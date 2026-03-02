Мои заказы

Томск - сердце Сибири

Отправьтесь в путешествие, где оживают главные тайны Сибири.

Вы разгадаете легенду о старце Фёдоре — возможно, императоре Александре I, прикоснётесь к мощам в древнем монастыре и пройдёте лабиринтами «следственной тюрьмы НКВД».

Вас
читать дальшеуменьшить

ждут деревянные кружева старинных особняков, дух казачьих острогов и истории томских купцов, открывших России чайный путь.

А затем — погружение в мистическую природу: сибирская тайга откроет вам Таловские чаши, растущие из земли целебные источники. По преданию, это и есть спрятанный здесь Святой Грааль. Испейте воды, в которой смешались вековые легенды, сила земли и загадка исчезнувшей страны Грустины.

5
2 отзыва
Томск - сердце СибириФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Томск - сердце СибириФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Томск - сердце СибириФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

На трех холмах, на четырех ветрах

06:00-10:00 Прибытие туристов в Томск, трансфер в отель, завтрак.

Если Вы прибываете в даты сборного тура, мы встретим Вас с любого авиа или ж/д рейса, если Вы прибываете заранее или хотите остаться в Томске подольше, то в отель Вы прибываете самостоятельно. Мы предложим вам дополнительные сутки проживания до или после тура по специальным ценам!

Наш базовый отель Спорт 3***.

10:00-14:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». В 2024 году Томск отметил свое 420-летие!

Экскурсия рассказывает о жизни города за четыре столетия, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа.

Знакомит с Томском, как с городом студентов, показывает первый за Уралом Императорский Университет и осветит Томск, как инновационный центр.

10:30-11:30 Посещение Музея истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, увидят, как выглядел Томский острог, гостиную состоятельного горожанина и крестьянскую избу, а также панораму города со смотровой площадки.

14:00-15:00 Обед в кафе города.

15:00-18:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

Экскурсионный день автобусно-пешеходный! Общая протяженность пешеходной части около 4 км.

Дополнительно можете посетить театры города, при заезде дается программа дополнительных мероприятий.

На трех холмах, на четырех ветрахНа трех холмах, на четырех ветрахНа трех холмах, на четырех ветрах
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

По Великому Сибирскому тракту

08:30 Завтрак в отеле.

Когда первые казаки переступили за уральские горы, воинственно встретили их многочисленные войска местного хана Кучума… Сложным было освоение Сибири, много сил ушло на установление первых казачьих острогов…

И Вы свое путешествие начнете с посещения одного из первых казачьих острогов земли Сибирской…

10:00-13:00 Экскурсия «В гостях у Воеводы!» в интерактивный музей под открытым небом Семилуженский острог. Проедете по части самой длинной в мире дороги Москва-Пекин — по Сибирскому тракту, ставшему дорогой жизни для многих известных людей.

Этой дорогой шел в ссылку дед Пушкина Ганнибал. Старец Федор Томский, по преданию Александр I, по ней пришел в Томск, проезжали по ней жены декабристов и этим трактом томские купцы везли свои товары в Златоглавую.

Вы посетите казачий острог 17в. Воевода встретит вас колокольным звоном и расскажет, как осваивалась Сибирь, как строились казачьи остроги, как их охраняли, как строили в них быт, угостит чаем из самовара.

Познакомитесь с казачьей культурой, поднимутся на колокольню и примерите казацкие кафтаны 17 в., сделаете колоритные фото.

13:00-14:00 Обед в кафе города.

14:30-16:00 Экскурсия «Следственная тюрьма НКВД» — посещение первого в России мемориального музея.

16:15-17:15 Посещение Томского областного Краеведческого музея — особняк золотопромышленника Асташева. Экскурсия по выставке «Томск – часть великого чайного пути» и др.

А вы знали, что именно Томичи впервые привезли на стол русского царя чай из Китая? Узнаете, как именно в Томске впервые в истории появились чаи с добавками, как проходил в Сибири период «Золотой лихорадки».

Возможно самостоятельное посещение других выставок Краеведческого музея за доп. плату.

Экскурсионный день автобусно-пешеходный.

По Великому Сибирскому трактуПо Великому Сибирскому трактуПо Великому Сибирскому тракту
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мифы и легенды земли Томской

08:30 Завтрак в отеле.

Встреча группы по адресу пр. Ленина 65 (скульптура «Младенец в капусте», родильный дом № 1).

