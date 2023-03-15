Авторский тур
6 дней
3 янв
20 фев
8 мар
39 400₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие в сердце Сибири
г. Томск
8 июня
5 июля
16 авг
20 сен
39 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга15 марта 2023С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне. Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб. В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Томску
Самые популярные туры в Томске
В апреле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
Сколько стоит тур в Томске в апреле 2024
Сейчас в Томске можно забронировать 2 тура от 39 400 ₽ до 39 400 ₽. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4 из 5
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