На платформу 9 и ¾ Тюменского вокзала прибывает поезд. Гарри Поттер, вооружённый картой мародёров, выходит на поиски похищенного снитча. Помогите ему, исследуя улицы Тюмени и раскрывая тайны. Квест проходит без гида, вам потребуется только телефон и немного смекалки. Откройте для себя исторические здания и узнайте больше о прошлом города. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и множество фотомоментов

Описание квеста

Кто украл снитч? Как Гарри Поттеру найти похитителя в незнакомой стране и городе? Помогите поймать злодея и вернуть золотой мячик! Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Готовьтесь потренировать ноги, память и проявить смекалку.

Расследуя дело, вы погуляете по центру Тюмени. Познакомитесь с историей самых красивых старинных зданий. Погрузитесь в атмосферу разных эпох и прикоснётесь к прошлому известных личностей, связанных с городом

В нашей программе:

бизнес-центр «Менделеев House»

улица Немцова

исторический парк «Россия — моя история»

главпочтамт, памятник Почтальону

улица Республики

дом Чакина

площадь Солнца

Организационные детали