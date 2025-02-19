Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня

Горячее сердце Сибири
Визитной карточкой Тюмени уже давно стали горячие источники.

О круглогодичном купальном сезоне и о целебных свойствах минеральной воды в термальных источниках знают жители не только соседних, но и многих других регионов
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страны. Оазис удовольствий расположен в уникальных уголках природы под сенью вековых сибирских сосен.

В комплексах с термальными источниками вы сможете не только отдохнуть и на время забыть о делах и проблемах повседневной жизни, но и значительно поправить свое здоровье.

Во время этого термального путешествия у вас будет уникальная возможность испытать на себе всю прелесть лечебных тюменских минеральных вод!

5
3 отзыва
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
Ближайшие даты:
21
мар11
апр17
окт28
ноя
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр

Самостоятельное прибытие в отель. Заказ трансфера за доп. плату.

10:50 Встреча с гидом в холле гостиницы.

11:00-13:00 Обзорная экскурсия по г. Тюмени.

Говорят: «Тюмень – столица деревень», но эти слова уже устарели. Первый русский город Сибири, давно стал деловым центром Тюменской области, который является одним из самых комфортным для жизни среди российских городов.

Во время экскурсии Вы прокатитесь по лучшим дорогам в стране, узнаете историю основания первого русского города Сибири, его становления и превращения из «столицы деревень» в Нефтяную столицу России. Увидите памятники сибирского деревянного зодчества, мост влюбленных и знаменитую четырёхуровневую набережную.

13:10-14:00 Обед в кафе города.

14:00-15:00Трансфер в загородный термальный комплекс.

15:30-19:00 Посещение акватермальной зоны загородного термального комплекса «Экопарк Тайга».

20:00 Прибытие в гостиницу.

Свободное время.

Приезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центрПриезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центрПриезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центрПриезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центрПриезд. Обзорная экскурсия «Тюмень современная». Аква-центр
2 день

Посещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. плату

Завтрак в гостинице.

10:20 Встреча с гидом в холле гостиницы.

10:30 Отправление на термальный источник «Верхний бор».

11:00-14:00 Посещение термального источника «Верхний бор».

Оазис удовольствий расположен в уникальном уголке природы под сенью вековых сосен прямо на берегу великолепного озера Верхнее Кривое недалеко от Тюмени.

14:00 Трансфер в отель.

14:30 Прибытие в отель.

Свободное время.

За дополнительную плату возможен заказ экскурсий:

  • автобусная экскурсия в г. Тобольск (с 07:00 до 22:00) с посещением СИБУРа, обедом, экскурсией по кремлю;
  • дегустационный обед/ужин блюд северной сибирской кухни в ресторане-музее «Чум».

Внимание: Бронирование и оплата экскурсий при заказе основного тура.

Посещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. платуПосещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. платуПосещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. платуПосещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. платуПосещение горячего источника «Верхний бор». Экскурсии за доп. плату
3 день

Термальный спа-комплекс «Марциаль». Экскурсии за доп. плату. Завершение тура

Завтрак в гостинице.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

14:30 Встреча с гидом в холле гостиницы.

14:40 Отправление в один из крупнейших спа-комплексов России – термальный спа-комплекс «Марциаль», находящийся в черте г. Тюмень на территории курорта «ЛетоЛето».

15:00-18:30 Посещение спа-комплекса «Марциаль».

Внимание: Взрослые посещают только спа-зону, дети только зону аквапарка. На взрослого, сопровождающего ребенка, включен билет источник + аквапарк.

18:30 Трансфер на ж/д вокзал или в центр города.

Окончание программы.

За дополнительную плату возможен заказ экскурсий:

  • автобусная экскурсия «Черное золото» (08:10-14:40) с посещением достопримечательностей, связанных с нефтяной эпохой Тюмени. Посвящение в нефтяники, сертификат нефтяника, обед;
  • дегустационный обед/ужин блюд северной сибирской кухни в ресторане-музее «Чум».

Внимание: Бронирование и оплата экскурсий при заказе основного тура.

Термальный спа-комплекс «Марциаль». Экскурсии за доп. плату. Завершение тураТермальный спа-комплекс «Марциаль». Экскурсии за доп. плату. Завершение тура

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице 3* в Тюмени.

Стоимость тура на 1 человека, в рублях:

Виды услугВзрослый при размещении в отеле ½ Детский в 2-местном номере до 13 летСтоимость при одноместном размещении
Полная программа (3дн/2н) с проживанием в Тюмени23 40020 80026 900
1й день программы с проживанием в Тюмени11 4009 90013 100
Обзорная экскурсия в 1й день программы1 1001 1001 100
1й день программы в Тюмени без проживания7 6006 2007 600
2й день программы с проживанием в Тюмени6 5006 4008 200
2й день программы в Тюмени без проживания2 9002 8002 900
3й день программы в Тюмени без проживания5 6004 3005 600
Допсутки на базе завтраков (при наличии номеров)3 2503 2504 950
Раннее заселение (без завтрака)1 4001 4002 250
Раннее заселение (с завтраком)2 2502 2502 800

Варианты проживания

Нефтяник Тюмень

2 ночи

Отель «Нефтяник» расположен в центре города Тюмени, в непосредственной близости от набережной реки Туры - одной из самых живописных пешеходных зон города.

Каждый номер обеспечен необходимым для комфортабельного пребывания: удобными кроватями, кондиционерами, телевизорами, ванными комнатами с феном и полотенцами.

На первом этаже гостевого комплекса находятся ресторан и лобби-бар, где гости могут выбрать тарифный план питания в соответствии с их желаниями. Для тех, кто предпочитает не покидать комфорт своей кровати, доступен сервис заказа блюда в номер.

