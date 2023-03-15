Путешествие в сердце Сибири

Групповой тур в Томске
4
1 отзыв
Гармоничный экскурсионный тур сочетает в себе три Сибирских города – Томск, Кемерово, Новокузнецк. Перед нами предстанут различные страницы истории освоения Сибири начиная от 17 века по наши дни.

Приятно дополнят программу познавательные мастер-классы, интерактивные экскурсии и вкусные сибирские блюда.
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Путешествие в сердце Сибири
Ближайшие даты:
8
июн
5
июл
16
авг
20
сен
30
окт

Что вас ожидает:

В гостях у Воеводы
В гостях у Воеводы
Познакомимся с казачьей культурой, постреляем из пушки и сделаем колоритные фото в казацких кафтанах 17 века
Сибирская трапеза
Сибирская трапеза
Отведаем блюда традиционной сибирской кухни
Охотничьи байки в Томской писанице
Охотничьи байки в Томской писанице
На интерактивной экскурсии мы познакомимся с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.
Кузнецкая крепость
Кузнецкая крепость
Увидим замечательный памятник истории, культуры и фортификации
Шахтерская слава Сибири
Шахтерская слава Сибири
Посетим музей индустриальной истории и действующий разрез "Кедровский"

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»

Трансфер из аэропорта или жд вокзала в отель, раннее заселение, завтрак.

10:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…» с осмотром Дома-Музея В. Я. Шишкова и особняка купца Голованова.

Экскурсия рассказывает о жизни города за 4 века, показывает уникальные деревянные постройки – визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа, знакомит с Томском как «Сибирскими Афинами», показывает Томск как инновационный центр.

13:00 Музей истории Томска.

14:00 Обед в ресторане «Сибирская трапеза».

15:00 Экскурсия "В гостях у Воеводы!" в интерактивный музей под открытым небом Семелуженский острог.

Экскурсанты проедут по части самой длинной в мире дороги Москва – Пекин – по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал.

Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в наш город, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Туристы посетят казачий острог 17 века.

Воевода встретит гостей колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт.

Экскурсанты познакомятся с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерят казацкие кафтаны 17 века, сделают колоритные фото.

18:00 возвращение в отель, отдых.

Дополнительно туристы могут посетить театры города, при заезде дается программа мероприятий.

Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»Обзорная экскурсия «Город над Томью…»
2 день

Загадки земли Томской

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

13.00 Обед.

14.00 Экскурсия в Томский областной Краеведческий музей - особняк золотопромышленника Асташева «Томск – часть великого чайного пути».

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая?

Узнать, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки» смогут экскурсанты на этой экскурсии.

15.00 Экскурсия в Музей славянской мифологии - «Русь изначальная» - Вы познакомитесь с работами современных русских художников, работающих в стиле национального романтизма.

Мифические представления славян, эпические сказания, русские, сибирские сказки и легенды.

16:00 Свободное время.

Дополнительно, за отдельную плату, вы можете посетить:

  • Мастер класс по росписи медведя – хозяина тайги, услышать удивительные истории об этом зверей;
  • Фирменный магазин «Сибирский Кедр». Туристы смогут приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из кедрового ореха, собранного в сибирских лесах, с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом; Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленную клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…
  • Экскурсия в Музей «Профессорская квартира»;
  • Экскурсия в Областной художественный музей;
  • Экскурсия в музей НКВД.

Экскурсионный день пешеходный (возможно автобусное обслуживание за доп. плату).

Загадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли ТомскойЗагадки земли Томской
3 день

Древности Кузбасса

07:00 Завтрак в отеле.

Трансфер в г. Кемерово.

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия по центру города.

С посещением отдела природы Областного Краеведческого музея.

Знакомство с историей, основными достопримечательностями и современной жизнью областного центра.

Отдел природы Кемеровского краеведческого музея позволяет пройти сквозь время на в 4,5 млрд лет назад и увидеть территорию Кузбасса с момента ее формирования.

Центральным экспонатом является скелет пситтакозавра сибирского – ящера, обитавшего в Кузбассе более 120 млн. лет назад.

13:30 Трансфер в д. Писаная (55 км).

14:30 Экскурсия в музее-заповеднике «Томская Писаница».

Томская Писаница – древнее святилище с наскальными рисунками конца неолита – начала бронзового века (IV – III тысячелетие до н. э.), один из крупнейших музеев петроглифов в России.

Многие рисунки по праву считаются шедеврами наскального искусства.

Интерактивная экскурсия «Охотничьи байки» познакомит с историей развития промысловой охоты в Сибири в XVII-XX вв.

15:00 Обед охотника в кафе «Юрта».

17:30 Трансфер в г. Кемерово (55 км).

18:30 Свободное время.

Расселение в отеле «Кузбасс».

