Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборПознакомиться с Тюменью
Старинной и современной
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
По вечерней Тюмени - с обзорной экскурсией
Проехать и пройти пешком по главным улицам в подсветке и узнать основные факты из истории города
Начало: На улице Республики
Расписание: в четверг в 19:30
13 авг в 19:30
20 авг в 19:30
2000 ₽ за человека
Групповая
Лучший выборТобольский вояж - экскурсия из Тюмени
Погрузитесь в историю Тобольска: кремль, Красная площадь, дом Романовых и Абалакский монастырь ждут вас! Увлекательная групповая экскурсия из Тюмени
Начало: У отеля «Восток»
Расписание: в воскресенье в 08:30
16 авг в 08:30
23 авг в 08:30
6100 ₽ за человека
Мини-группа
до 2 чел.
В трендеПрогулка по вечерней Тюмени - на байдарке
Понаблюдать за засыпающим городом с воды в сопровождении опытного инструктора
Начало: У левой набережной
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень за 3 часа - с историком и краеведом
Индивидуальная экскурсия по Тюмени с опытным гидом. За 3 часа вы увидите ключевые достопримечательности и узнаете много интересного о городе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по центру старой Тюмени с историком-краеведом
Для тех, кто предпочитает глубокое погружение в прошлое
Начало: Главный корпус ТюмГУ (ул. Республики, 9)
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от 7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Храмы Тюмени: столица нефтяного края с иной стороны
Увлекательное путешествие по святым местам Тюмени, где история и вера переплетаются в древних храмах и монастырях
Завтра в 08:00
10 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самостоятельная экскурсия по старинной Тюмени
По самой длинной улице в Сибири - с аудиогидом
Начало: На улице Республики вблизи моста Влюблённых
Завтра в 10:00
10 авг в 05:00
от 1520 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тюмень: нефть, купцы и удивительные истории
Открыть для себя город - атмосферный, купеческий, современный
Начало: В сквере ИМ.Н.М. Немцова
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
от 7200 ₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тюмень с высоты
Насладиться видом с лоджии или балкона одного из самых высоких зданий в центре города
Начало: В районе площади Памяти
Завтра в 21:45
10 авг в 21:45
670 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Тюмени и обзорная экскурсия
Познакомиться с городом по дороге в отель
Начало: У аэропорта «Рощино»
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
Тюмень - врата Сибири
Увидеть основные достопримечательности исторического центра на автопешеходной прогулке
Начало: У остановки «Сквер Немцова»
Расписание: в субботу в 15:00
Сегодня в 15:00
15 авг в 15:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Тобольск - древний град Сибири: поездка из Тюмени
Побывать в знаковых местах города и вспомнить ярких личностей, которые его прославили
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
от 32 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборОбзорная экскурсия по городу Тюмени на автомобиле
Начало: По согласованию заеду за вами по вашему адресу (от...
Сегодня в 12:00
Завтра в 07:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Тюмени в Тобольск за один день с гидом-историком
Осмотреть старинный кремль, полюбоваться сибирским барокко и узнать об освоении Сибири
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 35 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тобольск - жемчужина Сибири
Тобольск - это город с богатой историей и культурой. Узнайте о его прошлом, посетив уникальные достопримечательности и наслаждаясь атмосферой старинного города
Сегодня в 11:30
12 авг в 08:00
от 28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Ялуторовск - из Тюмени
Посетить старинный сибирский город, пройти по купеческому кварталу и узнать о декабристах
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:30
12 авг в 09:00
от 18 650 ₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
Тайны чёрного золота, спасение Сибири и горячие источники
Экскурсия-расследование без гида по Тюмени советского времени - на основе реальных событий (16+)
Начало: В районе Текутьевского бульвара
Завтра в 11:00
10 авг в 06:00
от 1000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Тюмени с начинающим гидом
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
По Тюмени - с горожанкой из прошлого
Погрузитесь в атмосферу старинной Тюмени с Мальвиной Ивановной, супругой аптекаря Зеневича. Прогулка по городу на авто и пешком
19 авг в 13:00
21 авг в 13:00
от 8500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тюмень - ворота Сибири: святыни, купечество и Мост Влюбленных
Начало: Тюмень, Площадь Борцов Революции
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экспресс-экскурсия по Тюмени
Увидеть первый русский город Сибири в компании гида-историка
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ночная Тюмень и её легенды
Увидеть город с неожиданной стороны и пополнить копилку ярких впечатлений
Завтра в 20:30
10 авг в 20:30
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая прогулка по Тюмени на байдарках
Проплыть на байдарках по реке Тура и увидеть город с необычного ракурса
Начало: Вблизи стоянки теплоходов
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Открывая Тюмень
От деревянных наличников до современной набережной
Начало: На площади Борцов Революции
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:30
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Монастыри, взвозы и пешеходная улица - 7 000 шагов по исторической Тюмени
Начало: Коммунистическая улица, 10
Расписание: В любой день с 08 00 до 20 00.
