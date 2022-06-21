«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири

Экскурсия в город Ялуторовск из Тюмени погрузит вас в историю Древней Руси

Экскурсия в город Ялуторовск из Тюмени погрузит вас в историю Древней Руси.

Вы побываете на родине знаменитого промышленника Саввы Мамонтова, посетите Ялуторовский острог, познакомитесь с жизнью первых русских поселенцев на территории Сибири.
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири
«Из Тюмени в Ялуторовский острог» - тур о быте первых поселенцев Сибири

Что вас ожидает 🤩

  • Город Ялуторовск
  • Железнодорожный вокзал
  • Стела и мемориал декабристам
  • Сквер им. Ю. В. Друниной
  • Сретенская площадь
  • Торговые ряды
  • Сретенский собор
  • Дом купца И. И. Колосова
  • Ялуторовский острог
  • Ялуротовский музейный комплекс

Прогулка по улицам Ялуторовска

Наша экскурсия начнется с железнодорожного вокзала Ялуторовска. Вы осмотрите Стелу и мемориал декабристам, прогуляетесь по скверу им. Ю. В. Друниной, полюбуетесь памятниками Пушкину, Суворову, основателям города. Мы посетим Сретенскую площадь, посмотрим на ее Торговые ряды и Сретенский собор, а затем направимся к Дому купца И. И. Колосова. Также во время визита в Ялуторовск вас ожидает осмотр Успенско-Никольской церкви на площади Победы и прогулка по Роще Декабристов.

Посещение Ялуторовского острога

Во время знакомства с местными достопримечательностями вы посетите Ялуторовский острог, с которого в 1659 году началась история города. Он занимает территорию 0,7 га и представляет собой воссозданные постройки, размещенные на своем историческом месте в окружении деревянного частокола. Здесь можно увидеть острожную площадь, избу первопоселенца с амбаром, действующие ремесленные лавки. В подземельях амбара размещается музейная экспозиция, которая включает в себя древние археологические находки.

Ялуротовский музейный комплекс

Комплекс работает с 1927 года и повествует о жизни декабристов в Сибири. В его состав входят четыре музейных учреждения – Дом природы, Торговые ряды, Мемориальный и Краеведческий музеи. Вниманию посетителей предлагается большая коллекция экспонатов XIX – начала XX столетия, в том числе гончарная посуда, кружева, самовары, кухонная утварь, предметы декора из дерева.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Аренда автомобиля оплачивается дополнительно.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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