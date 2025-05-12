Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
Осмотреть старинные памятники зодчества, посетить Тобольский кремль и Свято-Знаменский монастырь
Начало: Тюмень, в аэропорту или на ж/д вокзале до 13:00
2 авг в 13:00
9 авг в 13:00
15 445 ₽ за человека
17 окт в 10:00
28 ноя в 10:00
23 400 ₽ за человека
Масленичный разгуляй в Тюмени
Начало: Тюмень
27 фев в 10:00
26 600 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДанила12 мая 2025Организатор понравился. Был комфортабельный автобус, замечательный экскурсовод - Ольга Александровна. Гостиницы в Тюмени и в Тобольске были удачно выбраны. Особенно
- ААнна19 апреля 2025Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной полигон с. Успенка (где
- ДДанила12 марта 2025Организатор, супер! . Пошли на встречу по бронированию мест в гостинице, везде сопровождали и старались максимально уделить время каждому, ответить на все интересующие вопросы.
Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На автобусе»
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Сколько стоит тур в Тюмени в июле 2025
Сейчас в Тюмени в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 15 445 до 26 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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