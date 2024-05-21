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Гульфия и Елена встречали и сопровождали нас в путешествии как самых дорогих гостей, за что им большое спасибо. Много удивительных и интересных историй узнали мы об Уфе и богатой культуре башкирского народа. Город светлый и красивый, заметно бережное отношение к своему наследию, много отреставрированных зданий, богатые коллекции музеев. Национальный колорит в повседневной жизни в облике города очень располагает, хочется приезжать в гости в Башкортостан ещё и ещё.