Экскурсии в Улан-Удэ

Мини-группа
до 10 чел.
Духовная Мекка Сибири: поездка в Иволгинский дацан в мини-группе
Посетить буддийский монастырь в компании профессионального буддолога
Начало: На площади Советов
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
3973 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДушевная прогулка по Улан-Удэ
Знакомство с Улан-Удэ: деревянное зодчество, местные традиции и современная жизнь города в одной прогулке
Начало: На площади Советов
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
от 8500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
Начало: Площадь Советов
14 авг в 09:30
15 авг в 09:30
от 11 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборВ Иволгинский дацан - место силы и покоя
Погружение в буддийскую традицию без спешки. Посетите храмы, дворцы и музеи, узнайте об истории и ритуалах Иволгинского дацана
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 9900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСвидание с Улан-Удэ
Познакомьтесь с Улан-Удэ, прогуливаясь по его историческим улицам. Узнайте о культуре и истории города, наслаждаясь его уникальной атмосферой
Начало: На площади Советов
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 12 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборДуша Бурятии: экскурсия в Иволгинский дацан
Путешествие к истокам Бурятии через Иволгинский дацан и плато Тапхар. Узнайте о буддизме и вдохновитесь легендами Чингисхана
Начало: У гостиницы Бурятия
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Шаманский треугольник: экспедиция по местам силы
Вместе отправимся в путешествие по древним шаманским святыням, ощутим мощь сакральных мест и загадки истории
Начало: На площади Советов
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
5480 ₽ за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
Посетить популярные и скрытые от любопытных глаз локации на групповой экскурсии
Начало: Гостиница Байкал Плаза
Расписание: в понедельник в 08:00 и 09:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
10 авг в 08:00
11 авг в 09:00
8800 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 21 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путь внутрь: буддийский центр глазами монаха (из Улан-Удэ)
Увидеть буддийский монастырь глазами человека, для которого он был домом
Начало: По договорённости
10 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Три часа в сердце Улан-Удэ
Проведите три часа в Улан-Удэ, исследуя его уникальные достопримечательности. Узнайте, как традиции и современность переплетаются в этом удивительном городе
Начало: На площади Советов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСвидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка
Начало: Центр города
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Первое знакомство с Улан-Удэ
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, открывая удивительный мир бурятской культуры и истории в увлекательной экскурсии
Начало: На площади Советов
10 авг в 06:00
11 авг в 06:00
от 12 880 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Архитектурный код Улан-Удэ
На экскурсии по Улан-Удэ вы увидите, как город менялся сквозь века. Узнайте, как архитектура отражает исторические события и дух времени
Начало: У Одигитриевского собора
10 авг в 12:30
11 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Улан-Удэнские вечера
Окунитесь в атмосферу Улан-Удэ, где вечерняя подсветка раскрывает красоту исторических мест
Начало: На площади Советов
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от 7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - к подножью горы Баян-Хонгор
Загадочный мир хори-бурят ждет вас в экскурсии, где древние традиции встречаются с природной красотой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 45 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Как Улан-Удэ городом стал
Погрузитесь в атмосферу Улан-Удэ, пройдя по его историческим улицам и площадям. Узнайте, как город развивался от казачьего зимовья до столицы Бурятии
Начало: На площади Советов
10 авг в 17:00
11 авг в 11:00
от 4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Улан-Удэ - к термальным источникам Байкала
Напитаться энергией великого озера и подарить себе ощущение полного обновления
Начало: На улице Коммунистической
Завтра в 12:30
10 авг в 09:00
от 19 800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Иволгинский дацан: кусочек Тибета в России
Погрузитесь в атмосферу священного Иволгинского дацана, где буддизм оживает в каждом камне
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 12 645 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ в национальный парк
Встретить закат на берегу озера и проплыть на катере по заповедному Чивыркуйскому заливу
14 авг в 10:00
15 авг в 10:00
от 105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 25 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Сакральные маршруты Бурятии: из Улан-Удэ к буддийской богине Янжиме
Отправьтесь в уникальное путешествие по священным местам Бурятии. Узнайте о буддизме и шаманизме, полюбуйтесь Байкалом и посетите Баргузинский дацан
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 06:30
10 авг в 06:30
от 35 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
Легенды кочевников: этно-путешествие в места силы Бурятии
Приключение в Улан-Удэ: загадки прошлого и сакральные места в экскурсии «Легенды кочевников»
Начало: У гостиницы Байкал Плаза
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
от 18 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Буддизм: просто о сложном, или экскурсия по главным дацанам Бурятии
Открыть историю, традиции и особенности буддизма и разобраться в его значении
Начало: Центр города
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Улан-Удэ - в Иволгинский дацан, шаманский центр и на плато Чингисхана
Посетить места силы, поучаствовать в обрядах и пообщаться с ламой
Начало: Центр города
2 сен в 08:00
3 сен в 08:00
от 18 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Иволгинский дацан и стоянка Гэсэра с панорамным видом
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
Начало: Центр города
28 авг в 08:00
29 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Зимний Байкал: максимум за 2 дня
Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках
Начало: По договорённости
14 авг в 09:00
15 авг в 09:00
от 105 000 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
От Соборной до Нагорной: история и характер Улан-Удэ
Как сибирское зимовье стало солнечной столицей Бурятии
Начало: На Соборной ул. у дома 7Б
Расписание: ежедневно в 09:00, 13:00 и 17:00
16 авг в 09:00
22 авг в 09:00
3000 ₽ за билет
Мини-группа
до 10 чел.
