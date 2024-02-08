Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии

Новогодний тур в Улан-Удэ
Встретить буддийский Новый год «Сагаалган» в Бурятии, пройти обряд очищения, принять участие в праздничных торжествах — это не только необычно, но и весело! В этом путешествии всё будет эмоционально, круто и по-настоящему! Мы побываем в энергетически сильных локациях, увидим Иволгинский дацан, искупаемся в термальных источниках и зарядимся энергией кристально чистого Байкала.
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Ближайшие даты:
8
фев

Что вас ожидает:

Лёд и пламя
Лёд и пламя
Увидим лёд разных форм и размеров, а также пройдём очищение огнём
Могущество гор
Могущество гор
Полюбуемся на Баргузинский хребет и прислушаемся к завораживающей тишине
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Даже если на улице будет минус, в купели нас ждёт только плюс!
Погружение в культуру
Погружение в культуру
Побываем в этнокомплексе, где поближе познакомимся с традициями и бытом народа
Шикарные фото и компания
Шикарные фото и компания
Сделаем много красивых снимков в тёплой компании единомышленников
Национальная кухня
Национальная кухня
Отведаем местных блюд и обязательно найдём что-то себе по вкусу

Программа тура по дням

1 день

Встреча, Иволгинский дацан, этнокомплекс

Всех встречаем и первая ключевая точка нашего путешествия будет Иволгинский дацан – главный буддийский центр Бурятии и России, где в одном из храмов располагается нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова – выразив свое почтение и обратившись к нему мы сможем попросить о чем-то самом важном.

В это время буддийских храмах совершается обряд духовного очищения и избавления от всего плохого, чтобы в новом году человек обрел благополучие и счастье, мир и спокойствие.

Далее посетим этнокомплекс, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.

Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят.

Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.

В конце программы обед из блюд национальной кухни, далее выезд на Шаманский хребет, где посмотрим Столовую гору (плато Чингисхана), увидим метеоритный кратер.

Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.

Размещение в г. Улан-Удэ.

Ужин в этот день самостоятельно мы поможем подобрать хороший ресторан или кафе где вы сможете провести вечер.

Встреча, Иволгинский дацан, этнокомплексВстреча, Иволгинский дацан, этнокомплексВстреча, Иволгинский дацан, этнокомплексВстреча, Иволгинский дацан, этнокомплекс
2 день

Староверы Обряд очищения в канун нового года Дракона

Выезд 10:00 в Тарбагатайский район, посещение старообрядческой деревни, где посетим этнографический музей и староверскаую церковь — древлеправославный храм.

Экскурсия по местам протопопа Аввакума Захова, сакральноe местo — горa Спящий Лев.

ЮНЕСКО признало искусство староверов в Бурятии шедевром устного и нематериального мирового наследия.

Далее после обеда в 14:00 выезд на реку Селенга, посещение стоянки Гэсэра — героя народного эпоса.

По желанию встреча с бурятским шаманом. Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.

Также будет возможность встретиться с ламой астрологом.

Вечером 18:00 перед тем как встретить традиционный буддийский бурятский новый год «Сагаалган» в Бурятии, мы пройдем обряд очищения, примем участие в праздничных торжествах, в Иволгинском дацане Бурятии!

Ночуем в гостинице Улан-Удэ.

Староверы Обряд очищения в канун нового года ДраконаСтароверы Обряд очищения в канун нового года ДраконаСтароверы Обряд очищения в канун нового года ДраконаСтароверы Обряд очищения в канун нового года Дракона
3 день

Полуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источники

10 февраля 2024 года первый день Нового года по лунному календарю.

Выезд в поселок Усть-Баргузин встречать новый 2024год на Байкале, дорога проходит через село Горячинск.

Живописная поездка на машине вдоль озера Байкал.

Прибытие в ледяное царство Байкала. Один из самых интересных и запоминающихся переездов на полуостров Святой Нос по льду.

Мы едем и идем пешком, останавливаемся в самых красивых местах.

Нас будут окружать ледяные пещеры, искрящиеся тысячей ледяных бриллиантов, ледяные торосы причудливой формы в бескрайней зеркальной глади льдистых просторов.

Гуляем, фотографируем, наслаждаемся красотой зимней природы. Купаемся в горячих источниках в Чивыркуйском заливе в бухте Змеиная.

