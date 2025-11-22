Программа тура по дням
Прибытие в Старую Ладогу. Переезд в Новую Ладогу. Отдых в аквакомплексе
Возможную подачу транспорта см. в разделе «Важно знать».
08:00 Отправление автобуса из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу от станции метро «Улица Дыбенко», пр. Большевиков, д. 21, остановка общественного транспорта.
Экскурсия по трассе.
Прибытие в Старую Ладогу. Этот гигантский пласт истории и культуры России хранит множество тайн. Сотни лет существует легенда о золотом саркофаге Рюрика, замурованном где-то в ладожских пещерах.
Существует ли подземный ход, ведущий из старой крепости в лабиринт под Старой Ладогой? И правда ли, что в Олеговой могиле действительно лежит Вещий Олег, тот что «принял смерть от коня своего»? Тайны, тайны, тайны…
11:00 Экскурсия по Староладожской крепости. Изначально крепость была поселением на берегу реки и со временем её расположение приняло стратегическое значение.
В отличие от «северных» крепостей (крепость Корела, Выборгский замок), Старая Ладога – это «русская» по духу крепость, окруженная монастырями и церквями. На ее основе развился типичный древнерусский город, пример которого можно встретить и в кино, и в книгах.
Сегодня в Воротной башне крепости работает краеведческий музей, а за стеной крепости – Земляное городище. На территории находится один из самых изящных средневековых храмов – церковь Святого Георгия (XII век).
В церкви сохранилась одна из наиболее известных в истории живописи фресок – «Чудо Георгия о Змие» (посетить церковь возможно только при благоприятной погоде).
13:30 Обед в кафе русской кухни «Рюрик».Интерьер кафе позволяет гостям окунуться в атмосферу Древней Руси: в оформлении стен использованы копья, щиты и мечи, блюда подаются в глиняной посуде, а массивные столы выполнены из дерева.
Переезд в Новую Ладогу. В 15 километрах от Старой Ладоги находится город под названием Новая Ладога с населением чуть больше 9 тыс. человек. Новый город обустраивается на месте небольшого посада, существующего вокруг Николо-Медведского монастыря.
Новый город стал именоваться Новая Ладога, прежняя Ладога стала Старой и потеряла статус города, став селом. Население Ладоги массово переселили в Новую. К 1709 году Новая Ладога обрела облик настоящего города. Знакомство с городом.
15:00 Посещение интерактивного музея А. В. Суворова. Музей, в котором можно трогать предметы: разыграть знаменитый суворовский переход через Альпы или сражение при Рымнике; примерить головные уборы, вообразить себя суворовским солдатом, отработав ружейные приемы – всё это о музее А. В. Суворова в Новой Ладоге!
В музее вы узнаете об истории пребывания А. В. Суворова в Новой Ладоге, истории здания, о великих победах А. В. Суворова. Интерактивная экспозиция вовлекает гостей в атмосферу полковой жизни XVIII века, показывая не только военную составляющую, но и быт полка, взаимодействие с местным населением.
Переезд в Тихвин (~110 км). Размещение в гостинице «Астрал» 4*. Свободное время.
Посещение аквакомплекса (бесплатно и без ограничения по времени для проживающих гостей).
Аквацентр «Астрал» — один из лучших во всей Ленинградской области, который порадует всех любителей водных процедур, независимо от возраста.
Большое разнообразие водных развлечений, прекрасные парные, современные джакузи и бассейн с водными горками создают замечательное настроение для каждого гостя.
Станция автоматического дозирования реагентов — позволяет постоянно поддерживать качественный состав воды. За специальный микроклимат помещений отвечает современное европейское оборудование, делая посещение аквацентра приятным и безопасным.
К вашим услугам:
- бассейн с тремя уровнями глубины от 0,8 м (для самых маленьких) и до 1,8 м. Специально выделенная детская зона;
- аттракцион «Горки», который включает в себя: прямая закрытая и открытая винтовая горка с поворотами. Пользоваться горками детям до 7 лет запрещено;
- донный «Гейзер». Посередине чаши бассейна установлен водный фонтан;
- водопад «Ниагара». Два водопада, которые работают по очереди, как душ Шарко. Полезен для массажа шейного отдела и верхней части спины;
- водопад «Рондо» — одиночный большой водопад со средней силой подачи воды;
- детский водопад. Расположен на глубине 0,8 м, в детской зоне;
- джакузи малая. Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения с детьми;
- аттракцион-горка «Акула» для детей от 4 до 10 лет;
- джакузи большая. Температура воды 32-38, с гидро и аэро массажем, удобна для погружения компанией;
- гидромассажное сиденье, которое расположено прямо в воде, в чаше бассейна. Вмещает в себя до 6 взрослых человек. Отлично подходит для массажа спины и ног;
- банный комплекс, включающий финскую сауну (температура 90-100, влажность 5-10), русскую парную (температура 70-75, влажность 15-25) и турецкую баню (влажность 95-100);
- купель с холодной водой — маленький бассейн, чтобы окунаться после посещения парилок;
- обливное устройство. Бочонок с холодной водой, который расположен в душевых после посещения саун и парных;
- кафетерий на территории аквацентра. Можно вкусно и удобно перекусить, отпраздновать детское торжество. Весь заказ зачисляется на браслет гостя, оплата наличными при выходе на кассе аквацентра.
