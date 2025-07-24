Эта экскурсия предлагает школьникам уникальную возможность познакомиться с Бурятией через призму географии, экономики и культурного разнообразия.



Программа включает активный отдых и посещение религиозных и природных объектов, что делает её насыщенной, но не утомительной.



Школьники смогут узнать о современных тенденциях и перспективах региона, при этом оставаясь в комфорте. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расширить свои знания и провести время с пользой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время школьники могут насладиться природой и культурой Бурятии, не отвлекаясь на учебу.

Сейчас июль — это идеальное время.