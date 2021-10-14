Экскурсии в Улан-Удэ

Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ Ю Юрий 5 Отличная поездка!

Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-Удэ А Анна 5 Дмитрий - отличный рассказчик, кроме программы экскурсии отвечал на множество наших вопросов развёрнуто и интересно, осветил различные аспекты жизни в городе. Город оказался совсем не таким, каким мы его увидели сначала. Улан-Удэ - город с глубокой историей, со своими особенностями, довольно большой, как оказалось! С особенной набережной. )))

Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ А Александр 5 Добрый день! Довелось с другом побывать у Валерия на двух экскурсиях: Посещение Иволгинского дацана, а так же, поездка на озеро Байкал. Прежде всего, хочу отметить теоретическую подкованность Валерия в знании материала, истории, и в целом полезной информации по данным местам. Было очень и очень интересно слушать, а так же принимать участие в обрядах, связанных с посещением тех или иных локаций. Валерий очень легко и информативно знакомит вас с историей и обычаями, связанных с посещёнными вами местами. Мне и моему другу было очень интересно. Трансфер, локации, повествование - все на высшем уровне. Однозначно рекомендую!

Отзыв на: Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней Л Лариса 5 Очень понравилась экскурсия с Анастасией - она знающий гид и прекрасный рассказчик. Много времени провели в Этнографическом музее, где узнали интересные детали о жизни, быте и культуре народов Забайкалья. Очень хотели узнать побольше о буддизме в Бурятии, и Анастасия оправдала наши ожидания, рассказав много познавательного о буддийских традициях при посещении Лысой Горы. Прогулка по центру города с рассказом о его истории завершала экскурсию. Экскурсия получилась яркой и захватывающей.

Отзыв на: Неизвестный Улан-Удэ С Светлана 5 Увлеченный и влюбленный! Таким бы мне хотелось видеть экскурсовода! Поэтому я обратилась не в частную лавочку, а на ресурс, где есть большая вероятность найти того самого, кто без шаблонных зачиток сможет влюбить меня в город, в мою историческую родину! Я из Петербурга и не была здесь с годовалого возраста. У меня есть вкус к эстетики подаваемого материала, требование к энергетическому совпадению с преподавателем:) И выбрав Георгия, я не ошиблась! Легко, с юмором, в доступной форме, без нудежки, способный вовлечь в диалог, он так лихо влил в меня бездонный кубок знаний, что мне оставалось под конец лекции только лопнуть от переизбытка эмоций! К чорту время, гоним дальше - негласный девиз прогулки. ) Столько тонкостней национальной символики, истории, улочек, домиков, памятников, которых пройдя то и не заметишь! Дома снова хочется пробежаться по каждой точке остановки, перечитать и снова побывать там! Благодарю от сердца, Вас, прекрасный попутчик. ❤

Отзыв на: История и традиции Улан-Удэ Е Елена 5 Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Лариса познакомио=ла нас с историей, архитектурой города. Хорошо отнесоась к нашим пожеланиям и дополнила программу. Умный, грамотный гид, интересно и содержательно. При возможности приедем сюда еще. Спасибо огромное!

Отзыв на: История и традиции Улан-Удэ о оксана 5 Отлично!

Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ О Ольга 5 Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии. 1. Гид Валерий (а по совместительству еще и потомственный шаман) по всему пути следования рассказывал сначала о городе (пока выезжали), затем вообще о Бурятии и бурятах, о тесном переплетении буддизма и шаманизма и еще много чего. Так что поездка пролетела незаметно. 2. БАЙКАЛ - это сила и мощь, красота и покой, чистота воды и безбрежность неба, наша гордость и жемчужина. Он заставляет отбросить мирскую суету, вдохнуть воздух полной грудью и задуматься о вечном, нужном, главном… Никамими словами невожможно передать энергию Байкала - это нужно самому увидеть, ощутить на себе его дыхание. 3. А какое "послевкусие" от поездки… Множество фотографий, которые я увезла с собой не смогут передать все ощущения, которые испытываешь бродя по берегу озера. И уже опять хочется вернуться. 4. ОГРОМНОЕ спасибо вам, Лиля и Валерий, за вашу работу, за любовь к родному краю.

Отзыв на: Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой К Ксения 5 Анастасия - прекрасный гид, очень подробно и интересно рассказала нам про шаманизм, про обычаи и даже просто про культуру Бурятии. Обязательно порекомендуем друзьям, если они соберутся в Улан-Удэ.