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довольны этим выбором. Морозовский городок — это уникальное место с историей, и именно благодаря гиду оно по-настоящему ожило. Анжелика не просто водит по локациям, а погружает в историю. Очень понравился глубокий рассказ о знаменитой династии Морозовых. Было интересно узнать о масштабах их дела и, в особенности, о Варваре Алексеевне Морозовой — невероятной женщине для своего времени, которая много сделала для обустройства быта рабочих, строительства школы и больницы, большое внимание уделяла поддержке народного просвещения и культуры.

Огромное спасибо Анжелике за потрясающую экскурсию! Анжелика рассказывает с огромной любовью к городу, структурировано, отвечает на все вопросы. Эмоциональный, живой и очень познавательный маршрут. Всем рекомендую именно этого экскурсовода!