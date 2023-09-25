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Авторский тур
5 дней
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Водное путешествие на катере по живописным бухтам Чивыркуйского залива»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга25 сентября 2023Буддизм. Байкал и БурятияЭкскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
- ННадежда21 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияВсё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
- ВВалентина15 августа 2023Буддизм. Байкал и БурятияТур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.
- ЮЮлия22 июля 2023Покупали тур у "Большой Страны" Туроператор заслуживает самых высоких оценок. Все чётко, постоянно на связи, удобная форма оплаты, адекватные цены.
- ШШлюпикова4 июля 2023Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
- ООльга24 марта 2023Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На катере»
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