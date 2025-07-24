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Школьники на Байкале: курорт Горячинск

Уникальная экскурсия для школьников на Байкале: изучение географии, экономики и культуры Бурятии. Идеальный баланс познания и отдыха
Эта экскурсия предлагает школьникам уникальную возможность познакомиться с Бурятией через призму географии, экономики и культурного разнообразия.

Программа включает активный отдых и посещение религиозных и природных объектов, что делает её насыщенной, но не утомительной.

Школьники смогут узнать о современных тенденциях и перспективах региона, при этом оставаясь в комфорте. Это идеальный выбор для тех, кто хочет расширить свои знания и провести время с пользой

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Познавательная программа
  • 🕌 Посещение религиозных объектов
  • 🏞️ Уникальные природные памятники
  • 📚 Образовательный подход
  • 🎒 Идеально для школьников

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - июнь, июль и август. В это время школьники могут насладиться природой и культурой Бурятии, не отвлекаясь на учебу.
Сейчас июль — это идеальное время.
Школьники на Байкале: курорт Горячинск
Школьники на Байкале: курорт Горячинск
Школьники на Байкале: курорт Горячинск
Ближайшие даты:
31
июл3
авг4
авг5
авг7
авг9
авг10
авг
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Религиозный объект
  • Памятник архитектуры
  • Памятники природы

Описание экскурсии

Обзор программы

В течение одного дня участники программы смогут познакомиться с различными аспектами жизни Бурятии. Это уникальная возможность узнать о:

  • Географии и экономике региона;
  • Природных ресурсах;
  • Религиях и народах;
  • Современном развитии;
  • Перспективах будущего.

Преимущества программы

Наша программа очень увлекательна и познавательна. Она позволяет рассмотреть Бурятию с разных сторон, делая акцент на:

  • Активном отдыхе;
  • Знакомстве с религиозными объектами;
  • Посещении памятников архитектуры;
  • Изучении природных памятников.

Комфортный ритм

Важно отметить, что программа не перегружена. Мы учитываем особенности школьников и подростков, и когда они начинают уставать, программа подходит к концу. Это создает хороший баланс между активностью и отдыхом, что особенно важно для юных участников.

Ежедневно в 08:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Перевал Пыхта
  • Женский Сретенский монастырь в селе Батурино
  • Курорт Горячинск
  • Природный памятник Горячий ключ
  • Природный памятник камень Черепаха
  • Панорама Байкала в селе Гремячинск со смотровой площадки
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Комплексный обед в кафе Арго
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заедем за вами
Завершение: Довезём обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00.
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 43 чел.
Важная информация
  • Дети должны быть одеты по погоде. Обувь нескользящая. С собой взять бутылку воды
  • Салфетки. Нежелательно брать чипсы
  • Газировку с собой - детей укачивает
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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