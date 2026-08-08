Найдено 2 экскурсии в Ялуторовске , цены от 1520 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 2 часа 34 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Ялуторовск - город для отдыха Начало: Ялуторовск, Сретенский собор Расписание: Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно. 7500 ₽ за всё до 4 чел. Пешая 1.5 часа Аудиогид Ялуторовск с аудиогидом (самостоятельная экскурсия без гида) Начало: Ялуторовск, памятник декабристам у ж/д вокзала, ул... 1520 ₽ за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Ялуторовску Самые популярные экскурсии в Ялуторовске Ялуторовск - город для отдыха; Ялуторовск с аудиогидом (самостоятельная экскурсия без гида). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Ялуторовску в августе 2026 Сейчас в Ялуторовске можно забронировать 2 экскурсии от 1520 до 7500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

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