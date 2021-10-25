Все экскурсии в Твери
Доступно 37 экскурсий 🚌 в Твери на 2021 год, 779 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
890₽
за 1 чел.
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Предлагаем вам отправиться на прогулку по любимому городу Екатерины II
Вы можете выбрать любое удобное время
Индивидуальная экскурсия
4ч
12 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 300₽
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 300₽
за 1-7 чел.
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 600₽
за 1-10 чел.
Тверь — первое свидание
Погулять по историческому центру и раскрыть его архитектурный облик на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
2 500₽
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Мармеладное царство: семейное путешествие
Приглашаю вас в "Мармеладное царство" - место, где делают ароматное вкусное натуральное лакомство...
любая дата по предварительному запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 500₽
за 1-15 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 200₽
за 1-10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов, ему уже более 9 веков
По субботам в 12:00 и в 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 900₽
за 1-10 чел.
Удивительная Тверь
Легенды, история, архитектура и современная жизнь города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
9ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
Путешествие в столицу Верхневолжской земли - город Тверь, Старицу, в Берново - центр Пушкинского мира...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000₽
за 1-10 чел.
Тверь — город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 500₽
за 1-9 чел.
В любой день по предварительному заказу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 300₽
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Тверь!
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-5 чел.
В любой день по предварительному заказу
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Тверь: истории и легенды
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Все достопримечательности Твери в одной экскурсии
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 600₽
за 1-6 чел.
В гости к тверским купцам!
Старинные дома, знаменитые горожане и чудесные виды Волги на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-10 чел.
Тверь — европейский город 18 века
Открыть особенности тверского градостроительства на прогулке по четырем историческим площадям
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей города, мы...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
4 300₽
за 1-5 чел.
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово»
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово» ,...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 500₽
за 1-8 чел.
Знакомьтесь, Тверь!
Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии
2ч
2 500₽
за 1 чел.
11:00, 12.30, 14:00, 15:30
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Твери»
- ООльга25 октября 2021Спасибо Марине за замечательную познавательную экскурсию! Не смотря на неласковую погоду, она сумела создать тёплую и дружескую атмосферу!
- ИИРИНА25 октября 2021Были на экскурсии в дождливую погоду и с детьми разного возраста, но Марина смогла всех заинтересовать, и дождик в итоге не очень мешал. Однозначно рекомендую! Очень хороший экскурсовод!
- Отзыв на: Тверь — первое свиданиеААлександр25 октября 2021Анна отличный рассказчик! Экскурсия составлена очень интересно и познавательно! Поливал дождь, но мы этого не замечали! Рекомендуем всем)
- KKarina24 октября 2021Марина - отлчный специалист и прекрасный рассказчик. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Узнали много нового о городе.
- Отзыв на: Тверь: истории и легендыААлександр24 октября 2021Алина прекрасный экскурсовод и рассказчик, умело передающий любовь к Твери гостям города. Мы получили огромное удовольствие от общения с Алиной и этим древним достойным городом!
- Отзыв на: Торжок глазами Пушкина: поездка из ТвериММарина21 октября 2021Экскурсия нам очень понравилась! Мы ни разу не пожалели, что выбрали экскурсовода Галину. Интересная и легкая подача материала, глубокие знания истории края. Не могу сказать, что все сложилось идеально на нашей экскурсии, но в этом «виноваты» мы сами, потому что приехали в самые неподходящие дни недели - понедельник-вторник. Возникает вопрос. Может быть не стоит закрывать все музеи на два дня одновременно. Тем не менее мы посетили два замечательных музея в Торжке! Узнали много интересного о крае, полюбовались красивыми видами Торжка. Думаю, что надолго запомним это путешествие и постараемся вернуться снова.
- Отзыв на: По Твери пешком и на автомобиле!ТТатьяна21 октября 2021Очень понравилась экскурсия по Твери с Любовью! Это Интересная, насыщенная информацией, удобная по форме встреча гостей в любимом городе. Необходимо поблагодарить нашего гида за внимательное и чуткое отношение к гостям, ведь с нами была наша пожилая мама (85 лет). Рекомендуем эту экскурсию всем у кого на знакомство с городом 1 день. Желаем Любови удачи и надеемся на встречу во время других экскурсий
- Отзыв на: По Твери пешком и на автомобиле!ММарина21 октября 2021Любовь - очень хороший экскурсовод! Огромное ей спасибо! Прогулка по Твери получилась душевной, мы узнали много интересного и полюбовались красивыми видами Твери.
- Отзыв на: Тверь — первое свиданиеЕЕвгения19 октября 2021Отличная прогулка! информативно, интересно, познавательно и бонусом полезные ссылки и рекомендации в конце прогулки)
- Отзыв на: Тверь древняя и современнаяООлег19 октября 2021Нам все очеь понравилось. Спасибо Марии за подробный рассказ и дружественную, приятную атмосмеру. Тверь очень понравилсь. Останавливались в Исаевском гостинном дворе, замечательный номер, завтрак, персонал. Своя парковка. Лчень понравился рестан