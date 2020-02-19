Отдых на заповедном острове Волги

Приглашаем Вас провести выходные в окрестностях города Калязина: отдохнуть всей семьей, искупаться

5
2 отзыва
Приглашаем Вас провести выходные в окрестностях города Калязина: отдохнуть всей семьей, искупаться в Волге, отправиться на рыбалку, квест или пешую прогулку по эко-тропе.
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Отдых на заповедном острове Волги
Ближайшие даты:
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • уединение с природой – проживание в палатках на острове;
  • семейное путешествие – в туре нет ограничений по возрасту;
  • отдых по системе «Все включено» и насыщенная программа.

Тур проводится только по индивидуальным заявкам для групп от 2-х, 3-х человек.

Программа тура по дням

1 день

Калязин

Прибытие в г. Калязин на своём транспорте.

Расстановка машин (автобусов) на охраняемой стоянке (время заезда обговаривается индивидуально)

Трансфер на остров водным транспортом.

Варианты трансфера:

  • маломерными судами (оборудованные моторные лодки): при группе до 8-и туристов.
  • двухпалубный пассажирский теплоход: при группе от 8-и туристов.

В пути:

  • Обзор затопленной колокольни Николаевского собора, величаво возвышающейся из глади Угличского водохранилища с теплоходной экскурсией «Матушка Волга, жизнь и судьба».
  • Обзор заповедных островов Спировского архипелага. Фотосъёмка приветствуется.

Размещение в оборудованном индивидуальном палаточном лагере.

Посвящение в клуб «Покорителей Верхневолжья».

Фирменная бандана клуба в подарок.

2 день

Свободный день и программы на выбор

Варианты досуга (включено в базовую стоимость):

  • рыбалка с берега, поиск грибов и приключений, черничные и земляничные поляны, купанье, загоранье и отдых.
  • натуральный кислород в неограниченном количестве, воздушные ванны, прогулки и отдых в природной тиши.
  • волейбол, бадминтон, дартс.

Программы на выбор:

  • квест-программа на заповедном острове – 10000 руб. с группы;
  • обучающий поход по эко тропе – 10000 руб. с группы.
3 день

Завершающий день

Варианты досуга (включено в базовую стоимость):

  • рыбалка с берега, поиск грибов и приключений, черничные и земляничные поляны, купанье, загоранье и отдых.
  • натуральный кислород в неограниченном количестве, воздушные ванны, прогулки и отдых в природной тиши.
  • волейбол, бадминтон, дартс.

Программы на выбор:

  • квест-программа на заповедном острове – 10000 руб. с группы;
  • обучающий поход по эко тропе – 10000 руб. с группы.

Время выезда с острова до 14:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух-, трех- и четырехместных палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы:

2-3 туриста

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 4 до 8 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 8 до 12 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)

От 12 до 18 чел.

(2 детей до 14 лет бесплатно)
12 000 руб./чел. 6 500 руб./чел. 4 500 руб./чел. 4 000 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча группы в согласованное время
  • Охраняемая автомобильная стоянка
  • Трансфер на остров
  • Размещение в оборудованном лагере
  • Аренда необходимого имущества, согласно, описания программы
  • Проживание в палаточном лагере: 2 ночи
  • Питание: ужин в день заезда завтрак, обед, ужин во 2- ой день
  • Завтрак в день выезда
  • Трансфер с острова в город
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калязин и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные активности: квест-программа на заповедном острове – 10 000 руб. с группы обучающий поход по эко тропе – 10 000 руб. с группы.
  • Квест-программа на заповедном острове – 10 000 руб. с группы
  • Обучающий поход по эко тропе – 10 000 руб. с группы
Место начала и завершения?
г. Калязин
Что предоставляется в лагере туристам?
  • место в туристической палатке (2-х 3-х 4-х местной), с деревянными полами (туристам размещающимся в собственных палатках предоставляется скидка 500 руб/чел в сутки);
  • туристическая кровать с полиуретановым матрасом;
  • тёплый спальный мешок;
  • 2 туристических стола (на 6-8 чел.);
  • кресла пластиковые по количеству туристов;
  • набор одноразовой посуды (тарелки, вилки, ложки, чашки и конечно стопки);
  • запас питьевой воды из расчёта 5 л на человека в сутки;
  • оборудованная зона столовой укрытая от дождя и ветра, умывальники и туалеты;
  • мангал, шампура, ножи и т. д.;
  • подставка и котлы для приготовления ухи и чая на костре;
  • дрова 0.1 куб. м на 1 человека;
  • песчаный пляжик оборудован местами для переодевания и ковриками – лежаками;
  • волейбольная площадка;
  • спортивный инвентарь: бадминтон, мячи и т. д.;
  • прокат водного оборудования: лодки, водные лыжи и т. д. (за доп плату);
  • русская банька прямо на берегу Волги;
Какое питание в туре?