За дополнительную плату:

  • Ужин в ресторане «Забой» – средний чек 1 200 руб.;
  • Экскурсия «Неповторимые»в легендарный театр «Ложа», созданный Евгением Гришковцом. Революционный творческий почерк театра заслужил любовь зрителей и внимание многих театральных премий и фестивалей, в том числе «Золотой маски». В программе экскурсии – спектакль и творческая встреча с режиссером театра.
Древности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности КузбассаДревности Кузбасса
4 день

Шахтерская слава

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Трансфер в музей-заповедник «Красная горка» с посещением памятника Э. Неизвестного.

10:30 Экскурсия в музей-заповедник «Красная горка» (экспозиции Дом Рутгерса, Шахта).

«Красная горка» – музей индустриальной истории, созданный на месте открытия Кузнецкого угольного бассейна.

Музей знакомит с историей уникальной организации АИК «Кузбасс», собравшей в 20-е годы прошлого века в Кузбассе 700 иностранных рабочих и специалистов для строительства идеального социалистического государства.

На 55 га территории музея, помимо исторических, расположены современные памятники, в том числе монумент «Память шахтёрам Кузбасса» знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного.

12:30 Трансфер на разрез «Кедровский», 27 км.

13:00 Экскурсия на разрез Кедровский с обедом в столовой предприятия.

На разрезе можно познакомиться с технологией угледобычи и опытом предприятия по биологической рекультивации техногенно нарушенных земель.

16:00 Трансфер в г. Новокузнецк (225 км).

19:00 Прибытие в г. Новокузнецк, расселение в отеле «Новокузнецкая».

Шахтерская славаШахтерская славаШахтерская славаШахтерская славаШахтерская слава
5 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»

9:00 Завтрак в отеле.

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду».

Экскурсия знакомит с историей строительства одного из самых крупных в мире металлургических комбинатов – Кузнецкого металлургического.

Отражение заводского характера в облике и культуре города, проезд по мистическому тоннелю КМК, знакомство с основными архитектурными символами города.

Экскурсия в научно-технический музей имени академика Ивана Павлович Бардина – главного инженера Кузнецкстроя и одного из руководителей строительства КМК.

14:00 Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского.

В 1857 г. Кузнецке венчался Федор Михайлович Достоевский.

В доме, где жил Достоевский, создан литературно-художественный музей, который показывает, как пребывание писателя в городе и события здесь произошедшие, повлияли на его творчество.

Посещение музея-заповедника «Кузнецкая крепость».

17:30 Свободное время.

За дополнительную плату:

  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк».
Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»Автобусно-пешеходная экскурсия «От завода к городу-саду»
6 день

Отъезд

4:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
39 40045 400

Ниже представлены возможные варианты размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Спорт отель»

2 ночи

Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.

«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек. В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.

На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.

Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»Гостиница «Спорт отель»

Отель «Кузбасс»

1 ночь

Находится в центре города Кемерово, всего в 300 метрах от Театральной площади и в 10 минутах ходьбы от реки Томь. К вашим услугам ресторан, бар и бесплатный WiFi.

Гостям предоставляются оформленные в классическом стиле номера с холодильником, письменным столом и телевизором с кабельными каналами. Также в вашем распоряжении собственная ванная комната с феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»Отель «Кузбасс»

Отель «Новокузнецкая»

2 ночи

Отель «Новокузнецкая» расположен в городе Новокузнецк. К услугам гостей — бар, общий лаундж и сад. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер

Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»Отель «Новокузнецкая»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе (стандартный номер)
  • Питание, указанное в программе (5 завтраков и 5 обедов)
  • Транспортное обслуживание по программе (в случае набора группы менее 10 человек, трансфер между городами может осуществляться на рейсовых междугородних автобусах)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно из Новокузнецка
  • Питание, не указанное в программе (ужины)
  • Расходы личного характера (сувениры, пользование минибаром и пр.)
  • Дополнительные экскурсии, мастер-классы, входные билеты в театры и пр
  • Экскурсия "Неповторимые" в легендарный театр "Ложа" - от 1 000 руб
  • Экскурсия в крупнейший в Сибири музей автомототехники «Ретропарк» - от 550 руб
Место начала и завершения?
г. Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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О
15 мар 2023
С 6 марта по 11 марта 2023 была в туре Зимнее путешествие в сердце Сибири. Тур оставил очень хорошее впечатление. Гиды и экскурсоводы по городу и музеям очень профессиональные, любящие своё дело, им хвала и благодарность. Организация тура тоже на хорошем уровне.
Города Томск, Кемерово, Новокузнецк очень разные и есть что посмотреть. По туру нам не хватило времени в Кемерово на посещение Томской писанины, там нужен целый день, тогда можно охватить больше. Сейчас глядя на карту парка, понимаешь что увидел меньше половины. У нас было сокращено из за погоды, но и в программе время мало 3-4 часа. Впечатлило посещение угольного разреза, техника, масштаб.
В группе было 4 человека. Давайте путешествовать, знакомиться и знать свою историю. Всем спасибо!

Тур входит в следующие категории Томска

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