Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала

Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...

Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей республики Бурятия.

Нашу республику недаром называют северной Лхасой, маленьким Тибетом и все больше верится, что великое учение Дзогчен, согласно предсказаниям придет сюда, к нам на север и получит свой самый яркий расцвет.
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала

Что вы увидите 🤩

  • самая большая голова в мире вождя революции Ленина
  • иволгинский дацан
  • лёд Байкала
  • источники Баргузинской долины Баргузина
  • янгажинский дацан
  • деревня старообрядческой культуры
  • ставка Чингисхана
  • плато тапхар
  • сопка поющая стрела
ДЕНЬ 1 (12 февраля)
  • Встреча в аэропорту и прибытие в солнечную Бурятию.
  • Размещение в гостинице. Отдых после перелета.
  • Обзорная экскурсия по городу (самая большая голова в мире, деревянный квартал и многое другое).

Экскурсия за отдельную плату на выбор:

    Вариант 1: Духовная Мекка Сибири-Иволгинский дацан. Посещение культового места: Ставка Чингисхана, гора Бык и другие шаманские горы и истории
    Экскурсия в главный буддийский монастырь с профессиональным буддологом, историком по образованию и практиком, прожившим в горах Гималаев, посетившим все буддийские города Индии станет для вас особенной. Иволгинский дацан — это монастырский комплекс из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину.
    Слава о нем распространилась далеко за пределы России. И связано это не только с современным духовным образованием, но и с именем Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала XX века, нетленное тело которого, находится в Иволгинском дацане и поклониться которому можно в дни великих хуралов. Иволгинский дацан — центр Российского буддизма. Охраняется государством как памятник культового зодчества. Стоимость — 1600 руб. /чел.
    Вариант 2: Тарбагатай-веселый край. Посещение культового места горы-лев
    Тарбагатай — старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные королевой Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. Тарбагатай — один из основных центров старообрядческой культуры как Сибири, так и России, в целом. Живописные села старообрядцев имеют особый внешний вид, всегда праздничный, выраженный в яркости и буйстве красок. Дома украшены резными наличниками, элементами декора оформлен сам дом и ворота.
    В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий.
    В коллекциях музея — предметы деревенского быта XVIII-XX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой с Польши. Вы узнаете удивительный быт, историю семейских, начиная с протопопа Авакуума, прошедшего по этим землям и вас поразит самобытность культуры семейских в наши дни. В программу посещения старообрядческой деревни входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни (Щи, томленая каша, пироги с капустой, рыбой, сало копченое, соленое, пирожки с черёмухой, хворост, настойка на кедровых орешках и др. ) и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных обрядах. Продолжительность экскурсии 8 часов. Стоимость — 3 600 руб. /чел.
    Вариант 3: Этнографическая экскурсия в этно-комплекс «Степной Кочевник». В программу экскурсии входит посещение дацана, знакомство с буддийскими традициями, и беседа с ламой
    После экскурсии по дацану, мы посетим дома-музей Агвана Доржиева, где хранятся единственные в Восточной Сибири восковые фигуры буддийских иерархов и копия Атласа Тибетской медицины. Далее мы переезжаем в туристический комплекс «Степной кочевник», где гостей встречают традиционным обрядом с хадаками — символом гостеприимства бурятского народа и белой пищей — символом достатка и чистых помыслов. Экскурсия по туристическому комплексу включает знакомство с традициями и бытом бурят в войлочной юрте и традиционном доме, а также обед/ужин из блюд традиционной бурятской кухни, стрельбу из лука, катание на лошади. Продолжительность экскурсии 5 часов. Стоимость — 3 300 руб. /чел.
    ДЕНЬ 2 (13 февраля)
    Едем на Байкал. Камень-Черепаха и Байкальский дзен. Приезд на озеро Байкал в Горячинск.
    • Завтрак в гостинице.
    • Катание на собачьих упряжках с сибирскими хасками. В программу включен бесплатный горячий глинтвейн и чай для согрева души и тела. Катание осуществляется в пригороде г. Улан-Удэ. Во время катания можно фотографироваться с дружелюбными Хасками, которые с удовольствием идут на контакт с гостями и работают с огромной радостью. Длительность экскурсии: 1 круг — 10 минут. Стоимость — 1000 руб. с чел.
    • Обзорная экскурсия в дацан на Верхней Березовке
    • Посещение Сретенского женского монастыря в селе Батурино.
    • Посещение маяка в Турке. Прогулка по Байкалу.
    • Посещение природного памятника — «камня-черепахи». Прогулка по Байкалу.
    • Катание на хивусе или аэролодке.
    • Мастер-класс по приготовлению бууз. Вы узнаете о национальной кухне и сами научитесь лепить буузы-любимое национальное блюдо в Бурятии.
    • Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.
    • Размещение в гостинице в селе Горячинск.
    • Баня (по желанию и за свой счёт, предварительное бронирование).
    ДЕНЬ 3 (14 февраля)
    Валентинов день на Байкале
    • Завтрак в гостинице.
    • Горячее сердце на льду Байкала. Фотосессия. Катание на коньках.
    • Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.
    • Баня (по желанию и за свой счет, предварительное бронирование).
    • Экскурсия за отдельную плату. Путешествие по Чивыркуйскому заливу и национальному парку с посещением островов с ледовыми гротами и термальными источниками в бухте Змеевая и обедом в юрте. Купание в горячем минеральном источнике. Это незабываемое путешествие, где вы почувствуете всю красоту и силу зимнего Байкала со стороны Бурятии. Катание на снегоходе буран к уникальным пещерах пещерах гротам
    • Стоимость — 8 900 руб. с чел.
    ДЕНЬ 4 (15 февраля)
    Мистический остров Ольхон
    • Завтрак в гостинице.
    • Путешествие по байкальскому льду на о. Ольхон с посещением места силы на мысе Хобой, его крайней точки. В программе фишка: байкальский светофор, обед (уха из омуля), катание на коньках.
    • Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.
    ДЕНЬ 5 (16 февраля)
    • Отъезд в Улан-Удэ.
    • Завтрак в гостинице.
    • Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.
    • Остановка на барагханском источнике, поклонение ступе.
    • Остановка на священной реке Хаим. Река Хаим в Бурятии как кинозвезда, снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полная в берегах и темная от глубины. И очень холодная.
    • Размещение в гостинице.
    • Шопинг по желанию. Сувенирный магазин, центральный рынок.

