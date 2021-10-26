Все экскурсии в Тюмени
Доступно 24 экскурсии 🚌 в Тюмени на 2021 год, 231 ⭐ отзыв, цены от 650₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 800₽
за 1-2 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 700₽
за 1-4 чел.
Тюменская Ялта: острог, декабристы и Савва Мамонтов
Я расскажу вам о сокровищах Ингальской долины и о чёрных копателях
По договоренности
1ч
650₽
за 1 чел.
Тюмень с высоты
Насладиться видом с самого высокого здания в городе и услышать местные истории
в понедельник, вторник, среду, четверг и воскресенье в 07:00, 08:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:... ещё
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 900₽
за 1-6 чел.
Узнать Тюмень за один день
Всё самое интересное о первом русском городе Сибири! Вы узнаете Тюмень со времён тысячелетних...
Согласно расписанию в календаре
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 000₽
за 1-10 чел.
О Тюмени — с интересом и любовью!
Познакомиться с самыми яркими эпохами города на дружеской и информативной прогулке по центру
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 500₽
за 1-4 чел.
Тюмень - ворота Сибири
Земля обетованная финно-угорских народов и тюркских племен
Ежедневно с 10:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 960₽
за 1-6 чел.
Чёрное золото Тюмени и горячие источники
Узнать всё о нефти и искупаться в целебных минеральных источниках
Индивидуальная экскурсия
3ч
900₽
за 1 чел.
Страусиная ферма в селе Чикча
Став участником этого тура, Вы посетите страусиную ферму, расположенную в старинном татарском селе...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 770₽
за 1-8 чел.
Прогулка по старинной Тюмени с чаепитием
Познакомиться ближе с первым русским городом Сибири и испить горячего чая в купеческих интерьерах
Индивидуальная экскурсия
12ч
7 500₽
за 1 чел.
Экскурсия в Ялуторовск из Тюмени
Приглашаем вас в Ялуторовск - чистый и уютный провинциальный городок с богатейшей историей
Ежедневно в 09:00
Индивидуальная экскурсия
1ч
800₽
за 1-12 чел.
Деревянное наследие Тюмени
Рассмотреть старинные купеческие дома и услышать истории их владельцев
Индивидуальная экскурсия
2ч
5 000₽
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Тюмени
Это увлекательная поездка - прогулка по историческому центру нашего уютного и современного города
Ежедневно в 13:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 940₽
за 1-6 чел.
Вся Тюмень за один день
Проследить путь города, исследуя его улицы пешком или на автомобиле, и подняться выше всех крыш
Индивидуальная экскурсия
5ч
3 500₽
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия в дом-музей Распутина из Тюмени
Вас ждет поездка в село Покровское, а именно экскурсия по дому-музею человека-легенды Григория...
Ежедневно в 11:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 680₽
за 1-6 чел.
Из Тюмени в Ялту: острог и декабристы в Ялуторовске
Открыть большую историю маленького города
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 150₽
за 1-10 чел.
Тюмень с первого взгляда
Приглашаю вас на прогулку по историческому центру Тюмени
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 150₽
за 1-6 чел.
Влюбиться в Тюмень за 2 часа!
Погулять по историческому центру и узнать самое интересное о местной архитектуре
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 800₽
за 1-8 чел.
Советская Тюмень: истории, легенды и люди
Узнайте городские истории и посмотрите на Тюмень с необычных ракурсов
Согласно расписанию
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 860₽
за 1-6 чел.
Легенды и люди «советской» Тюмени
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Индивидуальная экскурсия
1ч
2 000₽
за 1-6 чел.
Чёрное золото, горячие источники и дегустация нефти
Вы увидите первый русский город Сибири с точки зрения нефтяной эпохи
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 950₽
за 1-6 чел.
Криминальная Тюмень: тёмное прошлое престижного района
Погрузиться в жизнь некогда маргинальной тюменской слободы и разобраться в её особенностях
1ч
700₽
за 1 чел.
Тюмень выше крыш
Мы встретимся с вами в деловом центре Тюмени и поднимемся на самое высокое здание, где город...
Согласно расписанию либо по договоренности, в любой свободный день
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-7 чел.
Тюмень на автомобиле
Увидеть все знаковые достопримечательности и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
980₽
за 1 чел.
Эстетика Тюмени
Влюбиться в деревянную архитектуру города, узнать о важных вехах его прошлого и знаменитых жителях
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Последние отзывы «Экскурсии Тюмени»
- Отзыв на: Легенды и люди «советской» ТюмениННаталья26 октября 2021Татьяна чудесна! Говорю это как экскурсовод-любитель по другому городу. Она погружает в эпоху, показывает очевидные и не очень сходства и различия в новом для вас городе. Если вы хотите посмотреть на город изнутри, увидеть глазами местного жителя - спешите к Татьяне. Она чудесна. С ув., Наталья
- Отзыв на: Тюмень на автомобилеЛЛариса18 октября 2021Все прекрасно. Спасибо большое гиду Василию!
- Отзыв на: Вся Тюмень за один деньААлександр16 октября 2021Путешествовал по России. 9 городов. В шести городах были индивидуальные экскурсии. Если честно, от Тюмени ничего особенного не ожидал. Но гид Татьяна очень удивила. Это был не просто рассказ о городе. Это было такое дружеское погружение когда человек говорит и о себе с привязкой к местности. И ты проживаешь историю Тюмени сквозь призму этого человека. Сюда к пяти звёздочкам можно добавить и много плюсов за бонусные неожиданные плюшки. И, кстати, отдельное спасибо Татьяне за грамотный русский язык и правильные ударения! Лайк лайк лайк
- Отзыв на: О Тюмени — с интересом и любовью!LLarisa14 октября 2021Экскурсия с Натальей очень понравилась! История города, знаковые места, 1, 5 часа пролетели незаметно на нашей прогулке.
- ППавел13 октября 2021Экскурсия в форме дружеской беседы. Много интересного для гостей и жителей Тюмени. Красивые виды. И закрепление материала с чашкой горячего чая. Рекомендую!
- ТТуя13 октября 2021Отличный вид с высотки и позновательными историческими историями города! Рекомендую гида Татьяну!
- ИИрина8 октября 2021Интересная, позновательная экскурсия о Тюмени. Узнала новые интересные факты, связанные с историей родного города. По окончании угостили вкусным чаем с конфетами и другими вкусняшками. Виды с высоты необычные и завораживающющме.
- Отзыв на: О Тюмени — с интересом и любовью!ЕЕлена7 октября 2021Благодарим Наталью за обзорную экскурсию по Тюмени! Прилетали на 2 дня и хотелось составить общее впечатление о городе, у Натальи получилось сделать это с любовью и теплом! Были интересные истории, запоминающиеся факты, красивые виды. Мы гуляли прямо с сумками, так сложилось, перед отлетом. Но экскурсия была настолько интересной, маршрут комфортный, что нас это не тяготило. Очень понравилась набережная, кафедральная церковь и исторические дома с резными наличниками! Благодарим! теперь только тёплые воспоминания о Тюмени!
- Отзыв на: Деревянное наследие ТюмениППавел6 октября 2021Все прошло хорошо. Экскурсия интересная
- Отзыв на: Тюмень на автомобилеЕЕлена4 октября 2021Рекомендую.