Тихвин. Посещение Дома-музея Н.А. Римского-Корсакова. Посещение собора и монастыря
08:30 Завтрак в кафе гостиницы (порционное накрытие).
Тихвин – город уникальный, таких больше нигде нет и не было. Он возник благодаря поистине библейскому чуду — явлению иконы Божией Матери Одигитрии, написанной самим Апостолом Лукой.
10:00 Посещение Дома-музея Н. А. Римского-Корсакова. У вас есть уникальная возможность стать свидетелями момента перехода дома-музея из стадии окончания реставрации в стадию создания экспозиции.
Главный объект внимания – это сам дом, который является памятником культурного наследия, одной из самых известных усадеб первой половины XIX века. Пространство дома сейчас максимально открыто для посетителей, представляя масштабы строения, его архитектурные особенности.
Гости увидят исторические обои, белый дубовый паркет начала XIX века, печи, лепнину и потайную дверь-шкафчик.
Обзорная экскурсия по городу с посещением Спасо-Преображенского собора. Его главной святыней стала чудотворная Стокгольмская икона Божией матери, привезенная русскими купцами из Швеции в 17 веке.
13:30 Обед в трапезной монастыря.
14:30 Посещение Тихвинского Успенского мужского монастыря. Указом Ивана Грозного была основана обитель, посвященная легендарной Тихвинской иконе Божией Матери, хранившейся в каменном Успенском соборе.
Икона была вывезена на запад во время отступления фашистов в 1941 году, позже попала в США. Архиепископ Чикагский многие годы бережно хранил святыню и завещал вернуть её в Россию, если будет восстановлен Тихвинский монастырь.
Ждать пришлось недолго: обитель вернули Церкви, Успенский собор отреставрировали, и в июле 2004 г. священная икона вернулась на свое законное место.
16:00 Отправление в Санкт-Петербург. Ориентировочное время прибытия 19:00-20:00, ст. метро «Улица Дыбенко», 19:30-20:30 в Колпино.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|Размещение
|Цена
2-х местный номер (2-спальная кровать)
Корпус А
|18 700
|Доп. место (3-й в номере), раскладное кресло
|17 700
Доплата за 1-местное размещение в 2-х местном номере
Корпус А
|4 300
2-х местный номер (раздельные кровати)
Корпус В
|18 400
|Доп. место (3-й в номере), раскладное кресло
|17 600
Доплата за 1-местное размещение в 2-х местном номере
Корпус В
|4 000
Скидка пенсионерам, мужчины 65+, женщины 60+: 150 руб. /чел.
Скидка школьникам до 14 лет включительно: 300 руб. /чел.
Варианты проживания
Отель «Астрал»
Отель «Астрал» расположен в исторической части Тихвина. Здесь есть все необходимое для комфортного проживания. В числе удобств высокоскоростной интернет, бесплатная парковка, фитнес-центр, прачечная. Также гости могут посетить одноименный водно-развлекательный комплекс сауной, турецкой баней, бассейном и водными горками. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Для размещения доступны уютные номера различной категории и вместимости. В каждом из них имеется функциональная мебель, индивидуальная система кондиционирования, телевизор с плоским экраном. Собственная ванная комната оснащена стандартным набором сантехники, халатами, тапочками и феном.
На территории работает роскошный ресторан, где постояльцы могут приятно провести время, насладиться изысканными блюдами, легкими закусками и вкуснейшими напитками. Также можно воспользоваться услугой доставки еды и напитков в номер.
Конференц-зал отеля отлично подойдет для проведения деловых и торжественных мероприятий. Зал укомплектован необходимой мебелью и современным мультимедийным оборудованием.
В пределах двух километров находится дом-музей Н. А. Римского-Корсакова, Летний сад, парк Эрувиль Сен-Клер, Спасо-Преображенский собор. Расстояние до железнодорожного вокзала составит около трех километров.
Выберите удобную дату из расписания
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: 1 завтрак, 2 обеда
- Автотранспортное обслуживание (при группе в количестве менее 18 человек обслуживание на микроавтобусе)
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
- Посещение аквакомплекса без ограничения по времени (время работы до 22:00)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Личные расходы
