Экскурсии Улан-Удэ

Все экскурсии в Улан-Удэ

Доступно 35 экскурсий 🚌 в Улан-Удэ на 2021 год, 197 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Шаманские горы в Тапхаре
2 900
за 1 чел.
Шаманские горы в Тапхаре
Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную...
Ежедневно
Паломнический тур "3 драгоценности буддизма в Бурятии: Иволгинский дацан, Лик Янжимы, Зандан Жуу"
Индивидуальный тур
1 875
за 1 чел.
Паломнический тур "3 драгоценности буддизма в Бурятии: Иволгинский дацан, Лик Янжимы, Зандан Жуу"
Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...
По договоренности
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
4.9
63
3ч 30м
5 800
за 1-4 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Индивидуальная экскурсия
10ч
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию
По договоренности
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
4.9
16
2 990
за 1-6 чел.
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Разобраться в сплаве культур столицы Бурятии и открыть её яркие уголки в компании местного жителя
Первый раз в Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-20 чел.
Первый раз в Улан-Удэ
Приглашаем вас на пешеходную прогулку по исторической части города, которая станет прекрасным первым...
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
11 800
за 1-3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
В гости к бурятскому ювелиру
Индивидуальная экскурсия
1 500
за 1-6 чел.
В гости к бурятскому ювелиру
Приглашаем вас в гости в мастерскую Дархан ювелир к ювелиру Зорикто Жамбалову
По договоренности
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Индивидуальная экскурсия
5
5
6ч 30м
10 400
за 1-3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ
Экскурсия к 33-х метровому лику Будды
Индивидуальная экскурсия
6 500
за 1-5 чел.
Экскурсия к 33-х метровому лику Будды
Отправляйтесь в поездку в Хоринский район, к самому большому в России лику Будды
По договоренности
История и традиции Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
5
7
2 990
за 1-10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-5 чел.
Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
Первое знакомство с буддизмом можно совершить не выезжая из города
По договоренности
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Индивидуальная экскурсия
5
7
5 850
за 1-3 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
Музей омуля в посёлке Старый Энхалук
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-5 чел.
Музей омуля в посёлке Старый Энхалук
Если этот завод в поселке Старый Энхалук в Бурятии запустить сегодня, то он сможет переработать одновременно...
По договоренности
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
Индивидуальная экскурсия
4.6
9
7 800
за 1-3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы
Иволгинский дацан - официальный центр буддизма России
Индивидуальная экскурсия
5 000
за 1-5 чел.
Иволгинский дацан - официальный центр буддизма России
Кусочек Тибета в пределах России
По договоренности
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Индивидуальная экскурсия
4.5
8
3 640
за 1-3 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Если вы решили ближе познакомиться с Улан-Удэ, советуем начать с обзорной экскурсии по городу на автомобиле...
По договоренности
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Индивидуальный тур
5
2
13ч
15 000
за 1-10 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Переночевать на берегу Байкала, увидеть лик богини Янжимы и посетить священное место буддистов
Деревянное кружево
Индивидуальная экскурсия
2 000
за 1-20 чел.
Деревянное кружево
Во время этой пешеходной экскурсии вы узнаете многое о символике домовой резьбы и традициях строительства...
По субботам в 14:00
Неизвестный Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
5
25
3 250
за 1-10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
Экскурсия на Нефритовую фабрику
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 500
за 1-20 чел.
Экскурсия на Нефритовую фабрику
"Золото имеет цену, нефрит бесценен" , - утверждает китайская пословица
По договоренности
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Индивидуальная экскурсия
5
9
10ч
12 900
за 1-3 чел.
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Открыть культуру хори-бурят, побывать в Ацагатском дацане и встретить 33-метрового Будду
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
4д 4ч
69 000
за 1 чел.
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...
С 12.02 в 10:00

Последние отзывы «Экскурсии Улан-Удэ»

  • Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Ю
    Юрий
    14 октября 2021
    5
    Отличная поездка!
  • Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-Удэ
    А
    Анна
    14 октября 2021
    5
    Дмитрий - отличный рассказчик, кроме программы экскурсии отвечал на множество наших вопросов развёрнуто и интересно, осветил различные аспекты жизни в городе. Город оказался совсем не таким, каким мы его увидели сначала. Улан-Удэ - город с глубокой историей, со своими особенностями, довольно большой, как оказалось! С особенной набережной. )))
  • Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
    А
    Александр
    12 октября 2021
    5
    Добрый день! Довелось с другом побывать у Валерия на двух экскурсиях: Посещение Иволгинского дацана, а так же, поездка на озеро Байкал. Прежде всего, хочу отметить теоретическую подкованность Валерия в знании материала, истории, и в целом полезной информации по данным местам. Было очень и очень интересно слушать, а так же принимать участие в обрядах, связанных с посещением тех или иных локаций. Валерий очень легко и информативно знакомит вас с историей и обычаями, связанных с посещёнными вами местами. Мне и моему другу было очень интересно. Трансфер, локации, повествование - все на высшем уровне. Однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
    Л
    Лариса
    27 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия с Анастасией - она знающий гид и прекрасный рассказчик. Много времени провели в Этнографическом музее, где узнали интересные детали о жизни, быте и культуре народов Забайкалья. Очень хотели узнать побольше о буддизме в Бурятии, и Анастасия оправдала наши ожидания, рассказав много познавательного о буддийских традициях при посещении Лысой Горы. Прогулка по центру города с рассказом о его истории завершала экскурсию. Экскурсия получилась яркой и захватывающей.
  • Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ
    С
    Светлана
    24 сентября 2021
    5
    Увлеченный и влюбленный! Таким бы мне хотелось видеть экскурсовода! Поэтому я обратилась не в частную лавочку, а на ресурс, где есть большая вероятность найти того самого, кто без шаблонных зачиток сможет влюбить меня в город, в мою историческую родину! Я из Петербурга и не была здесь с годовалого возраста. У меня есть вкус к эстетики подаваемого материала, требование к энергетическому совпадению с преподавателем:) И выбрав Георгия, я не ошиблась! Легко, с юмором, в доступной форме, без нудежки, способный вовлечь в диалог, он так лихо влил в меня бездонный кубок знаний, что мне оставалось под конец лекции только лопнуть от переизбытка эмоций! К чорту время, гоним дальше - негласный девиз прогулки. ) Столько тонкостней национальной символики, истории, улочек, домиков, памятников, которых пройдя то и не заметишь! Дома снова хочется пробежаться по каждой точке остановки, перечитать и снова побывать там! Благодарю от сердца, Вас, прекрасный попутчик. ❤
  • Отзыв на: История и традиции Улан-Удэ
    Е
    Елена
    21 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Лариса познакомио=ла нас с историей, архитектурой города. Хорошо отнесоась к нашим пожеланиям и дополнила программу. Умный, грамотный гид, интересно и содержательно. При возможности приедем сюда еще. Спасибо огромное!
  • Отзыв на: История и традиции Улан-Удэ
    о
    оксана
    21 сентября 2021
    5
    Отлично!
  • Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    О
    Ольга
    10 сентября 2021
    5
    Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии. 1. Гид Валерий (а по совместительству еще и потомственный шаман) по всему пути следования рассказывал сначала о городе (пока выезжали), затем вообще о Бурятии и бурятах, о тесном переплетении буддизма и шаманизма и еще много чего. Так что поездка пролетела незаметно. 2. БАЙКАЛ - это сила и мощь, красота и покой, чистота воды и безбрежность неба, наша гордость и жемчужина. Он заставляет отбросить мирскую суету, вдохнуть воздух полной грудью и задуматься о вечном, нужном, главном… Никамими словами невожможно передать энергию Байкала - это нужно самому увидеть, ощутить на себе его дыхание. 3. А какое "послевкусие" от поездки… Множество фотографий, которые я увезла с собой не смогут передать все ощущения, которые испытываешь бродя по берегу озера. И уже опять хочется вернуться. 4. ОГРОМНОЕ спасибо вам, Лиля и Валерий, за вашу работу, за любовь к родному краю.
  • Отзыв на: Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
    К
    Ксения
    7 сентября 2021
    5
    Анастасия - прекрасный гид, очень подробно и интересно рассказала нам про шаманизм, про обычаи и даже просто про культуру Бурятии. Обязательно порекомендуем друзьям, если они соберутся в Улан-Удэ.
  • Отзыв на: Иволгинский дацан и священные места древней долины
    Т
    Татьяна
    1 сентября 2021
    5
    Это было увлекательное путешествие по местам силы. Большое спасибо Анастасии и Сергею за великолепную экскурсию! Были учтены все наши пожелания и нужды. Бурятия навсегда останется в наших сердцах! Анастасия провела экскурсию просто восхитительно!
🇷🇺