Прогулки на катере в Улан-Удэ

Найдено 3 тура в категории «На катере» в Улан-Удэ, цены от 54 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие на Байкал по Бурятии
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Путешествие на Байкал по Бурятии
Начало: Республика Бурятия, Улан-Удэ
«Водное путешествие на катере по живописным бухтам Чивыркуйского залива»
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
79 000 за человека
Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
4 дня
Богатство Байкала: эксклюзивная рыбалка и приключения в Улан-Удэ
Завораживающее приключение в сердце Сибири ждет вас! Рыбалка на реках и озере Байкал, встречи с дикой природой и уютные вечера у костра
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
54 800 за человека
За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
5 дней
2 берега Байкала: рыбные места и локации Ольхона на корабле и катере
Погрузитесь в мир приключений с туром по Байкалу: рыбалка, экскурсии и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: г. Улан-Удэ, 8:00
«Передвигаемся на микроавтобусе, джипах, УАЗиках и быстроходном катере»
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
98 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    25 сентября 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Экскурсовод Виктория очень обаятельная и интересный рассказчик, чувствуется большой запас знаний истории.
  • Н
    Надежда
    21 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Всё было организовано отлично, начиная с подготовки к путешествию (оформление документов, информационная поддержка, дополнительные услуги) и само путешествие "от и до": продуманный маршрут, прекрасные условия пребывания на всех этапах (и размещение, и питание, и сопровождение), и даже… погода!
  • В
    Валентина
    15 августа 2023
    Буддизм. Байкал и Бурятия
    Тур великолепный. Очень интересно, познавательно, красиво, вкусно. Замечательный гид и водитель.
  • Ю
    Юлия
    22 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
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  • Ш
    Шлюпикова
    4 июля 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура на высоте! Гостеприимство и комфорт на высоком уровне.
  • О
    Ольга
    24 марта 2023
    Путешествие на Байкал по Бурятии
    Организация тура 12-17 марта 2023 года была на высочайшем уровне. Нас встретили, поселили, кормили, возили, организовали и проводили интереснейшие экскурсии.
    читать дальше

    Особенно стоит отметить организацию и проведение мероприятий на льду Байкала. Это незабываемое время… Мы очень довольны этим туром и рады, что он у нас был. Спасибо всем организаторам тура.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «На катере»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на Байкал по Бурятии
  2. Богатство Байкала: рыбалка на реках и в диких местах на озере с катера
  3. За трофеями на Байкал: рыбалка с катера, катамарана и на реках
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Мыс Хобой
Сколько стоит тур в Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "На катере" можно забронировать 3 тура от 54 800 до 98 500. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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