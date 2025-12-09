Описание Ответы на вопросы

Описание квеста Что делает Гарри Поттер в Тюмени? Ищет снитч, похищенный из стен Хогвартса? Кто поможет ему не заблудиться в нашем городе? В Тюменском железнодорожном вокзале на платформу 9 и ¾ прибывает поезд. Гарри Поттер выходит из вагона и достает Карту Мародеров. Кто похитил снитч из стен Хогвартса? Как юному волшебнику найти похитителя в незнакомой стране и городе? Кто отважится ему помочь? Итак, вы готовы? Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Если вы любите Гарри Поттера, приключения и волшебство, а также не прочь провести время интересно и с пользой - этот квест для вас! Вы посетите центр города, узнаете много нового о старинных зданиях и истории нашего прекрасного города. Пройдите это небольшое приключение с близкими, друзьями, детьми! Готовьтесь потренировать ноги, память и проявить смекалку. Осталось только оплатить квест: приступить к его прохождению вы сможете в любое время!

