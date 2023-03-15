Изюминкой тура станут увлекательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и самобытные сибирские блюда.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия «Город над Томью…»
Прибытие в Томск.
Трансфер из аэропорта или жд вокзала в отель, раннее заселение, завтрак.
10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.
Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.
13:00 Музей истории Томска.
Туристы узнают, как основали город Томск, как выглядел Томский острог, познакомятся с бытом томичей и насладятся панорамой города со смотровой площадки.
14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».
15:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.
Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.
Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.
Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.
Туристы посетят казачий острог 17 века.
Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.
Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото.
18:00 возвращение в отель, отдых.
Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.
Загадки земли Томской
09.00 Завтрак в отеле.
10.00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.
13.00 Обед.
14.00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».
А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая?
Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.
15.00 Экскурсия в Музей славянской мифологии – «Русь изначальная».
Вы познакомитесь с работами современных русских художников, работающих в стиле национального романтизма.
Мифические представления славян, эпические сказания, русские, сибирские сказки и легенды.
16:00 Свободное время.
Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:
- Мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей.
- Фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах.
- Экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
- Экскурсия в Областной художественный музей;
- Экскурсия в музей НКВД
Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).
Древности Кузбасса
07:00 Завтрак в отеле.
Трансфер в г. Кемерово.
11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.
С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.
Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.
Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.
Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.
13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).
14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница».
Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.
Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.
Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
15:00 Обед охотника в кафе «Юрта».
17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).
18:30 Свободное время.
Расселение в отеле «Кузбасс».
За дополнительную плату:
- Ужин в ресторане «Забой» – средний чек 1 200 руб.;
- Экскурсия «Неповторимые»в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
Шахтерская слава
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.
10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).
«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.
Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.
На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.
12:30 Трансфер на разрез “Кедровский”, 27 км.
13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.
На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.
В заезд 03.01-08.01 разрез “Кедровский” не посещается, замена на посещение ресторана «Забой», экскурсия – осмотр вагонеток, кабинета директора шахты. Обед – из блюд локальной кухни (состоит из основного блюда и десерта). Супы, салаты, закуски, напитки – дополнительно.
16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).
19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».
Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»
9:00 Завтрак в отеле.
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».
Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.
Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.
Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина –главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.
14:00 Обед в кафе города.
15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.
В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.
В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.
Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».
17:30 Свободное время.
За дополнительную плату:
- Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Отъезд
4:30 Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|39 400
|45 400
Ниже представлены возможные варианты размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Спорт отель»
Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.
«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек. В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.
На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.
Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.
Отель «Кузбасс»
Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.
Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Отель «Новокузнецкая»
Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
- Питание, указанное в программе (5 завтраков и 5 обедов)
- Транспортное обслуживание по программе (в случае набора группы менее 10 человек, трансфер между городами может осуществляться на рейсовых междугородних автобусах)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Новокузнецка
- Питание, не указанное в программе (ужины)
- Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
- Дополнительные экскурсии, мастер-классы, входные билеты в театры и пр
- Экскурсия "Неповторимые" в легендарный театр "Ложа" - от 1 000 руб
- Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк» - от 550 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.