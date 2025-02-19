1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр

Самостоятельное прибытие в отель. Заказ трансфера за доп. плату.

10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Тюмени.

Говорят: «Тюмень – столица деревень», но эти слова уже устарели. Первый русский город Сибири, давно стал деловым центром Тюменской области, который является одним из самых комфортным для жизни среди российских городов.

Во время экскурсии Вы прокатитесь по лучшим дорогам в стране, узнаете историю основания первого русского города Сибири, его становления и превращения из «столицы деревень» в Нефтяную столицу России. Увидите памятники сибирского деревянного зодчества, мост влюбленных и знаменитую четырёхуровневую набережную.

13:10-14:00 Обед в кафе города.

14:00-15:00Трансфер в загородный термальный комплекс.

15:30-19:00 Посещение акватермальной зоны загородного термального комплекса «Экопарк Тайга».

20:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.