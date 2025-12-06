Встретим вас по прибытии, выпьем ароматного кофе со свежей выпечкой в уютном кафе и отправимся гулять.

Начнём знакомство с городом у живописных берегов реки Тихвинки. Вы увидите деревянные шлюзы и услышите о водной системе, основанной Петром I.

С Фишёвой горы полюбуемся архитектурным ансамблем Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, возведённого в 16 веке по приказу Ивана Грозного. Вы узнаете о главной святыне — чудотворной иконе Божией Матери. Мы расскажем, почему раньше Тихвин называли царёво богомолье и кто из русских царей сюда приезжал.

В Захаровском парке мы поведаем, почему горожане называют это место Таборы и о стоянии шведов в Смутное время. Проедем по древним улочкам, рассмотрим деревянные купеческие дома. На старой площади во всём великолепии нас встретят Спасо-Преображенский собор и каменный гостиный двор 18 века.

Побываем и в современных районах и обсудим, чем Тихвин живёт в наши дни. У стелы «Город воинской славы» вспомним о героическом прошлом.

После обеда — свободное время. По желанию и за доплату можно посетить Антониево-Дымский мужской монастырь; поучаствовать в квесте «Происшествие в уездном городе Тъ» или мастер-классе по мыловарению, живописи, керамике; съездить в конный клуб или отдохнуть в спа при отеле.