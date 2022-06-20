Вдали от городской суеты Вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными панорамными видами Южного Урала на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника; живописными скалами и сказочным зимним лесом, посетите пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера), которая является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО, узнаете прошлое и настоящее старинного русского села Кага. А после путешествия по заповедным местам Башкирии Вас ждет возвращение в привычную цивилизацию столичного города с удивительной историей.

Отправимся на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами

Познакомимся с объектом природного и культурного наследия, поднимемся на смотровую вышку и побываем в Каповой пещере

Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, а также обед с элементами башкирской кухни и чайная церемония

Нас ждет обзорная экскурсия по городу, в том числе увидим знаменитую мечеть Ляля-Тюльпан – уникальнейшую постройку, не имеющую аналогов в мире

Погрузимся в быт горнозаводских крестьян и сделаем памятные фото в народных костюмах

Программа тура по дням

1 день Экскурсия по с. Кага

Встреча группы: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31). Групповой трансфер до с. Кага (300 км). 14:00 Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»). Обед. Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов». Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых. Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах. Ужин. В стоимость включено: питание – обед, ужин, экскурсии – по с. Кага.

2 день Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»

Завтрак. Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале. Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки). Переезд до заповедника «Шульган-таш». Обед. Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера). Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности. Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию. Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду. Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш». Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла. Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл. У туристов будет возможность приобрести бортевой мед (за дополнительную плату). Возвращение на турбазу «Тенгри». Ужин. В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, экскурсии в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.

3 день Отдых, чайная церемония, отъезд г. Уфа

Завтрак. Отдых на базе. Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату). Освобождение номеров до 12:00. Обед. «За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда. Групповой трансфер до г. Уфа. Размещение в гостинице 4 *. Самостоятельный ужин. В стоимость включено: питание – завтрак, обед.

4 день Экскурсия по городу Уфа

Завтрак в гостинице. 10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу. Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа). Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр). Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства. Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России. Обед с элементами башкирской кухни. Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет. Завершение экскурсионной программы дня к 16:30. Самостоятельный ужин. В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).

5 день Ботанический сад, Лимонарий, исторический парк