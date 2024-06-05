Экскурсии на Байкал из Улан-Удэ

Найдено 13 экскурсий в категории «Байкал» в Улан-Удэ, цены от 7 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
79 отзывов
К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ: экскурсия с погружением в культуру и религию
Погрузитесь в уникальную атмосферу Байкала, узнайте о культуре Бурятии, посетите горячие источники и участвуйте в шаманских ритуалах
Начало: На площади Советов
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 900 за всё до 3 чел.
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
23 отзыва
Свидание с Байкалом: эксклюзивная поездка из Улан-Удэ
Приглашаем в путешествие к величественному Байкалу с гидом из Улан-Удэ, полное впечатлений и уникальных моментов
Начало: Гостиница Бурятия
18 июня в 08:00
30 июня в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Уникальное путешествие по Байкалу: маяк, источник и бухта
Вас ждет погружение в атмосферу Байкала: от легендарных мест до тайных уголков с истинным духом Сибири
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 900 за человека
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
🚗 На машине
🚤 На катере
Индивидуальная
13 часов
11 отзывов
Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
Проведите два незабываемых дня на берегу Байкала. Вас ждут треккинг, катерные прогулки, бурятские легенды и шаманские ритуалы
Завтра в 14:30
10 июня в 10:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
2 отзыва
Байкал и горячие источники: уникальное путешествие из Улан-Удэ
Погрузитесь в красоту Байкала, насладитесь природой Чивыркуйского залива и расслабьтесь в горячих источниках
Начало: На площади Советов
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 900 за человека
Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Дворец богини Янжимы: эксклюзивное путешествие в сердце Бурятии
Встречайте рассвет в священных местах Бурятии, где каждый камень дышит историей и мудростью
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 26 000 за всё до 4 чел.
Посольское - самое красивое село на берегу Байкала
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Посольское - жемчужина Байкала: экскурсия из Улан-Удэ
Погрузитесь в историю Забайкалья с экскурсией в Посольское, где история и природа сплетаются воедино
11 июня в 08:00
16 июня в 08:00
17 600 за всё до 4 чел.
Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Индивидуальная поездка в Баргузинский дацан: Йога, ритуалы и природа Байкала
Погрузитесь в атмосферу Бурятии, посетите Баргузинский дацан, занимайтесь йогой на берегу Байкала и почувствуйте силу богини Янжимы
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
25 000 за всё до 10 чел.
Ушканьи острова
Групповая
11 часов
10 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия на Ушканьи острова в Улан-Удэ: Байкальские нерпы и мраморные пляжи
Ушканьи острова - это четыре уникальных острова Байкала. Здесь можно увидеть байкальских нерп, мраморные пляжи и гнездовья чаек. Присоединяйтесь к нашему туру
Начало: Улан-Удэ
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за человека
Трансфер в село Горячинск
Индивидуальная
2 часа
Трансфер в село Горячинск из Улан-Удэ
Предлагаем услуги трансфера из Улан-Удэ до Горячинска. Комфортный переезд с профессиональным водителем и остановками по требованию
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Трансфер в село Максимиха
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер до села Максимиха из Улан-Удэ
Встречаем вас в Улан-Удэ и доставляем до живописного села Максимиха с комфортом и без задержек
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
Байкальская симфония
Индивидуальная
3 часа
Байкальская симфония: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в красоту Байкала: смотровая площадка, каменный зоопарк и волшебная бухта ждут вас. Насладитесь уникальными пейзажами и целебным источником
Начало: Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
Расписание: ноябрь, декабрь, январь
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 5 чел.
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
⛴ На теплоходе
Групповая
12 часов
Таинственный Ольхон: путешествие к сердцу Байкала
Удивительные красоты Ольхона, легенды и священные места ждут вас. Мыс Хобой, гора Жима, Саган-Хушин и «Хранитель Байкала» - всё это в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля в Улан-Удэ
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
13 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много легенд. Очень интересно и увлекательно! Рекомендую!
    Ехали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает многоЕхали на микроавтобусе, все чисто, комфортно! Есть разъёмы для зарядных устройств. Гид хорошо осведомлён, рассказывает много
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
    Мы с мужем брали тур с Валерием, получили уникальный опыт путешествия на Байкал, полным историй, исторических фактов, красивых мест, классных
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    людей. Увидеть Байкал так, как увидели мы - невозможно без местного жителя, который любит и уважает красоту здешних мест, для нас таким местным жителем был гид Валерий, и он справился с этой задачей на 5+, кроме того Валерий прекрасно знает шаманские обряды, обычаи и легенды, и это добавило аутентичности и эксклюзивности нашему путешествию. Нашли общий язык мы быстро, весь тур прошел в приятной дружеской обстановке. Огромная благодарность! Теперь хотим вернуться на Байкал зимой

  • ￼Kira
    1 июня 2024
    Двухдневная экскурсия в Баргузинский дацан
    Отдыхали в мае 2024 г. Благодарим Лилию за замечательно организованный для нас отдых. Все было просто отлично! Прекрасное проживание и питание.
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    Валерий очень хороший гид, все очень-очень подробно и интересно рассказывал. У нас масса приятных впечатлений! Бурятия великолепна. Желаем Лиле и ее команде дальнейших успехов!!!

  • К
    Катерина
    1 июня 2024
    Дворец богини Янжимы: поездка к святыне Бурятии
    Спасибо за великолепную экскурсию! Самые приятные впечатления, все было на высшем уровне.
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Хотели съездить на Ольхон одним днем, но в этот день Туров не было из-за погоды. А день всего был один
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    в Улан-Удэ. И вот повезло, нашла в интернете Валерия, замечательного и интересного гида! Он заехал за нами утром к гостинице и отвез на Байкал. Дорога была интересная- с рассказами про историю края, шаманизм, Байкал и известнейший Дацан, и лам. Нам дали возможность спокойно погулять одним, и насладиться видами озера. Съездили на горячие источники. Останавливались пообедать. Довольные и уставшие вернулись назад. Спасибо, Валерий! Очень советую тем у кого очень мало времени, а увидеть Байкал хочется.

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Спасибо за проведенную экскурсию Алексею. Очень вежливый, корректный, хорошо знает маршрут. Посетили все запланированные локации.
  • К
    Козлова
    13 мая 2024
    Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
    Спасибо большое. Всё очень понравилось. Приедем к Вам ещё
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
    Не забываемо! 🔥
    Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥Не забываемо! 🔥
  • З
    Заяна
    8 апреля 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Давно мечтали увидеть Байкал. В апреле этого года появилась такая возможность. Несмотря на непогоду, Байкал был прекрасен. Спасибо нашему гиду Сергею за интересную информацию в ходе нашей поездки! Успехов, здоровья Вам! Рекомендуем всем!
  • Н
    Наталья
    26 марта 2024
    Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
    Всё было очень хорошо организовано. Всё понравилось. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Байкал»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Улан-Удэ
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. К «дедушке Байкалу» из Улан-Удэ
  2. Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
  3. Необычный Байкал: лечебный источник, маяк и сюрреалистическая бухта
  4. Два дня на Байкале: путешествие из Улан-Удэ
  5. Байкал и горячие источники: в мини-группе из Улан-Удэ
Какие места ещё посмотреть в Улан-Удэ
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Улан-Удэ в июне 2024
Сейчас в Улан-Удэ в категории "Байкал" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 7 900 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 147 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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