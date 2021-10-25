Были на экскурсии в дождливую погоду и с детьми разного возраста, но Марина смогла всех заинтересовать, и дождик в итоге не очень мешал. Однозначно рекомендую! Очень хороший экскурсовод!

М Марина 5

Экскурсия нам очень понравилась! Мы ни разу не пожалели, что выбрали экскурсовода Галину. Интересная и легкая подача материала, глубокие знания истории края. Не могу сказать, что все сложилось идеально на нашей экскурсии, но в этом «виноваты» мы сами, потому что приехали в самые неподходящие дни недели - понедельник-вторник. Возникает вопрос. Может быть не стоит закрывать все музеи на два дня одновременно. Тем не менее мы посетили два замечательных музея в Торжке! Узнали много интересного о крае, полюбовались красивыми видами Торжка. Думаю, что надолго запомним это путешествие и постараемся вернуться снова.