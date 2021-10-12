С Сергей 5

Насыщенная экскурсия, которая дает представление о сибирской жизни двести и более лет назад. Ялуторовск - замечательный город, который надо увидеть своими глазами. Очень красивые виды, тем более когда солнечный день и золотая осень. В ходе экскурсии формируется новое представление о судьбе декабристов, их семьях, бытовых условиях, легендах, связанных с сибирской ссылкой. Гид - очень энергичная женщина, с оригинальным взглядом на историю: скучно точно не будет! Любой памятник, любой дом увидите со всех (даже неожиданных) сторон. Хотите-не хотите, но придется находить объяснения противоречивым и неочевидным историческим фактам, замыслам скульпторов и архитекторов. Рекомендую!