Групповая
до 20 чел.
Тверь: знакомство с городом (в группе)
Прошлое Твери наполнено легендами и героическими событиями. Прогулка по городу раскроет вам дворцы, мосты и набережные, а также удивительные истории
Начало: На наб. Афанасия Никитина
Расписание: в среду и пятницу в 12:00, в субботу в 11:00 и 15:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 13:30
12 авг в 12:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
В трендеВся Тверь с воды (на катере)
Насладиться Волгой, лёгким бризом и видом на старинные набережные
Начало: В районе ресторана «Причал»
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 13 500 ₽ за всё до 9 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тверской кремль в VR-очках
Увидеть древнюю Тверь, которой больше нет (в мини-группе)
Начало: Соборная площадь
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На Свободном переулке, возле ЗАГСа
Завтра в 10:00
12 авг в 11:30
от 4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Тверь
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
от 5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия «По Твери - с ветерком»
С комфортом осмотреть древние и современные районы города
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 10 600 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Самостоятельная водная прогулка на круглой лодке с грилем или без
Отдохнуть на тверской природе и устроить пикник прямо на реке
Начало: На набережной Тьмаки
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
Расписание: в субботу в 12:00 и 16:30, в воскресенье в 12:00
Завтра в 12:00
29 авг в 12:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь древняя и современная
Погрузитесь в атмосферу Твери, гуляя по её улицам и набережным. Узнайте о знаменитых людях и исторических событиях, оставивших след в этом городе
Начало: Площадь святого благоверного князя Михаила Тверско...
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 5455 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - промышленный модерн Твери
Исследуйте уникальный архитектурный комплекс Морозовского городка в Твери, погрузитесь в историю текстильной промышленности и узнайте о жизни рабочих
Начало: На проспекте Калинина
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от 5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверская Ривьера: на катере по Волге, Тверце и Тьмаке
Проплыть по акватории Твери и посмотреть на ключевые достопримечательности с воды
Начало: На набережной реки Тьмаки
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 8000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тверь: история и современность
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
Завтра в 08:00
12 авг в 08:30
от 5650 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 20 чел.
Средневековая Тверь: альтернативная столица России (в группе)
Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте, как Тверь в Средние века определяла судьбу Руси. Погрузитесь в историю и мифы города
Начало: У Спасо-Преображенского собора
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Православная Тверь: обзорная экскурсия по храмам и значимым местам
Погрузитесь в духовную атмосферу Твери, посетив её знаменитые храмы и монастыри с экспертом
Начало: На площади Михаила Тверского
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тверь - от средневекового княжества до столицы Верхневолжья
Пройти через историческое сердце города и узнать, в чём Тверь может посоперничать с Москвой
Начало: На площадь Святого Благоверного князя Михаила Ярос...
Завтра в 11:30
11 авг в 09:00
от 4500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
В трендеУсадебная жизнь Твери
Прогуляться по улицам, где прошлое чувствуется в деталях
Начало: Пересечение ул. Трёхсвятской и наб. Степана Разина
Сегодня в 15:00
10 авг в 21:00
600 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Лучший выборПутешествие на волнах истории: Тверецкая барка
Вернитесь в эпоху Петра I и осмотрите судно, сыгравшее важную роль в освоении северных рек России. Узнайте интересные факты и попробуйте завязать морские узлы
Начало: В глэмпинге «Тверской-Ямской»
Расписание: в пятницу в 15:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Завтра в 12:00
14 авг в 15:00
400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
Начало: На площади Ленина
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5634 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Морозовский городок - текстильное сердце Твери
Пройти по историческому рабочему району - с исследовательницей тканей
Начало: У ТЦ «Рубин»
Завтра в 13:00
11 авг в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Открывая Тверь
Вас ждет увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Центр Твери, Соборная площадь
11 авг в 14:30
12 авг в 18:30
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Тверь: яркие повороты в судьбе одной провинции
Узнайте, как Тверь трижды претендовала на столичный статус, и полюбуйтесь её архитектурой. Оцените культовые сооружения и прогуляйтесь по значимым улицам
Начало: На площади Михаила Тверского
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 5990 ₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тверь сквозь столетия
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открыв исторические сокровища города в сопровождении опытного гида
Начало: На площади Святого Михаила Тверского
10 авг в 14:00
11 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 25 чел.