Верхняя Берёзовка: дацан и этномузей
Погрузитесь в атмосферу Бурятии: посещение священного дацана и уникального этномузея под открытым небом
Начало: Гостиница Байкал Плаза
Завтра в 12:30
12 авг в 10:00
4795 ₽ за человека
Сейчас Улан-Удэ привлекает туристов из России и зарубежных стран уникальным смешением культурных и религиозных традиций, а также особым колоритом местной природы. Здесь можно полюбоваться на главные буддистские святыни и православные храмы, здания с многовековой историей и шедевры советской архитектуры. В городе имеется большое количество музеев и мест для отдыха. Также все желающие могут посетить окрестности Байкала, а, при желании, посетить и само великое озеро
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Последние отзывы на экскурсии
К
Дата посещения: 12 июл 2026
Мы из Якутии. Посетили Бурятию впервые. Вчера у нас была обзорная экскурсия в городе Улан-Удэ. Прогулялись вместе с гидом Натальей
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Е
Дата посещения: 3 июл 2026
С гидом Натальей посетили экскурсию Душевная прогулка по Улан -Удэ. Прогулка была действительно душевной, познавательной и интересной. Гид рассказала об
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З
Дата посещения: 29 июн 2026
Очень позновательно и самое главное душевно. Большое спасибо гиду Туяне.
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С
Дата посещения: 18 июн 2026
Экскурсия не оставила равнодушными. Анастасия прекрасно ее провела. без ее пояснений, глубокого знания темы - самостоятельно не смогли бы разобраться
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Т
Дата посещения: 14 июн 2026
Сама поездка прошла хорошо. Гид знает о чем говорит, рассказывает очень интересно.
Менеджеры работают плохо. Перепутали экскурсии, два раза меняли машины,
Менеджеры работают плохо. Перепутали экскурсии, два раза меняли машины,
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Т
Дата посещения: 12 июн 2026
Прогулка замечательная. Георгий очень интересный собеседник, знает и любит город и историю. Внимательный, заботливый человек. После экскурсии, подсказал, где поужинать, проводил, не бросил в чужом городе!!! Спасибо!!!
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Т
Дата посещения: 13 июн 2026
Нас возила Татьяна. Рекомендуем всем! Красавица!! Интересно, понятно рассказывает, аккуратно водит машину. Поездка была интересная и комфортная!
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Б
Дата посещения: 10 мая 2026
Всё понравилось. Узнали и увидели много интересного. Наш гид Валерий знаток своего дела. Спасибо.
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В
Дата посещения: 24 мар 2026
Экскурсия прошла отлично.Алдар отличный экскурсовод.Все показал, обо всем рассказал.Благадарют за отличную экскурсию .Всем советую.
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Г
Дата посещения: 19 фев 2026
Очень интересная и познавательная экскурсия. Комфортные условия.
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Всего 1902 отзыва в Улан-Удэ
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Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ
Самые популярные экскурсии в Улан-Удэ
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Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в августе 2026
Сейчас в Улан-Удэ можно забронировать 95 экскурсий и билетов от 2500 до 105 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 1902 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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