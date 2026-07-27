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с речью и его плохо слышно, да, у парня, есть нюанс с дикцией, но это отнюдь не мешает его слушать, а придаёт определеный шарм. Речь у него живая, интересная, очень хорошо и тонко применяет юмор, слушать было приятно. Чувствовалась искренняя любовь к городу. Мы с подругой были очень довольны. Благодарю Александра за прекрасное знакомство с Тюменью. Благополучия вам и процветания.