Мы отправимся в горы и увидим замерзшие водопады, искупаемся в термальных источниках и попробуем настоящий
Программа тура по дням
Прибытие. Термальные источники «Гедуко»
13:30-14:00 (московское время) – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).
Термальные источники «Гедуко». Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках.
В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.
Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!
Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.
Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), заселение в гостиницу.
Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.
Экотропа на Поляну нарзанов
По комфортной тропе отправляемся на Поляну нарзанов. Нарзан – это вода слабой минерализации, которая содержит полезные микроэлементы.
В новогоднем туре очень приятно гулять в Приэльбрусье, ведь леса здесь – словно настоящая, зимняя сказка.
Вокруг нас роскошные пихты и ели, укрытые снегом, огромные сугробы и рядом бежит река Баксан. В солнечную погоду она имеет удивительный, изумрудный цвет. В реке видны огромные камни, которые зимой украшают снежные шапки или наплески льда.
Поляна нарзанов по праву считается одним из чудес Приэльбрусья. На огромной, лесной поляне прямо из-под земли бьют несколько источников нарзана. Один из них невероятно мощный, даже зимой он бьет с полной силой!
Берите с собой пустые бутылочки, наберем целебного нарзана!
Активная часть новогоднего тура: 12,6 км пешком, перепад высот – 2180-1960-2180 м, длительность треккинга – 6-7 часов.
Экотропа Эльбрус-Чегет, канатная дорога
Пешеходная экотропа соединяет горы Чегет и Эльбрус и является началом нашей очередной зимней экскурсии по новогоднему Приэльбрусью.
Тропа идет по потрясающему сосновому лесу, который чуть позже сменяется березовыми рощами. Тропинка без набора высоты. Легко, красиво, рядом речка и видны снежные отроги Эльбруса.
Чуть меньше часа ходьбы – и мы придем на большую поляну Чегет. Именно отсюда начинается канатная дорога, которая поднимет нас на высоту 3100 м.
Экскурсия на Эльбрус и Чегет зимой – это лучший способ увидеть с высоты всю красоту новогоднего Приэльбрусья!
С горы Чегет открываются потрясающие виды на вершины Кавказского хребта, знаменитый ледник «Семерочка», а сам Эльбрус будет как на ладони.
На горе Чегет находится заоблачное кафе «Ай», которое очень любимо туристами за свою круглую форму и потрясающие панорамные окна.
Затем нас ждет новогодний, сувенирный рынок: шерстяные шали, магнитики, чаи, варенье, свитера, календари… Все, что вашей душе угодно!
Также у вас будет свободное время, чтобы покататься на горе Чегет на санках, ватрушках, лыжах или сноуборде.
Активная часть новогоднего тура: 14 км пешком, перепад высот на канатке 2170-3045 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.
Приэльбрусье, ущелье Терскол, ледник и водопад
Продолжая наш тур в Приэльбрусье зимой, идем гулять в ущелье реки Терскол. Под ногами лесная тропа, на протяжении всего ущелья бежит речка, а на склонах гор раскинулся великолепный сосновый лес.
Если зимой выпадает много снега, то во второй части ущелья тропинки заметает. В этом случае инструктор протаптывает тропу и вся группа идет за ним след в след.
Приэльбрусье на Новый Год бесконечно красиво наряжает свои ущелья: впереди встают остроконечные вершины, радуют глаз своей белизной снежные склоны, а лапы елей склоняются к земле от пушистого снега.
В конце ущелья красуется ледник Терскол, длина которого 7 км! Он плавно сползает с отрога Эльбруса. В солнечный день ледник потрясающе искрится и сверкает!
Ледником любуемся снизу, из долины. А стоит обернуться назад – на горизонте сразу же будут видны вершины Главного Кавказского хребта. В этом живописном месте устроим обед, после чего отправимся в обратный путь.
Активная часть тура: 8,6 км, перепад высот 2160-2570 м, продолжительность маршрута 6 часов.
Ледяной водопад Азау, канатная дорога на Эльбрус
С утра идем к подножию Эльбруса! По тропинке спускаемся в каньон Азау, сложенный из разноцветных базальтов. Рядом бежит река, а вокруг, сколько хватает глаз, белый, пушистый, новогодний снег.
Вдоль реки идем к водопаду. Зимой водопад Азау выглядит как огромный, 80-метровый ледяной сталагмит! Большая часть водопада всегда замерзает, но внутри ледяного панциря все еще бежит вода.
