Найдено 1 тур в Тихвине , цена 16 500 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году

На машине 2 дня В царёво богомолье и родовое гнездо Римского-Корсакова: персональные прогулки по Тихвину Увидеть деревянные срубы и каменные храмы, помолиться у чудотворной иконы и посетить дом композитора Начало: Ж/д или автовокзал Тихвина, 10:10-10:50 16 500 ₽ за человека

Тур тихвин из санкт петербурга первые линии – это возможность увидеть город таким, каким он был во времена его основания. Исследуйте древние улицы и монастыри, наслаждаясь богатой культурой и историей Тихвина в комфортной обстановке