Отель также предлагает удобства для бизнес-поездок, включая два современно оборудованных конференц-зала, Wi-Fi и полный спектр услуг секретаря.

Гостей ждет удобная окружающая инфраструктура: магазины, автобусные остановки, рестораны, музеи и парки находятся неподалеку от отеля. Кроме того, Тюменская филармония находится в шаговой доступности. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 1,7 км, а до международного аэропорта - 11,6 км.

Нефтяник ТюменьНефтяник ТюменьНефтяник ТюменьНефтяник ТюменьНефтяник Тюмень

Восток Тюмень

2 ночи

Отель "Восток" располагается в Тюмени. Здесь созданы все условия для комфортного проживания. В распоряжении гостей бесплатный высокоскоростной интернет. Автомобиль можно оставить на частной парковке за дополнительную плату. На территории расположено караоке, работает пункт проката велосипедов. Возможна организация экскурсий.

Для размещения доступны комфортабельные номера категории "стандарт","полулюкс" и "люкс". Все варианты размещения укомплектованы качественной мебелью и современной техникой. Санузел оснащен душевой кабиной, туалетом, раковиной, феном и средствами гигиены.

В ресторане можно насладиться живой музыкой, заказать изысканные блюда русской и европейской кухни. В баре представлен широкий выбор напитков и легких закусок.

Расстояние до железнодорожного вокзала составит 4 км, а до аэропорта около 20 километров.

Восток ТюменьВосток ТюменьВосток ТюменьВосток ТюменьВосток ТюменьВосток ТюменьВосток Тюмень

Медикал

2 ночи

Отель "Медикал отель & СПА" находится при крупнейшем оздоровительном центре Тюмени и включает в себя большой салон красоты.

Номера отличаются каждый своим неповторимым декором и интерьером, в каждом есть современная техника, санузел и мягкая мебель.

К услугам постояльцев ресторан, конференц-зал, бизнес-центр и трансфер. Есть возможность заказать трехразовое питание.

Рядом располагаются крупные магазины, аптеки, закусочные и кафе.

МедикалМедикалМедикалМедикалМедикал

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Питание по программе (2 завтрака, 1 обед)
  • Проживание в стандартных номерах отеля 3* в Тюмени
  • Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Тюмени
  • Посещение термального источника «Верхний бор»
  • Посещение акватермальной зоны «Экопарк Тайга»
  • Посещение термального комплекса "Марциаль" ("Лето-Лето") спа-зона
  • Услуги гида/сопровождающего
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Тюмени и обратно
  • Дополнительные экскурсии по желанию, оплата при бронировании тура: дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум" от 2700 руб. дегустационный ужин/обед в музее-ресторане "Чум"
  • + уха с нефтью от 3590 руб. автобусная экскурсия "Тобольск", взрослый - 4900 руб., ребенок до 13 лет - 4600 руб. автобусная экскурсия "Черное золото", взрослый - 4500 руб
  • Ребенок до 13 лет - 4400 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум» от 2700 руб
  • Дегустационный ужин/обед в музее-ресторане «Чум»
  • + уха с нефтью от 3590 руб
  • Автобусная экскурсия «Тобольск», взрослый - 4900 руб., ребенок до 13 лет - 4600 руб
  • Автобусная экскурсия «Черное золото», взрослый - 4500 руб
  • Питание, не указанное программы
  • Индивидуальный трансфер
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Тюмень
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для посещения термальных источников иметь при себе купальные принадлежности, полотенце. Наличие халата доставит вам дополнительный комфорт.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура.

По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть дополнительные экскурсии?

Дополнительные опции (бронируются и оплачиваются при заказе тура):

Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане "Чум"От 2700 руб.
Дегустационный ужин\обед в музее-ресторане “Чум” + уха с нефтьюОт 3590 руб.
Автобусная экскурсия «Тобольск» 2 день программы тура (07:00-22:00)

Взрослый - 4900 руб.

Ребенок до 13 лет - 4600 руб.

Автобусная экскурсия «Черное золото» 3 день программы тура (08:10-14:40)

Взрослый - 4500 руб.

Ребенок до 13 лет - 4400 руб.

Может ли измениться программа тура?

Время отъезда на экскурсии может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Можно ли забронировать часть программы тура?
Виды услугВзрослый при размещении в отеле ½ Детский в 2-местном номере до 13 летСтоимость при одноместном размещении
1-й день программы с проживанием в Тюмени11 4009 90013 100
Обзорная экскурсия в 1-й день программы1 1001 1001 100
1-й день программы в Тюмени без проживания7 6006 2007 600
2-й день программы с проживанием в Тюмени6 5006 4008 200
2-й день программы в Тюмени без проживания2 9002 8002 900
3-й день программы в Тюмени без проживания5 6004 3005 600
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
19 фев 2025
Услугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромное спасибо Юлии Антроповой) и организации процессов. Все общение в основном было через Telegram, что очень удобно- вся информация всегда "под рукой", а так де все документы и информация дублировались на эл. почту.
Услугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромноеУслугами туристической компании «Большая Страна» воспользовались впервые, но только положительные эмоции от общения со специалистами (огромное
Т
14 янв 2025
Организатор взаимодействовала хорошо, оперативная связь поддерживалась регулярно. Отзывчивая и приятная атмосфера. Клиентоориентированность - на высоком уровне. Спасибо.
Н
11 янв 2025
Все на отлично, но в Тобольске можно задержаться и 3 дня: есть что смотреть и чем любоваться.

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