Расписание работы и меню туристического ресторана:

  • Завтрак: 08.00–10.00
  • Обед: 12.00–14.00
  • Ужин: 17.00–19.00

Варианты блюд из которых осуществляется компоновка рационов питания:

  • Глазунья по «Спировски», с помидорами и зеленью на костре;
  • Омлет на костре;
  • Ушица на костре (лещ, судак, щука) со свежей зеленью;
  • Щи русские с мясом;
  • Картофель отварной «с дымком»;
  • Жаркое с мясом;
  • Гриль куриный на углях;
  • Шашлык;
  • Купаты мясные;
  • Рыба горячего копчения (скумбрия, лещь, судак, окунь);
  • Овощная тарелка;
  • Хлеб, Пирожки домашние с различными начинками;
  • Минеральная вода;
  • Чай костровой.
Описание квест-программы на заповедном острове

Легенда Калязина, о сокровищах древнего монастыря В стародавнее времена, когда прошла молва о том, что татары идут по Волге, грабя и сжигая монастыри, братия Калязинского монастыря Николы на Жабне решила скрыть монастырские сокровища. Выбрали они место среди лесов и оставили старца-монаха охранять их. Но напрасно ждал старец их возвращения. Пришедшие в монастырь татары в поисках богатств терзали безмолвствующих монахов. Ни кто не уцелел. Старец нашёл на пепелище только полуобгоревшие кости. Он собрал останки и зарыл их рядом с кладом. Привалил сверху большой камень, лёг на него, приложив рядом посох, и уснул, а во сне исчез… И так охраняет их он невидимым до сих пор.

Развлекательная программа с элементами Тимбилдинга:

Квест-игра, в ходе, которой ведущий разбивает участников на команды. Команды занимаются поисками клада спрятанного старцем на острове – сундука с сокровищами монастыря Николы на Жабне. Для этого участники должны выполнить задания различных на станциях и добыть необходимые подсказки. Среди испытаний их ждут конкурсы на развитие коммуникации в команде, коллективное взаимодействие и распределение ролей, а также логику и командную память.

После того как все подсказки добыты и испытания пройдены участники собираются на финальной станции и приступают к поиску клада. Поиски увенчаются успехом лишь в том случае, если каждый приложит максимальные усилия для успеха команды!

В завершении, подведение итогов и результатов игры – чествование наиболее активных участников и награждение их специальными призами! Дискотека и Flash-Mob.

Стоимость программы: 10 000 рублей с группы.

В стоимость входит: четырёх часовая квест-программа, работа аниматоров, инструкторов, реквизиты для игры (карты, схемы, и т. д.), памятные монеты с символикой Калязина (клад), призы отличившимся участникам, relax-time.

Описание обучающего похода по эко тропе

Участники погружаются в легенду игры. Корабль, на котором они совершали путешествие потерпел бедствие. В результате крушения участники остались на необитаемом острове с минимальным набором вещей и продуктов. Вскоре на острове они находят следы «Робинзона» и его дневник. Побнаруженной в дневнике карте участники преодолевают маршрут, ведущий на другую сторону острова, чтобы подать сигнал бедствия для проходящих мимо судов.

В программе:

  • занятие по ориентированию на местности, чтению карт;
  • тематический обучающий поход;
  • походные навыки и лайфхаки бывалых туристов;
  • мастер-класс по сооружению плота из подручных средств;
  • переправа на плоту, минуя непроходимые участки острова;
  • подбор и оборудование места для стоянки;
  • разведение костра: виды кладки, как сохранять огонь долгий период времени;
  • мастер-класс по сооружению убежища «Хатка бобра»: как правильно ставить хатку, чтобы укрыться от дождя и ветра;
  • мастер-класс по приготовлению походного обеда подручными способами: виды рыболовных снастей, приспособлений и приманок для поимки диких птиц. Обеззараживание пресной воды, копчение рыбы холодным способом, приготовление мяса птицы на гриле;
  • мастер-класс по подаче сигналов бедствия: знакомство с международным сводом сигналов бедствия, основные сигналы бедствия: сигнальный костёр, сигнальные флаги, сигнальные полосы и др.
  • возвращение в базовый лагерь на маломерных судах;

Оригинальная форма тематического похода, соединённая единой легендой увлечёт за собой каждого участника без исключения. Задания и мастер-классы подразумевают распределение ролей между участниками в зависимости от возраста и способностей каждого. По маршруту участников сопровождают опытные инструкторы.

Стоимость программы: 10 000 рублей с группы.

В стоимость входит: обучающий поход, работа вожатых и инструкторов, реквизиты и заготовки для игры, призы отличившимся участникам, relax-time.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
О
19 фев 2020
Заказывали экскурсию в резиденцию Бабы Яги, очень понравилось, советую!
А
6 фев 2020
Программы, туры и мероприятия на любой вкус, радушный приём, адекватные цены. Обращались неоднократно, всегда все было супер! Если вы не знаете, чем ещё удивить себя в этом мире, советую позвонить, не пожалеете!

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