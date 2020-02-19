Легенда Калязина, о сокровищах древнего монастыря В стародавнее времена, когда прошла молва о том, что татары идут по Волге, грабя и сжигая монастыри, братия Калязинского монастыря Николы на Жабне решила скрыть монастырские сокровища. Выбрали они место среди лесов и оставили старца-монаха охранять их. Но напрасно ждал старец их возвращения. Пришедшие в монастырь татары в поисках богатств терзали безмолвствующих монахов. Ни кто не уцелел. Старец нашёл на пепелище только полуобгоревшие кости. Он собрал останки и зарыл их рядом с кладом. Привалил сверху большой камень, лёг на него, приложив рядом посох, и уснул, а во сне исчез… И так охраняет их он невидимым до сих пор.

Развлекательная программа с элементами Тимбилдинга:

Квест-игра, в ходе, которой ведущий разбивает участников на команды. Команды занимаются поисками клада спрятанного старцем на острове – сундука с сокровищами монастыря Николы на Жабне. Для этого участники должны выполнить задания различных на станциях и добыть необходимые подсказки. Среди испытаний их ждут конкурсы на развитие коммуникации в команде, коллективное взаимодействие и распределение ролей, а также логику и командную память.

После того как все подсказки добыты и испытания пройдены участники собираются на финальной станции и приступают к поиску клада. Поиски увенчаются успехом лишь в том случае, если каждый приложит максимальные усилия для успеха команды!

В завершении, подведение итогов и результатов игры – чествование наиболее активных участников и награждение их специальными призами! Дискотека и Flash-Mob.

Стоимость программы: 10 000 рублей с группы.

В стоимость входит: четырёх часовая квест-программа, работа аниматоров, инструкторов, реквизиты для игры (карты, схемы, и т. д.), памятные монеты с символикой Калязина (клад), призы отличившимся участникам, relax-time.