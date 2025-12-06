Мои заказы

В царёво богомолье и родовое гнездо Римского-Корсакова: персональные прогулки по Тихвину

Увидеть деревянные срубы и каменные храмы, помолиться у чудотворной иконы и посетить дом композитора
Уютный Тихвин — городок с богатой историей.

Он не раз разрушался врагами, но сохранил древнюю архитектуру, а в Смутное время сыграл важную роль в освобождении Руси от шведов.

Гуляя по старинным улочкам,
мы поговорим о водной системе Петровской эпохи, превратившей крошечный посад в процветающий купеческий центр, увидим личные вещи Николая Римского-Корсакова в доме его детства, рассмотрим деревянные срубы и каменные храмы. А также посетим важное место паломничества — Богородичный Успенский монастырь.

Вы узнаете, почему его нарекли царёвым богомольем и кто из русских государей возносил молитвы в его стенах, отобедаете в церковной трапезной и сможете преклониться перед главной реликвией — чудотворной иконой Божией Матери.

Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Пожалуйста, сообщите нам заранее, если вы хотите:
посетить службу в монастыре, чтобы мы могли скорректировать программу;
дополнить программу (экскурсии, мастер-классы, рестораны, посещение спа-салона), чтобы мы могли обсудить все детали и забронировать время за вашей группой;
дополнить питание;
остановиться в более комфортабельном номере указанного отеля, чтобы мы уточнили, на каких условиях можно это сделать.

Последовательность экскурсий может быть изменена в соответствии с графиком работы музея Римского-Корсакова, но с сохранением объёма программы.

Питание. Включены 1 приветственный кофе с выпечкой, 1 завтрак, 2 обеда (в отеле и трапезной монастыря). Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Минивэн Volkswagen Multivan.

Дети. Возможно участие с детьми старше 5 лет (со скидкой).

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Тур индивидуальный, проведение возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Прошлое и современность Тихвина

Встретим вас по прибытии, выпьем ароматного кофе со свежей выпечкой в уютном кафе и отправимся гулять.

Начнём знакомство с городом у живописных берегов реки Тихвинки. Вы увидите деревянные шлюзы и услышите о водной системе, основанной Петром I.

С Фишёвой горы полюбуемся архитектурным ансамблем Тихвинского Богородичного Успенского мужского монастыря, возведённого в 16 веке по приказу Ивана Грозного. Вы узнаете о главной святыне — чудотворной иконе Божией Матери. Мы расскажем, почему раньше Тихвин называли царёво богомолье и кто из русских царей сюда приезжал.

В Захаровском парке мы поведаем, почему горожане называют это место Таборы и о стоянии шведов в Смутное время. Проедем по древним улочкам, рассмотрим деревянные купеческие дома. На старой площади во всём великолепии нас встретят Спасо-Преображенский собор и каменный гостиный двор 18 века.

Побываем и в современных районах и обсудим, чем Тихвин живёт в наши дни. У стелы «Город воинской славы» вспомним о героическом прошлом.

После обеда — свободное время. По желанию и за доплату можно посетить Антониево-Дымский мужской монастырь; поучаствовать в квесте «Происшествие в уездном городе Тъ» или мастер-классе по мыловарению, живописи, керамике; съездить в конный клуб или отдохнуть в спа при отеле.

2 день

Богородичный Успенский монастырь, дом-музей Римского-Корсакова

После завтрака и освобождения номеров поедем в Богородичный Успенский мужской монастырь — важное место паломничества. Вы услышите предание о чудесном явлении иконы Божией Матери на берегах Тихвинки в 14 веке. Мы расскажем о странствиях реликвии, людях, прошедших с ней этот путь, и долгожданном возвращении в родную обитель.

Погуляем по территории, полюбуемся новгородской архитектурой, посетим храмы, в том числе Успенский собор, под сводами которого возносили молитвы русские цари. Запланированы свободное время и обед в трапезном зале Покровской церкви.

Далее посетим дом, в котором родился Николай Римский-Корсаков. Вы узнаете о взаимоотношениях в семье, ярких впечатлениях детства, повлиявших на творчество композитора, и осмотрите личные вещи. Среди них — рояль, на котором музицировали Пётр Чайковский, Модест Мусоргский, Игорь Стравинский и у которого пел Фёдор Шаляпин.

По завершении экскурсии доставим вас к ж/д или автовокзалу и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый16 500 ₽
Детский10 725 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 перекус, 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Трансферы от/до ж/д или автовокзала
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Тихвин и обратно в ваш город
  • Ужины
  • Скидка для ребёнка - 35%
  • Стоимость указана при условии участия не менее 2 человек
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж/д или автовокзал Тихвина, 10:10-10:50
Завершение: Ж/д или автовокзал Тихвина, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена и Станислав
Елена и Станислав — ваша команда гидов в Тихвине
Провели экскурсии для 1507 туристов
Наша команда аттестованных гидов — Елена и Станислав. Мы коренные тихвинцы, вся наша жизнь связана с этим городом. Очень любим свою малую родину и приглашаем вас погрузиться в историю древнего
Тихвина, познакомиться с его жемчужиной — Тихвинским Богородичным Успенским монастырём, где пребывает чудотворная Тихвинская икона Божьей Матери. Во время неспешной прогулки мы не просто расскажем про монастырь и его святыню, а вместе с вами ещё раз окунемся в события ушедших лет.

