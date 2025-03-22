В царёво богомолье и родовое гнездо Римского-Корсакова: персональные прогулки по Тихвину
Увидеть деревянные срубы и каменные храмы, помолиться у чудотворной иконы и посетить дом композитора
Начало: Ж/д или автовокзал Тихвина, 10:10-10:50
22 мар в 10:00
29 мар в 10:00
16 500 ₽ за человека
Тур тихвин из санкт петербурга первые линии – это возможность увидеть город таким, каким он был во времена его основания. Исследуйте древние улицы и монастыри, наслаждаясь богатой культурой и историей Тихвина в комфортной обстановке