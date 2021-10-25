Экскурсии Твери

Все экскурсии в Твери

Доступно 37 экскурсий 🚌 в Твери на 2021 год, 779 ⭐ отзывов, цены от 890₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Индивидуальная экскурсия
3
3
890
за 1 чел.
Проводник по Твери - главное за 2 часа с аудиогидом
Предлагаем вам отправиться на прогулку по любимому городу Екатерины II
Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Индивидуальная экскурсия
12 000
за 1-10 чел.
Экскурсия с дегустацией «В Твери - пить. »
Увидим экспозицию, в которой представлены дореволюционные бутылки, любопытные экземпляры этикеток...
Ежедневно
Тверь древняя и современная
Индивидуальная экскурсия
4.8
25
2ч 30м
3 300
за 1-7 чел.
Очень популярно сейчас
Тверь древняя и современная
История и главные достопримечательности старинного города на обзорной экскурсии
Легенды старой Твери
Индивидуальная экскурсия
5
2
3 300
за 1-7 чел.
Легенды старой Твери
Приглашаю вас на прогулку по Твери - городу с богатой историей, хранящему множество легенд
Тверь — первое свидание
Индивидуальная экскурсия
4.8
29
2ч 30м
2 600
за 1-10 чел.
Тверь — первое свидание
Погулять по историческому центру и раскрыть его архитектурный облик на обзорной экскурсии
Мармеладное царство: семейное путешествие
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Мармеладное царство: семейное путешествие
Приглашаю вас в "Мармеладное царство" - место, где делают ароматное вкусное натуральное лакомство...
любая дата по предварительному запросу
Тверь вчера и сегодня
Индивидуальная экскурсия
5
151
3 500
за 1-15 чел.
Тверь вчера и сегодня
Главные достопримечательности, многовековая история и знаменитые люди города на обзорной экскурсии
«Кругосветное» путешествие по Твери
Индивидуальная экскурсия
4.9
27
2ч 30м
3 200
за 1-10 чел.
«Кругосветное» путешествие по Твери
Тверь - один из старинных городов, ему уже более 9 веков
По субботам в 12:00 и в 15:00
Удивительная Тверь
Индивидуальная экскурсия
5
36
3 900
за 1-10 чел.
Удивительная Тверь
Легенды, история, архитектура и современная жизнь города на обзорной экскурсии
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
Индивидуальная экскурсия
5
2
5 000
за 1-4 чел.
Города вдохновения: Тверь - Старица - Торжок
Путешествие в столицу Верхневолжской земли - город Тверь, Старицу, в Берново - центр Пушкинского мира...
По договоренности
Тверь — город «меж двух столиц»
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 000
за 1-10 чел.
Тверь — город «меж двух столиц»
Посетить главные достопримечательности и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вся Тверь
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-9 чел.
Вся Тверь
В любой день по предварительному заказу
Добро пожаловать в Тверь!
Индивидуальная экскурсия
5
47
2ч 30м
3 300
за 1-10 чел.
Добро пожаловать в Тверь!
История и «визитные карточки» древнего города на насыщенной обзорной экскурсии
О городе, короле и шансоне
Индивидуальная экскурсия
5
1
4 500
за 1-5 чел.
О городе, короле и шансоне
В любой день по предварительному заказу
Тверь: истории и легенды
Индивидуальная экскурсия
5
209
3 500
за 1-10 чел.
Тверь: истории и легенды
Знакомство с древним городом и погружение в историю столицы Верхневолжья
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Индивидуальная экскурсия
4.6
8
5 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Твери на транспорте туриста
Все достопримечательности Твери в одной экскурсии
Ежедневно
В гости к тверским купцам!
Индивидуальная экскурсия
5
35
2ч 30м
3 600
за 1-6 чел.
В гости к тверским купцам!
Старинные дома, знаменитые горожане и чудесные виды Волги на прогулке по историческому центру
Обзорная экскурсия по Твери
Индивидуальная экскурсия
4.3
8
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Твери
Ежедневно
Тверь — европейский город 18 века
Индивидуальная экскурсия
5
24
3 000
за 1-10 чел.
Тверь — европейский город 18 века
Открыть особенности тверского градостроительства на прогулке по четырем историческим площадям
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Индивидуальная экскурсия
5
1
6 000
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея тверского быта
Кроме прогулки по историческому центру Твери с осмотром главных достопримечательностей города, мы...
Ежедневно
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Индивидуальная экскурсия
5
15
2ч 30м
4 300
за 1-5 чел.
Сказки и легенды Твери: прогулка-викторина
Побывать в культовых местах города на Волге и играючи разгадать его секреты
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово»
Индивидуальная экскурсия
3
2
5 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением усадьбы «Домотканово»
После пешеходной прогулки по историческому центру Твери мы посетим усадьбу Дервизов «Домотканово» ,...
Ежедневно
Знакомьтесь, Тверь!
Индивидуальная экскурсия
5
4
3ч 30м
4 500
за 1-8 чел.
Знакомьтесь, Тверь!
Увидеть знаковые места древнего города и услышать их историю на автомобильной экскурсии
Иммерсивная экскурсия "Исторический вокзал. Тверь"
2 500
за 1 чел.
Иммерсивная экскурсия "Исторический вокзал. Тверь"
11:00, 12.30, 14:00, 15:30

