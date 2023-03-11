Буддизм. Байкал и Бурятия

Экскурсионный тур «Буддизм. Байкал и Бурятия» на 6 дней

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3 отзыва
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Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Буддизм. Байкал и Бурятия
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Традиционная кухня
Традиционная кухня
Необыкновенный обед с блюдами бурятской кухни – вы попробуете сочные буузы, ароматный бухлёр и многое другое
Центр буддизма России
Центр буддизма России
Посетите Иволгинский дацан – место с невероятной аурой, где переносишься в далёкий мистический край
Деревня старообрядцев
Деревня старообрядцев
Вы познакомитесь с их бытом, восхититесь фольклорным выступлением и поучаствуете в традиционных обрядах и играх
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Насладитесь первозданной природой восточного Байкала и отправитесь в гости нерпам
Мифы и легенды Бурятии
Мифы и легенды Бурятии
Посетите сакральные места: Улюнский аршан с целебной водой и храм богини Янжимы, в котором каждая молитва будет услышана

Описание

Бурятия объединяет в себе множество различных религий, культур и природных ландшафтов. За 6 дней путешествия вы полностью охватите это многообразие.

Преодолеете дикие степи, скальные комплексы, лазурные заливы и бескрайние воды Байкала. Посетите крупнейший буддийский комплекс России, легендарные локации шаманской религии, а также деревню старообрядцев-семейских, чья культура входит в мировое наследие ЮНЕСКО.

Вы увидите Бурятию во всей её первозданной красоте. Это приключение станет источником удивительных историй и ярких воспоминаний!

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село Максимиха

09:30 В аэропорту «Байкал» встречаемся с гидом.

Наша первая цель — познакомиться с загадочным миром российского буддизма.

Иволгинский дацан — место с невероятной аурой, где ты переносишься в далёкий мистический край.

Статуи каменных львов, молитвенные барабаны, священное дерево Бодхи — всё это оставляет очень глубокое впечатление.

В дацане живёт Глава буддистов России – Пандито Хамбо Лама.

Главная святыня дацана — нетленное тело Великого ламы.

Тысячи людей отправляются сюда в паломничество, чтобы на него посмотреть.

Доезжаем до Максимихи, где нас ждёт уютный парк-отель «Кумуткан».

Ужинаем и располагаемся в комфортных номерах — завтра нас ждёт новое приключение.

Питание: ужин.

Прибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село МаксимихаПрибытие в Улан-Удэ. Иволгинский дацан и переезд в село Максимиха
2 день

Баргузинская долина

Вкусный завтрак и трансфер до Баргузинской долины.

Улюнский источник, предания племени эхиритов, храмы Янжимы и Сувинская Саксония — всё это в легендарной Баргузинской долине!

Перед тем как идти к Улюнскому аршану или глазному источнику, необходимо преподнести хозяину аршана ритуальный подарок.

Теперь можно умываться и пить из аршана.

Воды источника насыщены полезными элементами и помогают от болезней глаз.

Нас ждёт посёлок Улюн, где мы зайдём в бурятскую юрту и послушаем историю местной жительницы.

Она расскажет о родном племени эхиритов и бурятском быте в целом, а после накормит сытным обедом.

Вашему вниманию сочные буузы, ароматный бухлёр и многое другое.

Приятного аппетита!

Продолжаем наш путь.

Теперь оглядитесь по сторонам – перед вами раскинулась Куйтунская степь.

Плавными изгибами её пересекает река Аргада, а на горизонте возвышаются горы с белыми шапками.

Этот вид ни с чем не сравнить!

Недалеко отсюда у Бурхана расположен храм богини Янжимы.

Это ярко раскрашенное здание с зелёными воротами и жёлтыми крышами смотрится восхитительно на фоне священной горы.

Богиня владеет целебной силой, обратитесь к ней с нужной молитвой, и она вам обязательно поможет.

Дальше начинается Сувинская Саксония – это комплекс скал, похожий на развалины старого замка.

Место пропитано сильной энергетикой, на протяжении веков они поражали воображение местных народов.

После насыщенной поездки возвращаемся в отель, ужинаем и готовимся к следующему дню.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Баргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долинаБаргузинская долина
3 день

Озеро Байкал. Прогулка на катере

Сегодня мы полюбуемся самым глубоким и чистым озером планеты.

Завтракаем и отправляемся до берега Байкала.

Чивыркуйский залив — одно из самых красивых мест озера.

Песчаные и скалистые берега, бесконечная водная гладь Байкала способны лишить дара речи.

Здесь царствует дикая природа, а люди только её гости.

По дороге наслаждаемся нарядными лесами возле Арангатуйских озёр и пляжами Баргузинского залива.

В селе Монахово садимся на катер.

Сначала поедем к Ушканьим островам смотреть на нерп.

Если их не беспокоить, то бояться людей они не будут.

Обычно их можно застать отдыхающими на плоских голых камнях.

Теперь держим курс к термальным источникам бухты Змеёвой.

Сложный химический состав наделяет воду целебными свойствами.

Последним, что мы сегодня увидим, станут Кулиные озёра.

Здесь мы посетим сернисто-кремниевый источник, который недоступен для широких масс туристов.

Его сформировала активность сальзы, или грязевого вулкана.

В этом, по-настоящему диком, термальном источнике ваш организм обогатится дикой энергией и обновится для новых свершений!

После насыщенного на события дня едем в отель.

Здесь нас ждёт ужин с блюдами европейской, русской и бурятской кухни.

Питание: завтрак, обед и ужин.

Озеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катереОзеро Байкал. Прогулка на катере
4 день

Свободный день

Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению — занятие найдется для каждого!

