сторону и инструктора Алексея Евполова за прекрасно проведённый интересный тур. Всё было замечательно после напряжённой работы в конце года такая перезагрузка на новогодних каникулах была мне очень кстати!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Добрый день! Все очень понравилось😍
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Тур отличный! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие туры на «Новый Год в Приэльбрусье. Активный тур»

Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершин
7 дней
-
25%
Трекинг в Приэльбрусье: от водопадов до снежных вершин
Ваша безопасность - наш абсолютный приоритет! Ваши невероятные эмоции
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 69 000 ₽92 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Терсколе
Все туры из Терскола
-23%
до 31 июля
53 823 ₽ за человека