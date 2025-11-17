Мои заказы

Осталась память о Войне: для школьников

Осталась память о Войне
Экскурсия по местам боевой славы Улан-Удэ - это глубокое погружение в историю участия бурятского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут включает посещение значимых мемориальных комплексов города.

Мемориал Победы, площадь Славы ЛВРЗ - место памяти тружеников тыла, Братская могила умерших от ран в госпиталях, мемориал воинам Бурятии, эвакогоспитали города.
Осталась память о Войне: для школьников
Осталась память о Войне: для школьников

Описание экскурсии

Экскурсия по местам боевой славы Улан-Удэ - это глубокое погружение в историю участия бурятского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут включает посещение значимых мемориальных комплексов города:
  • Мемориал Победы - главный мемориальный комплекс города, посвященный подвигу земляков.
  • Мемориал у Братской могилы умерших от ран в госпиталях.
  • Памятник маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.
  • Площадь Славы ЛВРЗ - место памяти тружеников тыла и детей войны.
  • Мемориал воинам Бурятии на проспекте 50-лет Октября. Маршрут комбинированный: включает как пешее передвижение, так и автобусные переезды между локациями. Экскурсия носит культурно-познавательный характер и позволяет прочувствовать вклад жителей Бурятии в победу над фашизмом, узнать о героических страницах истории города в годы войны. В ходе экскурсии вы узнаете о подвигах земляков, о том, как город жил и работал в военное время, о производстве военной продукции на местных предприятиях и о том, как жители вносили свой вклад в общую победу. Каждый памятник и мемориальный комплекс хранит свои особенные истории и воспоминания о тех героических событиях. Важная информация: Экскурсия подходит для групп школьников, студентов. Размер группы может быть от 5 до 45 человек.

Ежедневно в 10.00, 13.00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здания
  • Где размещались Эвакогоспитали: школа №2
  • Гостиница Байкал Плаза
  • Школа 42
  • Площадь Славы и мемориал воинам работника ЛВРЗ
  • Мемориал Победы
  • Памятник Т-34
  • Памятник маршалу Советского Союза маршалу К.К. Рокоссовскому
  • Памятник Ровесникам ушедшим в бой
  • Памятник Алдары Цыденжапову
  • Памятник Труженикам тыла и детям войны
  • Мемориал у Братской могилы умерших от ран в госпиталях
Что включено
  • Транспортные услуги
  • Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
  • Цветы для возложения
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51. Парковка за фонтаном Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10.00, 13.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
  • Экскурсия подходит для групп школьников
  • Студентов. Размер группы может быть от 5 до 45 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Улан-Удэ

Школьники на Байкале: курорт Горячинск
11 часов
Индивидуальная
Школьники на Байкале: курорт Горячинск
Начало: Заедем за вами
Расписание: Ежедневно в 08:00.
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
96 000 ₽ за всё до 43 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Улан-Удэ