фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча, Иволгинский дацан, этнокомплекс
Всех встречаем и первая ключевая точка нашего путешествия будет Иволгинский дацан – главный буддийский центр Бурятии и России, где в одном из храмов располагается нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова – выразив свое почтение и обратившись к нему мы сможем попросить о чем-то самом важном.
В это время буддийских храмах совершается обряд духовного очищения и избавления от всего плохого, чтобы в новом году человек обрел благополучие и счастье, мир и спокойствие.
Далее посетим этнокомплекс, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.
Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят.
Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.
В конце программы обед из блюд национальной кухни, далее выезд на Шаманский хребет, где посмотрим Столовую гору (плато Чингисхана), увидим метеоритный кратер.
Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.
Размещение в г. Улан-Удэ.
Ужин в этот день самостоятельно мы поможем подобрать хороший ресторан или кафе где вы сможете провести вечер.
Староверы Обряд очищения в канун нового года Дракона
Выезд 10:00 в Тарбагатайский район, посещение старообрядческой деревни, где посетим этнографический музей и староверскаую церковь — древлеправославный храм.
Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова, сакральноe местo — горa Спящий Лев.
ЮНЕСКО признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия.
Далее после обеда в 14:00 выезд на реку Селенга, посещение стоянки Гэсэра — героя народного эпоса.
По желанию встреча с бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.
Также будет возможность встретиться с ламой астрологом.
Вечером 18:00 перед тем как встретить традиционный буддийский бурятский новый год «Сагаалган» в Бурятии, мы пройдем обряд очищения, примем участие в праздничных торжествах, в Иволгинском дацане Бурятии!
Ночуем в гостинице Улан-Удэ.
Полуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источники
10 февраля 2024 года первый день Нового года по лунному календарю.
Выезд в поселок Усть-Баргузин встречать новый 2024год на Байкале, дорога проходит через село Горячинск.
Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал.
Прибытие в ледяное царство Байкала. Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду.
Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах.
Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов.
Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы. Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная.
Будем любоваться зимней природой, гулять по кедровой тайге,снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным.
Размещение в комфортном гостевом доме в пос. Усть-Баргузин.
Баргузинская долина. Горы и сакральные места
Выезд в Баргузинскую долину,где будем любоваться горными пейзажами Баргузинского хребта!
В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место, где по преданию родилась мать Чингисхана.
Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы — место семейного благополучия процветания.
Будем гулять, медитировать, слушать тишину, прислушиваться к себе.
Трекинг и переезд по Баргузинской долине.
Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров, главным из которых был хозяин легендарного ветра Байкала — «Баргузина».
Вечером к закату вернемся в Усть-Баргузин. Размещение: гостевой дом, баня.
Гуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторане
Переезд в Улан-Удэ вдоль озера Байкал.
Во время переезда будем останавливаться, любоваться природой, фотографировать и загадывать желания.
Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя будут способствовать тому, что желаемое обязательно сбудется.
По желанию встреча с настоящим бурятским шаманом.
Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.
Вечером завершающий ужин в этно-ресторане.
Ночуем в гостинице Улан-Удэ.
Окончание тура, трансфер
Окончание нашего путешествия.
Переезд в аэропорт или на вокзал.
Прощаемся с новыми друзьями, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на Байкал в следующем году.
Проживание
Двухместное размещение в 3* гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Возможно одноместное размещение — с доплатой, условия уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница в Улан-Удэ
Гостевой дом в Усть-Баргузине
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из аэропорта (вокзала)
- Все переезды на машине Тойота (минивэн)
- Проживание по всему маршруту (об одноместном размещении нужно договариваться дополнительно)
- Хорошее трехразовое питание
- Услуги профессионального гида, проводника
- Все входные платы в нац. парки музеи
- Кошки антигололедные
- Групповая аптечка, средства связи и навигации
- Горловое пение и игра на хомусе (при группе не менее 5 человек)
- Подарок на память от нашего клуба
- Дополнительно при необходимости на лед выдаются теплые зимние сапоги
- Дополнительно ледовое снаряжение (снегоступы, коньки)
- Что не входит
- Перелет/переезд до Улан-Удэ и обратно
- Ужин в первый день путешествия.
- Консультации шамана — от 1000 руб.
- Катер-амфибии с воздушной подушкой – хивусе — 1000 руб. с человека
- Мелкие дорожные расходы и сувениры
- Место начала и завершения?
- Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Какую ещё важную информацию о туре мне следует знать?
Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать небольшие группы до 8 восьми человек таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей.
Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки.
Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы.
Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте до ее начала руководителю группы.
Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору