ДЕНЬ 1 (12 февраля)

Встреча в аэропорту и прибытие в солнечную Бурятию.

Размещение в гостинице. Отдых после перелета.

Обзорная экскурсия по городу (самая большая голова в мире, деревянный квартал и многое другое).

Экскурсия за отдельную плату на выбор:

Вариант 1: Духовная Мекка Сибири-Иволгинский дацан. Посещение культового места: Ставка Чингисхана, гора Бык и другие шаманские горы и истории

Экскурсия в главный буддийский монастырь с профессиональным буддологом, историком по образованию и практиком, прожившим в горах Гималаев, посетившим все буддийские города Индии станет для вас особенной. Иволгинский дацан — это монастырский комплекс из восьми сооружений, включающих храмы, библиотеку, а также единственный в России буддистский университет, в котором изучают философию и традиционную тибетскую медицину.

Слава о нем распространилась далеко за пределы России. И связано это не только с современным духовным образованием, но и с именем Даши-Доржо Итигэлова, лидера буддистов России начала XX века, нетленное тело которого, находится в Иволгинском дацане и поклониться которому можно в дни великих хуралов. Иволгинский дацан — центр Российского буддизма. Охраняется государством как памятник культового зодчества. Стоимость — 1600 руб. /чел.

Вариант 2: Тарбагатай-веселый край. Посещение культового места горы-лев

Тарбагатай — старообрядческое село, в котором на протяжении 250 лет проживают старообрядцы или «семейские», сосланные королевой Екатериной II во второй половине XVIII века в Сибирь. Тарбагатай — один из основных центров старообрядческой культуры как Сибири, так и России, в целом. Живописные села старообрядцев имеют особый внешний вид, всегда праздничный, выраженный в яркости и буйстве красок. Дома украшены резными наличниками, элементами декора оформлен сам дом и ворота.

В Тарбагатае находится уникальный музей, который создал отец Сергий.

В коллекциях музея — предметы деревенского быта XVIII-XX вв., старинная крестьянская утварь, иконы, книги XVI-XIX вв., привезенные старообрядцами с собой с Польши. Вы узнаете удивительный быт, историю семейских, начиная с протопопа Авакуума, прошедшего по этим землям и вас поразит самобытность культуры семейских в наши дни. В программу посещения старообрядческой деревни входит посещение церкви, музея, обед с блюдами старообрядческой кухни (Щи, томленая каша, пироги с капустой, рыбой, сало копченое, соленое, пирожки с черёмухой, хворост, настойка на кедровых орешках и др. ) и фольклорная программа: уникальное многоголосье старинного распева, участие гостей в играх и шуточных обрядах. Продолжительность экскурсии 8 часов. Стоимость — 3 600 руб. /чел.

Вариант 3: Этнографическая экскурсия в этно-комплекс «Степной Кочевник». В программу экскурсии входит посещение дацана, знакомство с буддийскими традициями, и беседа с ламой

После экскурсии по дацану, мы посетим дома-музей Агвана Доржиева, где хранятся единственные в Восточной Сибири восковые фигуры буддийских иерархов и копия Атласа Тибетской медицины. Далее мы переезжаем в туристический комплекс «Степной кочевник», где гостей встречают традиционным обрядом с хадаками — символом гостеприимства бурятского народа и белой пищей — символом достатка и чистых помыслов. Экскурсия по туристическому комплексу включает знакомство с традициями и бытом бурят в войлочной юрте и традиционном доме, а также обед/ужин из блюд традиционной бурятской кухни, стрельбу из лука, катание на лошади. Продолжительность экскурсии 5 часов. Стоимость — 3 300 руб. /чел.

ДЕНЬ 2 (13 февраля)

Едем на Байкал. Камень-Черепаха и Байкальский дзен. Приезд на озеро Байкал в Горячинск.

Завтрак в гостинице.

Катание на собачьих упряжках с сибирскими хасками. В программу включен бесплатный горячий глинтвейн и чай для согрева души и тела. Катание осуществляется в пригороде г. Улан-Удэ. Во время катания можно фотографироваться с дружелюбными Хасками, которые с удовольствием идут на контакт с гостями и работают с огромной радостью. Длительность экскурсии: 1 круг — 10 минут. Стоимость — 1000 руб. с чел.

Обзорная экскурсия в дацан на Верхней Березовке

Посещение Сретенского женского монастыря в селе Батурино.

