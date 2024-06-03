Групповые экскурсии Улан-Удэ

Найдено 11 экскурсий в категории «Групповые» в Улан-Удэ, цены от 2 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
🚗 На машине
скидка
5%
Мини-группа
4 часа
50 отзывов
В тренде
Шаманский треугольник: экскурсия по святыням Бурятии
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
10 июня в 11:30
11 июня в 10:30
39003 705 за человека
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
🚗 На машине
Мини-группа
3.5 часа
35 отзывов
Путешествие в сердце буддизма: Иволгинский дацан в Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу духовности и мира, посетив священный Иволгинский дацан в компании опытного гида
Начало: Гостиница Бурятия
Расписание: ежедневно в 10:00
10 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 2 800 за человека
История и традиции Улан-Удэ
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
35 отзывов
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Начало: У гостиницы Бурятия
Расписание: в субботу и воскресенье в 15:30
30 июня в 15:30
21 июля в 15:30
2 000 за человека
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
5 отзывов
Духовная Мекка Сибири: путешествие в Иволгинский дацан
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце буддийской культуры Бурятии с посещением святыни Итигэлова
Начало: На площади Советов
Завтра в 13:00
10 июня в 10:30
5 900 за человека
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
🚗 На машине
Мини-группа
4.5 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия в Верхнюю Берёзовку: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: На площади Советов
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 10:00, в пятницу в 14:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Ушканьи острова
Групповая
11 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за человека
Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
Мини-группа
7 часов
7 отзывов
Групповая экскурсия по Улан-Удэ: этнографический музей и Ринпоче Багша
Программа экскурсии позволяет глубже понять культуру народов Бурятии. Посетите этнографический музей, Ринпоче Багша и насладитесь панорамами с Лысой горы
Начало: Площадь Советов, Улан-Удэ
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 400 за человека
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
Шаман-Гора и другие места силы Заиграевского района (в мини-группе)
Бурятия - это больше, чем Байкал. Удивительная природа и богатая духовная культура ждут вас на экскурсии по Заиграевскому району
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
4 900 за человека
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв! Хочу отметить Анастасию, как очень грамотного, профессионального гида.
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    Много полезной и интересной информации, самостоятельно мы бы не смогли получить такой объем новых знаний. Замечательный маршрут, успехов в вашем деле! Всем советуем!

    Еще в апреле были с мамой на экскурсии, наконец-то дошли руки написать отзыв!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Мы оказались единственными в этот день, и попросили гида нас встретить в аэропорту. Марианна все устроила. После перелета было приятно
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    гулять на природе и слушать о переплетении культур. Никогда бы не подумала, что есть регионы, нле православные могут запросто пойти к шаману или в дацан… Экскурсия легкая, ненапряжная, но позволяет погрузиться в специфику региона. Кроме того, Марианна организовала дня нас экскурсию в Меркитскую крепость. Знаменитые абрисосв нас не дождались, отцвели из-за жары буквально за день до нас. Но места очень красивые, их стоит посетить. А экскурсию для нас проводил директор крепости Алексей. Интересно, живо, с душой. Большое спасибо.

  • Б
    Бехтерева
    26 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Спасибо экскурсоводу Анастасии! Поездка очень понравилась. Подача информации, речь организация все превосходно!
  • П
    Павел
    19 мая 2024
    Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный душевный человек и знающий гид, который реально верит в то, о чём рассказывает.
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательныйОчень интересная и познавательная экскурсия. Прекрасные виды на каждой локации. Жаргалма - наш гид - замечательный
  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия позиционируется как "экспресс", информация
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    о дацане была выдана полная, доступная для восприятия и легко усваемая. Анастасия прекрасный экскурсовод, может создать атмосферу и настроение, подскажет необходимые важные и мелкие детали, после экскурсии остаешься с массой впечатлений, информации и прекрасным настроением. Однозначно, рекомендую!

    Экскурсия Анастасией проведена на отлично! Легко, динамично, отличное знание и подача материала. При том, что экскурсия
  • А
    Ангелина
    17 мая 2024
    Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
    Чудесная экскурсия с замечательным гидом Анастасией. Было очень интересно и познавательно. Спасибо,Анастасия!
  • М
    Маргарита
    13 мая 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Очень замечательная экскурсия, рассказано все доступно и интересно, интересно было даже подросткам 13 лет. Спасибо большое Анастасии за такую прекрасную работу 👌 всем участникам этой замечательной экскурсии город Улан-Удэ открылся с новой стороны. 🤞
  • К
    Козлова
    13 мая 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
  • О
    Оксана
    27 апреля 2024
    Большая обзорная прогулка по Улан-Удэ с осмотром этнографического музея и Ринпоче Багша
    Отличная экскурсия, знакомство с Улан-Удэ состоялось. Очень понравилась экскурсия в Ринпоче Багша (гид Артем). Организатора рекомендую.
  • Е
    Елена
    2 апреля 2024
    История и традиции Улан-Удэ
    Экскурсия была увлекательна, много нового узнала о своём городе. Два часа прошли как на одном дыхании. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
  2. Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
  3. История и традиции Улан-Удэ
  4. Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
  5. Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Групповые" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 000 до 15 600 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 148 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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