Последние отзывы «Экскурсии Твери»

  • Отзыв на: Тверь вчера и сегодня
    О
    Ольга
    25 октября 2021
    5
    Спасибо Марине за замечательную познавательную экскурсию! Не смотря на неласковую погоду, она сумела создать тёплую и дружескую атмосферу!
  • Отзыв на: Тверь вчера и сегодня
    И
    ИРИНА
    25 октября 2021
    5
    Были на экскурсии в дождливую погоду и с детьми разного возраста, но Марина смогла всех заинтересовать, и дождик в итоге не очень мешал. Однозначно рекомендую! Очень хороший экскурсовод!
  • Отзыв на: Тверь — первое свидание
    А
    Александр
    25 октября 2021
    5
    Анна отличный рассказчик! Экскурсия составлена очень интересно и познавательно! Поливал дождь, но мы этого не замечали! Рекомендуем всем)
  • Отзыв на: Тверь вчера и сегодня
    K
    Karina
    24 октября 2021
    5
    Марина - отлчный специалист и прекрасный рассказчик. 3 часа экскурсии пролетели незаметно. Узнали много нового о городе.
  • Отзыв на: Тверь: истории и легенды
    А
    Александр
    24 октября 2021
    5
    Алина прекрасный экскурсовод и рассказчик, умело передающий любовь к Твери гостям города. Мы получили огромное удовольствие от общения с Алиной и этим древним достойным городом!
  • Отзыв на: Торжок глазами Пушкина: поездка из Твери
    М
    Марина
    21 октября 2021
    5
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы ни разу не пожалели, что выбрали экскурсовода Галину. Интересная и легкая подача материала, глубокие знания истории края. Не могу сказать, что все сложилось идеально на нашей экскурсии, но в этом «виноваты» мы сами, потому что приехали в самые неподходящие дни недели - понедельник-вторник. Возникает вопрос. Может быть не стоит закрывать все музеи на два дня одновременно. Тем не менее мы посетили два замечательных музея в Торжке! Узнали много интересного о крае, полюбовались красивыми видами Торжка. Думаю, что надолго запомним это путешествие и постараемся вернуться снова.
  • Отзыв на: По Твери пешком и на автомобиле!
    Т
    Татьяна
    21 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия по Твери с Любовью! Это Интересная, насыщенная информацией, удобная по форме встреча гостей в любимом городе. Необходимо поблагодарить нашего гида за внимательное и чуткое отношение к гостям, ведь с нами была наша пожилая мама (85 лет). Рекомендуем эту экскурсию всем у кого на знакомство с городом 1 день. Желаем Любови удачи и надеемся на встречу во время других экскурсий
  • Отзыв на: По Твери пешком и на автомобиле!
    М
    Марина
    21 октября 2021
    5
    Любовь - очень хороший экскурсовод! Огромное ей спасибо! Прогулка по Твери получилась душевной, мы узнали много интересного и полюбовались красивыми видами Твери.
  • Отзыв на: Тверь — первое свидание
    Е
    Евгения
    19 октября 2021
    5
    Отличная прогулка! информативно, интересно, познавательно и бонусом полезные ссылки и рекомендации в конце прогулки)
  • Отзыв на: Тверь древняя и современная
    О
    Олег
    19 октября 2021
    5
    Нам все очеь понравилось. Спасибо Марии за подробный рассказ и дружественную, приятную атмосмеру. Тверь очень понравилсь. Останавливались в Исаевском гостинном дворе, замечательный номер, завтрак, персонал. Своя парковка. Лчень понравился рестан
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