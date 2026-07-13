Экскурсии в Улан-Удэ

Что посмотреть в Улан-Удэ на экскурсиях?

Сейчас Улан-Удэ привлекает туристов из России и зарубежных стран уникальным смешением культурных и религиозных традиций, а также особым колоритом местной природы. Здесь можно полюбоваться на главные буддистские святыни и православные храмы, здания с многовековой историей и шедевры советской архитектуры. В городе имеется большое количество музеев и мест для отдыха. Также все желающие могут посетить окрестности Байкала, а, при желании, посетить и само великое озеро