    Экскурсия за отдельную плату на выбор:

      Посещение шаманского общества Тэнгэри
      Проведение обряда «Зула тахил». В программу обряда входит: обзорная экскурсия по шаманскому центру, обряд с призывом удачи, благополучия, здоровья, материального процветания). Желающие могут получить личную консультацию у шамана. (Стоимость подношения шаману за личный прием оплачивается дополнительно). Длительность экскурсии: 2 часа. Стоимость — 3300 руб. с чел.
      Буддийские легенды в дацане «Ринпоче Багша»
      Программа экскурсии будет построена таким образом, что не только вы, но и ваш ребенок интересно и интерактивно провел время. Рассказ легко и увлекательно даст понять вашим детям не простую буддийскую философию, в игровой форме дети узнают о практиках и возможно даже осознают суть медитации и спокойствия. Экскурсия также будет и о национальной культуре бурят. Вы увидите памятник самой большой буузе в Бурятии.
      Здесь каждый восхититься великолепными пейзажами бурятской природы и насладиться потрясающей панорамой, которая охватывает весь город как на ладони и великолепный разлив р. Селенги. Лысая гора одно из лучших мест, где можно увидеть всю красоту и мощь долины Селенги и города. Здесь можно пройти кору и освободить себя от скверны, чтобы открыть дорогу к лучшему. Она включает осмотр буддийского храма на лысой горе с аутентичным экскурсоводом, выросшим в буддийской культуре, а также участие в хурале — буддийском богослужении в зависимости от желания. В ходе экскурсии Вы узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм и ритуальные особенности посещения храма. При желании сможете отведать национальную бурятскую кухню в ресторане при храме. В дацане есть возможность записаться на приём к тибетскому лекарю и костоправу.
      Учение Будды — это, прежде всего, учение о космосе, человеке, о любви и сострадании к ближним. Он всегда привлекал своей умиротворённостью, толерантностью, глубиной и свободой мысли. Узнать об этом не просто интересно, но и полезно! Возможно ваши дети проникнутся и получат именно те знания, которые сделают их более осознанными, добрыми и светлыми.
      Экскурсию для вас буду вести я — Марианна Любимова, психолог-педагог, историк по образованию и путешественница. Стоимость экскурсии 900 руб. с чел.
      ДЕНЬ 6 (18 февраля)
      • Завтрак в гостинице.
      • Вылет.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-16 человек
      Лёд Байкала
      69 000 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • проживание
      • частично питание
      • трансфер
      • услуги гида-экскурсовода
      Что не входит
      • спа, страховка, баня
      • экскурсии за дополнительную плату
      • другие услуги, не описанные в туре
      Место начала и завершения
      Международный аэропорт Байкал
      Когда и сколько длится?
      Когда: С 12.02 в 10:00
      Экскурсия длится около 4 дней 4 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      С 12.02 в 10:00

