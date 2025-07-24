Эта экскурсия предлагает школьникам уникальную возможность познакомиться с Бурятией через призму географии, экономики и культурного разнообразия.
Программа включает активный отдых и посещение религиозных и природных объектов, что делает её насыщенной, но не утомительной.
Школьники смогут узнать о современных тенденциях и перспективах региона, при этом оставаясь в комфорте. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расширить свои знания и провести время с пользой
Программа включает активный отдых и посещение религиозных и природных объектов, что делает её насыщенной, но не утомительной.
Школьники смогут узнать о современных тенденциях и перспективах региона, при этом оставаясь в комфорте. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расширить свои знания и провести время с пользой
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Познавательная программа
- 🕌 Посещение религиозных объектов
- 🏞️ Уникальные природные памятники
- 📚 Образовательный подход
- 🎒 Идеально для школьников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время школьники могут насладиться природой и культурой Бурятии, не отвлекаясь на учебу.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Религиозный объект
- Памятник архитектуры
- Памятники природы
Описание экскурсии
Обзор программы
В течение одного дня участники программы смогут познакомиться с различными аспектами жизни Бурятии. Это уникальная возможность узнать о:
- Географии и экономике региона;
- Природных ресурсах;
- Религиях и народах;
- Современном развитии;
- Перспективах будущего.
Преимущества программы
Наша программа очень увлекательна и познавательна. Она позволяет рассмотреть Бурятию с разных сторон, делая акцент на:
- Активном отдыхе;
- Знакомстве с религиозными объектами;
- Посещении памятников архитектуры;
- Изучении природных памятников.
Комфортный ритм
Важно отметить, что программа не перегружена. Мы учитываем особенности школьников и подростков, и когда они начинают уставать, программа подходит к концу. Это создает хороший баланс между активностью и отдыхом, что особенно важно для юных участников.
Ежедневно в 08:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Пыхта
- Женский Сретенский монастырь в селе Батурино
- Курорт Горячинск
- Природный памятник Горячий ключ
- Природный памятник камень Черепаха
- Панорама Байкала в селе Гремячинск со смотровой площадки
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Комплексный обед в кафе Арго
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заедем за вами
Завершение: Довезём обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 43 чел.
Важная информация
- Дети должны быть одеты по погоде. Обувь нескользящая. С собой взять бутылку воды
- Салфетки. Нежелательно брать чипсы
- Газировку с собой - детей укачивает
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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