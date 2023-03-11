Бурятия объединяет в себе множество различных религий, культур и природных ландшафтов. За 6 дней путешествия вы полностью охватите это многообразие.
Преодолеете дикие степи, скальные комплексы, лазурные заливы и бескрайние воды Байкала. Посетите крупнейший буддийский комплекс России, легендарные локации шаманской религии, а также деревню старообрядцев-семейских, чья культура входит в мировое наследие ЮНЕСКО.
Вы увидите Бурятию во всей её первозданной красоте. Это приключение станет источником удивительных историй и ярких воспоминаний!
09:30 В аэропорту «Байкал» встречаемся с гидом.
Наша первая цель — познакомиться с загадочным миром российского буддизма.
Иволгинский дацан — место с невероятной аурой, где ты переносишься в далёкий мистический край.
Статуи каменных львов, молитвенные барабаны, священное дерево Бодхи — всё это оставляет очень глубокое впечатление.
В дацане живёт Глава буддистов России – Пандито Хамбо Лама.
Главная святыня дацана — нетленное тело Великого ламы.
Тысячи людей отправляются сюда в паломничество, чтобы на него посмотреть.
Доезжаем до Максимихи, где нас ждёт уютный парк-отель «Кумуткан».
Ужинаем и располагаемся в комфортных номерах — завтра нас ждёт новое приключение.
Питание: ужин.
Вкусный завтрак и трансфер до Баргузинской долины.
Улюнский источник, предания племени эхиритов, храмы Янжимы и Сувинская Саксония — всё это в легендарной Баргузинской долине!
Перед тем как идти к Улюнскому аршану или глазному источнику, необходимо преподнести хозяину аршана ритуальный подарок.
Теперь можно умываться и пить из аршана.
Воды источника насыщены полезными элементами и помогают от болезней глаз.
Нас ждёт посёлок Улюн, где мы зайдём в бурятскую юрту и послушаем историю местной жительницы.
Она расскажет о родном племени эхиритов и бурятском быте в целом, а после накормит сытным обедом.
Вашему вниманию сочные буузы, ароматный бухлёр и многое другое.
Приятного аппетита!
Продолжаем наш путь.
Теперь оглядитесь по сторонам – перед вами раскинулась Куйтунская степь.
Плавными изгибами её пересекает река Аргада, а на горизонте возвышаются горы с белыми шапками.
Этот вид ни с чем не сравнить!
Недалеко отсюда у Бурхана расположен храм богини Янжимы.
Это ярко раскрашенное здание с зелёными воротами и жёлтыми крышами смотрится восхитительно на фоне священной горы.
Богиня владеет целебной силой, обратитесь к ней с нужной молитвой, и она вам обязательно поможет.
Дальше начинается Сувинская Саксония – это комплекс скал, похожий на развалины старого замка.
Место пропитано сильной энергетикой, на протяжении веков они поражали воображение местных народов.
После насыщенной поездки возвращаемся в отель, ужинаем и готовимся к следующему дню.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Сегодня мы полюбуемся самым глубоким и чистым озером планеты.
Завтракаем и отправляемся до берега Байкала.
Чивыркуйский залив — одно из самых красивых мест озера.
Песчаные и скалистые берега, бесконечная водная гладь Байкала способны лишить дара речи.
Здесь царствует дикая природа, а люди только её гости.
По дороге наслаждаемся нарядными лесами возле Арангатуйских озёр и пляжами Баргузинского залива.
В селе Монахово садимся на катер.
Сначала поедем к Ушканьим островам смотреть на нерп.
Если их не беспокоить, то бояться людей они не будут.
Обычно их можно застать отдыхающими на плоских голых камнях.
Теперь держим курс к термальным источникам бухты Змеёвой.
Сложный химический состав наделяет воду целебными свойствами.
Последним, что мы сегодня увидим, станут Кулиные озёра.
Здесь мы посетим сернисто-кремниевый источник, который недоступен для широких масс туристов.
Его сформировала активность сальзы, или грязевого вулкана.
В этом, по-настоящему диком, термальном источнике ваш организм обогатится дикой энергией и обновится для новых свершений!
После насыщенного на события дня едем в отель.
Здесь нас ждёт ужин с блюдами европейской, русской и бурятской кухни.
