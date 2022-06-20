Встреча группы: 10 местного времени (разница с московским временем + 2 часа) в г. Уфа: центральный вход Универмага «УФА» (Проспект Октября, д. 31).
Групповой трансфер до с. Кага (300 км).
14:00 Размещение на туристской базе «Тенгри» («комфорт»).
Обед.
Экскурсия «История с. Кага и уральских железоделательных заводов».
Русское старинное село Кага, основанное в 1740 году для строительства железоделательного завода династии Демидовых.
Посещение музея «Домъ заводского крестьянина 19 века»: погружение в быт горнозаводских крестьян, памятные фото в народных костюмах.
Ужин.
В стоимость включено: питание – обед, ужин, экскурсии – по с. Кага.
Завтрак.
Автопереезд до Башкирского государственного заповедника – самого первого заповедника, образовавшегося на Южном Урале.
Обзор хребтов заповедника (посещение смотровой вышки).
Переезд до заповедника «Шульган-таш».
Обед.
Знакомство с объектом природного и культурного наследия, внесенным в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО: территория комплексного биосферного резервата «Башкирский Урал», включающая в себя уникальный памятник эпохи палеолита – пещеру «Шульган-Таш» (Капова пещера).
Загадочная темнота Каповой пещеры, её сырая прохлада и таинственные рисунки на стенах оставляют ощущение прикосновения к вечности.
Независимо от времени года в пещере держится постоянная температура +7 по Цельсию.
Поэтому необходимо иметь с собой тёплую одежду.
Посещение музейно-демонстрационного комплекса Заповедника «Шульган-Таш».
Основанием для создания заповедника стало обитание в этом регионе ядра чистокровной аборигенной популяции медоносной пчелы – бурзянской бортевой пчелы («бурзянки») в условиях бортничества – башкирского народного промысла.
Этот заповедник оказался первой в мире зоной, охраняющей аборигенных диких пчёл.
У туристов будет возможность приобрести бортевой мед (за дополнительную плату).
Возвращение на турбазу «Тенгри».
Ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, ужин, экскурсии в заповеднике «Шульган-Таш»; Баш.гос.заповедник.
Завтрак.
Отдых на базе.
Возможно разнообразить свой отдых прогулкой в конных санях, на лыжах или снегоходах (за дополнительную плату).
Освобождение номеров до 12:00.
Обед.
«За чашкой чая…» – чайная церемония (травяной чай) и дегустация башкирского мёда.
Групповой трансфер до г. Уфа.
Размещение в гостинице 4 *.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед.
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
Автобусная обзорная экскурсия по городу Уфа (4 часа).
Основные объекты: Площадь им. Салавата Юлаева, Монумент Дружбы, Сад им. Салавата Юлаева, Театральный сквер, Гостиный двор, сад им. С.Т Аксакова, Первая соборная мечеть, горнолыжные центры, ипподром «Акбузат», Храм Рождества Пресвятой Богородицы, мечети Ляля-Тюльпан – уникальнейшая культовая постройка не имеет аналогов в мире. В стенах этой мечети располагается исламский культурно-образовательный центр).
Во время экскурсии предусмотрена Дегустация башкирского меда в Медовой лавке, где представлены различные виды меда и продукция пчеловодства.
Башкирский мед возглавил список рейтинга самого вкусного меда в России.
Обед с элементами башкирской кухни.
Посещение Национального музея Республики Башкортостан – одного из старейших музеев России – ему более 150 лет.
Завершение экскурсионной программы дня к 16:30.
Самостоятельный ужин.
В стоимость включено: питание – завтрак, обед, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа экскурсовода и сопровождающего (7 часов), транспортное сопровождение (6 часов).
Завтрак в гостинице.
Выселение из номеров.
Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы.
10:00 Встреча с представителем туроператора в холле гостиницы, выезд на экскурсионную программу.
Уфа – самый зелёный город – миллионер России, на одного жителя приходится 202 м² зелёных насаждений.
На территории Уфы расположены Ботанический сад Российской академии наук, Лимонарий (оазис тропиков).
Приглашаем на экскурсию, с возможностью фотосъемки, в теплицы Лимонария, наполненные красивыми цветами и восхитительными ароматами. (Возможна замена на Ботанический Сад РАН).
Знакомство с историей и культурой Башкирии мы продолжим в мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»: более чем 1000-летняя история страны дается здесь панорамно, при помощи современных технологий.
Особенностью выставки в Уфе является рассказ о тесном переплетении истории России и Башкортостана; видеопроекции, рассказывающие о многовековой истории башкирского народа, новейшая 3D-реконструкция Уфимского кремля; мультимедийная книга о природных богатствах Башкирского края ( возможна замена на музей Нефти*** (по заявкам).
Посещение сувенирных магазинов и Уфимского рынка, который изобилует щедрыми дарами природы.
Здесь Вы сможете приобрести – сувениры, мед, кумыс, яблочный сидр и медовуху, конскую колбасу и многое другое, чтобы по приезду побаловать своих родных и близких.
Рекомендуемые традиционные сувениры из Башкирии и Южного Урала: пуховые и меховые изделия, изделия из войлока (башкирская тюбетейка), украшения с уральскими камнями, косметические наборы из продуктов пчеловодства, народные музыкальные инструменты (кубыз).
Гастрономические сувениры: мед, конская колбаса (казылык), кумыс, уральские ягоды (калина, костяника, черника, клубника, земляника), бальзамы на травах, фитосборы, пихтовое масло, медвежий или барсучий жир.
Трансфер до гостиницы.
Завершение экскурсионной программы дня к 15:00.
В стоимость включено: питание – завтрак, экскурсии – входные билеты по экскурсионной программе, работа сопровождающего (5 часов), транспортное сопровождение (5 часов).
Возможно дополнить программу, оплачивается отдельно:
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице в Уфе.
Доплата за одноместное размещение – 10 500 руб.
Стоимость тура в праздничные заезды (05.01.22 – 09.01.22) – 28 900 руб./чел.
Не забудьте: предметы личной гигиены (умывальный набор, расческа, походное полотенце, туалетная бумага), личная аптечка, фонарь, фото/видео аппаратура (в непромокаемом чехле).
Внимательно отнеситесь к выбору обуви: теплая и позволяющая двигаться по зимним лесным тропам (экскурсии к природным объектам).
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
стационарное, по программе, еду готовит повар;
Запросы по специальному питанию, включая вегетарианское, требует предварительного согласования с туроператором.
Средняя температура воздуха в зимние месяцы на Южном Урале (на территории Башкортостана) составляет ночью -15, -25°С, днем -10, -20 °С. Чтобы не испортить впечатления от активного отдыха, более внимательно отнеситесь к подбору личного снаряжения. Опыт подсказывает, что валенки – все-таки жизненно необходимая русской зимой обувь!
Детям до 12 лет предоставляется скидка 10 %.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.