Познавательный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами откроются интересные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни. Изюминкой тура станут увлекательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и самобытные сибирские блюда.

На интерактивной экскурсии мы познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

Познакомимся с казачьей культурой, постреляем из пушки и сделаем колоритные фото в казацких кафтанах 17 века

В гостях у Воеводы

Программа тура по дням

1 день Обзорная экскурсия "Город над Томью…"

Прибытие в Томск. Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение в отель, завтрак. 10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В.Я. Шишкова и особняка купца Голованова. Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр. 14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза». 15:00 Музей истории Томска. 16:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог. Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей. Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую. Туристы посетят казачий острог 17 века. Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт. Боярыня проведет мастер-класс и напоит чаем. Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, постреляют из пушки и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото. 19:00 возвращение в отель, отдых. Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

2 день Загадки земли Томской

9:00 Завтрак в отеле. 10:00 Экскурсия «Томск императорский» (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря). Проехать маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, смогут туристы на нашей экскурсии. Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет. Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам. Цесаревич Николай II проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могулу старца. Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске. 13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе «Библиотека»). 15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути». А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии. 17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – «НаЛичная история» –выставочный проект о прошлом и настоящем Томска. Экскурсия рассказ о новом взгляде на сохранившееся деревянное кружево Томска, рассказ о человеческих судьбах, спрятанных за деревянными резными окнами нашего города. 18:30 Свободное время. За дополнительную плату: Мастер-класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом звере;

Посещение фирменного магазина «Сибирский Кедр» с дегустацией конфет ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом. Туристы могут попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…

Экскурсия в музей НКВД. Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

3 день Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле. Трансфер в г. Кемерово. 11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города. С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея. Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра. Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования. Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад. 13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км). 14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н.э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России. Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв. 15:00 Обед охотника в кафе «Юрта». 17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км). 18:30 Свободное время. Расселение в отеле «Кузбасс». За дополнительную плату: Ужин в ресторане «Забой» – средний чек 1 200 руб.;

Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.

4 день Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле. 10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного. 10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта). «Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна. Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства. На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. 12:30 Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км. 13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия. На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель. 16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км). 19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».

5 день Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»

9:00 Завтрак в отеле. 10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического. Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города. Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина –главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. 14:00 Обед в кафе города. 15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский. В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество. Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». 17:30 Свободное время. За дополнительную плату: Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».

6 день Отъезд