1 день

На трех холмах, на четырех ветрах

06:00-10:00 Прибытие туристов в Томск, трансфер в отель, завтрак.

Если Вы прибываете в даты сборного тура, мы встретим Вас с любого авиа или ж/д рейса, если Вы прибываете заранее или хотите остаться в Томске подольше, то в отель Вы прибываете самостоятельно. Мы предложим вам дополнительные сутки проживания до или после тура по специальным ценам!

Наш базовый отель Спорт 3***.

10:00-14:00 Обзорная экскурсия «Город над Томью…». В 2024 году Томск отметил свое 420-летие!

Экскурсия рассказывает о жизни города за четыре столетия, листает страницы истории города с 1604 года по наши дни, показывает уникальные деревянные постройки — визитную карточку Томска и знакомит с культурой сибирского народа.

Знакомит с Томском, как с городом студентов, показывает первый за Уралом Императорский Университет и осветит Томск, как инновационный центр.

10:30-11:30 Посещение Музея истории Томска. Туристы узнают, как основали город Томск, увидят, как выглядел Томский острог, гостиную состоятельного горожанина и крестьянскую избу, а также панораму города со смотровой площадки.

14:00-15:00 Обед в кафе города.

15:00-18:00 Пешеходная экскурсия «Деревянное кружево Томска» с посещением Музея деревянного зодчества – экскурсия проведет Вас по томским улочкам, сохранившим настоящие шедевры деревянной архитектуры, Вы увидите дом с жар птицами, дом с драконами, особняк Хомича и многое другое.

Экскурсионный день автобусно-пешеходный! Общая протяженность пешеходной части около 4 км.

Дополнительно можете посетить театры города, при заезде дается программа дополнительных мероприятий.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160