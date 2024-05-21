Туры на 3 дня в Уфе

Найдено 19 туров в категории «3-дневные туры» в Уфе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Выходные на реке Зилим
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500 за человека
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 26 500 за человека
Зилимский конный тур на 4 дня
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600 за человека
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
29 500 за человека
Иремель: Дорога в рай + Нурали
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 сен в 10:00
14 500 за человека
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
❄️ На снегоступах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
28 333 за человека
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 июля в 10:00
20 сен в 10:00
14 900 за человека
Снежный Крака. Конно-санные приключения
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
16 500 за человека
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900 за человека
Башкирия для Вас
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900 за человека
Уфа - восточная точка Европы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Уфа - восточная точка Европы
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 25 500 за человека
Снежный Крака. Расширенная программа
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500 за человека
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000 за человека
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
9 900 за человека
Зимняя Башкирия
❄️ На снегоходах
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000 за человека
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 36 900 за человека
Выходные в Уфе
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные в Уфе
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 16 600 за человека
Иремель: восхождение с Тюлюка
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 июня в 10:00
15 500 за человека
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
23 фев в 10:00
от 18 800 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Зилимский конный тур на 4 дня
    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
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    уютные домики. Хочу выразить благодарность нашему гиду Вячеславу, он познакомил нас с историей Уфы, рассказывал про места по пути и сопровождал на самой базе. Обязательно вернусь еще!

    Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным)
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Зилимский конный тур на 4 дня
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
    Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условияПонравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия
  • В
    Виктория
    15 мая 2024
    Зилимский конный тур на 4 дня
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
    Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур оченьСпасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень
  • В
    Валентина
    15 мая 2024
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
    Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдыхОчень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых
  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Уфа - восточная точка Европы
    Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды
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    Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.

  • А
    Андрей
    3 марта 2024
    Покорение уральских вершин. Расширенная программа
    Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
  • Э
    Эльвира
    26 января 2024
    Покорение уральских вершин. Расширенная программа
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
    Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
  • В
    Владимир
    23 ноября 2023
    Покорение уральских вершин. Расширенная программа
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
    Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобноВсе хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно
  • И
    Ильдар
    7 августа 2023
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Тур понравился, в целом все хорошо.
  • А
    Андрей
    8 мая 2023
    Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
    Тур потрясающий. Кто любит короткие вылазки из шумного города, самое то!

Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «3-дневные туры»

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