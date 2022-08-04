1 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Прибытие в Томск.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение в отель, завтрак.

10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

15:00 Музей истории Томска.

16:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.

Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17 века.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Боярыня проведет мастер-класс и напоит чаем.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, постреляют из пушки и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото.

19:00 возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.