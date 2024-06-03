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Групповая
1.5 часа
Экскурсия «Щедротами Екатерины II»: историческое путешествие по Твери
Погрузитесь в историю Твери: от средневековья до величия третьего города империи под покровительством Екатерины Великой
Начало: У макета города
«Гуляя по городскому саду, узнаем, что не учли, когда строили «третий город Российской Империи»»
Расписание: в субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
12 июня в 12:00
535₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Средневековая Тверь: уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в историю Твери: узнайте, как город соперничал с Москвой и оставил отпечаток в истории Руси
Начало: На улице Вольного Новгорода
«По дороге к Городскому саду вы станете участниками исторической реконструкции Тверского кремля: шаг за шагом мы выясним, когда он стал каменным и куда пропал»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по Твери в компании купца Афанасия: живая страница истории
Прогуляйтесь по Твери в компании купца Афанасия: исторический образ, увлекательные сюжеты и живая история города
Начало: На площади Ленина
«📍 Посетим тверские сады: «драгоценный», «бесценный» и городской»
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
от 5 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Тверь: история и современность - экскурсия по главным достопримечательностям
Откройте для себя уникальную историю Твери, её архитектурные шедевры и культурные традиции в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Святого Благоверного Князя Михаила Твер...
«Погуляете по живописным набережным, полюбуетесь видами Волги и узнаете, что такое «сплошная фасада»»
Завтра в 08:00
10 июня в 14:30
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тверь: путешествие сквозь века, от князей до наших дней
Индивидуальная экскурсия по Твери - идеальный способ познакомиться с городом, его историей и культурой
Начало: У памятника Михаилу Тверскому
«Мы заглянем в чудесный городской сад, пройдем по главным площадям Твери и старинным улицам, план которых разработали гении архитектуры Казаков и Никитин»
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Твери: исторические сокровища и архитектурные шедевры
Знакомство с богатой историей Твери: от площадей и храмов до легендарных памятников и Морозовского городка
«Следом отправимся в Городской сад (когда-то он был частью Тверского кремля), где вас ждет ещё памятник Пушкину»
22 июля в 12:00
23 июля в 17:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительная Тверь: путешествие по историческим и тайным местам
Приглашаем на экскурсию «Удивительная Тверь» - путешествие по истории и красотам города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На улице Вольного Новгорода, д. 23
«Вы увидите главные достопримечательности и тайные уголки Твери: Советскую площадь, императорский дворец, Дом ворошиловских стрелков и живописную набережную»
20 июня в 10:00
21 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Тверь: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Твери, узнайте о её богатой истории и насладитесь видами на живописные волжские берега
Начало: площадь Михаила Тверского
«Погуляете по живописным городским набережным и рассмотрите Свято-Екатерининский женский монастырь на месте слияния рек Волги и Тверцы»
Завтра в 09:00
13 июня в 08:30
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Историческая экскурсия по Твери и усадьба Домотканово
Погрузитесь в уникальную атмосферу Твери, открывая её культурные сокровища и усадьбу с музеем Серова
«Также вы прогуляетесь по территории комплекса, полюбуетесь сохранившейся частью парка, пейзажами каскада прудов и главного дома»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
12 150₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Волшебный миръ оленей - путешествие, где всё включено
Путешествие по тверским лесам, знакомство с оленями, сафари на вездеходах и посещение Музея оленя. Включено всё: трансфер, гид, чаепитие и спецкорм
Начало: У ж/д вокзала
«Мы подхватим вас в Твери — на ж/д вокзале или в другом удобном месте — и помчимся в природный парк знакомиться с оленями»
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
15 600₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Осташков и остров Столобный: путешествие в сердце Селигера
Погрузитесь в атмосферу старинного Осташкова и посетите знаменитую Нило-Столобенскую пустынь за один день
Начало: У памятника князю Михаилу Тверскому
«Вы погуляете по живописной набережной озера Селигер, посетите действующий женский Богородицкий Житенный монастырь и увидите Воскресенский и Троицкий соборы»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Тверь: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Твери, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
1 сен в 09:30
2 сен в 09:30
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Масонские сады Николая Львова (на вашем автомобиле)
Поразительные проекты и биография одного из самых ярких представителей Русского Просвещения
1 сен в 09:00
4 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Отличная экскурсия! Очень информативное содержание, интересно и понятно даже для людей плохо знающих историю. Алексей прекрасный рассказчик и великолепный знаток истории. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ЕЕлена3 июня 2024Очень понравилось. Не хотелось заканчивать экскурсию. Интересно и всё понятно, наша семья в восторге!
- ННадежда3 июня 2024Алексей в легкой манере провел экскурсию, есть и свой материал как архивный, так и археологического плана. Спасибо
- ААнтонина2 июня 2024Выражаем огромную благодарность Алексею за знакомство с Тверью! Видно, что профессионал своего дела! Легко, с юмором, интересно, увлекательно! Большая рекомендация!
- ППавел2 июня 2024Спасибо за экскурсию Алексею! Шикарный гид профи, очень интересно, видно, что человек любит свое дело и историю, глубоко знает материал. Однозначно рекомендуем!
- ЮЮлия1 июня 2024Не первый раз в Твери, но всегда проездом и не оч мне нравился этот город. А вот после экскурсии посмотрела
- ЕЕкатерина31 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Алексей прекрасно преподносит информацию - её много, но шутками разбавлена так удачно, что воспринимается легко. Я узнала много нового не только о Твери:) Спасибо большое, экскурсия превзошла все ожидания!
- ЛЛейла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Великолепный экскурсовод
- ООлеся27 мая 2024Очень хорошая экскурсия!!! Анна большая молодец!!! Экскурсия познавательная, экскурсовод профессионал!!! Очень благодарны!!!
- ССергей26 мая 2024Были в нескольких городах на различных экскурсиях и есть с чем сравнить. Анна отвечает на заковыристые вопросы, интересный собеседник! От
Ответы на вопросы от путешественников по Твери в категории «Природа и пейзажи»
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