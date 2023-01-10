Экскурсионный тур «Иремель: восхождение с Тюлюка» на 3 дня
окт
дек
Что вас ожидает:
Описание
Увлекательный трехдневный пешеходный горный тур с посещением природного парка и восхождением на гору Большой Иремель (1582м над у. м.).
Вы отправитесь в путешествие на одно из самых высоких горных сооружений Уральских гор. По мере подъема на массив Иремеля березовый лес сменяется еловым, а чем выше в гору, тем ниже и слабее деревья и тоньше березы. Восхождение на гору Иремель – это просто незабываемое ощущение.
Этот тур разработан специально для людей, желающих отдохнуть душой и телом, кто ценит комфорт и душевное равновесие. Горное восхождение доставит вам только положительные эмоции, а по возвращении с вершины, вы сможете расслабиться в жаркой баньке.
Программа тура по дням
Прибытие в Уфу. Переезд и заселение на базу отдыха
15:50 Место встречи г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.
16:00 Выезд из Уфы, по пути остановка в г. Сим, кафе.
20:00 Прибытие в с. Тюлюк, размещение на базе отдыха.
Ужин, свободное время, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.
По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.
Выезд в парк Иремель. Восхождение на гору Большой Иремель
08:00 Завтрак.
09:30 Авто-заброска на внедорожнике УАЗ, до КПП природного парка.
10:00 Восхождение на гору Большой Иремель.
Обед на маршруте.
18:00 Возвращение на базу отдыха.
19:00 Ужин.
20:00 Баня, отдых, вечер в уютной гостиной турприюта.
По запросу возможны выезды в магазины, приготовление шашлыка.
Завершение программы. Прогулка на Мельничную скалу, покупка сувениров и возвращение в Уфу
09:00 Завтрак.
10:00 Прогулка на Мельничную скалу, в Ларкино ущелье.
Покупка местных экопродуктов и сувениров.
Посещение «Дома солнца».
14:00 Обед.
15:00 Выезд в Уфу.
19:00 Возвращение в Уфу.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе «Роза ветров» в селе Тюлюк, размещение 2-местное.
Стоимость тура на 1 чел. – 13000 руб.
Скидки на тур предоставляются:
- для семей и групп от 5 человек – 5%;
- для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
- ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
- при инвалидности 10% (при наличии справки);
- в день рождения – 10%.
Варианты проживания
Турбаза «Роза ветров», с. Тюлюк
Размещение на турбазе «Роза ветров». Это туристический гостевой двухэтажный дом, с общей инфраструктурой, комфортная гостиная с диванами, настольными играми, обеденными столами.
Проживание в двухэтажном бревенчатом доме в двухместных номерах с раздельными кроватями.
На весь дом предусмотрен общий санузел, мужской и женский — раздельно. После горных восхождений предусмотрена баня.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Уфы и обратно
- Трансфер до места сбора туристской группы в г. Уфе (возможно дополнительно по запросу)
- Шашлык (возможно дополнительно по запросу, обговаривается на стадии оформления тура)
- Покупка местных эко-продуктов и сувениров
- Место начала и завершения?
- Республика Башкортостан, Уфа
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Удобная одежда, соответствующая погодным условиям в день выезда (учитывая, что в горах всегда холоднее, и часто дует сильный ветер).
Обязательно:
- удобная обувь;
- головной убор;
- верхняя одежда, куртка, ветровка;
- толстовка, флисовая кофта;
- штаны;
- перчатки, например х/б;
- треккинговые палки, пара или 1 шт.
При необходимости:
- рюкзак;
- фляжка, термос;
- сидушка туристическая (хоба, пенка);
- личная аптечка;
- туалетная бумага;
- солнцезащитные очки;
- фото/видеоаппаратура;
- индивидуальный перекус.
Для нахождения на базе:
- одежда для отдыха в доме;
- тапочки или сланцы;
- полотенце;
- средства личной гигиены;
- банные принадлежности;
- плавки, купальник.
Необходимо иметь с собой личные документы, а также полис обязательного медицинского страхования.
- На сколько сложный маршрут тура?
Уровень сложности тура – средний.
Подойдет для большинства желающих участвовать в туре. Потребует приложения некоторых усилий на последнем участке подъема. Сложности могут возникнуть у людей при болезнях опорно-двигательного аппарата в острой фазе, или после операций.
Обязательно необходимо наличие вещей, указанных в списке. Нужно быть готовым к переменам погоды.
- Когда лучше прибывать и убывать?
Туристам из других городов или регионов желательно приехать в Уфу днём или накануне вечером. Самое позднее, когда они смогут прибыть в аэропорт/жд вокзал, это в день начала тура, до 15:00 часов. Место встречи в первый день в 15:50 — г. Уфа, ул. М. Гафури 9 (Телецентр), на стоянке возле памятника Ш. Бабичу.
Улететь/уехать по окончании тура вы сможете не раньше 21:00 часа.
- Как обеспечена безопасность туриста?
Безопасность туриста для нас это не просто «обязательный пункт».
На стадии документального оформления, турист ознакомляется и подписывает Инструкцию по технике безопасности и поведения в турах. Каждый турист застрахован от несчастных случаев во время активного отдыха, на сумму 50000руб., а также информируется о возможности добровольного страхования.
Каждая туристская группа регистрируется в МЧС России. Руководит туристской группой профессиональный инструктор-проводник, прошедший специальное обучение согласно действующего законодательства.
- Есть ли скиди на тур?
Да, скидки на тур предоставляются:
- для семей и групп от 5 человек – 5%;
- для пенсионеров 10% (при наличии пенсионного удостоверения);
- для детей до 14 лет включительно – 12%;
- для студентов – 5% (для группы студентов от 5 человек и более – 10% на всю группу (при наличии студенческого билета));
- ветеранам, участникам боевых действий 10% (при наличии удостоверения, либо записи в военном билете, выписки из приказа)
- при инвалидности 10% (при наличии справки);
- в день рождения – 10%.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.