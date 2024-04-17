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Авторский тур
6 дней
Солнечная Бурятия
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 73 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкальские приключения
Начало: г. Улан-Удэ
16 июня в 10:00
15 июля в 10:00
76 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ЮЮрий25 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияВсе было идеально организовано, без сбоев и задержек.
- ИИрина15 марта 2024Два берега Байкала. Ольхон и БурятияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
- ООльга25 сентября 2023Буддизм. Байкал и БурятияЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ННадежда21 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ННадежда21 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ААлександра16 августа 2023Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в ИркутскВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
- ВВалентина15 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияТур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «6-дневные туры»
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