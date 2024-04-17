А Ася Солнечная Бурятия Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

И Ирина Солнечная Бурятия Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

М Марина Солнечная Бурятия Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

Ю Юрий Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.

И Ирина Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.

О Ольга Буддизм. Байкал и Бурятия Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.

Н Надежда Буддизм. Байкал и Бурятия Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

Н Надежда Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!

А Александра Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.