      Марианна Г.
      Марианна Г.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

      Еще несколько похожих предложений в Улан-Удэ

      Зимний Байкал - на коньках по самому большому катку в мире
      Индивидуальная экскурсия
      12 800
      за 1-4 чел.
      Зимний Байкал - на коньках по самому большому катку в мире
      Путешествие в настоящую зимнюю сказку - на зимний Байкал, который по красоте ничуть не уступает...
      По договоренности
      Из Улан-Удэ — на Байкал!
      Индивидуальная экскурсия
      4.7
      7
      10ч
      11 900
      за 1-3 чел.
      Из Улан-Удэ — на Байкал!
      Насладиться красотой священного озера, отдохнуть на горячих источниках и посетить дацан и монастырь
      Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
      Индивидуальная экскурсия
      4.5
      8
      3 640
      за 1-3 чел.
      Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
      Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
      Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
      Индивидуальная экскурсия
      5
      1
      6 000
      за 1-3 чел.
      Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
      Прикоснуться к традициям буддизма и побывать на красивейшем плато Тапхар в окрестностях Улан-Удэ
      Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
      Индивидуальная экскурсия
      4.8
      16
      7 150
      за 1-3 чел.
      Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
      Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении
      Музей омуля в посёлке Старый Энхалук
      Индивидуальная экскурсия
      4 000
      за 1-5 чел.
      Музей омуля в посёлке Старый Энхалук
      Если этот завод в поселке Старый Энхалук в Бурятии запустить сегодня, то он сможет переработать одновременно...
      По договоренности
      Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
      Индивидуальная экскурсия
      3 000
      за 1-5 чел.
      Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
      Первое знакомство с буддизмом можно совершить не выезжая из города
      По договоренности
      Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
      Индивидуальная экскурсия
      4
      1
      13ч
      15 000
      за 1-10 чел.
      Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
      Встретить закат на берегу озера, проплыть на катере по Чивыркуйскому заливу и побывать в местах силы
      В гости к бурятскому ювелиру
      Индивидуальная экскурсия
      1 500
      за 1-6 чел.
      В гости к бурятскому ювелиру
      Приглашаем вас в гости в мастерскую Дархан ювелир к ювелиру Зорикто Жамбалову
      По договоренности
      Первый раз в Улан-Удэ
      Индивидуальная экскурсия
      2 000
      за 1-20 чел.
      Первый раз в Улан-Удэ
      Приглашаем вас на пешеходную прогулку по исторической части города, которая станет прекрасным первым...
      Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
      Индивидуальная экскурсия
      4.6
      9
      7 800
      за 1-3 чел.
      Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
      История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы
      Иволгинский дацан и священные места древней долины
      Индивидуальная экскурсия
      5
      5
      6ч 30м
      10 400
      за 1-3 чел.
      Иволгинский дацан и священные места древней долины
      Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ

      Марианна Г. проводит ещё 3 экскурсии

      Шаманские горы в Тапхаре
      2 900
      за 1 чел.
      Шаманские горы в Тапхаре
      Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную...
      Ежедневно
      Паломнический тур "3 драгоценности буддизма в Бурятии: Иволгинский дацан, Лик Янжимы, Зандан Жуу"
      Индивидуальный тур
      1 875
      за 1 чел.
      Паломнический тур "3 драгоценности буддизма в Бурятии: Иволгинский дацан, Лик Янжимы, Зандан Жуу"
      Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...
      По договоренности
      Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
      Индивидуальная экскурсия
      10ч
      1 200
      за 1 чел.
      Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
      Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию
      По договоренности
      У нас ещё много экскурсий 😎 в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
      🧐 Все экскурсии в Улан-Удэ
      🇷🇺