Питание: завтрак, обед и ужин.
Свободный день, который вы можете провести по своему усмотрению — занятие найдется для каждого!
Например, можно прогуляться вдоль береговой линии.
Вода очень чистая — подводный мир Байкала можно изучать прямо с берега!
Устройте себе мини-поход.
Вокруг прекрасная природа с нарядными лесами и крутыми скалами.
Гуляйте, исследуйте и наслаждайтесь красотой Бурятии.
За дополнительную плату можно устроить экскурсию на катере.
Будем любоваться недоступными с суши видами и безграничными просторами Байкала.
А при желании можно и поплескаться в бодрящих водах великого озера.
Также за дополнительную плату предлагаем отправиться на оздоровительный курорт Горячинск с минеральными источниками и целебными грязями.
Будет интересно, весело, а ещё очень полезно!
Питание: завтрак и ужин.
Возвращаемся в Улан-Удэ.
Но перед этим заедем в село Тарбагатай в гости к староверам-семейским (старообрядцы, переселённые в Сибирь большими семьями-общинами).
Жители Тарбагатая в традиционных одеждах встретят вас хлебом и солью.
Вы увидите разукрашенные избы с замысловатыми резными украшениями, как в старину.
Мы посетим дом усадьбу, познакомимся с бытом старообрядцев, их хозяйственным укладом.
Гостеприимство — одна из важнейших традиционных добродетелей.
За большим столом в атмосфере семейного праздника вас ожидает необыкновенный обед с блюдами старорусской кухни.
В завершение программы — выступление народного фольклорного коллектива.
Ещё мы успеем поучаствовать в традиционных обрядах и играх.
После этого прощаемся с гостеприимными жителями Тарбагатая и едем в Улан-Удэ.
В отеле «Сагаан Морин 4*» нас ждут удобные номера и качественный сервис.
Здесь в комфортной обстановке вы можете осмыслить пройденный путь, выделить для себя самые лучшие моменты путешествия.
Питание: завтрак и обед.
На этом наше путешествие подходит к концу.
Сохраняем яркие воспоминания в памяти и на фотографиях, завтракаем и отправляемся в аэропорт.
Обязательно возвращайтесь!
Байкалу и Бурятии ещё есть что предложить!
Питание: завтрак.
Тур предусматривает проживание в парк-отеле «Кумуткан» 3* в Максимихе (4 ночи) и отеле «Сагаан Морин» 4* в Улан-Удэ (1 ночь).
Стоимость тура на 1 чел. (при группе 8 человек) – 76 000 руб.
Доплата за одноместное размещение – 15 000 руб. /чел.
Скидка детям до 12 лет – 10% (при раннем бронировании 5%).
База отдыха «Кумуткан» это удивительное место с комфортными домиками вдали от цивилизации, которая располагается в селе Максимиха. Номера благоустроены: удобные кровати, спутниковое ТВ, уборная и душевая комната, отопление. Помимо прочего в комнатах:шкафы и прикроватные тумбы, гардеробы, комод, столы и стулья, дамский столик, техника для кухни, холодильник, диван и кресла, туалет, душ. Питание 3 раза организовано на территории столовой.
Баня с финской парилкой из натурального дерева, бассейн, комната отдыха — располагает к релаксации за чашкой чая (из натуральных трав) дружной компании. Приятное времяпровождение предлагается в лаундж баре: теплые пледы, горячительные напитки, вкусные закуски, душевные посиделки.
Отель «Сагаан Морин» с крытыми плавательными бассейнами, бесплатным проводным доступом в интернет и круглосуточной стойкой регистрации расположен в центре Улан-Удэ. Из окон 16-этажного здания отеля «Сагаан Морин» открывается фантастический вид на город.
Номера стандарт оборудованы одной двуспальной или двумя односпальными кроватями. В номере: бесплатный высокоскоростной доступ в Интернет, кабельное телевидение, междугородняя и международная телефонная связь, телефон в ванной комнате, индивидуальный сейф, чайник, чайный набор, мини-бар, фен, банные принадлежности, тапочки.
В отеле сервируют завтрак «шведский стол». В ресторане «Панорама» на 15 этаже готовят блюда региональной бурятской и интернациональной кухни. Также работает рестобар «Пельмень».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
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