Изумрудный Томск: музеи, сибирская кухня и деревянное зодчество

Полюбоваться творениями плотников, узнать о томских купцах, попробовать вино и брускетты
Томичи зовут свой город Изумрудным, имея в виду, что именно с него Александр Волков, живший здесь, рисовал образ города из своей сказки. Это не более чем легенда, но Томск и
в самом деле зелёный и чуточку волшебный. А ещё его называют Сибирскими Афинами.

За что и почему — узнаете вместе с нами! Мы покажем вам шедевры деревянного зодчества и работы мастеров-плотников со всей страны.

В музее «Профессорская квартира» вы познакомитесь с бытом профессуры начала 20 века, а в музее славянской мифологии послушаете рассказ о богинях, представительницах мира духов и земных женщинах.

Поговорим о томских купцах и их бизнес-историях, а затем вы попробуете сибирскую кухню в авторском ресторане.

Описание тура

Организационные детали

Групповой трансфер осуществляется только из аэропорта/ ж/д вокзала ли в аэропорт/ на ж/д вокзал в день начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами.
В случае прибытия к началу тура или отъезда другими рейсами/поездами к месту проживания/начала тура и в аэропорт/ на ж/д вокзал необходимо добраться самостоятельно.
В случае проживания в отеле, не входящем в тур, также необходимо добираться к отелю, месту начала тура и в аэропорт / ж/д вокзал самостоятельно.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Томском и деревянным зодчеством

Встречаемся и едем в отель. После завтрака и отдыха отправимся на обзорную экскурсию по городу, основанному в 17 веке на берегу реки Томь. Томск был стратегическим военным пунктом и центром транзитной торговли, а в 19 веке стал сердцем Томской губернии. Сегодня — это крупный образовательный, научный и инновационный город Сибири, богатый памятниками архитектуры 18–20 веков.

После обеда вы познакомитесь с деревянным зодчеством в районах Елань и Татарская слобода. Узнаете историю этих земель, поговорите о жителях и осмотрите здания, многие из которых можно назвать настоящими произведениями искусства.

18:00 — свободное время.

2 день

Семилуженский острог, парк "Околица", музей "Профессорская квартира"

В 9:00 едем в Семилуженский острог, где в сопровождении сибирского воеводы погуляем по восстановленному казачьему опорному пункту. В 1891 году в селе Семилужном, возвращаясь из своего путешествия на Дальний Восток, останавливался будущий российский император Николай II.

Затем переедем в село Зоркальцево, чтобы отдохнуть в парке «Околица» — музее под открытым небом. Здесь история края объединяется с работами мастеров-плотников со всей страны, участников Международного конкурса «Праздник топора».

Вернувшись в город, пообедаем и посетим музей «Профессорская квартира», который знакомит с бытом томской профессуры начала 20 века. Вы осмотрите подлинную мебель и другие предметы и погрузитесь в дух того времени.

После 17:00 — свободное время.

3 день

Посещение винзавода с дегустацией, музей славянской мифологии

Сегодня побываем на заводе «Кахети». Вы узнаете секреты виноделия, познакомитесь с этапами производства и завершите экскурсию дегустацией. Можно будет приобрести понравившиеся напитки.

Затем прогуляемся до Первого музея славянской мифологии. В частной художественной коллекции — оригинальная станковая живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории, мифологии, эпических сказаний, русских сказок и обычаев. Вы послушаете рассказ о богинях, представительницах мира духов и земных женщинах.

В 16:30 — свободное время. По желанию — самостоятельное посещение музея истории Томска на Воскресенской горе.

4 день

Томские купцы и сибирская кухня

В 11:50 встретимся с гидом на Новособорной площади. Сначала погуляем по центру, слушая о томских купцах и их бизнес-историях, а затем продолжим в ресторане авторской кухни. Вы попробуете 4 вида брускетт с сибирскими вкусами, алкогольные настойки — биттер «Стрежевой» и облепиховую — или ароматный таёжный чай.

15:00 — свободное время, 17:00 — трансфер в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное проживание (цена за 1 человека)35 500 ₽
1-местное проживание39 500 ₽
Тариф без проживания27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (только в тарифах с проживанием)
  • Трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
  • Переезды на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия по Семилуженскому острогу
  • Экскурсия по парку «Околица»
  • Экскурсия по музею «Профессорская квартира»
  • Экскурсия на завод «Кахети» с дегустацией
  • Интерактивная экскурсия «Женский мир в русской традиции» в Первом музее славянской мифологии
  • Гастрономическая экскурсия с Дарьей Павловой и продолжение в ресторане авторской сибирской кухни
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты в Томск и обратно
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Томск, 8:30
Завершение: Томск, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Томске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