10:00-11:30 Пешеходная экскурсия «Татарская слобода» – коренные жители Томска – татары, посетите старинный район Томска – Татарскую слободу, увидите красивейший купеческий особняк татарского купца Карим-Бая, узнаете тайны его подземелий, узнаете о жизни сибирских купцов, традициях и обычаях…

11:30-13:00 Пешеходная экскурсия «Два имени – одна легенда» (с посещением Богородице Алексеевского мужского монастыря, где хранятся мощи старца Федора Томского по легенде императора Александра I, Художественного музея, осмотр дома Юровского).

Императорский дом Романовых оставил большой след в истории города Томска – из сибирской крепости превратился Томск в крупный научно образовательный центр. Пройти маршрутом Цесаревича Николая по городу и узнать главную тайну Томска, вы сможете на нашей экскурсии.

Таинственная мировая легенда о загадочной смерти императора Александра I и житии старца Феодора Козьмича продолжает волновать наши умы уже около 200 лет.

Многие выдающиеся люди мира приезжают в Томск узнать о жизни святого старца и прикоснуться к его мощам. Цесаревич Николай II, проезжая через Томск, инкогнито, ночью посещал могилу старца. Побывать в монастыре, где жил загадочный старец, узнать о его жизни Вы сможете в Томске.

13:00-14:00 Посещение Художественного музея, экскурсия по основной экспозиции (западноевропейское искусство XVI – начала XX вв., русское искусство XVIII – начала XX вв., включая иконопись XVI–XX вв.).

14:00-15:00 Обед.

Свободное время. Общая протяженность пешеходной части 4-5 км.

Желающие также смогут посетить фирменный магазин «Сибирский Кедр» и приобрести конфеты ручной работы, которые производятся только в Томске из Кедрового ореха собранного в Сибирских лесах Томской области с клюквой и настоящим швейцарским шоколадом.

Можете попробовать и купить Иван-Чай из Томского леса, кедровое масло, вяленую клюкву и сухие грибочки, собранные на Васюганских болотах…

Мифы и легенды земли ТомскойМифы и легенды земли ТомскойМифы и легенды земли Томской
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Сибирский лес полон чудес

10:00-15:00 Отъезд на активную природоведческую экскурсию.

В зависимости от природных условий предлагается один из маршрутов:

«Страна Семиозерья» (прогулка по сосново-кедровому бору и выход к семиозерам) или «Грааль Сибири» (посещение государственного памятника природы Таловские Чаши, выход на поверхность известняка травертина с включением редкого для России минерала бернессита).

Когда Вы еще сможете побывать в сибирской тайге? увидеть своими глазами сказочный лес? испить воды из Грааля, почувствовать энергетику и целебную силу сибирской тайги?

Уже много веков человечество изучает древние исчезнувшие страны Гиперборея, Лукоморье и Грустину.

С тех пор, как нулевой меридиан закрепился в английском Гринвиче, координаты Грустины с древних карт четко до градуса попали на Томскую область 56*широты и 85*долготы, а именно на сам Томск.

Значит Иоаново царство было в Сердце Сибири? В Томске? Скорее всего и тому есть множество косвенных подтверждений, и не только в легендах…

Всего в 40 км от Томска в Томской тайге есть не виданная нигде более вода, способная исцелять. И зимой, и летом идут к чашам туристы, чтоб испить этой воды и умыться. Излечивает, потому что льет из Грааля. На многих древних языках земля Томская называлась – Идилией.

Томский Грааль – это местное сокровище, растущие из земли чашеобразные родники. Загадка в том, что зеркало воды находится намного выше уровня земли, а в природе так не бывает!

По легенде готы, кочевавшие из Европы на восток Сибири, принесли святой Грааль местному князю Тояну на сохранение с просьбой спрятать его до их возвращения. Тоян укрыл чаши в глухой тайге.

Может и выросли родники из пришедшей сюда главной чаши человечества – святого Грааля? Или сами стали его предвестниками? Легенду эту хорошо знают на Западе, вот и идут сюда многие кто исцелится, а кто найти ответ мировую на загадку.

Внимание маршрут экскурсии проходит по сибирскому лесу!!! Пешая прогулка по лесу протяженностью 8 км.

Погодные условия бывают очень суровыми, возьмите теплую, непромокаемую одежду и обувь (высокие сапоги), репеллент, перекус.

