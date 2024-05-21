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Авторский тур
3 дня
Выходные на реке Зилим
Начало: Г. Уфа
21 июня в 10:00
28 июня в 10:00
21 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур через три заповедника Урала, 3 дня
Начало: г. Уфа
11 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 26 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зилимский конный тур на 4 дня
Начало: Г. Уфа
Завтра в 10:00
23 июня в 10:00
35 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Экскурсионный тур по Уфе. Расширенная программа
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: Дорога в рай + Нурали
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
29 сен в 10:00
14 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 дня на Южном Урале. Горный снегоступинг на курорте «Банное»
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
28 333₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: дорога в рай. Пешеходный тур на Урал с забросками
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
26 июля в 10:00
20 сен в 10:00
14 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Снежный Крака. Конно-санные приключения
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
16 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Через три заповедника Урала. Экскурсионный тур
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
8 ноя в 10:00
15 ноя в 10:00
24 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Башкирия для Вас
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
7 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
31 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Уфа - восточная точка Европы
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
1 ноя в 10:00
8 ноя в 10:00
от 25 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Снежный Крака. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
5 янв в 10:00
11 янв в 10:00
от 21 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Покорение уральских вершин. Расширенная программа
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 65 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Древнерусская масленица в горном селе Башкирии
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
15 мар в 10:00
9 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимняя Башкирия
Начало: г. Уфа, г. Белорецк, с. Кага
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
70 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Душа Урала. Этно-тур на 3 дня
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 36 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные в Уфе
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
14 июня в 10:00
от 16 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Иремель: восхождение с Тюлюка
Начало: Республика Башкортостан, Уфа
21 июня в 10:00
15 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Малиновые сны. Активный зимний тур в Башкирию
Начало: Россия, Республика Башкортостан, Уфа
23 фев в 10:00
от 18 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиктория21 мая 2024Большое спасибо организаторам, принимающей стороне за тур! Он получился просто чудесным) База проживания- очень приятное место, где вкусно кормят, великолепные виды,
- ВВалентина15 мая 2024Понравилась турбаза, на которой остановились. Прекрасный вид, хорошие условия.
- ВВиктория15 мая 2024Спасибо большое девочкам менеджерам Большой Страны. Всегда были на связи, отвечали на все вопросы. Тур очень понравился. Это уже второй тур, который берём у Большой Страны. Будем обращаться ещё)
- ВВалентина15 мая 2024Очень понравился тур. Удалось посмотреть несколько красивых и интересных локаций, при этом не было спешки и было время на отдых.
- ААндрей3 марта 2024Хорошая гостиница, вкусная еда, интересный собеседник, что ещё нужно, чтобы провести, выходные! Мы ездили в Уфу 23 февраля. Наш гиды
- ААндрей3 марта 2024Молодцы, вовремя предоставляли информацию, перезванивали если надо.
- ЭЭльвира26 января 2024Сотрудники Большой Страны всегда на связи и отвечали на все вопросы. Спасибо за возможность путешествовать без головной боли!
- ВВладимир23 ноября 2023Все хорошо, есть один минус: кровати на базе без спинки, лежать неудобно. Природа красивая!
- ИИльдар7 августа 2023Тур понравился, в целом все хорошо.
- ААндрей8 мая 2023Тур потрясающий. Кто любит короткие вылазки из шумного города, самое то!
Ответы на вопросы от путешественников по Уфе в категории «3-дневные туры»
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