Зимнее путешествие в сердце Сибири

Познавательный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города - Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами

Познавательный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами откроются интересные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни.

Изюминкой тура станут увлекательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и самобытные сибирские блюда.
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Зимнее путешествие в сердце Сибири
Ближайшие даты:
07
янв
22
фев
06
мар

Что вас ожидает 🤩

В гостях у Воеводы
В гостях у Воеводы
Познакомимся с казачьей культурой, постреляем из пушки и сделаем колоритные фото в казацких кафтанах 17 века
Шахтерская слава Сибири
Шахтерская слава Сибири
Посетим музей индустриальной истории и действующий разрез "Кедровский"
Охотничьи байки в Томской писанице
Охотничьи байки в Томской писанице
На интерактивной экскурсии мы познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Кузнецкая крепость
Кузнецкая крепость
Увидим замечательный памятник истории, культуры и фортификации
Сибирская трапеза
Сибирская трапеза
Отведаем блюда традиционной сибирской кухни

Программа тура по дням

1 день
Обзорная экскурсия &quot;Город над Томью…&quot;

Прибытие в Томск.

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала в отель, раннее заселение в отель, завтрак.

10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В.Я. Шишкова и особняка купца Голованова.

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр. 

14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

15:00 Музей истории Томска. 

16:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал. 

Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую. 

Туристы посетят казачий острог 17 века.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт. 

Боярыня проведет мастер-класс и напоит чаем. 

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, постреляют из пушки и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото. 

19:00 возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

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2 день
Загадки земли Томской

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Томск императорский» (с посещением Белого озера, Иверской часовни, церковно-исторического музея при Богоявленском соборе, Богородице Алексеевского мужского монастыря).

Проехать маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, смогут туристы на нашей экскурсии. 

Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет. 

Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам. 

Цесаревич Николай II проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могулу старца. 

Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске. 

13:00 Обед в губернаторском доме, где бывал Цесаревич (кафе «Библиотека»).

15:00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей – особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути». 

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? 

Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии. 

17:00 Экскурсия в музей славянской мифологии – «НаЛичная история» –выставочный проект о прошлом и настоящем Томска. 

Экскурсия рассказ о новом взгляде на сохранившееся деревянное кружево Томска, рассказ о человеческих судьбах, спрятанных за деревянными резными окнами нашего города. 

18:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • Мастер-класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом звере;
  • Посещение фирменного магазина «Сибирский Кедр» с дегустацией конфет ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом. Туристы могут попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах… 
  • Экскурсия в музей НКВД.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Загадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли Томской
3 день
Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле.

Трансфер в г. Кемерово.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города. 

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования. 

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница». 

Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н.э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства. 

Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв. 

15:00 Обед охотника в кафе «Юрта».

17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время. 

Расселение в отеле «Кузбасс».

За дополнительную плату:

  • Ужин в ресторане «Забой» – средний чек 1 200 руб.;
  • Экскурсия «Неповторимые» в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
Древности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности Кузбасса
4 день
Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле. 

10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного. 

10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного. 

12:30 Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км. 

13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия. 

На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.

16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км). 

19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».

Шахтерская славаШахтерская славаШахтерская славаШахтерская слава
5 день
Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду». 

Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.  

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города. 

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина –главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК. 

14:00 Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф.М. Достоевского. 

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество. 

Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость». 

17:30 Свободное время. 

За дополнительную плату: 

  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»
6 день
Отъезд

4:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
37 00041 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Указанное в программе (стандартный номер)питание
  • Указанное в программе (завтраки и обеды)транспортное обслуживание по программеэкскурсионное обслуживание по программемедицинская страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Томска и обратнопитание
  • Не указанное в программе (ужины)расходы личного характера (сувениры
  • Пользование минибаром и пр.)дополнительные экскурсии
  • Мастер-классы
  • Входные билеты в театры и пр. экскурсия “Неповторимые” в легендарный театр “Ложа” – от 1 000 руб. экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники “Ретропарк” – от 550 руб
Место начала и завершения?
г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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