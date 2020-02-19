Преимущества этого путешествия:
Тур проводится только по индивидуальным заявкам для групп от 2-х, 3-х человек.
Прибытие в г. Калязин на своём транспорте.
Расстановка машин (автобусов) на охраняемой стоянке (время заезда обговаривается индивидуально)
Трансфер на остров водным транспортом.
Варианты трансфера:
В пути:
Размещение в оборудованном индивидуальном палаточном лагере.
Посвящение в клуб «Покорителей Верхневолжья».
Фирменная бандана клуба в подарок.
Варианты досуга (включено в базовую стоимость):
Программы на выбор:
Варианты досуга (включено в базовую стоимость):
Программы на выбор:
Время выезда с острова до 14:00.
Тур предусматривает проживание в двух-, трех- и четырехместных палатках.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:
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2-3 туриста
(2 детей до 14 лет бесплатно)
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От 4 до 8 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
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От 8 до 12 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
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От 12 до 18 чел.
(2 детей до 14 лет бесплатно)
|12 000 руб./чел.
|6 500 руб./чел.
|4 500 руб./чел.
|4 000 руб./чел.
Расписание работы и меню туристического ресторана:
Варианты блюд из которых осуществляется компоновка рационов питания:
Легенда Калязина, о сокровищах древнего монастыря В стародавнее времена, когда прошла молва о том, что татары идут по Волге, грабя и сжигая монастыри, братия Калязинского монастыря Николы на Жабне решила скрыть монастырские сокровища. Выбрали они место среди лесов и оставили старца-монаха охранять их. Но напрасно ждал старец их возвращения. Пришедшие в монастырь татары в поисках богатств терзали безмолвствующих монахов. Ни кто не уцелел. Старец нашёл на пепелище только полуобгоревшие кости. Он собрал останки и зарыл их рядом с кладом. Привалил сверху большой камень, лёг на него, приложив рядом посох, и уснул, а во сне исчез… И так охраняет их он невидимым до сих пор.
Развлекательная программа с элементами Тимбилдинга:
Квест-игра, в ходе, которой ведущий разбивает участников на команды. Команды занимаются поисками клада спрятанного старцем на острове – сундука с сокровищами монастыря Николы на Жабне. Для этого участники должны выполнить задания различных на станциях и добыть необходимые подсказки. Среди испытаний их ждут конкурсы на развитие коммуникации в команде, коллективное взаимодействие и распределение ролей, а также логику и командную память.
После того как все подсказки добыты и испытания пройдены участники собираются на финальной станции и приступают к поиску клада. Поиски увенчаются успехом лишь в том случае, если каждый приложит максимальные усилия для успеха команды!
В завершении, подведение итогов и результатов игры – чествование наиболее активных участников и награждение их специальными призами! Дискотека и Flash-Mob.
Стоимость программы: 10 000 рублей с группы.
В стоимость входит: четырёх часовая квест-программа, работа аниматоров, инструкторов, реквизиты для игры (карты, схемы, и т. д.), памятные монеты с символикой Калязина (клад), призы отличившимся участникам, relax-time.
Участники погружаются в легенду игры. Корабль, на котором они совершали путешествие потерпел бедствие. В результате крушения участники остались на необитаемом острове с минимальным набором вещей и продуктов. Вскоре на острове они находят следы «Робинзона» и его дневник. Побнаруженной в дневнике карте участники преодолевают маршрут, ведущий на другую сторону острова, чтобы подать сигнал бедствия для проходящих мимо судов.
В программе:
Оригинальная форма тематического похода, соединённая единой легендой увлечёт за собой каждого участника без исключения. Задания и мастер-классы подразумевают распределение ролей между участниками в зависимости от возраста и способностей каждого. По маршруту участников сопровождают опытные инструкторы.
Стоимость программы: 10 000 рублей с группы.
В стоимость входит: обучающий поход, работа вожатых и инструкторов, реквизиты и заготовки для игры, призы отличившимся участникам, relax-time.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.