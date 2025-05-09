На платформу 9 и ¾ Тюменского вокзала прибывает поезд. Гарри Поттер, вооружённый картой мародёров, выходит на поиски похищенного снитча. Помогите ему, исследуя улицы Тюмени и раскрывая тайны. Квест проходит без гида, вам потребуется только телефон и немного смекалки. Откройте для себя исторические здания и узнайте больше о прошлом города. Это приключение подарит вам незабываемые впечатления и множество фотомоментов
5 причин купить этот квест
- 🧙♂️ Уникальная атмосфера магии
- 🏛️ Исторические места
- 📱 Удобный формат без гида
- 🗺️ Интерактивные задания
- 📸 Отличные фотолокации
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Бизнес-центр «Менделеев House»
- Улица Немцова
- Исторический парк «Россия - моя история»
- Главпочтамт, памятник Почтальону
- Улица Республики
- Дом Чакина
- Площадь Солнца
Описание квеста
Кто украл снитч? Как Гарри Поттеру найти похитителя в незнакомой стране и городе? Помогите поймать злодея и вернуть золотой мячик! Все задания проходят на улице, дополнительные источники информации не требуются. Готовьтесь потренировать ноги, память и проявить смекалку.
Расследуя дело, вы погуляете по центру Тюмени. Познакомитесь с историей самых красивых старинных зданий. Погрузитесь в атмосферу разных эпох и прикоснётесь к прошлому известных личностей, связанных с городом
В нашей программе:
- бизнес-центр «Менделеев House»
- улица Немцова
- исторический парк «Россия — моя история»
- главпочтамт, памятник Почтальону
- улица Республики
- дом Чакина
- площадь Солнца
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Квест заканчивается на Первомайской ул., 13
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Немцова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Тюмени
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 мая 2025
Очень далеко друг от друга точки маршрута, по которым нужно следовать. Если кто-то плохо знает город, то пешком это будет трудно сделать. А если с детьми проходить этот квест, но на шестом вопросе они просто слягут от усталости.
Снежана
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо за отзыв. У нас есть квесты с разной длиной маршрута, и в каждом квесте эту длину мы указываем.
Ю
Юлия
30 мар 2025
Очень понравился квест. Сыну 9 лет было интересно, бегал, искал таблички, подсказки. Маршрут составлен хорошо, между точками долго идти не пришлось. Удобно, что квест не ограничен по времени, по пути
Яна
17 мар 2025
Команде организаторов огромное спасибо за такой увлекательный формат знакомства с городом😊 Весело, интересно, познавательно 👍
Зинаида
6 янв 2025
Маршрут построен не по туристическим местам
Снежана
Ответ организатора:
Доброго времени суток, Зинаида! Вы верно заметили, маршрут данного квеста не нацелен на посещение туристических мест. Основные точки маршрута перечислены
Входит в следующие категории Тюмени
Похожие экскурсии из Тюмени
Групповая
Тюмень - врата Сибири: групповая экскурсия по историческим местам
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
15 ноя в 15:00
22 ноя в 15:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере Нефтяников
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по старой Тюмени
Погрузитесь в историю Тюмени, исследуя её улицы с опытным историком. Узнайте о судьбах великих людей и насладитесь архитектурой
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 19:30
Завтра в 08:30
6500 ₽ за всё до 8 чел.