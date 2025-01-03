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Авторские туры в Тюмени

Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
Пройти посвящение в сибиряки, попробовать кухню коренных народов севера и искупаться в источниках
Тюмень, аэропорт «Рощино», 13:05. Время ориентиров...
3 янв
77 400 за человека
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Попробовать старосибирские блюда, расписать ангела и заглянуть в косторезную мастерскую
Аэропорт Рощино в Тюмени, утро. Программа начинает...
5 янв
45 900 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Тюмени

Самые популярные туры в Тюмени
В мае 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных тура 😍 из 2
  1. Уютный тур в Сибирь на Рождество: мастер-класс, национальная кухня и культурная программа
  2. Новогодние выходные в Тобольске с мастер-классом, посещением театра и рождественским ужином
Сколько стоит тур в Тюмени в мае 2024
Сейчас в Тюмени можно забронировать 2 тура от 45 900 до 77 400.
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