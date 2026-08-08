Индивидуальная
до 4 чел.
Ялуторовск - город для отдыха
Начало: Ялуторовск, Сретенский собор
Расписание: Понедельник — Воскресенье с 10:00, согласование заблаговременно.
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Ялуторовск с аудиогидом (самостоятельная экскурсия без гида)
Начало: Ялуторовск, памятник декабристам у ж/д вокзала, ул...
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
1520 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Ялуторовску
Самые популярные экскурсии в Ялуторовске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Ялуторовску в августе 2026
Сейчас в Ялуторовске можно забронировать 2 экскурсии от 1520 до 7500. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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