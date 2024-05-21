Туры на автобусе в Уфе

Найдено 14 туров в категории «На автобусе» в Уфе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Башкирский Урал
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Башкирский Урал
Начало: г. Уфа
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 64 900 за человека
Малое ожерелье Южного Урала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Малое ожерелье Южного Урала
Начало: г. Уфа
15 июня в 10:00
6 июля в 10:00
61 900 за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 26 500 за человека
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Горная Башкирия. Экскурсионный тур
Начало: Г. Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 60 400 за человека
Экскурсионный тур по Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
20 500 за человека
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
29 500 за человека
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 июля в 10:00
20 сен в 10:00
14 900 за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900 за человека
Башкирия для Вас
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900 за человека
Уфа - восточная точка Европы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Уфа - восточная точка Европы
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 25 500 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
9 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 36 900 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 2 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
12 окт в 10:00
3 ноя в 10:00
от 26 300 за человека
Выходные в Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Уфе
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 16 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Башкирия для Вас
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Уфа - восточная точка Европы
    Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды
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    Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.

  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • М
    Морозова
    8 октября 2023
    Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
    По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка нам всё показала и
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    рассказала подробно! Отвели нас в археологический музей, где как раз была выставка из Москвы «Золото скифов», а ещё там выставлены необыкновенные картины из срезов камней! Потрясающее зрелище! В общем, нам несказанно повезло👍.

    По туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, ВероничкаПо туру остались хорошие впечатления. В день прилёта в Уфу у нас была пешеходная экскурсия, Вероничка
  • А
    Антон
    1 октября 2023
    Башкирский Урал
    Спасибо за тур. Все понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «На автобусе»

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Сколько стоит тур в Уфе в июне 2024
Сейчас в Уфе в категории "На автобусе" можно забронировать 14 авторских туров от 9 900 до 64 900. Туристы уже оставили гидам 34 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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