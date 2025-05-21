Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по соцгороду паровозовагонного завода в Улан-Удэ! Это путешествие перенесёт вас в советскую эпоху, где вы узнаете о роли завода в развитии страны и о жизни рабочих. Промышленный конструктивизм, первые городские удобства и истории о замечательных людях Республики Бурятия ждут вас. Не упустите возможность посетить новую площадку с видом на город и погрузиться в атмосферу трудовой доблести

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Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в сердце индустриального прошлого! Наша экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода с опытным экскурсоводом Наталией Мясниковой подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать много нового.

Важная информация

Это новейшая разработка, признанная одним из лучших гидов России в 2021 году. Вы сможете погрузиться в атмосферу истории и узнать о том, как развивалась индустрия в нашей стране.

Что взять с собой

Удобная одежда для активных прогулок

Комфортная обувь — вам предстоит преодолеть много ступенек!

Бутылочка воды или термос — не забудьте поддерживать водный баланс!

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной экскурсии и открыть для себя удивительный мир индустриального наследия!