Бурятия объединяет в себе множество различных религий, культур и природных ландшафтов. За 6 дней путешествия вы полностью охватите это многообразие.

Преодолеете дикие степи, скальные комплексы, лазурные заливы и бескрайние воды Байкала. Посетите крупнейший буддийский комплекс России, легендарные локации шаманской религии, а также деревню старообрядцев-семейских, чья культура входит в мировое наследие ЮНЕСКО.

Вы увидите Бурятию во всей её первозданной красоте. Это приключение станет источником удивительных историй и ярких воспоминаний!