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 7 чел.
Билеты
«Тюмень: от прошлого к настоящему» - пешком и на машине с историком
Начало: Россия, Тюмень, Центральный округ
Расписание: По договоренности с гидом
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
О Тюмени - с интересом и любовью
Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
Начало: В центре города
10 авг в 15:00
11 авг в 15:00
от 5400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешком и на авто по Тюмени с гидом-историком
Откройте для себя историческую Тюмень в увлекательной экскурсии с гидом-историком. Погрузитесь в прошлое и настоящее города, познакомьтесь с его культурой
Начало: По договоренности с гидом
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тюмень во всей красе: обзорная экскурсия по городу
Начало: Обговаривается индивидуально
Расписание: Ежедневно по запросу
Завтра в 16:00
10 авг в 09:00
10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 23 июл 2026
Экскурсия была интересной. Всё понравилось!
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Б
Дата посещения: 7 июл 2026
Прекрасная экскурсия для ознакомления с Тюменью для тех, кто приехал сюда впервые. Были в исторической части Тюмени, посмотрели европейский квартал.
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Л
Дата посещения: 24 июн 2026
Выражаем огромную благодарность Ольге за интереснейший тур в Ялуторовск. Мы узнали много нового, увидели дома, где жили декабристы (не все
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А
Дата посещения: 14 ноя 2025
Я с дочкой впервые в Тюмени. Станислав с любовью рассказывал о родном городе, очень интересно и познавательно. Мне даже стало
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М
Дата посещения: 10 ноя 2025
Нам очень понравилось, с высоты , вечерний город смотрится очень красиво, несмотря на то, что шёл снег и не было
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О
Дата посещения: 6 ноя 2025
Экскурсия была осень содержательная и познавательная.
Экскурсовода Викторию было очень интересно слушать.
Рассказ совмещал исторические факты, стихи и юмор.
Экскурсовода Викторию было очень интересно слушать.
Рассказ совмещал исторические факты, стихи и юмор.
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П
Дата посещения: 4 окт 2025
Организация экскурсии 10 из 10. Наш экскурсовод Александр, всё рассказывал интересно, чётко. Читала до этого отзывы, что у Александра проблема
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О
Дата посещения: 23 авг 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось
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О
Дата посещения: 23 авг 2025
Экскурсия очень понравилась, хотя живем в Тюмени узнали много интересного , гид Александра все подробно и увлекательно рассказала.
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Х
Дата посещения: 13 авг 2025
Прогулка удалась хотя ближе к завершению попали в сильный дождь, но в байдарках были дождевики которые нас спасли от промокания
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Всего 1719 отзывов в Тюмени
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Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени
Самые популярные экскурсии в Тюмени
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
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9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Тюмени в августе 2026
Сейчас в Тюмени можно забронировать 67 экскурсий и билетов от 670 до 40 000. Туристы уже оставили гидам 1719 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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