Соцгород паровозовагонного завода: утопия или реальность?

Уникальная экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода в Улан-Удэ. Узнайте о советской архитектуре и жизни рабочих в историческом контексте
Добро пожаловать на увлекательную экскурсию по соцгороду паровозовагонного завода в Улан-Удэ! Это путешествие перенесёт вас в советскую эпоху, где вы узнаете о роли завода в развитии страны и о жизни рабочих.

Промышленный конструктивизм, первые городские удобства и истории о замечательных людях Республики Бурятия ждут вас.

Не упустите возможность посетить новую площадку с видом на город и погрузиться в атмосферу трудовой доблести

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏭 Уникальная архитектура конструктивизма
  • 📜 Истории о жизни рабочих
  • 🌆 Вид на весь город
  • 🛤 Роль завода в истории страны
  • 👥 Знакомство с выдающимися людьми
Соцгород паровозовагонного завода: утопия или реальность?
Соцгород паровозовагонного завода: утопия или реальность?
Соцгород паровозовагонного завода: утопия или реальность?
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Уникальная экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода

Приглашаем вас в захватывающее путешествие в сердце индустриального прошлого! Наша экскурсия по соцгороду паровозовагонного завода с опытным экскурсоводом Наталией Мясниковой подарит вам незабываемые впечатления и возможность узнать много нового.

Важная информация

Это новейшая разработка, признанная одним из лучших гидов России в 2021 году. Вы сможете погрузиться в атмосферу истории и узнать о том, как развивалась индустрия в нашей стране.

Что взять с собой

  • Удобная одежда для активных прогулок
  • Комфортная обувь — вам предстоит преодолеть много ступенек!
  • Бутылочка воды или термос — не забудьте поддерживать водный баланс!

Не упустите возможность стать частью этой увлекательной экскурсии и открыть для себя удивительный мир индустриального наследия!

По пятницам в 15:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание управления завода 30-х гг
  • Первый подземный переход города
  • Парк культуры и отдыха ИМ.Н. Орешкова
  • Аллея профессий
  • Здание хлебозавода 30-х гг
  • Здание школы
  • Здание яслей
  • Здание поликлиники 30-х гг
  • Площадь Славы
  • Памятник Покорителям космоса
  • Городская баня №5
  • Сиреневый бульвар
  • Дом специалистов
  • Дома-коммуны
  • Мемориал Воинам Славы
  • Памятник Труженикам тыла и детям войны
  • Дворец Культуры
  • Панорамная площадка с видом на город
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Лимонова, 2б
Завершение: Ул. Буйко, 2а
Когда и сколько длится?
Когда: По пятницам в 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
  • Форма одежды: для активных прогулок, удобная обувь. Будут ступеньки, много ступенек
  • Взять с собой: бутылочку воды, термос
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.