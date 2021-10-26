Татьяна чудесна! Говорю это как экскурсовод-любитель по другому городу. Она погружает в эпоху, показывает очевидные и не очень сходства и различия в новом для вас городе. Если вы хотите посмотреть на город изнутри, увидеть глазами местного жителя - спешите к Татьяне. Она чудесна. С ув., Наталья

Отзыв на: Вся Тюмень за один день

А Александр 5

Путешествовал по России. 9 городов. В шести городах были индивидуальные экскурсии. Если честно, от Тюмени ничего особенного не ожидал. Но гид Татьяна очень удивила. Это был не просто рассказ о городе. Это было такое дружеское погружение когда человек говорит и о себе с привязкой к местности. И ты проживаешь историю Тюмени сквозь призму этого человека. Сюда к пяти звёздочкам можно добавить и много плюсов за бонусные неожиданные плюшки. И, кстати, отдельное спасибо Татьяне за грамотный русский язык и правильные ударения! Лайк лайк лайк