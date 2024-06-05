читать дальше

гулять на природе и слушать о переплетении культур. Никогда бы не подумала, что есть регионы, нле православные могут запросто пойти к шаману или в дацан… Экскурсия легкая, ненапряжная, но позволяет погрузиться в специфику региона. Кроме того, Марианна организовала дня нас экскурсию в Меркитскую крепость. Знаменитые абрисосв нас не дождались, отцвели из-за жары буквально за день до нас. Но места очень красивые, их стоит посетить. А экскурсию для нас проводил директор крепости Алексей. Интересно, живо, с душой. Большое спасибо.