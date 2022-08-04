Путешествие в сердце Сибири

Гармоничный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города

Гармоничный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами предстанут различные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни.

Приятно дополнят программу познавательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и вкусные сибирские блюда.
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Ближайшие даты:
19
авг
23
сен
4
ноя

Что вас ожидает 🤩

В гостях у Воеводы
В гостях у Воеводы
Познакомимся с казачьей культурой, постреляем из пушки и сделаем колоритные фото в казацких кафтанах 17 века
Сибирская трапеза
Сибирская трапеза
Отведаем блюда традиционной сибирской кухни
Охотничьи байки в Томской писанице
Охотничьи байки в Томской писанице
На интерактивной экскурсии мы познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Кузнецкая крепость
Кузнецкая крепость
Увидим замечательный памятник истории, культуры и фортификации
Шахтерская слава Сибири
Шахтерская слава Сибири
Посетим музей индустриальной истории и действующий разрез "Кедровский"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Прибытие в Томск.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение в отель, завтрак.

10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

15:00 Музей истории Томска.

16:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.

Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17 века.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Боярыня проведет мастер-класс и напоит чаем.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, постреляют из пушки и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото.

19:00 возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»
2 день

Загадки земли Томской

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Томск императорский» (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря).

Проехать маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, смогут туристы на нашей экскурсии.

Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет.

Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам.

Цесаревич Николай II проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могулу старца.

Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске.

13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе «Библиотека»).

15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая?

Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.

17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – «НаЛичная история» –выставочный проект о прошлом и настоящем Томска.

Экскурсия рассказ о новом взгляде на сохранившееся деревянное кружево Томска, рассказ о человеческих судьбах, спрятанных за деревянными резными окнами нашего города.

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • Мастер-класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом звере;
  • Посещение фирменного магазина «Сибирский Кедр» с дегустацией конфет ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом. Туристы могут попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…
  • Экскурсия в музей НКВД.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Загадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли Томской
3 день

Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле.

Трансфер в г. Кемерово.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.

Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

15:00 Обед охотника в кафе «Юрта».

17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время.

Расселение в отеле «Кузбасс».

За дополнительную плату:

  • Ужин в ресторане «Забой» – средний чек 1 200 руб.;
  • Экскурсия «Неповторимые»в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
Древности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности Кузбасса
4 день

Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

12:30 Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.

13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.

На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.

16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».

Шахтерская славаШахтерская славаШахтерская славаШахтерская славаШахтерская слава
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».

Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина –главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.

14:00 Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

17:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»
6 день

Отъезд

4:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
37 00041 100

Варианты проживания

Гостиница «Томск»

2 ночи

Крупнейшая в городе Томске гостиница категории «3 звезды» – это прекрасное место для отдыха. Расположенная на одной из главных улиц города – проспекте Кирова – гостиница находится всего в 15 минутах езды от центра города, а также в непосредственной близости от ЖД и Авто вокзалов. В гостинице и рядом с ней располагаются несколько ресторанов и баров, где Вы можете приятно провести вечер.

Двухместный стандартный номер, выполненный в современном стиле. В номере расположены две односпальные кровати и ванная комната с немецкой сантехникой.

Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»Гостиница «Томск»

Отель «Кузбасс»

1 ночь

Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.

Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»

Отель «Новокузнецкая»

2 ночи

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер

Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Томска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии, мастер-классы, входные билеты в театры и пр.
  • Экскурсия “Неповторимые” в легендарный театр “Ложа” – от 1 000 руб.
  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники “Ретропарк” – от 550 руб
Место начала и завершения?
г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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