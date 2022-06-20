Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша

Вдали от городской суеты Вы сможете насладиться свежим воздухом

5
3 отзыва
Вдали от городской суеты Вы сможете насладиться свежим воздухом и великолепными панорамными видами Южного Урала на смотровой вышке Башкирского государственного заповедника; живописными скалами и сказочным зимним лесом, посетите пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера), которая является объектом природного и культурного наследия ЮНЕСКО, узнаете прошлое и настоящее старинного русского села Кага.

А после путешествия по заповедным местам Башкирии Вас ждет возвращение в привычную цивилизацию столичного города с удивительной историей.
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Башкирия для Вас: от Уфы до Шульган-таша
Ближайшие даты:
05
янв
12
янв
19
янв
26
янв
02
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фев
16
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даты

Что вас ожидает 🤩

Колоритные фотографии
Колоритные фотографии
Погрузимся в быт горнозаводских крестьян и сделаем памятные фото в народных костюмах
Культовые места Уфы
Культовые места Уфы
Нас ждет обзорная экскурсия по городу, в том числе увидим знаменитую мечеть Ляля-Тюльпан – уникальнейшую постройку, не имеющую аналогов в мире
Вкусные национальные традиции
Вкусные национальные традиции
Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, а также обед с элементами башкирской кухни и чайная церемония
Загадочный "Шульган-Таш"
Загадочный "Шульган-Таш"
Познакомимся с объектом природного и культурного наследия, поднимемся на смотровую вышку и побываем в Каповой пещере
Оазис тропиков
Оазис тропиков
Отправимся на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по с. Кага

Встреча группы: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).

Групповой трансфер до с. Кага (300 км).

14:00 Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).

Обед.

Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».

Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.

Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.

Ужин.

В стоимость включено: питание – обед, ужин, экскурсии – по с. Кага.

Экскурсия по с. КагаЭкскурсия по с. КагаЭкскурсия по с. КагаЭкскурсия по с. Кага
2 день
Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»

Завтрак.

Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.

Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).

Переезд до заповедника «Шульган-таш».

Обед.

Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).

Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.

Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.

Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.

Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».

Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.

Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.

У туристов будет возможность приобрести бортевой мед (за дополнительную плату).

Возвращение на турбазу «Тенгри».

Ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, экскурсии в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.

Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»Башкирский государственный заповедник. Заповедник «Шульган-таш»
3 день
Отдых, чайная церемония, отъезд г. Уфа

Завтрак.

Отдых на базе.

Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).

Освобождение номеров до 12:00.

Обед.

«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.

Групповой трансфер до г. Уфа.

Размещение в гостинице 4 *.

Самостоятельный ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед.

Отдых, чайная церемония, отъезд г. УфаОтдых, чайная церемония, отъезд г. УфаОтдых, чайная церемония, отъезд г. УфаОтдых, чайная церемония, отъезд г. Уфа
4 день
Экскурсия по городу Уфа

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа).

Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр).

Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.

Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.

Обед с элементами башкирской кухни.

Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.

Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.

Самостоятельный ужин.

В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).

Экскурсия по городу УфаЭкскурсия по городу УфаЭкскурсия по городу УфаЭкскурсия по городу Уфа
5 день
Ботанический сад, Лимонарий, исторический парк

Завтрак в гостинице.

Выселение из номеров.

Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.

10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.

Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.

На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).

Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).

Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.

Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края ( возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).

Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.

Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.

Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).

Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.

Трансфер до гостиницы.

Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.

В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).

Возможно дополнить программу, оплачивается отдельно:

  • посещением Аквапарка, колеса обозрения, планетария, мультимедийной выставки в галерее «Облака», музея «Россия – моя история»;
  • фотосессия «Башкирский национальный костюм» (от 5000 руб./группа);
  • интерактивная программа «Башкирский воин»: показательный бой, рассказ о костюмах и нарядах башкирского народа (от 5000 руб./группа);
  • загородная экскурсия с дегустацией кумыса и минеральной воды «Курорты Южного Урала: Юматово» (4 часа, от 4 человек).
Ботанический сад, Лимонарий, исторический паркБотанический сад, Лимонарий, исторический паркБотанический сад, Лимонарий, исторический паркБотанический сад, Лимонарий, исторический парк

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.

Доплата за одноместное размещение – 10 500 руб.

Стоимость тура в праздничные заезды (05.01.22 – 09.01.22) – 28 900 руб./чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по маршруту (автотранспорт в зависимости от размера группы)
  • Проживание на турбазе (2-3 местный номер)
  • Питание (по программе)
  • Работа сопровождающего (координатора)
  • Экскурсионная программа (по программе: услуги гидов или экскурсоводов, входные билеты)
  • Пропуска на въезд автотранспорта в рекреационные зоны
  • Эко-сборы
  • Страховка от несчастного случая на сумму 50000 руб
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфа / г. Белорецк и обратносамостоятельное питаниеодноместное размещениедополнительные сервисы в гостиницахспиртные напиткиподнос багажадополнительные экскурсии (в т. ч. активности, бани)въезд автомашины на территорию турбазы:легковая
  • Прицеп
  • Мототехника – 100 руб. /деньавто до 8 мест
  • Джип – 200 руб. /деньаренда на туристической базе: валенки
  • Туристические лыжи
  • Снегоходы «Polaris» с экипировкойсувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак/сумка;
  • тёплый головной убор, закрывающий уши;
  • возможно «подшлемник х/б», закрывающий лоб, нос и рот от ветра и мороза;
  • шарф;
  • непромокаемые рукавицы (или 2 пары на смену);
  • валенки (или забронировать в аренду);
  • 2-3 пары шерстяных носков;
  • удобная тёплая верхняя одежда, не стесняющая движения;
  • тёплый спортивный костюм;
  • шерстяное трико;
  • сменный комплект термобелья;
  • купальник/плавки (бани бывают разные).

Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).

Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

Как организовано питание в туре?

стационарное, по программе, еду готовит повар;

Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.

Какая ожидается погода в туре?

Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет предоставляется скидка 10 %.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
20 июня 2022
Спасибо Диане и Александру за хорошую организацию нашего отдыха.
С
19 июня 2022
Все было хорошое. Один из неприятных моментов в самом начале - нас не предупредили, что автобус из Уфы заезжает в аэропорт. Из-за этого прилетели на несколько часов раньше.
Н
15 июня 2022
Все супер. Без заминок, четко. Процветания Вам в Вашем деле.

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