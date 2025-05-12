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было крутое посвящение в нефтяники!) Рекомендую всем кто интересуется промышленным туризмом. Единственное - экскурсии на Сибур было маловато, хотелось больше и теоретической части, и самой экскурсии на площадку (нас, видимо в целях безопасности, просто провезли в автобусе по периметру завода). Хороший отель (Восток) и вкусные завтраки. Сама Тюмень очень понравилась, хочется ещё раз приехать.