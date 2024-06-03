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Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
5 часов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
4.5 часа
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за человека
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина3 июня 2024Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
- ЮЮлия26 мая 2024Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
- ББехтерева26 мая 2024Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
- ППавел19 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
- ЯЯна18 мая 2024Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
- ААнгелина17 мая 2024Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
- ММаргарита13 мая 2024Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
- ККозлова13 мая 2024Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
- ООксана27 апреля 2024Отличная экскурсия, знакомство с Улан-Удэ состоялось. Очень понравилась экскурсия в Ринпоче Багша (гид Артем). Организатора рекомендую.
- ЕЕлена2 апреля 2024Экскурсия была увлекательна, много нового узнала о своём городе. Два часа прошли как на одном дыхании. Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Групповые»
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