Сибирский лес полон чудесСибирский лес полон чудесСибирский лес полон чудес
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Возвращение домой

05:30 Трансфер в аэропорт.

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура указана на 1 чел. /руб.

Стоимость при 2-местном размещении – 36500 руб. /чел.

Доплата за одноместное размещение – 3800 руб.

Доплата за раннее заселение 1500 руб. /человека.

Доп. сутки 2600 руб. /чел. при двухместном проживании или 3200 руб. /чел. при одноместном проживании.

Возможно также размещение в гостинице «Октябрьская» с доплатой 3200 руб. /чел.

Варианты проживания

Спорт-Отель

4 ночи

Гостиница «Спорт-Отель» предлагает комфортное размещение гостей в центре Кировского района г. Томска, по адресу: ул. Красноармейская, 124, рядом с Дворцом зрелищ и спорта, площадью Молодости и Поющим фонтаном.

«Спорт-Отель» - это 44 комфортабельных номера различных категорий: стандарт, люкс, апартаменты (с полноценной кухней и обеденной зоной). Общая вместимость гостей - от 44 до 85 человек.

В каждом номере: tv, wi-fi, система кондиционирования и вентиляции, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной и санузлом, комплект полотенец, набор мыльных принадлежностей в индивидуальной упаковке, набор для приготовления чая/кофе.

На 8-м этаже гостиницы расположено кафе "8 небо" с панорамным видом на город и конференц-зал со всем необходимым оборудованием.

Также в отеле имеется массажный кабинет по уходу за лицом, где Вы можете отдохнуть, расслабиться и порадовать себя.

Спорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-ОтельСпорт-Отель
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Октябрьская

4 ночи

Гостиница "Октябрьская" встречает путешественников в Томске. В распоряжении гостей высокоскоростной интернет, бесплатная парковка, сауна, прачечная.

Для размещения доступны одноместные и двухместные номера различной категории. Все варианты размещения оформлены в едином стиле, укомплектованы удобными кроватями, необходимой мебелью и техникой. Собственный санузел оснащен стандартным набором сантехники.

Каждое утро в ресторане сервируется вкуснейший завтрак. На обед и ужин можно выбрать изысканные блюда по меню.

В шаговой доступности расположен планетарий, театр драмы, Набережный сквер. Расстояние до аэропорта составит около 25 километров.

ОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьскаяОктябрьская
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы с аэропорта и в аэропорт
  • Проживание в отеле 4 ночи
  • Питание, указанное в программе: 4 завтрака с первого дня пребывания, 4 обеда
  • Экскурсионное обслуживание по всему маршруту с входными билетами в музеи
  • Автобусное сопровождение
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Томска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура: ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Томск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую важную информацию нужно знать?

Турфирма оставляет за собой право изменения порядка проведения экскурсий, а также замены их на равноценные при сохранении общего объема экскурсионной программы.

Турфирма оставляет за собой право замены гостиницы на равноценную.

В случае неявки туристов к назначенному времени возврат денег за неиспользованные экскурсии не производится.

Необходимо прибыть на место встречи в назначенное время, в противном случае ответственность за присоединение к группе полностью ложится на туриста.

Необходимые документы: паспорт (действующий общегражданский или загранпаспорт), на ребенка до 14 лет – свидетельство о рождении с вкладышем о гражданстве, полис ОМС или ДМС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Тур составлен и организован очень качественно.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Для меня отличный тур. Мы с сестрой побывали на родине нашей мамы, счастливы! Несколько многовато пеших переходов, хотелось бы их облегчения, использования транспорта.
Вам был полезен этот отзыв?

Тур входит в следующие категории Томска

Похожие туры на «Томск - сердце Сибири»

Изумрудный Томск: музеи, сибирская кухня и деревянное зодчество
На автобусе
4 дня
Изумрудный Томск: музеи, сибирская кухня и деревянное зодчество
Полюбоваться творениями плотников, узнать о томских купцах, попробовать вино и брускетты
Начало: Томск, 8:30
13 авг в 08:30
17 сен в 08:30
35 500 ₽ за человека
Экскурсионный тур в Томск. Сибирские Афины
На автобусе
4 дня
Экскурсионный тур в Томск. Сибирские Афины
Начало: Томск
9 июл в 10:00
13 авг в 10:00
37 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Томске
Все туры из Томска
36 500 ₽ за человека