Вы разгадаете легенду о старце Фёдоре — возможно, императоре Александре I, прикоснётесь к мощам в древнем монастыре и пройдёте лабиринтами «следственной тюрьмы НКВД».
Вас
Программа тура по дням
На трех холмах, на четырех ветрах
06:00-10:00 Прибытие туристов в Томск, трансфер в отель, завтрак.
Если Вы прибываете в даты сборного тура, мы встретим Вас с любого авиа или ж/д рейса, если Вы прибываете заранее или хотите остаться в Томске подольше, то в отель Вы прибываете самостоятельно. Мы предложим вам дополнительные сутки проживания до или после тура по специальным ценам!
Наш базовый отель Спорт 3***.
10:00-14:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». В 2024 году Томск отметил свое 420-летие!
Экскурсия рассказывает о жизни города за четыре столетия, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа.
Знакомит с Томском, как с городом студентов, показывает первый за Уралом Императорский Университет и осветит Томск, как инновационный центр.
10:30-11:30 Посещение Музея истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, увидят, как выглядел Томский острог, гостиную состоятельного горожанина и крестьянскую избу, а также панораму города со смотровой площадки.
14:00-15:00 Обед в кафе города.
15:00-18:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.
Экскурсионный день автобусно-пешеходный! Общая протяженность пешеходной части около 4 км.
Дополнительно можете посетить театры города, при заезде дается программа дополнительных мероприятий.
По Великому Сибирскому тракту
08:30 Завтрак в отеле.
Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…
И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской…
10:00-13:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Проедете по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.
Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в Томск, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.
Вы посетите казачий острог 17в. Воевода встретит вас колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт, угостит чаем из самовара.
Познакомитесь с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерите казацкие кафтаны 17 в., сделаете колоритные фото.
13:00-14:00 Обед в кафе города.
14:30-16:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД» — посещение первого в России мемориального музея.
16:15-17:15 Посещение Томского областного Краеведческого музея — особняк золотопромышленника Асташева. Экскурсия по выставке «Томск – часть великого чайного пути» и др.
А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнаете, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки».
Возможно самостоятельное посещение других выставок Краеведческого музея за доп. плату.
Экскурсионный день автобусно-пешеходный.
Мифы и легенды земли Томской
08:30 Завтрак в отеле.
Встреча группы по адресу пр. Ленина 65 (скульптура «Младенец в капусте», родильный дом № 1).
10:00-11:30 Пешеходная экскурсия «Татарская слобода» – коренные жители Томска – татары, посетите старинный район Томска – Татарскую слободу, увидите красивейший купеческий особняк татарского купца Карим-Бая, узнаете тайны его подземелий, узнаете о жизни сибирских купцов, традициях и обычаях…
11:30-13:00 Пешеходная экскурсия «Два имени – одна легенда» (с посещением Богородице Алексеевского мужского монастыря, где хранятся мощи старца Федора Томского по легенде императора Александра I, Художественного музея, осмотр дома Юровского).
Императорский дом Романовых оставил большой след в истории города Томска – из сибирской крепости превратился Томск в крупный научно образовательный центр. Пройти маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, вы сможете на нашей экскурсии.
Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет.
Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам. Цесаревич Николай II, проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могилу старца. Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске.
13:00-14:00 Посещение Художественного музея, экскурсия по основной экспозиции (западноевропейское искусство XVI – начала XX вв., русское искусство XVIII – начала XX вв., включая иконопись XVI–XX вв.).
14:00-15:00 Обед.
Свободное время. Общая протяженность пешеходной части 4-5 км.
Желающие также смогут посетить фирменный магазин «Сибирский Кедр» и приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом.
Можете попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленую клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…
Сибирский лес полон чудес
10:00-15:00 Отъезд на активную природоведческую экскурсию.
В зависимости от природных условий предлагается один из маршрутов:
«Страна Семиозерья» (прогулка по сосново-кедровому бору и выход к семиозерам) или «Грааль Сибири» (посещение государственного памятника природы Таловские Чаши, выход на поверхность известняка травертина с включением редкого для России минерала бернессита).
Когда Вы еще сможете побывать в сибирской тайге? увидеть своими глазами сказочный лес? испить воды из Грааля, почувствовать энергетику и целебную силу сибирской тайги?
Уже много веков человечество изучает древние исчезнувшие страны Гиперборея, Лукоморье и Грустину.
С тех пор, как нулевой меридиан закрепился в английском Гринвиче, координаты Грустины с древних карт четко до градуса попали на Томскую область 56*широты и 85*долготы, а именно на сам Томск.
Значит Иоаново царство было в Сердце Сибири? В Томске? Скорее всего и тому есть множество косвенных подтверждений, и не только в легендах…
Всего в 40 км от Томска в Томской тайге есть не виданная нигде более вода, способная исцелять. И зимой, и летом идут к чашам туристы, чтоб испить этой воды и умыться. Излечивает, потому что льет из Грааля. На многих древних языках земля Томская называлась – Идилией.
Томский Грааль – это местное сокровище, растущие из земли чашеобразные родники. Загадка в том, что зеркало воды находится намного выше уровня земли, а в природе так не бывает!
По легенде готы, кочевавшие из Европы на восток Сибири, принесли святой Грааль местному князю Тояну на сохранение с просьбой спрятать его до их возвращения. Тоян укрыл чаши в глухой тайге.
Может и выросли родники из пришедшей сюда главной чаши человечества – святого Грааля? Или сами стали его предвестниками? Легенду эту хорошо знают на Западе, вот и идут сюда многие кто исцелится, а кто найти ответ мировую на загадку.
Внимание маршрут экскурсии проходит по сибирскому лесу!!! Пешая прогулка по лесу протяженностью 8 км.
Погодные условия бывают очень суровыми, возьмите теплую, непромокаемую одежду и обувь (высокие сапоги), репеллент, перекус.
Возвращение домой
05:30 Трансфер в аэропорт.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура указана на 1 чел. /руб.
Стоимость при 2-местном размещении – 36500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение – 3800 руб.
Доплата за раннее заселение 1500 руб. /человека.
Доп. сутки 2600 руб. /чел. при двухместном проживании или 3200 руб. /чел. при одноместном проживании.
Возможно также размещение в гостинице «Октябрьская» с доплатой 3200 руб. /чел.
Варианты проживания
Спорт-Отель
Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.
«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.
В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.
На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.
Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.
Октябрьская
Гостиница "Октябрьская" встречает путешественников в Томске. В распоряжении гостей высокоскоростной интернет, бесплатная парковка, сауна, прачечная.
Для размещения доступны одноместные и двухместные номера различной категории. Все варианты размещения оформлены в едином стиле, укомплектованы удобными кроватями, необходимой мебелью и техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.
Каждое утро в ресторане сервируется вкуснейший завтрак. На обед и ужин можно выбрать изысканные блюда по меню.
В шаговой доступности расположен планетарий, театр драмы, Набережный сквер. Расстояние до аэропорта составит около 25 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы с аэропорта и в аэропорт
- Проживание в отеле 4 ночи
- Питание, указанное в программе: 4 завтрака с первого дня пребывания, 4 обеда
- Экскурсионное обслуживание по всему маршруту с входными билетами в музеи
- Автобусное сопровождение
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую важную информацию нужно знать?
Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.
Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.
В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.
Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.
Необходимые документы: паспорт (действующий общегражданский или загранпаспорт), на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве, полис ОМС или ДМС.