Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у. м.).

Вы отправитесь в путешествие на одно из самых высоких горных сооружений Уральских гор. По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым, а чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья и тоньше березы. Восхождение на гору Иремель – это просто незабываемое ощущение.

Этот тур разработан специально для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт и душевное равновесие. Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, а по возвращении с вершины, вы сможете расслабиться в жаркой баньке.