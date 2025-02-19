О круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в термальных источниках знают жители не только соседних, но и многих других регионов
Программа тура по дням
Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр
Самостоятельное прибытие в отель. Заказ трансфера за доп. плату.
10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.
11:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Тюмени.
Говорят: «Тюмень – столица деревень», но эти слова уже устарели. Первый русский город Сибири, давно стал деловым центром Тюменской области, который является одним из самых комфортным для жизни среди российских городов.
Во время экскурсии Вы прокатитесь по лучшим дорогам в стране, узнаете историю основания первого русского города Сибири, его становления и превращения из «столицы деревень» в Нефтяную столицу России. Увидите памятники сибирского деревянного зодчества, мост влюбленных и знаменитую четырёхуровневую набережную.
13:10-14:00 Обед в кафе города.
14:00-15:00Трансфер в загородный термальный комплекс.
15:30-19:00 Посещение акватермальной зоны загородного термального комплекса «Экопарк Тайга».
20:00 Прибытие в гостиницу.
Свободное время.
Посещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. плату
Завтрак в гостинице.
10:20 Встреча с гидом в холле гостиницы.
10:30 Отправление на термальный источник «Верхний бор».
11:00-14:00 Посещение термального источника «Верхний бор».
Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое недалеко от Тюмени.
14:00 Трансфер в отель.
14:30 Прибытие в отель.
Свободное время.
За дополнительную плату возможен заказ экскурсий:
- автобусная экскурсия в г. Тобольск (с 07:00 до 22:00) с посещением СИБУРа, обедом, экскурсией по кремлю;
- дегустационный обед/ужин блюд северной сибирской кухни в ресторане-музее «Чум».
Внимание: Бронирование и оплата экскурсий при заказе основного тура.
Термальный спа-комплекс «Марциаль». Экскурсии за доп. плату. Завершение тура
Завтрак в гостинице.
Свободное время.
Освобождение номеров до 12:00.
14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.
14:40 Отправление в один из крупнейших спа-комплексов России – термальный спа-комплекс «Марциаль», находящийся в черте г. Тюмень на территории курорта «ЛетоЛето».
15:00-18:30 Посещение спа-комплекса «Марциаль».
Внимание: Взрослые посещают только спа-зону, дети только зону аквапарка. На взрослого, сопровождающего ребенка, включен билет источник + аквапарк.
18:30 Трансфер на ж/д вокзал или в центр города.
Окончание программы.
За дополнительную плату возможен заказ экскурсий:
- автобусная экскурсия «Черное золото» (08:10-14:40) с посещением достопримечательностей, связанных с нефтяной эпохой Тюмени. Посвящение в нефтяники, сертификат нефтяника, обед;
- дегустационный обед/ужин блюд северной сибирской кухни в ресторане-музее «Чум».
Внимание: Бронирование и оплата экскурсий при заказе основного тура.
Проживание
Тур предполагает проживание в гостинице 3* в Тюмени.
Стоимость тура на 1 человека, в рублях:
|Виды услуг
|Взрослый при размещении в отеле ½
|Детский в 2-местном номере до 13 лет
|Стоимость при одноместном размещении
|Полная программа (3дн/2н) с проживанием в Тюмени
|23 400
|20 800
|26 900
|1й день программы с проживанием в Тюмени
|11 400
|9 900
|13 100
|Обзорная экскурсия в 1й день программы
|1 100
|1 100
|1 100
|1й день программы в Тюмени без проживания
|7 600
|6 200
|7 600
|2й день программы с проживанием в Тюмени
|6 500
|6 400
|8 200
|2й день программы в Тюмени без проживания
|2 900
|2 800
|2 900
|3й день программы в Тюмени без проживания
|5 600
|4 300
|5 600
|Допсутки на базе завтраков (при наличии номеров)
|3 250
|3 250
|4 950
|Раннее заселение (без завтрака)
|1 400
|1 400
|2 250
|Раннее заселение (с завтраком)
|2 250
|2 250
|2 800
Варианты проживания
Нефтяник Тюмень
Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.
Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.
На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.
Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.
Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.
Восток Тюмень
Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.
Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.
В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.
Медикал
Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.
Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.
К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.
Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Питание по программе (2 завтрака, 1 обед)
- Проживание в стандартных номерах отеля 3* в Тюмени
- Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Тюмени
- Посещение термального источника «Верхний бор»
- Посещение акватермальной зоны «Экопарк Тайга»
- Посещение термального комплекса "Марциаль" ("Лето-Лето") спа-зона
- Услуги гида/сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
- Дополнительные экскурсии по желанию, оплата при бронировании тура: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" от 2700 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум"
- + уха с нефтью от 3590 руб. автобусная экскурсия "Тобольск", взрослый - 4900 руб., ребенок до 13 лет - 4600 руб. автобусная экскурсия "Черное золото", взрослый - 4500 руб
- Ребенок до 13 лет - 4400 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» от 2700 руб
- Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум»
- + уха с нефтью от 3590 руб
- Автобусная экскурсия «Тобольск», взрослый - 4900 руб., ребенок до 13 лет - 4600 руб
- Автобусная экскурсия «Черное золото», взрослый - 4500 руб
- Питание, не указанное программы
- Индивидуальный трансфер
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для посещения термальных источников иметь при себе купальные принадлежности, полотенце. Наличие халата доставит вам дополнительный комфорт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть дополнительные экскурсии?
Дополнительные опции (бронируются и оплачиваются при заказе тура):
|Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане "Чум"
|От 2700 руб.
|Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане “Чум” + уха с нефтью
|От 3590 руб.
|Автобусная экскурсия «Тобольск» 2 день программы тура (07:00-22:00)
Взрослый - 4900 руб.
Ребенок до 13 лет - 4600 руб.
|Автобусная экскурсия «Черное золото» 3 день программы тура (08:10-14:40)
Взрослый - 4500 руб.
Ребенок до 13 лет - 4400 руб.
Может ли измениться программа тура?
Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Можно ли забронировать часть программы тура?
|Виды услуг
|Взрослый при размещении в отеле ½
|Детский в 2-местном номере до 13 лет
|Стоимость при одноместном размещении
|1-й день программы с проживанием в Тюмени
|11 400
|9 900
|13 100
|Обзорная экскурсия в 1-й день программы
|1 100
|1 100
|1 100
|1-й день программы в Тюмени без проживания
|7 600
|6 200
|7 600
|2-й день программы с проживанием в Тюмени
|6 500
|6 400
|8 200
|2-й день программы в Тюмени без проживания
|2 900
|2 800
|2 900
|3-й день программы в Тюмени без проживания
|5 600
|4 300
|5 600