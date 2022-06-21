Прогулка по улицам Ялуторовска

Наша экскурсия начнется с железнодорожного вокзала Ялуторовска. Вы осмотрите Стелу и мемориал декабристам, прогуляетесь по скверу им. Ю. В. Друниной, полюбуетесь памятниками Пушкину, Суворову, основателям города. Мы посетим Сретенскую площадь, посмотрим на ее Торговые ряды и Сретенский собор, а затем направимся к Дому купца И. И. Колосова. Также во время визита в Ялуторовск вас ожидает осмотр Успенско-Никольской церкви на площади Победы и прогулка по Роще Декабристов.

Посещение Ялуторовского острога

Во время знакомства с местными достопримечательностями вы посетите Ялуторовский острог, с которого в 1659 году началась история города. Он занимает территорию 0,7 га и представляет собой воссозданные постройки, размещенные на своем историческом месте в окружении деревянного частокола. Здесь можно увидеть острожную площадь, избу первопоселенца с амбаром, действующие ремесленные лавки. В подземельях амбара размещается музейная экспозиция, которая включает в себя древние археологические находки.

Ялуротовский музейный комплекс

Комплекс работает с 1927 года и повествует о жизни декабристов в Сибири. В его состав входят четыре музейных учреждения – Дом природы, Торговые ряды, Мемориальный и Краеведческий музеи. Вниманию посетителей предлагается большая коллекция экспонатов XIX – начала XX столетия, в том числе гончарная посуда, кружева, самовары, кухонная утварь, предметы декора из дерева.