Морозовский городок: история и эстетика Тверской мануфактуры - с культурологом
Пройти по улицам бывшего рабочего посёлка и выяснить, зачем фабриканты строили архитектурные шедевры
Начало: У остановки «Пролетарка»
Завтра в 14:00
16 авг в 11:00
800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Морозовский городок - самый первый микрорайон России
Познавательное путешествие по Морозовскому городку раскроет страницы истории Твери и её промышленного прошлого
Начало: У ТЦ «Этажи»
10 авг в 14:00
11 авг в 09:30
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
А давайте влюбляться в Тверь
Погулять по исторической части города в компании коренной тверичанки
Начало: На пл. Михаила Тверского
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от 5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
Завтра в 10:00
10 авг в 15:00
от 5800 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Морозовский городок - утопия или реальность?
Пройти по «городу в городе» и представить себе быт текстильной империи
Начало: У остановки общественного транспорта «Пролетарка»
Завтра в 11:00
12 авг в 18:30
900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости к тверским купцам
Погрузитесь в атмосферу торговли и быта тверских купцов, открывая тайны старинных домов и храмов
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 5200 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тверь: признание в любви
Посмеяться над историческими курьёзами и прослезиться от рассказа о тяжёлых судьбах жителей города
Начало: На площади Святого Благоверного князя Михаила Твер...
10 авг в 12:00
11 авг в 13:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Екатерины: путешествие в VR-очках
Погрузитесь в атмосферу XVIII века с VR-очками. Узнайте, как выглядела Тверь в эпоху Екатерины Великой, и станьте свидетелем исторических событий
Начало: На пл. Михаила Тверского
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
от 4000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
И
Дата посещения: 25 июл 2026
Спасибо большое! Очень приятное получилось путешествие!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 26 июл 2026
Хочется выразить искреннюю благодарность ребятам -Алёне и её супругу,за чудесную водную прогулку! Все было организовано на высшем уровне-ребята очень общительные,дружелюбные,классные! Маленькое путешествие превзошло все наши ожидания,получили массу ярких эмоций. Желаем вам процветания, хорошей погоды и благодарных туристов❤️
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 22 июл 2026
Рекомендую!!! Прикольный круглый кораблик😁 Управление легкое и понятное. Брали с грилем - очень необычный получился ужин посередине реки👍 Организаторы обеспечили всем необходимым - пледы, жилеты, колонка, разожгли мангал, даже запасной аккумулятор дали💪 Спасибо🤗
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 7 мар 2026
Замечательная экскурсия и экскурсовод, получили много интересной информации о городе и выбрали места для более детального знакомства с городом. Экскурсия динамичная и познавательная. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Ч
Дата посещения: 2 июл 2026
В первых числах июля отдыхали с мужем в Твери. Выбрали экскурсию по Морозовскому городку с гидом Анжеликой и остались очень
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 30 июн 2026
Екатерина, добрый вечер! Спасибо вам большое! Квест чудесный! Столько всего интересного было! С удовольствием дети и взрослые погуляли по Твери! Вам желаю много клиентка и буду вам рекомендовать друзьям и знакомым.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 20 июн 2026
Очень интересная была прогулка. С нами был Сергей, человек который любит свой город. Внимательно и заботливо относился к нам. Очень приятно слушать только позитив о своем городе. Узнали много нового о Твери. Спасибо большое. Рекомендуем!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 6 июн 2026
все четко
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия очень интересная, познавательная, оставляет хорошее впечатление.Экскурсовод проста ВАУ, такого редко встретишь.Рассказывает эмоционально с картинками, загадками, отвечает распространенно на любые вопросы.Всем советую этого экскурсовода.Не пожалеете.И запомните его надолго.
Вам был полезен этот отзыв?
Э
Дата посещения: 6 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Экскурсовод интересно все рассказал, ну а те виды древнего кремля, что показали нам в vr очках- просто здорово. Тем более, что по рассказу гида это сделано не просто художественно, а проработано с историками.
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 6973 отзыва в Твери
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Твери
Самые популярные экскурсии в Твери
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Твери в августе 2026
Сейчас в Твери можно забронировать 105 экскурсий и билетов от 400 до 20 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 6973 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Тверь удобно смотреть “маршрутами”: за 2–3 часа можно собрать главное в центре и на набережных, а за день — добавить дворцы, усадьбы и интересные места Тверской области. На этой странице — все экскурсии в Твери: обзорные, тематические, индивидуальные и групповые, пешие и на транспорте