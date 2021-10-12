Все экскурсии в Ялуторовске
Доступно 2 экскурсии 🚌 в Ялуторовске на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от 4680₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 700₽
за 1-4 чел.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов в Ялуторовске
Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 680₽
за 1-6 чел.
Сибирская Ялта: острог и декабристы в Ялуторовске
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Последние отзывы «Экскурсии Ялуторовска»
- ССергей12 октября 2021Насыщенная экскурсия, которая дает представление о сибирской жизни двести и более лет назад. Ялуторовск - замечательный город, который надо увидеть своими глазами. Очень красивые виды, тем более когда солнечный день и золотая осень. В ходе экскурсии формируется новое представление о судьбе декабристов, их семьях, бытовых условиях, легендах, связанных с сибирской ссылкой. Гид - очень энергичная женщина, с оригинальным взглядом на историю: скучно точно не будет! Любой памятник, любой дом увидите со всех (даже неожиданных) сторон. Хотите-не хотите, но придется находить объяснения противоречивым и неочевидным историческим фактам, замыслам скульпторов и архитекторов. Рекомендую!
- ООльга2 сентября 2021Экскурсия очень впечатлила: и по об’ему и по подаче информации, вновь и вновь мысленно возвращаюсь к тому что узнали. Личность экскурсовода играет немаловажную роль: Татьяна очень интересный человек и очень увлечённый, экскурсия 4 часа на одном дыхании! Рекомендую всем кто не был, т. к. без Татьяны, я уверена, впечатления о городе были бы иные.