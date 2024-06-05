Выездные экскурсии из Улан-Удэ

Найдено 23 экскурсии в категории «Выездные» в Улан-Удэ, цены от 2 800 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
28 отзывов
Уникальное путешествие к горе Баян-Хонгор и Ацагатскому дацану
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
29 900 за всё до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705 за человека
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
Иволгинский дацан и священные места древней долины
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
58 отзывов
Иволгинский дацан и священные места: духовное путешествие
Познайте духовное богатство Бурятии, посетив уникальные священные места и центр буддизма России
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Из Улан-Удэ - на Байкал
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
22 отзыва
Из Улан-Удэ - на Байкал: монастыри, дацаны и природа
Погрузитесь в мир Бурятии: старинный монастырь, буддийский дацан и живописный Байкал ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
2990026 910 за всё до 3 чел.
В гости к хранителям веры и старины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
В гости к хранителям веры и старины: экскурсия в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия в Тарбагатай - уникальная возможность познакомиться с культурой старообрядцев Забайкалья и увидеть редкие исторические артефакты
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Легенды кочевников: погружение в древние традиции и места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 июня в 10:30
12 июня в 10:30
от 18 000 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Погрузитесь в мир шаманизма Бурятии. Узнайте о древних обрядах, посетите шаманский центр и, при желании, примите участие в ритуалах
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 10:00
30 июня в 10:00
3 800 за всё до 3 чел.
Душа Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Душа Бурятии: уникальная экскурсия в Иволгинский дацан
Встреча с вековыми традициями буддизма и бурятской культурой в уникальном Иволгинском дацане
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
9 000 за всё до 3 чел.
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Ушканьи острова
Групповая
11 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за человека
Трансфер в село Горячинск
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск из Улан-Удэ
Предлагаем услуги трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Комфортный переезд с профессиональным водителем и остановками по требованию
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер в село Максимиха
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер до села Максимиха из Улан-Удэ
Встречаем вас в Улан-Удэ и доставляем до живописного села Максимиха с комфортом и без задержек
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Байкальская симфония
Индивидуальная
3 часа
Байкальская симфония: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в красоту Байкала: смотровая площадка, каменный зоопарк и волшебная бухта ждут вас. Насладитесь уникальными пейзажами и целебным источником
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: ноябрь, декабрь, январь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру. Настя, наш замечательный экскурсовод,
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    проявила высокий уровень знаний о буддизме, что сделало наше путешествие еще более увлекательным. Она делилась глубокими знаниями о буддийской философии, истории буддизма в России, обрядах и традициях буддийской культуры. Ее страсть к изучению и пониманию буддизма была заразительной, и ее объяснения были ясными и увлекательными. Благодаря Насте мы смогли глубже погрузиться в мир буддийской религии и культуры, и это сделало наше путешествие особенно запоминающимся.

    Экскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуруЭкскурсия в Иволгинский Дацан и священные места древней долины была невероятным путешествием в историю и культуру
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
    Елене и я Юрию, с которыми мы были на экскурсии огромное спасибо. Все было очень интересно и познавательно. Очень позитивные экскурсоводы, у нас море впечатлений! Красота и загадочность мест необыкновенная!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески нас подбадривал))) все прошло отлично!
    Прекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всяческиПрекрасная экскурсия, организована хорошо. Сопровождал Георгий, внимательный гид, подстраивался под наш темп на треккинге и всячески
  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
    Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
    Георгий супер! Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, душевно! Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Классная и познавательная поездка! всем рекомендую! Анастасия и Георгий- супер, экскурсия- огонь!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
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    гулять на природе и слушать о переплетении культур. Никогда бы не подумала, что есть регионы, нле православные могут запросто пойти к шаману или в дацан… Экскурсия легкая, ненапряжная, но позволяет погрузиться в специфику региона. Кроме того, Марианна организовала дня нас экскурсию в Меркитскую крепость. Знаменитые абрисосв нас не дождались, отцвели из-за жары буквально за день до нас. Но места очень красивые, их стоит посетить. А экскурсию для нас проводил директор крепости Алексей. Интересно, живо, с душой. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Выездные»

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  1. Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
  2. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  3. Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
  4. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  5. Иволгинский дацан и священные места древней долины
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Выездные" можно забронировать 23 экскурсии от 2 800 до 29 900 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 375 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии по окрестностям Улан-Удэ и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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