Прибытие в Томск.
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение в отель, завтрак.
10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.
Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.
14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».
15:00 Музей истории Томска.
16:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.
Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.
Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.
Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.
Туристы посетят казачий острог 17 века.
Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.
Боярыня проведет мастер-класс и напоит чаем.
Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, постреляют из пушки и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото.
19:00 возвращение в отель, отдых.
Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Экскурсия «Томск императорский» (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря).
Проехать маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, смогут туристы на нашей экскурсии.
Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет.
Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам.
Цесаревич Николай II проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могулу старца.
Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске.
13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе «Библиотека»).
15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».
А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая?
Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.
17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – «НаЛичная история» –выставочный проект о прошлом и настоящем Томска.
Экскурсия рассказ о новом взгляде на сохранившееся деревянное кружево Томска, рассказ о человеческих судьбах, спрятанных за деревянными резными окнами нашего города.
18:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).
07:00 Завтрак в отеле.
Трансфер в г. Кемерово.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.
С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.
Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.
Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.
Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.
13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).
14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.
Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.
Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
15:00 Обед охотника в кафе «Юрта».
17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).
18:30 Свободное время.
Расселение в отеле «Кузбасс».
За дополнительную плату:
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.
10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).
«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.
Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.
На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
12:30 Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.
13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.
На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.
16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).
19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».
Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.
Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.
Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина –главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.
14:00 Обед в кафе города.
15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.
В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».
17:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
4:30 Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|37 000
|41 100
Крупнейшая в городе Томске гостиница категории «3 звезды» – это прекрасное место для отдыха. Расположенная на одной из главных улиц города – проспекте Кирова – гостиница находится всего в 15 минутах езды от центра города, а также в непосредственной близости от ЖД и Авто вокзалов. В гостинице и рядом с ней располагаются несколько ресторанов и баров, где Вы можете приятно провести вечер.
Двухместный стандартный номер, выполненный в современном стиле. В номере расположены две односпальные кровати и ванная комната с немецкой сантехникой.
Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.
Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.