Описание тура
Организационные детали
Групповой трансфер осуществляется только из аэропорта/ ж/д вокзала ли в аэропорт/ на ж/д вокзал в день начала и окончания тура и только в случае прибытия/отъезда рекомендованными рейсами.
В случае прибытия к началу тура или отъезда другими рейсами/поездами к месту проживания/начала тура и в аэропорт/ на ж/д вокзал необходимо добраться самостоятельно.
В случае проживания в отеле, не входящем в тур, также необходимо добираться к отелю, месту начала тура и в аэропорт / ж/д вокзал самостоятельно.
Программа тура по дням
Знакомство с Томском и деревянным зодчеством
Встречаемся и едем в отель. После завтрака и отдыха отправимся на обзорную экскурсию по городу, основанному в 17 веке на берегу реки Томь. Томск был стратегическим военным пунктом и центром транзитной торговли, а в 19 веке стал сердцем Томской губернии. Сегодня — это крупный образовательный, научный и инновационный город Сибири, богатый памятниками архитектуры 18–20 веков.
После обеда вы познакомитесь с деревянным зодчеством в районах Елань и Татарская слобода. Узнаете историю этих земель, поговорите о жителях и осмотрите здания, многие из которых можно назвать настоящими произведениями искусства.
18:00 — свободное время.
Семилуженский острог, парк "Околица", музей "Профессорская квартира"
В 9:00 едем в Семилуженский острог, где в сопровождении сибирского воеводы погуляем по восстановленному казачьему опорному пункту. В 1891 году в селе Семилужном, возвращаясь из своего путешествия на Дальний Восток, останавливался будущий российский император Николай II.
Затем переедем в село Зоркальцево, чтобы отдохнуть в парке «Околица» — музее под открытым небом. Здесь история края объединяется с работами мастеров-плотников со всей страны, участников Международного конкурса «Праздник топора».
Вернувшись в город, пообедаем и посетим музей «Профессорская квартира», который знакомит с бытом томской профессуры начала 20 века. Вы осмотрите подлинную мебель и другие предметы и погрузитесь в дух того времени.
После 17:00 — свободное время.
Посещение винзавода с дегустацией, музей славянской мифологии
Сегодня побываем на заводе «Кахети». Вы узнаете секреты виноделия, познакомитесь с этапами производства и завершите экскурсию дегустацией. Можно будет приобрести понравившиеся напитки.
Затем прогуляемся до Первого музея славянской мифологии. В частной художественной коллекции — оригинальная станковая живопись, графика и произведения декоративно-прикладного искусства по мотивам славянской истории, мифологии, эпических сказаний, русских сказок и обычаев. Вы послушаете рассказ о богинях, представительницах мира духов и земных женщинах.
В 16:30 — свободное время. По желанию — самостоятельное посещение музея истории Томска на Воскресенской горе.
Томские купцы и сибирская кухня
В 11:50 встретимся с гидом на Новособорной площади. Сначала погуляем по центру, слушая о томских купцах и их бизнес-историях, а затем продолжим в ресторане авторской кухни. Вы попробуете 4 вида брускетт с сибирскими вкусами, алкогольные настойки — биттер «Стрежевой» и облепиховую — или ароматный таёжный чай.
15:00 — свободное время, 17:00 — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное проживание (цена за 1 человека)
|35 500 ₽
|1-местное проживание
|39 500 ₽
|Тариф без проживания
|27 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (только в тарифах с проживанием)
- Трансфер аэропорт-отель-аэропорт под рекомендованные рейсы
- Переезды на комфортабельном автобусе
- Экскурсия по Семилуженскому острогу
- Экскурсия по парку «Околица»
- Экскурсия по музею «Профессорская квартира»
- Экскурсия на завод «Кахети» с дегустацией
- Интерактивная экскурсия «Женский мир в русской традиции» в Первом музее славянской мифологии
- Гастрономическая экскурсия с Дарьей Павловой и продолжение в ресторане авторской сибирской кухни
Что не входит в цену
- Ж/д или авиабилеты в Томск и обратно
- Питание вне программы
