Он не раз разрушался врагами, но сохранил древнюю архитектуру, а в Смутное время сыграл важную роль в освобождении Руси от шведов.
Гуляя по старинным улочкам,
Описание тура
Организационные детали
Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вы хотите:
посетить службу в монастыре, чтобы мы могли скорректировать программу;
дополнить программу (экскурсии, мастер-классы, рестораны, посещение спа-салона), чтобы мы могли обсудить все детали и забронировать время за вашей группой;
дополнить питание;
остановиться в более комфортабельном номере указанного отеля, чтобы мы уточнили, на каких условиях можно это сделать.
Последовательность экскурсий может быть изменена в соответствии с графиком работы музея Римского-Корсакова, но с сохранением объёма программы.
Питание. Включены 1 приветственный кофе с выпечкой, 1 завтрак, 2 обеда (в отеле и трапезной монастыря). Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Минивэн Volkswagen Multivan.
Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет (со скидкой).
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Прошлое и современность Тихвина
Встретим вас по прибытии, выпьем ароматного кофе со свежей выпечкой в уютном кафе и отправимся гулять.
Начнём знакомство с городом у живописных берегов реки Тихвинки. Вы увидите деревянные шлюзы и услышите о водной системе, основанной Петром I.
С Фишёвой горы полюбуемся архитектурным ансамблем Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, возведённого в 16 веке по приказу Ивана Грозного. Вы узнаете о главной святыне — чудотворной иконе Божией Матери. Мы расскажем, почему раньше Тихвин называли царёво богомолье и кто из русских царей сюда приезжал.
В Захаровском парке мы поведаем, почему горожане называют это место Таборы и о стоянии шведов в Смутное время. Проедем по древним улочкам, рассмотрим деревянные купеческие дома. На старой площади во всём великолепии нас встретят Спасо-Преображенский собор и каменный гостиный двор 18 века.
Побываем и в современных районах и обсудим, чем Тихвин живёт в наши дни. У стелы «Город воинской славы» вспомним о героическом прошлом.
После обеда — свободное время. По желанию и за доплату можно посетить Антониево-Дымский мужской монастырь; поучаствовать в квесте «Происшествие в уездном городе Тъ» или мастер-классе по мыловарению, живописи, керамике; съездить в конный клуб или отдохнуть в спа при отеле.
Богородичный Успенский монастырь, дом-музей Римского-Корсакова
После завтрака и освобождения номеров поедем в Богородичный Успенский мужской монастырь — важное место паломничества. Вы услышите предание о чудесном явлении иконы Божией Матери на берегах Тихвинки в 14 веке. Мы расскажем о странствиях реликвии, людях, прошедших с ней этот путь, и долгожданном возвращении в родную обитель.
Погуляем по территории, полюбуемся новгородской архитектурой, посетим храмы, в том числе Успенский собор, под сводами которого возносили молитвы русские цари. Запланированы свободное время и обед в трапезном зале Покровской церкви.
Далее посетим дом, в котором родился Николай Римский-Корсаков. Вы узнаете о взаимоотношениях в семье, ярких впечатлениях детства, повлиявших на творчество композитора, и осмотрите личные вещи. Среди них — рояль, на котором музицировали Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Игорь Стравинский и у которого пел Фёдор Шаляпин.
По завершении экскурсии доставим вас к ж/д или автовокзалу и попрощаемся.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|16 500 ₽
|Детский
|10 725 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 1 перекус, 1 завтрак, 2 обеда
- Все трансферы по маршруту
- Трансферы от/до ж/д или автовокзала
- Сопровождение гидом
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Тихвин и обратно в ваш город
- Ужины
- Скидка для ребёнка - 35%
- Стоимость указана при условии участия не менее 2 человек