Будем любоваться зимней природой, гулять по кедровой тайге,снимать фотографические шедевры, разговаривать, медитировать, наслаждаться увиденным.

Размещение в комфортном гостевом доме в пос. Усть-Баргузин.

Полуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источникиПолуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источникиПолуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источникиПолуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источникиПолуостров Святой Нос, ледяные пещеры, горячие источники
4 день

Баргузинская долина. Горы и сакральные места

Выезд в Баргузинскую долину,где будем любоваться горными пейзажами Баргузинского хребта!

В этот день посмотрим старинное уникальное родовое место, где по преданию родилась мать Чингисхана.

Посетим Баргузинский дацан, и увидим самопроявленный в камне образ богини Янжимы, покровительницы плодородия и жизненной силы — место семейного благополучия процветания.

Будем гулять, медитировать, слушать тишину, прислушиваться к себе.

Трекинг и переезд по Баргузинской долине.

Считалось, что именно здесь обитают духи-хозяева местных ветров, главным из которых был хозяин легендарного ветра Байкала — «Баргузина».

Вечером к закату вернемся в Усть-Баргузин. Размещение: гостевой дом, баня.

Баргузинская долина. Горы и сакральные местаБаргузинская долина. Горы и сакральные местаБаргузинская долина. Горы и сакральные местаБаргузинская долина. Горы и сакральные места
5 день

Гуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторане

Переезд в Улан-Удэ вдоль озера Байкал.

Во время переезда будем останавливаться, любоваться природой, фотографировать и загадывать желания.

Места силы, в которых мы побывали, уникальная энергия самого загадочного озера на планете, новый взгляд на самого себя будут способствовать тому, что желаемое обязательно сбудется.

По желанию встреча с настоящим бурятским шаманом.

Возможность задать интересующие вас вопросы шаману.

Вечером завершающий ужин в этно-ресторане.

Ночуем в гостинице Улан-Удэ.

Гуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторанеГуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторанеГуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторанеГуляем на Байкале. Завершение путешествия. Ужин в этно-ресторане
6 день

Окончание тура, трансфер

Окончание нашего путешествия.

Переезд в аэропорт или на вокзал.

Прощаемся с новыми друзьями, планируем встретиться на новых маршрутах или вернуться на Байкал в следующем году.

Проживание

Двухместное размещение в 3* гостиницах и гостевых домах по маршруту.

Возможно одноместное размещение — с доплатой, условия уточняйте при бронировании.

Фото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостиница в Улан-Удэ

2 ночи

Гостевой дом в Усть-Баргузине

3 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из аэропорта (вокзала)
  • Все переезды на машине Тойота (минивэн)
  • Проживание по всему маршруту (об одноместном размещении нужно договариваться дополнительно)
  • Хорошее трехразовое питание
  • Услуги профессионального гида, проводника
  • Все входные платы в нац. парки музеи
  • Кошки антигололедные
  • Групповая аптечка, средства связи и навигации
  • Горловое пение и игра на хомусе (при группе не менее 5 человек)
  • Подарок на память от нашего клуба
  • Дополнительно при необходимости на лед выдаются теплые зимние сапоги
  • Дополнительно ледовое снаряжение (снегоступы, коньки)
Что не входит
  • Перелет/переезд до Улан-Удэ и обратно
  • Ужин в первый день путешествия.
  • Консультации шамана — от 1000 руб.
  • Катер-амфибии с воздушной подушкой – хивусе — 1000 руб. с человека
  • Мелкие дорожные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какую ещё важную информацию о туре мне следует знать?

Большинство наших путешествий являются групповыми. Мы стараемся набирать небольшие группы до 8 восьми человек таким образом, чтобы участники превратились в единомышленников и друзей.

Это позволит создать уютную и дружественную атмосферу на протяжении всего путешествия, а это уже является залогом получения максимально положительных эмоций и впечатлений от поездки.

Перед поездкой будет проведен общий инструктаж, во время которого вы сможете задать дополнительные вопросы.

Все вопросы по личной подготовке к путешествию (снаряжение, местность, настрой) обязательно задайте до ее начала руководителю группы.

Программа может незначительно корректироваться в зависимости от погодных и прочих условий, и соображений безопасности на усмотрение руководителя группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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