Познавательные экскурсии на природе в Твери

Найдено 13 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Твери, цены от 535 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
66 отзывов
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«Гуляя по городскому саду, узнаем, что не учли, когда строили «третий город Российской Империи»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535 за человека
Средневековая Тверь: альтернативная столица России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
129 отзывов
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670 за всё до 6 чел.
Обзорная прогулка по Твери с купцом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
40 отзывов
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
«📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800 за всё до 6 чел.
Тверь: история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада»»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000 за всё до 7 чел.
Тверь: истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
310 отзывов
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Мы заглянем в чудесный городской сад, пройдем по главным площадям Твери и старинным улицам, план которых разработали гении архитектуры Казаков и Никитин»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
По Твери пешком и на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Следом отправимся в Городской сад (когда-то он был частью Тверского кремля), где вас ждет ещё памятник Пушкину»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000 за всё до 7 чел.
Удивительная Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
86 отзывов
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Твери: Советскую площадь, императорский дворец, Дом ворошиловских стрелков и живописную набережную»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000 за всё до 40 чел.
Добро пожаловать в Тверь
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
120 отзывов
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000 за всё до 10 чел.
Визитные карточки Твери и усадьба Домотканово
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«Также вы прогуляетесь по территории комплекса, полюбуетесь сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150 за всё до 3 чел.
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
«Мы подхватим вас в Твери — на ж/д вокзале или в другом удобном месте — и помчимся в природный парк знакомиться с оленями»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600 за всё до 7 чел.
Осташков и остров Столобный за 1 день! (на вашем авто)
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
«Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000 за всё до 3 чел.
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Обзорная прогулка по Твери с купцом
    Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
    Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юморомВыражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором
  • П
    Павел
    2 июня 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
  • Ю
    Юлия
    1 июня 2024
    Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
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    на город и жителей другими глазами. Очень хороший маршрут, подача материала, живо и интересно. Немного совсем поработать с дикцией и будет вообще все безупречно.

    Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. АНе первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Средневековая Тверь: альтернативная столица России
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
  • Л
    Лейла
    30 мая 2024
    Знакомьтесь, Тверь! (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
  • О
    Олеся
    27 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
    Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Тверь: история и современность
    Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
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    себя и от своей компании рекомендуем! Удалось посмотреть на 4 речных лайнера одновременно. Для местных, вероятно, привычно, а для неместных - в диковинку) Всем удачных поездок, в том числе - в Тверь!

Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Природа и пейзажи»

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  1. Тверь. Комедия в старом городе (в группе)
  2. Средневековая Тверь: альтернативная столица России
  3. Обзорная прогулка по Твери с купцом
  4. Тверь: история и современность
  5. Тверь: истории и легенды
Какие места ещё посмотреть в Твери
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Императорский путевой дворец
  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Памятник Михаилу Тверскому
  5. Памятник Афанасию Никитину
  6. Набережная Степана Разина
  7. Городской сад
  8. Спасо-Преображенский собор
  9. Церковь Белая Троица
  10. Свято-Екатерининский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Твери в июне 2024
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