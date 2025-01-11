1 день

Прибытие. Термальные источники «Гедуко»

13:30-14:00 (московское время) – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города).

Термальные источники «Гедуко». Новогодний тур в Приэльбрусье начинаем с приятного купания в термальных источниках.

В комплексе «Гедуко» оборудованы бассейны на открытом воздухе, где можно искупаться в целебной, термальной воде. Температура воды достигает 50С и выходит на поверхность с глубины около 4000 метров.

Вода очень богата калием, кальцием, натрием и бромом. Она не только очищает организм человека, но и снимает стресс, омолаживает и дарит заряд энергии!

Купальные принадлежности (купальник, полотенце, тапочки, заколка для волос) следует заранее упаковать в отдельный пакет и взять с собой в автобус.

Переезд в Баксанское ущелье Приэльбрусья (2,5-3 часа), заселение в гостиницу.

Активная часть прохождения по маршруту: 2 км.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160