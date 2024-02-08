1 день

Встреча, Иволгинский дацан, этнокомплекс

Всех встречаем и первая ключевая точка нашего путешествия будет Иволгинский дацан – главный буддийский центр Бурятии и России, где в одном из храмов располагается нетленное тело Хамбо-ламы Итигэлова – выразив свое почтение и обратившись к нему мы сможем попросить о чем-то самом важном.

В это время буддийских храмах совершается обряд духовного очищения и избавления от всего плохого, чтобы в новом году человек обрел благополучие и счастье, мир и спокойствие.

Далее посетим этнокомплекс, где в интерактивной форме сможем окунуться в бурятскую культуру.

Мы познакомимся с обычаями и образом жизни кочевых бурят.

Вы научитесь играть в бурятские традиционные игры, стрелять из лука и танцевать национальные танцы.

В конце программы обед из блюд национальной кухни, далее выезд на Шаманский хребет, где посмотрим Столовую гору (плато Чингисхана), увидим метеоритный кратер.

Сакральное место силы, место задумчивости, переосмысления, медитации.

Размещение в г. Улан-Удэ.

Ужин в этот день самостоятельно мы поможем подобрать хороший ресторан или кафе где вы сможете провести вечер.