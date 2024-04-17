Авторские туры на 6 дней в Улан-Удэ

Найдено 5 туров в категории «6-дневные туры» в Улан-Удэ, цены от 68 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Солнечная Бурятия
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Солнечная Бурятия
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 73 000 за человека
Байкальские приключения
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальские приключения
Начало: г. Улан-Удэ
16 июня в 10:00
15 июля в 10:00
76 500 за человека
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: от буддийских храмов до бурятских вкусностей
Погрузитесь в уникальный мир Бурятии: от величественного Байкала до духовных буддийских храмов и традиционной кухни
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
95 000 за человека
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Аршан-Байкал-Улан-Удэ
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 500 за человека
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
Начало: Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэ
68 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Солнечная Бурятия
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • Ю
    Юрий
    25 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
  • И
    Ирина
    15 марта 2024
    Два берега Байкала. Ольхон и Бурятия
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
    Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общенияОрганизаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения
  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • А
    Александра
    16 августа 2023
    Новогодний гранд-тур по Байкалу. Из Улан-Удэ в Иркутск
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилось.
    Все четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилосьВсе четко, на все вопросы отвечали, все понравилось
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Тур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «6-дневные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
  1. Солнечная Бурятия
  2. Байкальские приключения
  3. Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
  4. Аршан-Байкал-Улан-Удэ
  5. Байкал. Буддийский Новый год в Бурятии
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  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "6-дневные туры" можно забронировать 5 авторских туров от 68 000 до 95 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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