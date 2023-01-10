Иремель: восхождение с Тюлюка

Экскурсионный тур «Иремель: восхождение с Тюлюка» на 3 дня

4
1 отзыв
Описание
Программа по дням
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Ответы на вопросы
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Иремель: восхождение с Тюлюка
Ближайшие даты:
27
окт
22
дек

Что вас ожидает:

Природа Башкирии
Природа Башкирии
Прогуляетесь по таёжным тропам к диким ущельям, прикоснетесь к девственной природе древнего края и прочувствуете атмосферу спокойствия и тишины
Восхождение на Большой Иремель
Восхождение на Большой Иремель
На УАЗах вы отправитесь в природный парк, где совершите восхождение на одну из самых высоких и знаменитых гор Южного Урала: Иремель
Душевные вечера
Душевные вечера
После восхождения вы сможете расслабиться в уральской баньке и провести вечер за приятной беседой у камина

Описание

Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у. м.).

Вы отправитесь в путешествие на одно из самых высоких горных сооружений Уральских гор. По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым, а чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья и тоньше березы. Восхождение на гору Иремель – это просто незабываемое ощущение.

Этот тур разработан специально для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт и душевное равновесие. Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, а по возвращении с вершины, вы сможете расслабиться в жаркой баньке.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха

15:50 Место встречи г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.

16:00 Выезд из Уфы, по пути остановка в г. Сим, кафе.

20:00 Прибытие в с. Тюлюк, размещение на базе отдыха.

Ужин, свободное время, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.

По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.

Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыхаПрибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
2 день

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель

08:00 Завтрак.

09:30 Авто-заброска на внедорожнике УАЗ, до КПП природного парка.

10:00 Восхождение на гору Большой Иремель.

Обед на маршруте.

18:00 Возвращение на базу отдыха.

19:00 Ужин.

20:00 Баня, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.

По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.

Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой ИремельВыезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель
3 день

Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу

09:00 Завтрак.

10:00 Прогулка на Мельничную скалу, в Ларкино ущелье.

Покупка местных экопродуктов и сувениров.

Посещение «Дома солнца».

14:00 Обед.

15:00 Выезд в Уфу.

19:00 Возвращение в Уфу.

Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в УфуЗавершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в УфуЗавершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе «Роза ветров» в селе Тюлюк, размещение 2-местное.

Стоимость тура на 1 чел. – 13000 руб.

Скидки на тур предоставляются:

  • для семей и групп от 5 человек – 5%;
  • для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
  • ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
  • при инвалидности 10% (при наличии справки);
  • в день рождения – 10%.

Варианты проживания

Турбаза «Роза ветров», с. Тюлюк

2 ночи

Размещение на турбазе «Роза ветров». Это туристический гостевой двухэтажный дом, с общей инфраструктурой, комфортная гостиная с диванами, настольными играми, обеденными столами.

Проживание в двухэтажном бревенчатом доме в двухместных номерах с раздельными кроватями.

На весь дом предусмотрен общий санузел, мужской и женский — раздельно. После горных восхождений предусмотрена баня.

Турбаза «Роза ветров», с. ТюлюкТурбаза «Роза ветров», с. Тюлюк

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
  • Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе (возможно дополнительно по запросу)
  • Шашлык (возможно дополнительно по запросу, обговаривается на стадии оформления тура)
  • Покупка местных эко-продуктов и сувениров
Место начала и завершения?
Республика Башкортостан, Уфа
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер).

Обязательно:

  • удобная обувь;
  • головной убор;
  • верхняя одежда, куртка, ветровка;
  • толстовка, флисовая кофта;
  • штаны;
  • перчатки, например х/б;
  • треккинговые палки, пара или 1 шт.

При необходимости:

  • рюкзак;
  • фляжка, термос;
  • сидушка туристическая (хоба, пенка);
  • личная аптечка;
  • туалетная бумага;
  • солнцезащитные очки;
  • фото/видеоаппаратура;
  • индивидуальный перекус.

Для нахождения на базе:

  • одежда для отдыха в доме;
  • тапочки или сланцы;
  • полотенце;
  • средства личной гигиены;
  • банные принадлежности;
  • плавки, купальник.

Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.

На сколько сложный маршрут тура?

Уровень сложности тура – средний.

Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Потребует приложения некоторых усилий на последнем участке подъема. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.

Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.

Когда лучше прибывать и убывать?

Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи в первый день в 15:50 — г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.

Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.

Как обеспечена безопасность туриста?

Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».

На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.

Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.

Есть ли скиди на тур?

Да, скидки на тур предоставляются:

  • для семей и групп от 5 человек – 5%;
  • для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
  • для детей до 14 лет включительно – 12%;
  • для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
  • ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
  • при инвалидности 10% (при наличии справки);
  • в день рождения – 10%.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
О
10 янв 2023
Наш организатор Айгиза очень приятная девушка, всегда была на связи по любым вопросам. ❤️

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