Посещение маяка в Турке. Прогулка по Байкалу.

Посещение природного памятника — «камня-черепахи». Прогулка по Байкалу.

Катание на хивусе или аэролодке.

Мастер-класс по приготовлению бууз. Вы узнаете о национальной кухне и сами научитесь лепить буузы-любимое национальное блюдо в Бурятии.

Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.

Размещение в гостинице в селе Горячинск.

Баня (по желанию и за свой счёт, предварительное бронирование).

ДЕНЬ 3 (14 февраля)

Валентинов день на Байкале

Завтрак в гостинице.

Горячее сердце на льду Байкала. Фотосессия. Катание на коньках.

Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.

Баня (по желанию и за свой счет, предварительное бронирование).

Экскурсия за отдельную плату. Путешествие по Чивыркуйскому заливу и национальному парку с посещением островов с ледовыми гротами и термальными источниками в бухте Змеевая и обедом в юрте. Купание в горячем минеральном источнике. Это незабываемое путешествие, где вы почувствуете всю красоту и силу зимнего Байкала со стороны Бурятии. Катание на снегоходе буран к уникальным пещерах пещерах гротам

Стоимость — 8 900 руб. с чел.

ДЕНЬ 4 (15 февраля)

Мистический остров Ольхон

Завтрак в гостинице.

Путешествие по байкальскому льду на о. Ольхон с посещением места силы на мысе Хобой, его крайней точки. В программе фишка: байкальский светофор, обед (уха из омуля), катание на коньках.

Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.

ДЕНЬ 5 (16 февраля)

Отъезд в Улан-Удэ.

Завтрак в гостинице.

Посещение горячего и холодного источника, принятие теплой ванны.

Остановка на барагханском источнике, поклонение ступе.

Остановка на священной реке Хаим. Река Хаим в Бурятии как кинозвезда, снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полная в берегах и темная от глубины. И очень холодная.

Размещение в гостинице.

Шопинг по желанию. Сувенирный магазин, центральный рынок.

Экскурсия за отдельную плату на выбор:

Посещение шаманского общества Тэнгэри

Проведение обряда «Зула тахил». В программу обряда входит: обзорная экскурсия по шаманскому центру, обряд с призывом удачи, благополучия, здоровья, материального процветания). Желающие могут получить личную консультацию у шамана. (Стоимость подношения шаману за личный прием оплачивается дополнительно). Длительность экскурсии: 2 часа. Стоимость — 3300 руб. с чел.

Буддийские легенды в дацане «Ринпоче Багша»

Программа экскурсии будет построена таким образом, что не только вы, но и ваш ребенок интересно и интерактивно провел время. Рассказ легко и увлекательно даст понять вашим детям не простую буддийскую философию, в игровой форме дети узнают о практиках и возможно даже осознают суть медитации и спокойствия. Экскурсия также будет и о национальной культуре бурят. Вы увидите памятник самой большой буузе в Бурятии.

Здесь каждый восхититься великолепными пейзажами бурятской природы и насладиться потрясающей панорамой, которая охватывает весь город как на ладони и великолепный разлив р. Селенги. Лысая гора одно из лучших мест, где можно увидеть всю красоту и мощь долины Селенги и города. Здесь можно пройти кору и освободить себя от скверны, чтобы открыть дорогу к лучшему. Она включает осмотр буддийского храма на лысой горе с аутентичным экскурсоводом, выросшим в буддийской культуре, а также участие в хурале — буддийском богослужении в зависимости от желания. В ходе экскурсии Вы узнаете об особенностях современных культур, исповедующих буддизм и ритуальные особенности посещения храма. При желании сможете отведать национальную бурятскую кухню в ресторане при храме. В дацане есть возможность записаться на приём к тибетскому лекарю и костоправу.

Учение Будды — это, прежде всего, учение о космосе, человеке, о любви и сострадании к ближним. Он всегда привлекал своей умиротворённостью, толерантностью, глубиной и свободой мысли. Узнать об этом не просто интересно, но и полезно! Возможно ваши дети проникнутся и получат именно те знания, которые сделают их более осознанными, добрыми и светлыми.

Экскурсию для вас буду вести я — Марианна Любимова, психолог-педагог, историк по образованию и путешественница. Стоимость экскурсии 900 руб. с чел.

ДЕНЬ 6 (18 февраля)