Далее отправляемся на сам Эльбрус, у подножия которого кипит жизнь на сувенирном рынке. Без посещения рынка невозможно представить себе отдых на Эльбрусе зимой. Цены здесь на любой кошелек!
Путешествие в Приэльбрусье на Новый Год – это лучший подарок, который можно сделать себе и близким! Оглянитесь вокруг, прямо перед нами вершины Донгуз-орун, Когутаи, знаменитый ледник «Семерка», красавицы Шхельда, Ушба и так любимая лыжниками гора Чегет.
Канатные дороги быстро поднимут нас на высоту 3840 м, в самое-самое поднебесье.
Одной из самых сложных вершин Приэльбрусья по праву считается Ушба. У альпинистов есть любимая история о том, как грузинский князь Дадешкелиани в 1903 г. подарил Ушбу альпинистке Ченчи фон Фиккер за покорение этой вершины. Сваны очень обиделись на князя за то, что отдал гору чужестранке. На что князь, ответил: «Гора как стояла, так и стоит, а женщине приятно».
Во второй половине дня – свободное время. Вы сможете погулять по сувенирному рынку, посетить уютные кафе Приэльбрусья или же взять напрокат лыжи/сноуборды и с удовольствием покататься!
Отдых на Эльбрусе зимой – это не только экскурсии по горам, но и радость от горнолыжного катания.
Активная часть новогоднего тура: путь к горе Эльбрус и обратно – 7,6 км пешком, перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге – перепад высот 2380-3850 м. Продолжительность маршрута 6-7 часов.
Возвращение в Минеральные Воды. Отъезд
Утром прощаемся со снежным Приэльбрусьем. Выселение из гостиницы, переезд в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Седьмой регион» или гостинице такого же класса. 2-, 3-местные стандартные номера с удобствами.
Готовые завтраки (день 2-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное).
Доплата за 1-местное размещение в номере гостиницы — 24 900 руб. за весь период отдыха.
Варианты проживания
Седьмой регион
Находится в одном из самых живописных и популярных горнолыжных курортов Приэльбрусья, на территории национального парка.
В номерах предусмотрены все удобства, телевизоры и Wi-Fi. Полотенце выдают, фен можно попросить у администратора. Есть общая кухня с холодильником. Имеется сушильная комната для вещей.
К услугам гостей прачечная, бильярд, настольный теннис (за дополнительную плату).
Неподалеку расположены кафе, магазины, МЧС и тропа к водопадам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание: п. Терскол, гостиница «Седьмой регион» или гостиница такого же класса
- Питание: завтраки (2-6 день) в гостинице обед во 2-й и 4-й день в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Завтраки (2-6 день) в гостинице
- Обед во 2-й и 4-й день в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Групповая аптечка
- Входные билеты в нац. парк Приэльбрусье, на термальные источники
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Билеты на канатную дорогу Чегет
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обед (кроме 2-го и 4-го дня), ужины. Стоимость питания в кафе: от 700 руб
- Страховка (по желанию)
- Дополнительные услуги в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка;
- зимняя куртка с капюшоном (обязательно!). Температура воздуха днем: -5… -12С.;
- флиска;
- шапка, перчатки;
- ходовые брюки;
- футболка;
- нижнее белье;
- колготки, носки, гамаши, гетры, бахилы;
- теплая, непромокаемая обувь для ходьбы. Маршрут проходит по асфальту, по утоптанной снежной тропе, по свежему снегу;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- туристическая пенка-сидушка;
- купальник, полотенце, шлепки;
- фотоаппарат/видеокамера;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, шампунь, бритва, туалетная бумага);
- расческа;
- очки солнцезащитные ОБЯЗАТЕЛЬНО. В ясные дни очки защищают глаза от воздействия солнечных лучей, которые могут обжечь внешние слои глаза. Снег отражает до 80% солнечных лучей. Когда солнечный свет отражается от снега, он становится очень ярким и сопровождается интенсивным блеском, из-за которого затруднительно смотреть;
- нитка, иголка;
- рюкзачок для прогулок (15-20 литров);
- фонарик;
- термос ОБЯЗАТЕЛЬНО (объем 0,75 – 1 л на человека). В термосе каждый турист берет чай на прогулку;
- кружка, ложка;
- сушилки для обуви. На прогулках мы ходим по снежным тропинкам, к вечеру обувь становится влажной, ее необходимо просушивать;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут новогоднего тура в Приэльбрусье может быть изменен.