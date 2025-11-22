1 день

Прибытие в Старую Ладогу. Переезд в Новую Ладогу. Отдых в аквакомплексе

Возможную подачу транспорта см. в разделе «Важно знать».

08:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу от станции метро «Улица Дыбенко», пр. Большевиков, д. 21, остановка общественного транспорта.

Экскурсия по трассе.

Прибытие в Старую Ладогу. Этот гигантский пласт истории и культуры России хранит множество тайн. Сотни лет существует легенда о золотом саркофаге Рюрика, замурованном где-то в ладожских пещерах.

Существует ли подземный ход, ведущий из старой крепости в лабиринт под Старой Ладогой? И правда ли, что в Олеговой могиле действительно лежит Вещий Олег, тот что «принял смерть от коня своего»? Тайны, тайны, тайны…

11:00 Экскурсия по Староладожской крепости. Изначально крепость была поселением на берегу реки и со временем её расположение приняло стратегическое значение.

В отличие от «северных» крепостей (крепость Корела, Выборгский замок), Старая Ладога – это «русская» по духу крепость, окруженная монастырями и церквями. На ее основе развился типичный древнерусский город, пример которого можно встретить и в кино, и в книгах.

Сегодня в Воротной башне крепости работает краеведческий музей, а за стеной крепости – Земляное городище. На территории находится один из самых изящных средневековых храмов – церковь Святого Георгия (XII век).

В церкви сохранилась одна из наиболее известных в истории живописи фресок – «Чудо Георгия о Змие» (посетить церковь возможно только при благоприятной погоде).

13:30 Обед в кафе русской кухни «Рюрик».Интерьер кафе позволяет гостям окунуться в атмосферу Древней Руси: в оформлении стен использованы копья, щиты и мечи, блюда подаются в глиняной посуде, а массивные столы выполнены из дерева.

Переезд в Новую Ладогу. В 15 километрах от Старой Ладоги находится город под названием Новая Ладога с населением чуть больше 9 тыс. человек. Новый город обустраивается на месте небольшого посада, существующего вокруг Николо-Медведского монастыря.

Новый город стал именоваться Новая Ладога, прежняя Ладога стала Старой и потеряла статус города, став селом. Население Ладоги массово переселили в Новую. К 1709 году Новая Ладога обрела облик настоящего города. Знакомство с городом.

15:00 Посещение интерактивного музея А. В. Суворова. Музей, в котором можно трогать предметы: разыграть знаменитый суворовский переход через Альпы или сражение при Рымнике; примерить головные уборы, вообразить себя суворовским солдатом, отработав ружейные приемы – всё это о музее А. В. Суворова в Новой Ладоге!

В музее вы узнаете об истории пребывания А. В. Суворова в Новой Ладоге, истории здания, о великих победах А. В. Суворова. Интерактивная экспозиция вовлекает гостей в атмосферу полковой жизни XVIII века, показывая не только военную составляющую, но и быт полка, взаимодействие с местным населением.

Переезд в Тихвин (~110 км). Размещение в гостинице «Астрал» 4*. Свободное время.

Посещение аквакомплекса (бесплатно и без ограничения по времени для проживающих гостей).

Аквацентр «Астрал» — один из лучших во всей Ленинградской области, который порадует всех любителей водных процедур, независимо от возраста.

Большое разнообразие водных развлечений, прекрасные парные, современные джакузи и бассейн с водными горками создают замечательное настроение для каждого гостя.

Станция автоматического дозирования реагентов — позволяет постоянно поддерживать качественный состав воды. За специальный микроклимат помещений отвечает современное европейское оборудование, делая посещение аквацентра приятным и безопасным.

К вашим услугам:

бассейн с тремя уровнями глубины от 0,8 м (для самых маленьких) и до 1,8 м. Специально выделенная детская зона;

с тремя уровнями глубины от 0,8 м (для самых маленьких) и до 1,8 м. Специально выделенная детская зона; аттракцион «Горки» , который включает в себя: прямая закрытая и открытая винтовая горка с поворотами. Пользоваться горками детям до 7 лет запрещено;

, который включает в себя: прямая закрытая и открытая винтовая горка с поворотами. донный «Гейзер» . Посередине чаши бассейна установлен водный фонтан;

. Посередине чаши бассейна установлен водный фонтан; водопад «Ниагара» . Два водопада, которые работают по очереди, как душ Шарко. Полезен для массажа шейного отдела и верхней части спины;

. Два водопада, которые работают по очереди, как душ Шарко. Полезен для массажа шейного отдела и верхней части спины; водопад «Рондо» — одиночный большой водопад со средней силой подачи воды;

одиночный большой водопад со средней силой подачи воды; детский водопад . Расположен на глубине 0,8 м, в детской зоне;

. Расположен на глубине 0,8 м, в детской зоне; джакузи малая . Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения с детьми;

. Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения с детьми; аттракцион-горка «Акула» для детей от 4 до 10 лет;

для детей от 4 до 10 лет; джакузи большая . Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения компанией;

. Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения компанией; гидромассажное сиденье , которое расположено прямо в воде, в чаше бассейна. Вмещает в себя до 6 взрослых человек. Отлично подходит для массажа спины и ног;

, которое расположено прямо в воде, в чаше бассейна. Вмещает в себя до 6 взрослых человек. Отлично подходит для массажа спины и ног; банный комплекс , включающий финскую сауну (температура 90-100, влажность 5-10), русскую парную (температура 70-75, влажность 15-25) и турецкую баню (влажность 95-100);

, включающий (температура 90-100, влажность 5-10), (температура 70-75, влажность 15-25) и (влажность 95-100); купель с холодной водой — маленький бассейн, чтобы окунаться после посещения парилок;

с холодной водой — маленький бассейн, чтобы окунаться после посещения парилок; обливное устройство . Бочонок с холодной водой, который расположен в душевых после посещения саун и парных;

. Бочонок с холодной водой, который расположен в душевых после посещения саун и парных; кафетерий на территории аквацентра. Можно вкусно и удобно перекусить, отпраздновать детское торжество. Весь заказ зачисляется на браслет гостя, оплата наличными при выходе на кассе аквацентра.