Например, можно прогуляться вдоль береговой линии.

Вода очень чистая — подводный мир Байкала можно изучать прямо с берега!

Устройте себе мини-поход.

Вокруг прекрасная природа с нарядными лесами и крутыми скалами.

Гуляйте, исследуйте и наслаждайтесь красотой Бурятии.

За дополнительную плату можно устроить экскурсию на катере.

Будем любоваться недоступными с суши видами и безграничными просторами Байкала.

А при желании можно и поплескаться в бодрящих водах великого озера.

Также за дополнительную плату предлагаем отправиться на оздоровительный курорт Горячинск с минеральными источниками и целебными грязями.

Будет интересно, весело, а ещё очень полезно!

Питание: завтрак и ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Возвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программа

Возвращаемся в Улан-Удэ.

Но перед этим заедем в село Тарбагатай в гости к староверам-семейским (старообрядцы, переселённые в Сибирь большими семьями-общинами).

Жители Тарбагатая в традиционных одеждах встретят вас хлебом и солью.

Вы увидите разукрашенные избы с замысловатыми резными украшениями, как в старину.

Мы посетим дом усадьбу, познакомимся с бытом старообрядцев, их хозяйственным укладом.

Гостеприимство — одна из важнейших традиционных добродетелей.

За большим столом в атмосфере семейного праздника вас ожидает необыкновенный обед с блюдами старорусской кухни.

В завершение программы — выступление народного фольклорного коллектива.

Ещё мы успеем поучаствовать в традиционных обрядах и играх.

После этого прощаемся с гостеприимными жителями Тарбагатая и едем в Улан-Удэ.

В отеле «Сагаан Морин 4*» нас ждут удобные номера и качественный сервис.

Здесь в комфортной обстановке вы можете осмыслить пройденный путь, выделить для себя самые лучшие моменты путешествия.

Питание: завтрак и обед.

Возвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программаВозвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программаВозвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программаВозвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программаВозвращение в Улан-Удэ. Село Тарбагатай и этно-культурная программа
6 день

Завершение программы

На этом наше путешествие подходит к концу.

Сохраняем яркие воспоминания в памяти и на фотографиях, завтракаем и отправляемся в аэропорт.

Обязательно возвращайтесь!

Байкалу и Бурятии ещё есть что предложить!

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в парк-отеле «Кумуткан» 3* в Максимихе (4 ночи) и отеле «Сагаан Морин» 4* в Улан-Удэ (1 ночь).

Стоимость тура на 1 чел. (при группе 8 человек) – 76 000 руб.

Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.

Скидка детям до 12 лет – 10% (при раннем бронировании 5%).

Варианты проживания

Парк-отель «Кумуткан» 3* в селе Максимиха

4 ночи

База отдыха «Кумуткан» это удивительное место с комфортными домиками вдали от цивилизации, которая располагается в селе Максимиха. Номера благоустроены: удобные кровати, спутниковое ТВ, уборная и душевая комната, отопление. Помимо прочего в комнатах:шкафы и прикроватные тумбы, гардеробы, комод, столы и стулья, дамский столик, техника для кухни, холодильник, диван и кресла, туалет, душ. Питание 3 раза организовано на территории столовой.

Баня с финской парилкой из натурального дерева, бассейн, комната отдыха — располагает к релаксации за чашкой чая (из натуральных трав) дружной компании. Приятное времяпровождение предлагается в лаундж баре: теплые пледы, горячительные напитки, вкусные закуски, душевные посиделки.

Парк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе МаксимихаПарк-отель «Кумуткан» 3* в селе Максимиха

Отель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-Удэ

1 ночь

Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ. Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.

Номера стандарт оборудованы одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. В номере: бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение, междугородняя и международная телефонная связь, телефон в ванной комнате, индивидуальный сейф, чайник, чайный набор, мини-бар, фен, банные принадлежности, тапочки.

В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».

Отель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-УдэОтель «Сагаан Морин» 4* в г. Улан-Удэ

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Улан-Удэ и обратно
  • Услуги, указанные как за доп. плату (в свободный день)
  • Питание, не включенное в программу
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Бурятия, Улан-Удэ
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
11 мар 2023
Твёрдая 5ка!!!
Твёрдая 5ка!!!
М
11 мар 2023
Волшебный Лёд Ольхона-прекрасный тур! Гид Виталина Михайловна хорошо всё организовывала Трансферы, питание и т. д.). Мы приезжали на ключевые точки в периоды, когда можно было посмотреть и пофотографировать без толпы прочих групп. С погодой нам повезло- солнечные дни. В начале очень насторожило завление МЧС о полном запрете выхода/выезда на лёд. Однако местные водители с о. Ольхона смогли проехать, покатать и покормить вкусной ухой прямо на льду. Всё удалось! Спасибо организаторам!
Н
10 мар 2023
Замечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! Прекрасный гид Мангаскин Евгений, который реально ЖИЛ вместе с группой, а не просто сопровождал выезды на локации рассказами. Всегда все четко, вовремя, интересно и динамично. Прекрасная база с домашней вкусной едой, вежливые и аккуратные водители на «буханках», которые еще впридачу и прекрасные повара))) Каждый из них от себя тоже что-нибудь рассказывал по дороге о Байкале.
Приятной неожиданностью были подарки от компании всем туристам (термосы) и шампанское на 8 марта для женщин.
Однозначно нужно ехать на Байкал! И с этим организатором вам будет обеспечено беззаботное время для общения с озером и этим местом силы!
Замечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! ПрекрасныйЗамечательная организация, начиная от встречи в аэропорту и заканчивая развозом по местам ночевки в Иркутске! Прекрасный

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