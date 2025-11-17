Экскурсия по местам боевой славы Улан-Удэ - это глубокое погружение в историю участия бурятского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут включает посещение значимых мемориальных комплексов города.
Мемориал Победы, площадь Славы ЛВРЗ - место памяти тружеников тыла, Братская могила умерших от ран в госпиталях, мемориал воинам Бурятии, эвакогоспитали города.
Экскурсия по местам боевой славы Улан-Удэ - это глубокое погружение в историю участия бурятского народа в Великой Отечественной войне. Маршрут включает посещение значимых мемориальных комплексов города:
- Мемориал Победы - главный мемориальный комплекс города, посвященный подвигу земляков.
- Мемориал у Братской могилы умерших от ран в госпиталях.
- Памятник маршалу Советского Союза К. К. Рокоссовскому.
- Площадь Славы ЛВРЗ - место памяти тружеников тыла и детей войны.
- Мемориал воинам Бурятии на проспекте 50-лет Октября. Маршрут комбинированный: включает как пешее передвижение, так и автобусные переезды между локациями. Экскурсия носит культурно-познавательный характер и позволяет прочувствовать вклад жителей Бурятии в победу над фашизмом, узнать о героических страницах истории города в годы войны. В ходе экскурсии вы узнаете о подвигах земляков, о том, как город жил и работал в военное время, о производстве военной продукции на местных предприятиях и о том, как жители вносили свой вклад в общую победу. Каждый памятник и мемориальный комплекс хранит свои особенные истории и воспоминания о тех героических событиях. Важная информация: Экскурсия подходит для групп школьников, студентов. Размер группы может быть от 5 до 45 человек.
Ежедневно в 10.00, 13.00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здания
- Где размещались Эвакогоспитали: школа №2
- Гостиница Байкал Плаза
- Школа 42
- Площадь Славы и мемориал воинам работника ЛВРЗ
- Мемориал Победы
- Памятник Т-34
- Памятник маршалу Советского Союза маршалу К.К. Рокоссовскому
- Памятник Ровесникам ушедшим в бой
- Памятник Алдары Цыденжапову
- Памятник Труженикам тыла и детям войны
- Мемориал у Братской могилы умерших от ран в госпиталях
Что включено
- Транспортные услуги
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Цветы для возложения
Место начала и завершения?
Ул. Ленина, 51. Парковка за фонтаном Оперного театра
Когда и сколько длится?
Ежедневно в 10.00, 13.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Важная информация
- Экскурсия подходит для групп школьников
- Студентов. Размер группы может быть от 5 до 45 человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
