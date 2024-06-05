1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
9 часов
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
10 часов
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
13 часов
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск из Улан-Удэ
Предлагаем услуги трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Комфортный переезд с профессиональным водителем и остановками по требованию
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер до села Максимиха из Улан-Удэ
Встречаем вас в Улан-Удэ и доставляем до живописного села Максимиха с комфортом и без задержек
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Байкальская симфония: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в красоту Байкала: смотровая площадка, каменный зоопарк и волшебная бухта ждут вас. Насладитесь уникальными пейзажами и целебным источником
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: ноябрь, декабрь, январь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья5 июня 2024Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
- ЮЮлия3 июня 2024Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
- ￼￼Kira1 июня 2024Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
- ККатерина1 июня 2024Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
- ААнастасия31 мая 2024Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
- ЕЕлена15 мая 2024Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.
- ККозлова13 мая 2024Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
- ННаталья30 апреля 2024Не забываемо! 🔥
- ЗЗаяна8 апреля 2024Давно мечтали увидеть Байкал. В апреле этого года появилась такая возможность. Несмотря на непогоду, Байкал был прекрасен. Спасибо нашему гиду Сергею за интересную информацию в ходе нашей поездки! Успехов, здоровья Вам! Рекомендуем всем!
- ННаталья26 марта 2024Всё было очень хорошо организовано. Всё понравилось. Рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Байкал»
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