Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по соцгороду паровозовагонного завода в Улан-Удэ! Это путешествие перенесёт вас в советскую эпоху, где вы узнаете о роли завода в развитии страны и о жизни рабочих.
Промышленный конструктивизм, первые городские удобства и истории о замечательных людях Республики Бурятия ждут вас.
Не упустите возможность посетить новую площадку с видом на город и погрузиться в атмосферу трудовой доблести
Промышленный конструктивизм, первые городские удобства и истории о замечательных людях Республики Бурятия ждут вас.
Не упустите возможность посетить новую площадку с видом на город и погрузиться в атмосферу трудовой доблести
5 причин купить эту экскурсию
- 🏭 Уникальная архитектура конструктивизма
- 📜 Истории о жизни рабочих
- 🌆 Вид на весь город
- 🛤 Роль завода в истории страны
- 👥 Знакомство с выдающимися людьми
Описание экскурсии
Уникальная экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода
Приглашаем вас в захватывающее путешествие в сердце индустриального прошлого! Наша экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода с опытным экскурсоводом Наталией Мясниковой подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать много нового.
Важная информация
Это новейшая разработка, признанная одним из лучших гидов России в 2021 году. Вы сможете погрузиться в атмосферу истории и узнать о том, как развивалась индустрия в нашей стране.
Что взять с собой
- Удобная одежда для активных прогулок
- Комфортная обувь — вам предстоит преодолеть много ступенек!
- Бутылочка воды или термос — не забудьте поддерживать водный баланс!
Не упустите возможность стать частью этой увлекательной экскурсии и открыть для себя удивительный мир индустриального наследия!
По пятницам в 15:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание управления завода 30-х гг
- Первый подземный переход города
- Парк культуры и отдыха ИМ.Н. Орешкова
- Аллея профессий
- Здание хлебозавода 30-х гг
- Здание школы
- Здание яслей
- Здание поликлиники 30-х гг
- Площадь Славы
- Памятник Покорителям космоса
- Городская баня №5
- Сиреневый бульвар
- Дом специалистов
- Дома-коммуны
- Мемориал Воинам Славы
- Памятник Труженикам тыла и детям войны
- Дворец Культуры
- Панорамная площадка с видом на город
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лимонова, 2б
Завершение: Ул. Буйко, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Форма одежды: для активных прогулок, удобная обувь. Будут ступеньки, много ступенек
- Взять с собой: бутылочку воды, термос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.