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Туры на автобусе в Тюмени

Найдено 3 тура в категории «На автобусе» в Тюмени, цены от 15 445 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
На автобусе
3 дня
Cердце Сибири: Тюмень, Тобольск и село Абалак
Осмотреть старинные памятники зодчества, посетить Тобольский кремль и Свято-Знаменский монастырь
Начало: Тюмень, в аэропорту или на ж/д вокзале до 13:00
2 авг в 13:00
9 авг в 13:00
15 445 ₽ за человека
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
Начало: Тюмень
17 окт в 10:00
28 ноя в 10:00
23 400 ₽ за человека
Масленичный разгуляй в Тюмени
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Масленичный разгуляй в Тюмени
Начало: Тюмень
27 фев в 10:00
26 600 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Данила
    12 мая 2025
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Организатор понравился. Был комфортабельный автобус, замечательный экскурсовод - Ольга Александровна. Гостиницы в Тюмени и в Тобольске были удачно выбраны. Особенно
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    понравилась гостиница "Восток", как-будто в музее побывали! Питание без изысков, но вполне приемлемое. Отдельное спасибо, что обратно в Тюмень прямо к ж/д вокзалу привезли. В целом, остались довольны поездкой.

  • А
    Анна
    19 апреля 2025
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной полигон с. Успенка (где
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    было крутое посвящение в нефтяники!) Рекомендую всем кто интересуется промышленным туризмом. Единственное - экскурсии на Сибур было маловато, хотелось больше и теоретической части, и самой экскурсии на площадку (нас, видимо в целях безопасности, просто провезли в автобусе по периметру завода). Хороший отель (Восток) и вкусные завтраки. Сама Тюмень очень понравилась, хочется ещё раз приехать.

    Очень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтянойОчень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтянойОчень понравился тур, экскурсии и на Сибур (нефтехимический комбинат), и в Тобольский кремль, и на нефтяной
  • Д
    Данила
    12 марта 2025
    Горячее сердце Сибири. Оздоровительный тур в Тюмень на 3 дня
    Организатор, супер! . Пошли на встречу по бронированию мест в гостинице, везде сопровождали и старались максимально уделить время каждому, ответить на все интересующие вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени в категории «На автобусе»

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  3. Масленичный разгуляй в Тюмени
Сколько стоит тур в Тюмени в июле 2025
Сейчас в Тюмени в категории "На автобусе" можно забронировать 3 тура от 15 445 до 26 600. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Тюмени на 2025 год на автобусе, 6 ⭐ отзывов, цены от 15445₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь