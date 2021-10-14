Все экскурсии в Улан-Удэ
Доступно 35 экскурсий 🚌 в Улан-Удэ на 2021 год, 197 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
8ч
2 900₽
за 1 чел.
Шаманские горы в Тапхаре
Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно показать духовную...
Ежедневно
Индивидуальный тур
5д
1 875₽
за 1 чел.
Паломнический тур "3 драгоценности буддизма в Бурятии: Иволгинский дацан, Лик Янжимы, Зандан Жуу"
Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
5 800₽
за 1-4 чел.
Иволгинский дацан: must-see в Улан-Удэ
Познакомиться с сакральной стороной жизни бурят в главном центре буддизма в России
Индивидуальная экскурсия
10ч
1 200₽
за 1 чел.
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 990₽
за 1-6 чел.
Душевная прогулка по Улан-Удэ
Разобраться в сплаве культур столицы Бурятии и открыть её яркие уголки в компании местного жителя
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-20 чел.
Первый раз в Улан-Удэ
Приглашаем вас на пешеходную прогулку по исторической части города, которая станет прекрасным первым...
Индивидуальная экскурсия
9ч
11 800₽
за 1-3 чел.
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
Погрузиться в атмосферу «места силы», познакомиться с верованиями бурят и посетить горячие источники
Индивидуальная экскурсия
1ч
1 500₽
за 1-6 чел.
В гости к бурятскому ювелиру
Приглашаем вас в гости в мастерскую Дархан ювелир к ювелиру Зорикто Жамбалову
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч 30м
10 400₽
за 1-3 чел.
Иволгинский дацан и священные места древней долины
Прикоснуться к истории, загадкам и красоте Бурятии на авторской экскурсии из Улан-Удэ
Индивидуальная экскурсия
8ч
6 500₽
за 1-5 чел.
Экскурсия к 33-х метровому лику Будды
Отправляйтесь в поездку в Хоринский район, к самому большому в России лику Будды
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 990₽
за 1-10 чел.
История и традиции Улан-Удэ
О ценностях и обычаях бурят на прогулке по историческому и культурному центру
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-5 чел.
Буддизм в Бурятии: экскурсия в дацан Ринпоче Багша
Первое знакомство с буддизмом можно совершить не выезжая из города
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 850₽
за 1-3 чел.
Экспресс-экскурсия в Иволгинский дацан
Познакомиться с основами бурятского буддизма и прикоснуться к тайне бессмертия Хамбо-ламы Итигэлова
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Музей омуля в посёлке Старый Энхалук
Если этот завод в поселке Старый Энхалук в Бурятии запустить сегодня, то он сможет переработать одновременно...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 800₽
за 1-3 чел.
Большая обзорная экскурсия по Улан-Удэ: с древности до наших дней
История, религия и культура Бурятской земли в туре по главным достопримечательностям ее столицы
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 000₽
за 1-5 чел.
Иволгинский дацан - официальный центр буддизма России
Кусочек Тибета в пределах России
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 640₽
за 1-3 чел.
Шаманы Бурятии. Знакомство с древней верой
Познакомиться с культурой и традициями древней бурятской религии на авто-экскурсии в шаманский центр
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-5 чел.
Обзорная экскурсия по Улан-Удэ
Если вы решили ближе познакомиться с Улан-Удэ, советуем начать с обзорной экскурсии по городу на автомобиле...
По договоренности
Индивидуальный тур
13ч
15 000₽
за 1-10 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
Переночевать на берегу Байкала, увидеть лик богини Янжимы и посетить священное место буддистов
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-20 чел.
Деревянное кружево
Во время этой пешеходной экскурсии вы узнаете многое о символике домовой резьбы и традициях строительства...
По субботам в 14:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
3 250₽
за 1-10 чел.
Неизвестный Улан-Удэ
Знаковые места и тайные уголки колоритной столицы Бурятии на дружеской прогулке
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
1 500₽
за 1-20 чел.
Экскурсия на Нефритовую фабрику
"Золото имеет цену, нефрит бесценен" , - утверждает китайская пословица
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 900₽
за 1-3 чел.
Из Улан-Удэ — к подножью горы Баян-Хонгор
Открыть культуру хори-бурят, побывать в Ацагатском дацане и встретить 33-метрового Будду
4д 4ч
69 000₽
за 1 чел.
Этнографическая экспедиция от Бурятии до Ольхона через зимний лёд Байкала
Приглашаем принять участие в экскурсионном туре, где вы испытаете на себе чудеса животворящей...
С 12.02 в 10:00
Показать ещё
Последние отзывы «Экскурсии Улан-Удэ»
- Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-УдэЮЮрий14 октября 2021Отличная поездка!
- Отзыв на: Душевная прогулка по Улан-УдэААнна14 октября 2021Дмитрий - отличный рассказчик, кроме программы экскурсии отвечал на множество наших вопросов развёрнуто и интересно, осветил различные аспекты жизни в городе. Город оказался совсем не таким, каким мы его увидели сначала. Улан-Удэ - город с глубокой историей, со своими особенностями, довольно большой, как оказалось! С особенной набережной. )))
- Отзыв на: Иволгинский дацан: must-see в Улан-УдэААлександр12 октября 2021Добрый день! Довелось с другом побывать у Валерия на двух экскурсиях: Посещение Иволгинского дацана, а так же, поездка на озеро Байкал. Прежде всего, хочу отметить теоретическую подкованность Валерия в знании материала, истории, и в целом полезной информации по данным местам. Было очень и очень интересно слушать, а так же принимать участие в обрядах, связанных с посещением тех или иных локаций. Валерий очень легко и информативно знакомит вас с историей и обычаями, связанных с посещёнными вами местами. Мне и моему другу было очень интересно. Трансфер, локации, повествование - все на высшем уровне. Однозначно рекомендую!
- ЛЛариса27 сентября 2021Очень понравилась экскурсия с Анастасией - она знающий гид и прекрасный рассказчик. Много времени провели в Этнографическом музее, где узнали интересные детали о жизни, быте и культуре народов Забайкалья. Очень хотели узнать побольше о буддизме в Бурятии, и Анастасия оправдала наши ожидания, рассказав много познавательного о буддийских традициях при посещении Лысой Горы. Прогулка по центру города с рассказом о его истории завершала экскурсию. Экскурсия получилась яркой и захватывающей.
- Отзыв на: Неизвестный Улан-УдэССветлана24 сентября 2021Увлеченный и влюбленный! Таким бы мне хотелось видеть экскурсовода! Поэтому я обратилась не в частную лавочку, а на ресурс, где есть большая вероятность найти того самого, кто без шаблонных зачиток сможет влюбить меня в город, в мою историческую родину! Я из Петербурга и не была здесь с годовалого возраста. У меня есть вкус к эстетики подаваемого материала, требование к энергетическому совпадению с преподавателем:) И выбрав Георгия, я не ошиблась! Легко, с юмором, в доступной форме, без нудежки, способный вовлечь в диалог, он так лихо влил в меня бездонный кубок знаний, что мне оставалось под конец лекции только лопнуть от переизбытка эмоций! К чорту время, гоним дальше - негласный девиз прогулки. ) Столько тонкостней национальной символики, истории, улочек, домиков, памятников, которых пройдя то и не заметишь! Дома снова хочется пробежаться по каждой точке остановки, перечитать и снова побывать там! Благодарю от сердца, Вас, прекрасный попутчик. ❤
- Отзыв на: История и традиции Улан-УдэЕЕлена21 сентября 2021Очень понравилась экскурсия. Экскурсовод Лариса познакомио=ла нас с историей, архитектурой города. Хорошо отнесоась к нашим пожеланиям и дополнила программу. Умный, грамотный гид, интересно и содержательно. При возможности приедем сюда еще. Спасибо огромное!
- Отзыв на: История и традиции Улан-Удэооксана21 сентября 2021Отлично!
- Отзыв на: К «дедушке Байкалу» из Улан-УдэООльга10 сентября 2021Хочу поделиться впечатлениями о экскурсии. 1. Гид Валерий (а по совместительству еще и потомственный шаман) по всему пути следования рассказывал сначала о городе (пока выезжали), затем вообще о Бурятии и бурятах, о тесном переплетении буддизма и шаманизма и еще много чего. Так что поездка пролетела незаметно. 2. БАЙКАЛ - это сила и мощь, красота и покой, чистота воды и безбрежность неба, наша гордость и жемчужина. Он заставляет отбросить мирскую суету, вдохнуть воздух полной грудью и задуматься о вечном, нужном, главном… Никамими словами невожможно передать энергию Байкала - это нужно самому увидеть, ощутить на себе его дыхание. 3. А какое "послевкусие" от поездки… Множество фотографий, которые я увезла с собой не смогут передать все ощущения, которые испытываешь бродя по берегу озера. И уже опять хочется вернуться. 4. ОГРОМНОЕ спасибо вам, Лиля и Валерий, за вашу работу, за любовь к родному краю.
- ККсения7 сентября 2021Анастасия - прекрасный гид, очень подробно и интересно рассказала нам про шаманизм, про обычаи и даже просто про культуру Бурятии. Обязательно порекомендуем друзьям, если они соберутся в Улан-Удэ.
- ТТатьяна1 сентября 2021Это было увлекательное путешествие по местам силы. Большое спасибо Анастасии и Сергею за великолепную экскурсию! Были учтены все наши пожелания и нужды. Бурятия навсегда останется в наших сердцах! Анастасия провела экскурсию просто восхитительно!