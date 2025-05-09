Мои заказы

Мобильный квест «Гарри Поттер: в поисках снитча»

Погрузитесь в магический мир Гарри Поттера в Тюмени! Решайте загадки, открывайте секреты города и помогите юному волшебнику вернуть снитч
На платформу 9 и ¾ Тюменского вокзала прибывает поезд. Гарри Поттер, вооружённый картой мародёров, выходит на поиски похищенного снитча. Помогите ему, исследуя улицы Тюмени и раскрывая тайны. Квест проходит без гида, вам потребуется только телефон и немного смекалки. Откройте для себя исторические здания и узнайте больше о прошлом города. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и множество фотомоментов
3.8
4 отзыва

5 причин купить этот квест

  • 🧙‍♂️ Уникальная атмосфера магии
  • 🏛️ Исторические места
  • 📱 Удобный формат без гида
  • 🗺️ Интерактивные задания
  • 📸 Отличные фотолокации
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Бизнес-центр «Менделеев House»
  • Улица Немцова
  • Исторический парк «Россия - моя история»
  • Главпочтамт, памятник Почтальону
  • Улица Республики
  • Дом Чакина
  • Площадь Солнца

Описание квеста

Кто украл снитч? Как Гарри Поттеру найти похитителя в незнакомой стране и городе? Помогите поймать злодея и вернуть золотой мячик! Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Готовьтесь потренировать ноги, память и проявить смекалку.

Расследуя дело, вы погуляете по центру Тюмени. Познакомитесь с историей самых красивых старинных зданий. Погрузитесь в атмосферу разных эпох и прикоснётесь к прошлому известных личностей, связанных с городом

В нашей программе:

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
  • Квест заканчивается на Первомайской ул., 13

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Немцова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана
Снежана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

3.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
1
2
1
1
Т
Татьяна
9 мая 2025
Очень далеко друг от друга точки маршрута, по которым нужно следовать. Если кто-то плохо знает город, то пешком это будет трудно сделать. А если с детьми проходить этот квест, но на шестом вопросе они просто слягут от усталости.
Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за отзыв. У нас есть квесты с разной длиной маршрута, и в каждом квесте эту длину мы указываем.
Конкретно в этом квесте общая длина всего 4,7 км. Задания логически распределяются на всю длину маршурта. Также у нас в приложении встроена навигация с возможностью просмотра местоположения каждой точки маршрута. Если этот квест Вам показался длинным, советую ознакомится с другими нашими предложениями!

Ю
Юлия
30 мар 2025
Очень понравился квест. Сыну 9 лет было интересно, бегал, искал таблички, подсказки. Маршрут составлен хорошо, между точками долго идти не пришлось. Удобно, что квест не ограничен по времени, по пути
заходили в кафе, кормили голубей, просто гуляли. В конце не успели разобраться с заклинанием и шарами, опаздывали на поезд. Но в целом хорошо провели время. Пожелание от сына: в конце хотелось бы какой-то маленький подарочек за прохождение квеста))

Яна
Яна
17 мар 2025
Команде организаторов огромное спасибо за такой увлекательный формат знакомства с городом😊 Весело, интересно, познавательно 👍
Зинаида
Зинаида
6 янв 2025
Маршрут построен не по туристическим местам
Снежана
Снежана
Ответ организатора:
Доброго времени суток, Зинаида! Вы верно заметили, маршрут данного квеста не нацелен на посещение туристических мест. Основные точки маршрута перечислены
в описании. Основная цель квеста «Гарри Поттер: в поисках снитча» это разнообразить и скрасить прогулку по центру Тюмени с помощью интерактива в приложении. Также Вы погружаетесь в интересную историю по мере прохождения квеста. У нас есть туристические квесты в других городах, с ними можно ознакомится в нашем профиле. Я желаю Вам хорошего настроения и успешного 2025 года!

Входит в следующие категории Тюмени

